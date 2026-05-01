Internacional x Fluminense – Palpites, análise e odds (03/05)

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (03/05), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Colorado é 16º colocado, com 14 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e joga pressionado para fazer valer o mando diante de um adversário mais qualificado.

O Fluminense é o terceiro colocado, com 26 pontos, a seis pontos do líder Palmeiras. Apesar da campanha consistente no campeonato, o time chega desgastado após a derrota para o Bolívar em La Paz pela Libertadores, resultado que aumentou o impacto físico da sequência antes da viagem a Porto Alegre.

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Análise da partida

O Internacional de Paulo Pezzolano é o pior mandante do Campeonato Brasileiro 2026. Em seis jogos em casa, venceu apenas uma vez, com quatro empates e uma derrota, além de somar apenas 12 gols em 13 rodadas — o quarto pior ataque da competição.

A derrota por 2 a 1 para o Mirassol no Beira-Rio, pela 12ª rodada, foi o ponto mais crítico, com vaias da torcida e a lesão de Sergio Rochet ampliando o clima de instabilidade. Já o empate por 2 a 2 com o Botafogo fora de casa trouxe algum alívio, mas manteve o time próximo da zona de rebaixamento.

Uma marca do trabalho de Pezzolano é a constante rotação do elenco. Durante todo o mês de abril, o treinador não repetiu escalação em seis partidas, ajustando o time a cada jogo. O resultado é uma equipe competitiva, que raramente é dominada, mas que ainda não encontrou consistência.

O Fluminense chega como um dos times de melhor campanha da Série A. A vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense na rodada anterior foi a sexta em 13 jogos, consolidando a equipe entre os primeiros colocados.

O contexto da semana, porém, pesa contra o time de Luis Zubeldía. A derrota para o Bolívar na Copa Libertadores, em La Paz, foi marcada por atuação abaixo do esperado, e o elenco terá menos de 48 horas de recuperação após a viagem.

Ainda assim, a diferença técnica é evidente. John Kennedy, artilheiro do Brasileirão com seis gols, e Jefferson Savarino, com cinco participações diretas em gols na temporada, lideram um ataque mais eficiente. Diante de um Internacional instável, o cenário aponta vantagem para o time carioca.

Outros palpites para Internacional x Fluminense

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Confrontos diretos

O retrospecto geral favorece o Internacional: em 84 duelos disputados em todas as competições, o Colorado soma 32 vitórias, contra 26 do Fluminense, além de 26 empates. No Beira-Rio, a vantagem do mandante é ainda mais expressiva — em 45 jogos, foram 23 triunfos do Inter, 12 empates e apenas dez vitórias do Tricolor.

Os números recentes, porém, contam uma história diferente. Nas últimas quatro partidas diretas, todas disputadas em 2025, o Fluminense venceu três e empatou uma. O Tricolor fez 2 a 0 no próprio Beira-Rio no primeiro turno do Brasileirão, eliminou o Inter nas oitavas da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 em Porto Alegre e empate por 1 a 1 no Maracanã, além de fechar o ano com novo triunfo em casa por 1 a 0.

Esse recorte recente, com o Fluminense marcando seis gols e sofrendo apenas dois nesses quatro confrontos, surge como um indicativo relevante de mudança de cenário. Mesmo diante do histórico amplamente favorável ao Internacional, o momento aponta para um equilíbrio maior — com leve inclinação recente ao domínio tricolor no confronto.

Notícias de Internacional x Fluminense

Internacional

O Internacional chega ao duelo com desfalques importantes no gol e dúvidas no meio-campo. O goleiro titular Sergio Rochet sofreu uma distensão muscular na panturrilha direita antes do confronto contra o Mirassol, pela 12ª rodada, e tem retorno previsto apenas para a segunda quinzena de maio. Com isso, Anthoni assume a titularidade pelo terceiro jogo consecutivo.

Já Bruno Tabata é baixa confirmada por lesão. Matheus Bahia, que trata problema no músculo adutor, foi relacionado, mas deve começar no banco, com Alexandro Bernabéi mantido na lateral esquerda, posição em que o argentino tem sido um dos destaques do elenco na temporada. Já Alan Patrick, artilheiro da equipe no Brasileirão com três gols, foi preservado na rodada anterior e aparece como principal candidato a retornar ao time titular diante do Fluminense.

Provável escalação do Internacional (4-4-2): Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabéi; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Allex; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Fluminense

No Fluminense, a lista de ausências é extensa e afeta diretamente o setor ofensivo e de criação. Lucho Acosta, principal articulador da equipe, segue em recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e, apesar de já ter iniciado a transição ao campo em 30 de abril, está fora deste confronto. Germán Cano também permanece em fase de recuperação e não será opção, enquanto Martinelli, Nonato e Matheus Reis completam o departamento médico.

Por outro lado, há retornos importantes para a equipe. Ganso, preservado na viagem a La Paz por recomendação médica devido ao histórico de miocardite, deve voltar ao time titular contra o Internacional, reforçando a criação no meio-campo. Na defesa, Guilherme Arana e Jemmes, poupados da partida na altitude, retomam suas posições entre os titulares, enquanto Canobbio, já liberado após cumprir suspensão na rodada 12, segue à disposição.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Hércules; Savarino, Ganso e Canobbio; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Destaques individuais de Internacional x Fluminense

Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 3 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro do elenco colorado 7,15 Nota média FotMob na temporada — segundo maior do elenco 2,7 Gols esperados no Brasileirão — segundo maior produtor de perigo do time 0,32 Gols por partida — referência ofensiva quando é titular Jogador destaque · Fluminense Jefferson Savarino 5 Participações em gol no Brasileirão — peça-chave no ataque tricolor 7,48 Nota FotMob — terceiro maior do elenco 2,4 Gols esperados no Brasileirão 2026 — consistente nas finalizações pelo setor direito 2 Assistências na temporada — principal criador com Lucho Acosta lesionado

Os Técnicos

Paulo Pezzolano assumiu o Internacional em dezembro de 2025, tornando-se o nono treinador do clube na gestão de Alessandro Barcellos. O uruguaio de 42 anos, nascido em Montevidéu, chegou ao Beira-Rio com um currículo relevante: conquistou a Série B com o Cruzeiro em 2022, garantiu o acesso do Real Valladolid à LaLiga em 2023/24 e teve uma passagem pelo Watford antes de ser demitido em outubro de 2025.

Sua proposta de jogo posicional, com construção desde a defesa e valorização da posse, ainda oscila em termos de resultados, mas já trouxe alguma estabilidade após um início turbulento de temporada.

Luis Zubeldía chegou ao Fluminense em setembro de 2025 para substituir Renato Gaúcho. Aos 44 anos, o argentino tem como principal conquista a Copa Sul-Americana de 2023 com a LDU Quito, além de uma passagem marcante pelo São Paulo. Desde que assumiu o Tricolor, soma 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 22 jogos, desempenho que recolocou a equipe no G-4.

Em 2026, iniciou a temporada mais tarde por conta de um procedimento cardíaco, mas retomou o comando com o time em boa posição, e o duelo contra Pezzolano marca o primeiro encontro direto entre os dois técnicos.

Análise Tática

Paulo Pezzolano tem utilizado o 4-4-2 como base nas últimas rodadas do Internacional, com dois atacantes fixos e um meio-campo em linha de quatro. A proposta é compactar o bloco defensivo e acelerar pelos corredores, com Vitinho como principal válvula de escape, líder de assistências do time no campeonato, explorando bem os espaços laterais.

O problema surge na ausência de Alan Patrick, que reduz a capacidade de criação pelo centro. O meia combina presença ofensiva com volume de finalização, mas começou no banco no último jogo. Sua eventual entrada aumenta a criatividade, mas altera o equilíbrio do meio-campo, um ajuste que pode abrir espaços contra um adversário mais qualificado.

Do outro lado, Luis Zubeldía mantém o 4-2-3-1 como estrutura do Fluminense no Brasileirão, com Bernal e Hércules na base de contenção e um meia centralizado atrás do ataque. Sem Lucho Acosta, Paulo Henrique Ganso assume a função de organização: menos intensidade sem a bola, mas maior capacidade de distribuição. Esse desenho já mostrou vulnerabilidades contra pressão alta, especialmente nos jogos da Libertadores.

O Internacional pode tentar impor ritmo nos primeiros minutos, explorando o desgaste físico do adversário após a viagem recente. Ainda assim, a limitação ofensiva, apenas 12 gols em 13 rodadas, dificulta sustentar pressão por longos períodos. Nesse cenário, a velocidade de Jefferson Savarino e Agustín Canobbio nas transições surge como o principal risco, aproveitando os espaços deixados pelos laterais do Inter quando avançam.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Fluminense

🎯 Previsão de Placar Internacional 0 x 2 Fluminense O Fluminense chega desgastado pela viagem a La Paz, mas com elenco e retrospecto recente que sustentam o favoritismo. Nos últimos quatro confrontos diretos com o Internacional, todos em 2025, o Tricolor venceu três e empatou um, com seis gols marcados e apenas dois sofridos. O Internacional, por sua vez, tem números que reforçam a instabilidade. É o pior mandante do campeonato, com apenas uma vitória em seis jogos em casa, soma 12 gols em 13 rodadas e ainda não conta com o goleiro titular Sergio Rochet, fora por distensão na panturrilha. A análise aponta para um Fluminense capaz de controlar o ritmo da partida e ser eficiente nas transições. Mesmo sem grande volume ofensivo, o cenário indica um time mais organizado e com recursos suficientes para garantir os três pontos. O Internacional tem apenas uma vitória em seis jogos em casa no Brasileirão 2026 — pior desempenho como mandante de toda a Série A O Fluminense venceu três dos últimos quatro confrontos diretos com o Inter (todos em 2025), marcando seis gols e sofrendo apenas dois John Kennedy lidera a artilharia do Flu com 6 gols no Brasileirão e deve retornar ao time titular após ser poupado em La Paz Com Rochet fora (distensão na panturrilha) e Bruno Tabata lesionado, a defesa e o ataque do Inter tem desfalques relevantes

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Fluminense