Inter de Milão x Cagliari – Palpites, análise e odds (17/04)

A Inter de Milão recebe a Cagliari no Estádio Giuseppe Meazza pela 33ª rodada da Serie A 2025/26, em um confronto de extremos. Os Nerazzurri lideram a competição com 75 pontos, nove à frente do Napoli, e estão a um passo de garantir matematicamente o 21º Scudetto de sua história. O clima em Milão é de celebração antecipada, mas Cristian Chivu resiste a qualquer comemoração prematura.

Do outro lado, a Cagliari vive uma temporada de sofrimento. Com 33 pontos em 32 jogos, os sardos ocupam a 16ª posição e tentam escapar da zona de rebaixamento, que está a apenas seis pontos de distância. Fabio Pisacane, técnico que assumiu o clube no início da temporada, precisa somar pontos fora de casa para aliviar a pressão, mas enfrenta justamente o melhor mandante do campeonato italiano.

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Análise da partida

A Inter venceu 24 dos 32 jogos disputados na Serie A, marcou 75 gols e sofreu apenas 29. São números de líder absoluto. Nos últimos cinco jogos, porém, a sequência ficou um pouco mais turbulenta: derrota para o Milan por 1 x 0, dois empates contra Atalanta e Fiorentina, e depois duas vitórias espetaculares sobre Roma (5 x 2) e Como (4 x 3, de virada).

Lautaro Martínez, artilheiro da Serie A com 16 gols, sofreu uma recidiva de lesão no músculo da perna esquerda após marcar dois gols contra a Roma. O argentino ficará fora por pelo menos duas semanas e não enfrenta a Cagliari. É uma ausência pesada, mas a Inter demonstrou nos dois últimos jogos que consegue produzir sem seu capitão.

Marcus Thuram marcou duas vezes contra o Como, e Denzel Dumfries também fez dois naquela virada histórica no Sinigaglia. A profundidade do elenco de Chivu, com Francesco Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny e Henrikh Mkhitaryan no banco, é superior à de qualquer rival direto.

A Cagliari, por sua vez, vive um momento delicado. Nos últimos cinco jogos, a equipe acumulou quatro derrotas, para Como (1 x 2), Pisa (3 x 1), Napoli (1 x 0) e Sassuolo (2 x 1), e apenas uma vitória, contra a Cremonese (1 x 0) na última rodada. Fora de casa, o retrospecto é ainda pior: três vitórias, cinco empates e oito derrotas em 16 jogos como visitante na temporada.

O ataque sardo é o problema central. Com 33 gols marcados em 32 partidas, a Cagliari tem a quinta pior média ofensiva da Serie A. Sebastiano Esposito lidera a artilharia do time no campeonato com seis gols, seguido por Baris Alper Yilmaz Kiliçsoy com quatro. Roberto Piccoli soma 11 gols em todas as competições, mas vem encontrando menos espaços nas últimas rodadas.

Palpites para Inter de Milão x Cagliari

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Confrontos diretos

O histórico é esmagadoramente favorável à Inter. Em 47 confrontos diretos, os Nerazzurri venceram 30, empataram 11 e perderam apenas seis. A média de gols por partida nesse recorte é de 3,06, o que indica jogos com movimentação ofensiva.

No turno desta temporada, a Inter venceu a Cagliari por 2 x 0 na Unipol Domus, em Cagliari, no dia 27 de setembro de 2025. Lautaro Martínez abriu o placar de cabeça aos nove minutos, e Pio Esposito fechou a contagem aos 82 minutos. O domínio da Inter naquela noite foi claro: 58% de posse de bola e controle total do ritmo de jogo.

Na temporada passada (2024/25), a Inter também venceu em casa por 3 x 1, com gols de Arnautovic, Lautaro e Bisseck. Roberto Piccoli descontou para os visitantes. Nos últimos dez confrontos diretos, a Inter venceu oito e empatou dois, sem nenhuma derrota para a Cagliari.

Notícias de Inter e Cagliari

Inter: desfalques e dúvidas

Lautaro Martínez é o principal desfalque. O argentino sofreu uma distensão no sóleo da perna esquerda após o jogo contra a Roma e ficará fora por pelo menos duas semanas. A mesma região muscular já o havia afastado por seis semanas entre fevereiro e março, quando se machucou no jogo de volta das oitavas da Champions League contra o Bodo/Glimt.

Yann Bisseck, ausente nos dois últimos jogos por lesão muscular na coxa direita, pode retornar ao grupo. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o zagueiro alemão treinou separadamente e pode ao menos compor o banco de reservas. No entanto, Francesco Acerbi, que substituiu Bisseck nos jogos contra Roma e Como, deve manter a titularidade.

Petar Sucic está fora por lesão. Carlos Augusto é dúvida por problema muscular. Chivu concedeu folga ao elenco na segunda-feira e retomou os treinos na quarta-feira, buscando equilíbrio entre descanso e preparação para a reta final.

Provável escalação da Inter (3-5-2): Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Cagliari: desfalques e dúvidas

Andrea Belotti e Mattia Felici estão fora pelo restante da temporada. Belotti sofreu uma lesão grave contra a Inter no jogo do primeiro turno, e Felici também encerrou seu ano por conta de problemas físicos. São duas baixas que reduziram significativamente as opções ofensivas de Pisacane.

Patrick Cutrone cumpriu suspensão automática por ter recebido cartão vermelho (segundo amarelo) na última rodada e está disponível para este jogo. Yerry Mina, que vem sendo titular na zaga, está apto e deve compor a dupla defensiva ao lado de José Luis Rodríguez.

O detalhe curioso é que Sebastiano Esposito, artilheiro da Cagliari na Serie A, pertence à Inter. O atacante de 23 anos está emprestado aos sardos e, por cláusula contratual, não pode enfrentar seu clube de origem. Essa ausência obriga Pisacane a reorganizar o setor criativo, provavelmente escalando Gianluca Gaetano e Nicolas Viola como apoio ao centroavante.

Provável escalação da Cagliari (4-3-2-1): Elia Caprile; Michele Palestra, Yerry Mina, José Luis Rodríguez e Adam Obert; Alessandro Deiola, Luca Mazzitelli e Michel Adopo; Gianluca Gaetano e Nadir Zortea; Roberto Piccoli. Técnico: Fabio Pisacane.

Destaques individuais de Inter x Cagliari

Jogador destaque · Inter Marcus Thuram 10 Gols na Serie A 2025/26 Doblete Dois gols na virada contra o Como 3ª Temporada consecutiva com dois dígitos de gols Referência Lidera o ataque sem Lautaro Martínez Jogador destaque · Cagliari Roberto Piccoli 11 Gols em todas as competições em 2025/26 Artilheiro Maior goleador da Cagliari na temporada 1 Gol contra a Inter na temporada 2024/25 Físico Jogo aéreo como principal arma ofensiva

Os técnicos

Cristian Chivu está perto de realizar algo notável: vencer a Serie A em sua primeira temporada como treinador no futebol profissional. O romeno de 45 anos foi promovido das categorias de base da Inter, onde comandou a equipe sub-19, e a decisão de Beppe Marotta de apostar nele como substituto de Simone Inzaghi gerou ceticismo inicial. Os resultados silenciaram os críticos. A Inter tem 75% de aproveitamento sob seu comando, com uma média de 2,34 pontos por jogo.

O estilo de Chivu preserva a base tática herdada de Inzaghi, o 3-5-2, mas incorporou uma pressão mais intensa e um uso mais ousado das categorias de base, como a promoção de Pio Esposito ao time principal. A gestão do elenco tem sido o maior trunfo de Chivu: mesmo com uma temporada marcada por lesões, a Inter nunca perdeu o foco no campeonato.

Fabio Pisacane, por outro lado, enfrenta uma batalha diferente. O ex-zagueiro, ídolo da Cagliari por sua história de superação pessoal, assumiu o comando após a saída de Davide Nicola e tenta manter o clube na elite do futebol italiano. Sua equipe é organizada defensivamente, mas carece de qualidade individual para competir com os grandes clubes. O recorte como visitante, com apenas três vitórias em 16 jogos, reflete essa limitação.

Análise tática

A Inter deve se posicionar no seu já consolidado 3-5-2, com Akanji, Acerbi e Bastoni formando a linha de três. Calhanoglu, com nove gols e o papel de organizador central, dita o ritmo do meio-campo. Dimarco, com 14 assistências na temporada, é o jogador com mais passes decisivos de toda a Serie A e continuará ameaçando pelo corredor esquerdo.

Sem Lautaro, a dupla Thuram e Pio Esposito formará o ataque. Thuram oferece mobilidade e presença física, enquanto Esposito traz velocidade e profundidade. A tendência é que a Inter domine a posse de bola e pressione a saída de bola da Cagliari desde os primeiros minutos.

Pisacane deve optar por um 4-3-2-1 mais defensivo, com Piccoli isolado na frente e Gaetano e Zortea nos apoios. O grande problema para a Cagliari é a ausência de Sebastiano Esposito, vetado por pertencer à Inter. Sem ele, a criatividade no terço final cai drasticamente.

A principal vulnerabilidade tática da Cagliari está nos corredores laterais. Dumfries pela direita e Dimarco pela esquerda são alas que projetam o jogo ofensivo da Inter com cruzamentos e infiltrações constantes. A defesa sarda, especialmente Obert e Palestra, terá dificuldade para conter essa superioridade numérica nas laterais. O esperado é que a Inter construa suas chances por ali, com bolas cruzadas para Thuram e Pio Esposito dentro da área.

Prognóstico de placar exato para Inter x Cagliari

🎯 Palpite do Lance! Inter 3 x 0 Cagliari A Inter deve dominar a Cagliari no Estádio Giuseppe Meazza sem grandes sobressaltos. Mesmo sem Lautaro Martínez, o elenco de Chivu tem profundidade suficiente para superar uma defesa que sofreu gols em quatro dos cinco últimos jogos. A ausência de Sebastiano Esposito, vetado por pertencer à Inter, tira a principal referência criativa dos sardos. A Inter venceu oito dos últimos dez confrontos diretos contra a Cagliari

dos últimos confrontos diretos contra a Cagliari A Cagliari tem apenas três vitórias em 16 jogos como visitante na Serie A 2025/26

vitórias em jogos como visitante na Serie A 2025/26 A Inter marcou 75 gols em 32 jogos, melhor ataque do campeonato italiano

gols em 32 jogos, melhor ataque do campeonato italiano Nos últimos cinco jogos, a Cagliari sofreu derrotas em quatro, incluindo reveses para Napoli, Pisa e Sassuolo Resumo dos palpites do Lance para Inter x Cagliari Melhor palpite do jogo: Inter vence e ambas as equipes não marcam – Odd 1,85 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,56 na Betsson Palpite alternativo 2: Inter: handicap -1,5 – Odd 1,63 na Superbet Palpite alternativo 3: Marcus Thuram marca a qualquer momento – Odd 1,95 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Inter 3 x 0 Cagliari – Odd 6,00 na Betsson