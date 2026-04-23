Grêmio x Coritiba – Palpites, análise e odds (26/04)

A Arena do Grêmio recebe neste domingo, 26 de abril de 2026, um confronto carregado de pressão e significado para os dois lados. O Tricolor Gaúcho tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileirão e precisa urgentemente de uma vitória diante de sua torcida para sair da 13ª posição, onde acumula 13 pontos. O Coritiba, recém-promovido da Série B como campeão em 2025, chega a Porto Alegre com a autoconfiança em alta após a vitória expressiva sobre o Atlético-MG na rodada anterior.

O duelo da 13ª rodada coloca frente a frente dois times que vivem realidades distintas na temporada, mas igualmente precisam pontuar. O Grêmio de Luís Castro carrega o peso de um desempenho irregular e de um rol extenso de desfalques. O Coritiba de Fernando Seabra, por sua vez, tenta consolidar a campanha de recém-promovido acima da zona de rebaixamento e de olho numa posição que garanta Copa Sulamericana.

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Análise da partida

O Grêmio atravessa um momento delicado no Brasileirão. Com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 12 rodadas, o Imortal acumula 13 pontos e ocupa a 13ª posição, pressionado tanto pela tabela quanto pela torcida. O técnico Luís Castro admite publicamente a necessidade de reação, e a Arena do Grêmio se torna, novamente, o porto seguro onde a equipe busca consistência.

Os números em casa contam uma história diferente da vivida fora de Porto Alegre. Na Arena, o Tricolor venceu sete dos 12 jogos oficiais disputados em 2026, somando um aproveitamento doméstico que contrasta com as apenas duas vitórias em 13 partidas como visitante. A defesa, no entanto, preocupa em qualquer cenário: são 16 gols sofridos em 11 rodadas do Brasileirão, uma média de 1,45 por jogo que afasta qualquer ilusão de solidez defensiva.

O Coritiba voltou à elite depois de dois anos na Série B, e o retorno foi organizado. Campeão da Série B de 2025 com 68 pontos, o Coxa se estabeleceu no pelotão intermediário da Série A, brigando pelas vagas de Copa Sulamericana. A vitória sobre o Atlético-MG por 2 x 0, no último domingo, foi o sinal mais claro de que a equipe de Seabra tem qualidade e consistência para incomodar qualquer adversário.

Como visitante em 2026, o Coritiba tem um perfil reativo, optando por defender bem e sair em transições rápidas. Pedro Rocha, artilheiro da Série B de 2025 com 15 gols, é o principal ponto de apoio ofensivo e carrega boa parte da responsabilidade criativa do time. O atacante manteve o nível na Série A e é o referencial que o Coxa utiliza para fazer valer qualquer oportunidade gerada.

Palpites para Grêmio x Coritiba

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Confrontos diretos

Esta será a primeira vez que Grêmio e Coritiba se encontram na edição 2026 do Brasileirão. O fixture da CBF coloca o jogo de volta apenas na 32ª rodada, em Curitiba. Portanto, não há resultado deste ano para servir de referência direta entre as equipes.

Os últimos encontros entre os clubes aconteceram na Série A de 2023, quando o Coritiba ainda integrava a elite antes de cair para a Série B. Naquele ano, o Grêmio goleou o Coxa por 5 x 1 na Arena, em junho, pela 12ª rodada. No returno, disputado no Couto Pereira em novembro, o placar ficou em Coritiba 1 x 2 Grêmio, com gols de Villasanti e Ferreira para o Tricolor.

O histórico geral favorece o Grêmio. Em 31 confrontos analisados, o Imortal soma 14 vitórias, contra 11 do Coritiba, e seis empates. A tendência dos resultados recentes na Arena aponta para domínio gremista em casa, que venceu cinco dos últimos seis jogos como mandante neste H2H. O único resultado negativo foi um empate sem gols, em agosto de 2015.

Notícias do Grêmio e do Coritiba

Grêmio: desfalques e dúvidas

Luís Castro não tem vida fácil para escalar o Grêmio nesta 13ª rodada. Kannemann, que seria o substituto natural, sentiu desconforto muscular e também desfalca o time, abrindo espaço para Balbuena ou Wagner Leonardo ao lado de Gustavo Martins na zaga.

A lista de ausências de longa data segue pesada. Marlon está fora com fratura no tornozelo, João Pedro trata lesão muscular na coxa, Villasanti se recupera de problema ligamentar no joelho desde agosto de 2025 e Braithwaite segue afastado. Willian enfrenta tendinopatia e também não deve estar disponível. Tetê é dúvida e dificilmente atua. Gustavo Martins recebeu o terceiro amarelo no último jogo e está fora.

O lado positivo da equipe está no ataque. Carlos Vinícius é o artilheiro do clube em 2026, com 12 gols em todas as competições, e chega embalado após marcar na vitória por 2 x 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil. Amuzu e Enamorado completam o trio de ataque.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Balbuena (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega e Nardoni; Enamorado, Arthur e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Coritiba: desfalques e dúvidas

Fernando Seabra tem uma lista enxuta de problemas. O volante Patrick segue como o único desfalque confirmado por lesão muscular. Wallisson cumpriu suspensão automática contra o Atlético-MG e deve estar de volta ao time.

Renato Marques levou cartão vermelho na última partida e está fora. Sebastián Gómez segue ao seu lado, já que cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo.

O alerta para esta partida fica com os jogadores pendurados: o zagueiro Jacy, o atacante Lucas Ronier e o ponta Breno Lopes chegam a Porto Alegre com dois cartões amarelos no Brasileirão. Um novo amarelo em qualquer um deles significa desfalque na próxima rodada. Seabra precisará calibrar a intensidade de suas instruções para não perder peças importantes.

O atacante Joaquín Lavega, que ganhou espaço após marcar um gol no empate contra o Botafogo, é outra opção para o setor ofensivo. Maycon se recuperou de problema na panturrilha e está disponível, mas não deve começar entre os 11.

Provável escalação do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebastin Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Grêmio x Coritiba

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 12 Gols em todas as competições em 2026 1º Artilheiro do Grêmio na temporada 2 Gols nos últimos dois jogos oficiais Pivô Referência no jogo aéreo e nas tabelas Jogador destaque · Coritiba Pedro Rocha 15 Gols na Série B de 2025 (artilheiro) 1º Principal referência ofensiva do Coxa Decisivo Participações em gols contra grandes times Retorno Manteve nível após subida à Série A

Os técnicos

Luís Castro chegou ao Grêmio com o propósito de resgatar um futebol mais propositivo, baseado em posse e pressão organizada. Os resultados, porém, ainda não refletem o projeto. Com apenas 13 pontos em 11 rodadas e cinco jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, o técnico português enfrenta pressão crescente da diretoria e da torcida. O trabalho na Copa do Brasil, onde o Grêmio venceu o Confiança por 2 x 0 na última semana, garante um fôlego mínimo.

Fernando Seabra tem construído um time funcionalmente sólido no Coritiba. O treinador foi responsável por organizar o Coxa na Série B de 2025 e conduziu a equipe ao título com 68 pontos. Na Série A de 2026, Seabra adaptou a proposta sem perder a identidade defensiva do time. A vitória sobre o Atlético-MG na última rodada, por 2 x 0, foi um cartão de visitas para a qualidade do trabalho que vem desenvolvendo.

Análise tática

O Grêmio deve usar o 4-2-3-1 como base, com Nardoni e Noriega na dupla de volantes e Arthur atuando como meia mais adiantado. O problema estrutural está na retaguarda: sem Viery e Kannemann, a dupla de zaga improvisada com Balbuena ou Wagner Leonardo e Gustavo Martins terá de lidar com a mobilidade de Pedro Rocha e Lucas Ronier, que usam bem o espaço entre linhas.

O Coritiba deve adotar um 4-3-3 compacto, com bloco médio e transições verticais rápidas. Seabra costuma pedir marcação pressão no campo adversário apenas de forma pontual, preferindo conservar energia e atacar nos espaços deixados pelo time da casa. Pedro Rocha, centralizado, e Breno Lopes pela esquerda são as principais ameaças nas saídas rápidas do Coxa.

A principal fragilidade do Grêmio está nas costas dos laterais. Pavón tem bom poder de chegada pela direita, mas costuma deixar espaço quando a bola circula pelo lado contrário. O Coritiba pode explorar esse vácuo com Breno Lopes, que tem velocidade e capacidade de finalização. Do outro lado, Enamorado e Amuzu têm qualidade para desequilibrar sobre Tinga e Bruno Melo, que são mais contidos na qualidade individual.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Coritiba

🎯 Palpite do Lance! Grêmio 2 x 1 Coritiba O Grêmio tem força suficiente para vencer em casa, especialmente com Carlos Vinícius na melhor fase da temporada. Mas a defesa remendada do Imortal abre espaço para Pedro Rocha deixar sua marca, garantindo o gol do Coxa que torna a vitória mais suada do que o placar final sugere. O Grêmio venceu sete dos 12 jogos oficiais disputados na Arena em 2026

dos jogos oficiais disputados na Arena em 2026 A defesa gremista cedeu gols em oito das 11 rodadas do Brasileirão

das rodadas do Brasileirão O Coritiba marcou em quatro dos últimos cinco jogos, inclusive contra o Atlético-MG

dos últimos jogos, inclusive contra o Atlético-MG Carlos Vinícius está em fase artilheira, com 12 gols na temporada e dois nos últimos dois jogos

Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Coritiba