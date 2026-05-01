Hearts x Rangers – Palpites, análise e odds (04/05)

Há 65 anos o Hearts não conquista o título da Premiership escocesa. Nesta segunda-feira o Tynecastle Park recebe o Rangers em um confronto que pode marcar o momento mais decisivo do campeonato escocês 2025/26 — com o clube de Edimburgo a um passo de terminar com o monopólio do Old Firm no futebol da Escócia pela primeira vez desde o Aberdeen, em 1985.

Os Jambos chegam ao duelo liderando a William Hill Premiership com 73 pontos, quatro à frente do Rangers (69) e três acima do Celtic (70), com quatro rodadas restantes. Uma vitória do Hearts tornaria o título quase inevitável — os visitantes precisariam vencer todos os jogos restantes e torcer por tropeços do rival para ainda sonhar com a taça. Um triunfo dos Gers, por outro lado, reduziria a diferença para apenas um ponto e reabriria completamente a disputa.

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Análise da partida

O Hearts conduziu sua campanha com uma consistência que raramente se vê em clubes fora do Old Firm. Em 34 rodadas, a equipe de Derek McInnes combinou organização defensiva sólida com eficiência ofensiva, especialmente em bolas paradas. Alexander Schwolow, o goleiro alemão, acumula 13 jogos sem sofrer gols na liga — marca superior à de Jack Butland, do Rangers, que tem 11 folhas em branco nesta edição.

Em sete das últimas dez partidas da Premiership, o Hearts não cedeu gols. O Tynecastle Park se tornou uma das fortalezas mais difíceis de penetrar da liga: os Jambos construíram ao longo da temporada a mais longa sequência invicta em casa desde outubro de 2004, segundo os registros da Premiership. No mais recente derby com o Hibs, em 26 de abril, o Hearts venceu por 2 a 1 saindo de uma desvantagem no intervalo — algo inédito nesta temporada. O gol da virada veio de Robert Spittal, e a vitória garantiu dois triunfos consecutivos sobre o rival no derby de Edimburgo pela primeira vez desde abril de 2014.

As contas para o título são diretas. Uma vitória nesta segunda-feira aumentaria a vantagem para sete pontos sobre o Rangers com três rodadas restantes. Com o máximo possível para os Gers sendo de nove pontos, a tarefa seria matematicamente possível, mas dependeria de uma sequência perfeita dos visitantes combinada com tropeços dos anfitriões. O Hearts, por sua vez, precisaria de apenas mais um triunfo nos três jogos finais para garantir o título com folga — incluindo o encerramento da temporada diante do Celtic em Parkhead, no dia 17 de maio.

O Rangers, por outro lado, chega ao Tynecastle com o ímpeto quebrado. Danny Rohl havia construído uma série de 16 jogos sem derrota na liga desde novembro — a mais longa entre todos os clubes da Premiership nesta temporada — transformando uma equipe que estava na oitava posição quando assumiu, em outubro, em candidata real ao título. Essa série foi interrompida em 26 de abril: Emmanuel Longelo marcou no último lance para o Motherwell vencer por 3 a 2 no Ibrox. Era a primeira derrota dos Gers na liga desde dezembro. As outras duas baixas do Rangers na Premiership nesta temporada foram ambas diante do Hearts.

O calendário dos Jambos até o fim da temporada é administrável: Rangers (4 de maio, em casa), Motherwell (9 de maio, fora), Falkirk (13 de maio, em casa) e Celtic (17 de maio, fora, na última rodada). O Rangers tem pela frente, logo após este confronto, uma visita ao Celtic — o que torna a tarefa ainda mais exigente para os Gers. Uma derrota no Tynecastle, seguida de um revés em Parkhead, praticamente selaria o destino da corrida pelo título.

Palpites para Hearts x Rangers

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Confrontos diretos

Os dois clubes se encontraram três vezes nesta temporada antes deste duelo, com o Hearts vencendo duas e o Rangers uma. A sequência começou com uma vitória dos Jambos por 2 a 0 no Ibrox, em setembro — triunfo no campo adversário que estabeleceu o tom da temporada para os dois lados. Em dezembro, o Rangers visitou o Tynecastle e saiu novamente derrotado, por 2 a 1, em um confronto onde os anfitriões confirmaram que a vantagem não era circunstancial.

O terceiro duelo, em 15 de fevereiro no Ibrox, produziu o resultado mais dramático do ciclo. Marc Leonard abriu o placar aos 16 minutos e Cláudio Braga ampliou para 2 a 0 aos 30, mas a segunda etapa pertenceu a Youssef Chermiti: o centroavante marcou três vezes — aos 39, 57 e 90 minutos — completando a virada por 4 a 2. O Rangers finalizou 19 vezes contra apenas sete do Hearts, com 56% de posse. O dado, porém, vem acompanhado de um contexto importante: era a terceira partida disputada em Glasgow, território historicamente adverso para o Hearts. O Tynecastle, como demonstrado em dezembro, oferece dinâmica diferente.

No histórico geral entre os dois clubes, o Rangers possui vantagem acumulada expressiva: 32 vitórias em 51 partidas, contra dez do Hearts e nove empates. A estatística reflete décadas de diferença de recursos entre os dois clubes. A temporada 2025/26, no entanto, tem questionado essa narrativa de forma consistente. Vale o registro histórico: o Rangers não perdeu duas vezes seguidas no Tynecastle em quase dez anos, com o último duplo revés sendo registrado na temporada 2017/18. A derrota em dezembro já ocorreu; uma segunda nesta rodada seria um evento fora do padrão histórico recente.

Notícias de Hearts e Rangers

Hearts: desfalques e dúvidas

Derek McInnes convive com uma lista de baixas considerável, sem novidades negativas desde a vitória sobre o Hibs. Craig Gordon, goleiro titular, permanece em recuperação de uma lesão no ombro e não joga, deixando Alexander Schwolow como titular absoluto. Harry Milne, lateral-direito que foi um dos destaques da temporada antes de se machucar, e Cameron Devlin, meio-campista de qualidade criativa, também estão fora por lesão.

Para o restante da temporada, McInnes não contará com Oisin McEntee, que passa por cirurgia após sofrer uma lesão no tendão em abril — o defensor era uma das peças mais constantes da linha de quatro. Tómas Magnússon, Calem Nieuwenhof (ausente em toda a liga nesta temporada), Finlay Pollock e Eduardo Ageu completam o grupo de indisponíveis definitivos.

Stephen Kingsley, lateral-esquerdo, não esteve disponível para o derby contra o Hibs, mas há expectativa de retorno para esta segunda-feira. Lawrence Shankland, o capitão, tem sua participação monitorada — a comissão técnica não reportou preocupações novas, sugerindo possível disponibilidade. Em qualquer cenário, Cláudio Braga assumirá o protagonismo ofensivo dos Jambos.

Provável escalação do Hearts (4-2-3-1): Schwolow; Steinwender, Halkett, Kaboré, Kingsley; Baningime, Slattery; Spittal, Braga; Shankland. Técnico: Derek McInnes.

Rangers: desfalques e dúvidas

Danny Rohl conta com um grupo mais completo que o rival, mas enfrenta uma limitação ofensiva importante. Ryan Naderi, atacante que se lesionou em partida contra o Dundee United no início de abril, está fora desta segunda-feira. Bailey Rice também não joga. Sem Naderi, a dupla de ataque com Chermiti e Bojan Miovski perdeu eficácia — o que deve levar Rohl a optar por Youssef Chermiti como único centroavante.

Tuur Rommens, lateral-esquerdo belga, saiu de uma lesão muscular com chances de retornar nesta rodada, mas segue como dúvida. Se não tiver condições, Jayden Meghoma é a alternativa mais natural. O retorno de Connor Barron ao meio de campo, aventado pela comissão técnica, daria ao Rangers mais equilíbrio para suportar o jogo físico e as bolas paradas do adversário.

Provável escalação do Rangers (4-3-3): Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez, (Rommens ou Meghoma); Chukwuani, Barron; Skov Olsen, Raskin, Moore; Chermiti. Técnico: Danny Rohl.

Destaques individuais de Hearts x Rangers

Jogador destaque · Hearts Cláudio Braga 12 Gols na Premiership 2025/26 1 Gol no confronto de fevereiro no Ibrox Artilheiro Maior goleador do Hearts nesta temporada Decisivo Referência ofensiva com Shankland em dúvida Jogador destaque · Rangers Youssef Chermiti 3 Gols em um único duelo vs Hearts (15/02) 9+ Gols na Premiership 2025/26 Hat-trick Único jogador com 3 gols vs Hearts nesta temporada Top 5 Artilheiros da William Hill Premiership

Os técnicos

Derek McInnes chegou ao Hearts em maio de 2025, trazendo Paul Sheerin e Alan Archibald como primeiros técnicos assistentes. A campanha que montou combina solidez defensiva com uma eficiência rara em bolas paradas: o Hearts anotou ao menos 17 gols nessas situações nesta temporada, o maior volume da Premiership. O zagueiro Craig Halkett — referência nas cobranças de escanteio — marcou diante do Celtic e do Rangers nesta edição. McInnes foi premiado como melhor técnico de agosto, e o projeto que construiu colocou Edimburgo na véspera de um título histórico.

Danny Röhl assumiu o Rangers em 20 de outubro, quando o clube atravessava sua pior fase em anos na oitava posição. O treinador alemão reorganizou o grupo e conduziu a série invicta de 16 partidas na liga que transformou o Ibrox em protagonista da corrida pelo título. Premiado como melhor técnico de janeiro, Rohl enfrenta agora o confronto mais determinante de sua trajetória no clube: uma derrota no Tynecastle praticamente encerraria suas ambições de conquistar o título em sua primeira temporada completa no cargo.

Análise tática

O Hearts deve se organizar em 4-2-3-1, com Beni Baningime e Callum Slattery como dupla de volantes e Spittal livre entre as linhas. A chave da criação ofensiva dos Jambos não está apenas na qualidade individual, mas nas situações de bola parada: nenhum time da Premiership converteu mais gols nessa categoria nesta temporada. Craig Halkett é o principal alvo nas cobranças de escanteio, e o Rangers mostrou fragilidade aérea na derrota para o Motherwell — dois cruzamentos altos bastaram para Fadinger e Longelo abrirem 2 a 0 naquele jogo.

Röhl deve optar por um bloco mais compacto do que o habitual, consciente de que um empate no Tynecastle não resolve seus problemas de tabela. Com Chermiti como único centroavante e Raskin adiantado no meio, os Gers buscarão saídas em transição pelas pontas, especialmente pelas subidas de James Tavernier à direita e pela mobilidade de Skov Olsen à esquerda. A linha defensiva do Hearts, reorganizada pelas ausências de Milne e McEntee, pode ser testada nessas situações de ruptura.

O equilíbrio tático passa pelo duelo no miolo de campo. Se Baningime e Slattery neutralizarem o ímpeto de Raskin e Chukwuani, o Hearts terá controle para explorar as bolas paradas e as transições positivas que definem seu jogo. Se o Rangers conseguir ocupar as costas dos laterais dos Jambos — como Chermiti demonstrou em fevereiro, quando marcou três vezes aproveitando espaços abertos —, o confronto pode produzir múltiplos gols. O histórico desta temporada sugere que o Hearts fecha o jogo com eficiência quando o placar está a seu favor, mas cede perigo quando precisa se expor para ampliar.

Prognóstico de placar exato para Hearts x Rangers

🎯 Palpite do Lance! Hearts 2 x 1 Rangers O Hearts vence por 2 a 1, replicando o resultado do confronto de dezembro no Tynecastle. A solidez defensiva e a eficiência nas bolas paradas dos Jambos devem ser decisivas, mas Chermiti garante ao menos um gol dos Gers em transição — como demonstrou no Ibrox em fevereiro. O Hearts venceu os dois primeiros duelos desta temporada contra o Rangers — por 2 a 0 no Ibrox e por 2 a 1 no Tynecastle

primeiros duelos desta temporada contra o Rangers — por no Ibrox e por no Tynecastle Schwolow manteve a baliza inviolada em sete das últimas dez partidas da liga

das últimas partidas da liga O Hearts marcou ao menos 17 gols a partir de bolas paradas nesta temporada — o maior volume da Premiership

gols a partir de bolas paradas nesta temporada — o maior volume da Premiership O Rangers encerrou uma série invicta de 16 jogos na rodada anterior e chega ao Tynecastle com o moral abalado

Resumo dos palpites do Lance para Hearts x Rangers