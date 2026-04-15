Hoffenheim x Borussia Dortmund – Palpites, análise e odds (18/04)

A PreZero Arena, em Sinsheim, será palco de um duelo importante pela 30ª rodada da Bundesliga 2025/2026 neste sábado, 18 de abril, quando o Hoffenheim receberá o Borussia Dortmund. O time da casa tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer na liga, enquanto os visitantes buscam encaminhar a vaga na próxima Champions League.

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos. O Hoffenheim, sexto colocado com 51 pontos, precisa retomar a regularidade para não ver escapar a vaga na Champions League, a poucos pontos do quarto lugar. Já o Dortmund, vice-líder com 64, quer blindar a segunda posição e garantir o acesso direto à principal competição continental. Com um retrospecto amplamente favorável ao BVB nos duelos recentes, o desafio dos mandantes é enorme.

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Análise da partida

O Hoffenheim vive um momento de oscilação preocupante. Depois de figurar no top 4 durante boa parte da temporada, o time de Christian Ilzer desacelerou de forma brusca. A goleada sofrida por 5 a 0 diante do RB Leipzig foi um golpe duro, seguida pela derrota em casa para o Mainz 05 por 2 a 1.

Na última rodada, o empate em 2 a 2 com o Augsburg fora de casa trouxe algum alívio, mas não escondeu as fragilidades defensivas. São apenas dois pontos em 12 possíveis nos últimos quatro jogos da liga, e a defesa sofreu gols em nove dos últimos dez jogos em casa.

O Borussia Dortmund, por outro lado, viaja a Sinsheim em condição bem mais confortável. A equipe de Niko Kovač conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos da Bundesliga. A derrota por 1 a 0 diante do Bayer Leverkusen na rodada anterior foi apenas o terceiro revés na competição.

Fora de casa, o retrospecto na liga é impressionante: quatro vitórias e dois empates nos últimos seis compromissos, com 14 gols marcados e sete sofridos.

Com nove pontos de diferença para o Bayern, a possibilidade de título é remota para o BVB, mas consolidar a segunda posição é prioridade absoluta. Para o Hoffenheim, a Champions League ainda está ao alcance, enquanto a vaga na Europa League, com nove pontos de vantagem sobre o sétimo colocado Frankfurt, parece encaminhada.

Outros palpites para Hoffenheim x Borussia Dortmund

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Confrontos diretos

O retrospecto geral entre as duas equipes pende claramente para o lado do Borussia Dortmund. Em 37 confrontos na história, o BVB acumula 18 vitórias, contra 11 empates e oito triunfos do Hoffenheim. A média de gols por partida nos duelos diretos é elevada, com 3,17 por jogo, o que sinaliza um histórico de partidas abertas e movimentadas entre os dois clubes.

Nos últimos 11 encontros, o domínio do Dortmund é ainda mais evidente: oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único revés recente foi o 3 a 2 sofrido em fevereiro de 2024. Na última vez que se enfrentaram, em dezembro de 2025, pela rodada de ida desta temporada, o BVB venceu por 2 a 0 no Signal Iduna Park, com gols de Julian Brandt e Nico Schlotterbeck.

No último confronto na PreZero Arena, em abril de 2025, o Dortmund venceu de virada por 3 a 2, com gols de Guirassy, Brandt e Anton. O time da casa não vence o BVB em Sinsheim nos últimos três jogos disputados em seus domínios.

Notícias de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Hoffenheim

No Hoffenheim, a principal notícia positiva é o retorno de Wouter Burger, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos na rodada passada. O volante holandês é peça importante no meio-campo e deve reassumir a titularidade.

Adam Hlozek pode voltar ao banco de reservas após se recuperar de uma lesão na panturrilha que o afastou das últimas partidas. Por outro lado, Koki Machida (joelho) e Ruben Gendrey (tornozelo) seguem no departamento médico e estão fora do jogo.

Escalação provável do Hoffenheim (4-3-1-2): Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo Júnior; Wouter Burger, Grischa Prömel, Leon Avdullahu; Fisnik Asllani; Tim Lemperle, Bazoumana Touré. Técnico: Christian Ilzer.

Borussia Dortmund

Do lado do Borussia Dortmund, a grande preocupação é com Serhou Guirassy. O atacante guineano deixou o treinamento de terça-feira (14) mancando após uma dividida com Nico Schlotterbeck. Guirassy recebeu atendimento no campo e deixou a sessão com o tornozelo enfaixado. O clube ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, e a participação do artilheiro, autor de 18 gols e seis assistências em 41 jogos na temporada, é incerta para sábado.

Em contrapartida, Karim Adeyemi está de volta após cumprir suspensão automática e disputa vaga no time titular. Maximilian Beier também deve retornar à escalação. Yan Couto segue tratando de problemas físicos.

As baixas de longa duração permanecem: Emre Can (joelho) e Felix Nmecha (joelho) estão fora. Julian Brandt, que vive sua temporada de despedida no clube, soma sete gols e três assistências em 24 jogos na Bundesliga e deve ser titular mais uma vez.

Escalação provável do Borussia Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Maximilian Beier, Julian Brandt; Karim Adeyemi (Serhou Guirassy). Técnico: Niko Kovač.

Destaques individuais de Hoffenheim x Borussia Dortmund

Jogador destaque · Hoffenheim Fisnik Asllani 15 Participações em gols na Bundesliga (9 gols + 6 assists) 7,11 Nota média no FotMob na Bundesliga 2025/26 28 Jogos disputados na Bundesliga 2025/26 57 Finalizações na temporada da liga Jogador destaque · Borussia Dortmund Julian Brandt 7 Gols na Bundesliga 2025/26 (24 jogos) 3 Assistências na Bundesliga 2025/26 7,32 Nota média no FotMob na temporada 300+ Jogos pelo Dortmund na carreira (marco em março de 2026)

Os técnicos

Christian Ilzer assumiu o comando do Hoffenheim após a saída de Pellegrino Matarazzo e conduziu o clube a uma primeira metade de temporada brilhante, com cinco vitórias em seis jogos entre novembro e janeiro. No entanto, a fase recente expôs dificuldades em manter a intensidade ao longo de toda a campanha. Ilzer tem como marca a valorização da posse de bola e da pressão alta, mas a instabilidade defensiva dos últimos jogos tem colocado seu trabalho sob pressão crescente.

Do outro lado, Niko Kovač consolidou o Dortmund como a segunda força da Bundesliga nesta temporada. O croata, que já passou por Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt e Monaco, trouxe consistência tática e emocional ao elenco. Sob seu comando, o BVB acumula apenas três derrotas em 29 rodadas da liga. Kovač é pragmático na montagem do time e sabe alternar entre diferentes abordagens conforme o adversário.

Análise tática

O Hoffenheim deve se apresentar no 4-3-3 que tem sido a formação preferida de Ilzer. A construção de jogo parte dos pés de Prömel e Burger (de volta ao time), com Avdullahu oferecendo mobilidade. Nas pontas, Asllani é a principal referência criativa, enquanto Touré e Lemperle alternam movimentos de profundidade. Os laterais são peças fundamentais: Vladimír Coufal acumula 120 cruzamentos na temporada, o segundo maior número da liga.

O Dortmund de Kovač opera em um 3-4-2-1 que privilegia a superioridade numérica no centro e a projeção dos alas. Julian Ryerson lidera a Bundesliga em cruzamentos, com 122. Sabitzer e Bellingham equilibram o meio-campo, enquanto Brandt flutua como armador entre as linhas. A zaga com Anton, Schlotterbeck e Bensebaini é sólida no jogo aéreo.

O dado que pode definir a partida é a força de ambos em bolas paradas. Hoffenheim e Dortmund marcaram, cada um, 13 gols de cabeça nesta Bundesliga, o maior número da liga empatados. Os dois clubes estão entre os três que mais conquistaram escanteios: 163 para o Hoffenheim e 161 para o Dortmund. A diferença é que o BVB converteu dez gols a partir de escanteios, a melhor marca da liga, uma arma perigosa contra a defesa fragilizada dos mandantes.

Prognóstico de placar exato para Hoffenheim x Borussia Dortmund

🎯 Previsão de Placar Hoffenheim 1 x 2 Borussia Dortmund O Dortmund chega com a segunda melhor campanha fora de casa da Bundesliga e enfrenta um Hoffenheim que acumula quatro jogos sem vencer, incluindo a goleada por 5 a 0 para o Leipzig. A qualidade individual do BVB e a força em bolas paradas devem fazer a diferença na PreZero Arena. O BVB venceu oito dos últimos 11 confrontos diretos com o Hoffenheim e não perde em Sinsheim há três jogos consecutivos.

O Hoffenheim sofreu gols em nove dos últimos dez jogos em casa, mas mantém média de 1,7 gol marcado como mandante.

A força do Dortmund em bolas paradas (dez gols de escanteio, melhor da liga) pode ser decisiva contra a defesa fragilizada.

Mesmo com a possível ausência de Guirassy, o elenco do BVB tem profundidade com Adeyemi, Beier e Brandt para manter o poder ofensivo.

Resumo do palpites do Lance para Hoffenheim x Borussia Dortmund