Getafe x Barcelona – Palpites, análise e odds (25/04)
Veja os palpites e informações de Getafe x Barcelona pelo Campeonato Espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona chega ao Estádio Coliseum Alfonso Pérez neste sábado, 25 de abril de 2026, como líder isolado da La Liga e a um passo de encaminhar o bicampeonato espanhol. Os catalães venceram o Celta de Vigo por 1 x 0 no Camp Nou nesta quarta, em jogo com gol de Lamine Yamal de pênalti, mas também com um susto enorme: o craque de 18 anos saiu lesionado no posterior da coxa esquerda logo após a cobrança.
Do outro lado, o Getafe de José Bordalás chega embalado e subiu para o sétimo lugar após vencer a Real Sociedad por 1 x 0 fora de casa, na mesma rodada. O gol contra de Gorrotxategi deu os três pontos aos azulones e os colocou em 44 pontos, com 12 vitórias, cinco empates e 13 derrotas em 32 jogos. No primeiro turno desta temporada, no entanto, o Barcelona atropelou por 3 x 0, com dois gols de Ferran Torres e um de Dani Olmo.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Barcelona vive seu melhor momento da temporada na La Liga. Depois de ser eliminado pelo Atlético de Madrid nas quartas da Champions League, Hansi Flick redirecionou o foco para o campeonato e o time engatou oito vitórias consecutivas. Com a vitória sobre o Celta, os Culés chegam a 82 pontos em 32 jogos, com saldo de mais 55 gols.
O problema para o técnico alemão é a lista de desfalques, que só aumenta. Raphinha está fora até o jogo contra o Osasuna em 3 de maio, Christensen segue em tratamento por lesão no ligamento cruzado, e agora Yamal se juntou ao departamento médico com uma queixa muscular nos isquiotibiais. João Cancelo também saiu machucado do duelo com o Celta.
O Getafe, por sua vez, surpreende na reta final. Os azulones venceram quatro dos últimos seis jogos da La Liga, com triunfos sobre Real Sociedad, Athletic (2 x 0), Espanyol (2 x 1) e Betis (2 x 0), além da inesquecível vitória por 1 x 0 sobre o Real Madrid em março. O time de Bordalás marca pouco, apenas 0,84 gol por jogo, mas também tem uma das melhores defesas fora das gigantes da liga.
A reta final do Getafe tem dois objetivos claros. Brigar por uma vaga europeia via Conference League e consolidar o sétimo lugar diante de adversários como Rayo Vallecano e Elche nas próximas rodadas. O triunfo em Anoeta deixou Bordalás a um passo da classificação continental.
Palpites para Getafe x Barcelona
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações
Confrontos diretos
O histórico entre os clubes é amplamente favorável ao Barcelona. Em 45 jogos disputados, foram 31 vitórias catalãs, 10 empates e apenas quatro triunfos do Getafe. Nas últimas 20 visitas dos azulones ao Barça na La Liga, nunca houve vitória, com 16 derrotas e quatro empates.
O último encontro, no primeiro turno desta temporada, escancarou a diferença. O Barcelona dominou com 70,7% de posse de bola no Johan Cruyff, venceu por 3 x 0 e manteve o quarto jogo consecutivo sem sofrer gol do Getafe em casa pela La Liga.
Apesar do retrospecto geral, o Getafe tem alguns dados que animam sua torcida. Os azulones ficaram invictos em cinco dos últimos dez jogos contra o Barcelona na liga, e historicamente complicam a vida dos catalães no Coliseum, com empates e jogos equilibrados em anos recentes.
Notícias do Getafe e Barcelona
Getafe: desfalques e dúvidas
Bordalás tem dores de cabeça na zaga. Zaid Romero e Domingos Duarte cumpriram suspensão por acúmulo de amarelos contra a Real Sociedad e voltam à disposição, mas a defesa foi improvisada em Anoeta com Abqar, Djené e Boselli. Vários jogadores levaram amarelo no jogo desta quarta, o que liga o sinal de alerta para a partida seguinte.
Mauro Arambarri é peça-chave e recebeu amarelo aos 92 minutos contra a Real Sociedad, se aproximando de nova suspensão. Martín Satriano segue como referência ofensiva, ao lado de Luis Vázquez. Borja Mayoral é alternativa de peso no banco, e Abu Kamara retornou aos relacionados depois de lesão.
Provável escalação do Getafe (5-3-2): David Soria; Juan Iglesias, Djené, Boselli, Abqar e Kiko Femenía; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Luis Vázquez e Martín Satriano. Técnico: José Bordalás.
Barcelona: desfalques e dúvidas
Hansi Flick tem um quebra-cabeça para montar. Raphinha sofreu lesão no posterior da coxa durante jogo do Brasil em 26 de março e só retorna contra o Osasuna em 3 de maio. Andreas Christensen segue fora por lesão no ligamento cruzado e pode ter jogado sua última partida pelo clube. Gavi também está em recuperação de cirurgia no menisco.
A pior notícia veio nesta quarta-feira. Lamine Yamal levou a mão ao posterior da coxa esquerda logo após converter o pênalti contra o Celta e deixou o campo aos 40 minutos, sendo substituído por Roony Bardghji. A lesão é no isquiotibial, e Flick afirmou após o jogo que é preciso esperar os exames. O próprio alemão disse que vai aguardar para saber o que acontece com Lamine, e a presença do camisa 10 contra o Getafe é dúvida séria.
João Cancelo também saiu machucado do duelo. Marc Bernal segue em recuperação de lesão no tornozelo e Ronald Araújo preocupa após sair mais cedo contra o Atlético. Pedri e De Jong estão à disposição, e Lewandowski retorna ao ataque como referência.
Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Gerard Martín; Pedri e De Jong; Bardghji, Dani Olmo e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Destaques individuais de Getafe x Barcelona
Os técnicos
Hansi Flick consolidou seu projeto no Barcelona e agora mira o bicampeonato espanhol. O alemão conquistou a tríplice coroa nacional na temporada passada, com La Liga, Copa del Rey e Supercopa. A eliminação contra o Atlético na Champions foi dolorosa, mas a resposta dentro de campo foi imediata, com oito vitórias consecutivas no campeonato.
José Bordalás é a cara do Getafe moderno. Pragmático, intenso e provocador, o técnico montou um time fisicamente forte, que aposta em defesa compacta, faltas estratégicas e contra-ataques diretos. Já derrubou gigantes em clássicos recentes, incluindo a vitória por 1 x 0 sobre o Real Madrid em março, e venceu a Real Sociedad fora de casa na rodada passada sem sequer precisar finalizar no gol adversário.
Análise tática
A expectativa é de um Getafe no 5-3-2 visto em Anoeta. Três zagueiros centrais, alas de marcação e dois atacantes de movimentação vertical. A proposta dos azulones é quebrar o ritmo do Barça com faltas, cobrar bolas longas para Djené cabecear e explorar cruzamentos de Juan Iglesias, que deu a assistência no gol contra a Real Sociedad.
O Barcelona deve manter o 4-2-3-1 de Flick, mas com mudanças forçadas. Se Yamal não jogar, Bardghji assume a direita. Dani Olmo joga centralizado por trás de Lewandowski, Rashford segue na esquerda. A dupla Pedri-De Jong organiza o meio-campo, enquanto Cubarsí e Eric García formam uma zaga improvisada pela ausência de Christensen.
O ponto de maior risco para o Barça está justamente na defesa central improvisada contra bolas longas e cruzamentos. O Getafe gera uma fatia relevante de suas chances em bolas paradas, e a altura da zaga catalã fica abaixo do ideal sem seus titulares habituais.
Do lado dos catalães, a estratégia passa por tirar a bola do campo de ataque do Getafe. Posse longa, combinações no último terço e a criatividade de Pedri e Dani Olmo devem ser os principais diferenciais, já que o brilho individual de Yamal pode não estar disponível. O Barça também precisa evitar o jogo picado, que favorece o plano de Bordalás.
Prognóstico de placar exato para Getafe x Barcelona
- O Barcelona venceu oito jogos consecutivos na La Liga, mas superou o Celta por apenas 1 x 0
- O Getafe marcou apenas 0,84 gol por jogo na La Liga 2025-26 e não finalizou no gol contra a Real Sociedad
- O Barcelona manteve o gol zero nos últimos três confrontos contra o Getafe na La Liga
- Lamine Yamal saiu lesionado contra o Celta e é dúvida séria para o Coliseum
- O primeiro turno terminou 3 x 0, mas sem Yamal a produção ofensiva do Barça cai
Resumo dos palpites do Lance para Getafe x Barcelona
Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols na partida – Odd 1,98 na Betsson
Palpite alternativo: Barcelona vence e menos de 3,5 gols – Odd 2,35 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas equipes não marcam – Odd 1,90 na Superbet
Palpite alternativo 3: Lewandowski marca a qualquer momento – Odd 2,30 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Getafe 0 x 1 Barcelona – Odd 7,00 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias