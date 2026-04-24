Fluminense x Chapecoense – Palpites, análise e odds (26/04)

O Maracanã recebe neste domingo mais um capítulo do Campeonato Brasileiro Série A 2026, com o Fluminense diante da Chapecoense pela 13ª rodada. O Tricolor das Laranjeiras chega em terceiro lugar, com 23 pontos em 12 jogos, na cola de um Palmeiras que lidera a competição. Do outro lado, os catarinenses ocupam a lanterna com apenas oito pontos e vêm de quatro derrotas seguidas na Série A.

A diferença de 15 pontos no placar não é o único contraste. O Fluminense disputa também Copa Libertadores e Copa do Brasil, com um calendário que exige rodízio constante de elenco. Já a Chapecoense, de volta à elite após o acesso em 2025, trocou o treinador no início de abril e ainda não conseguiu estabilizar o nível mínimo de produção para sair da zona de rebaixamento.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Fluminense de Luis Zubeldía acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas em 12 rodadas, desempenho que reflete um grupo com qualidade individual acima da média, mas que ainda oscila em resultados. A virada por 3 x 2 sobre o Santos na Vila Belmiro, no último domingo (19), foi a resposta imediata após duas tropeços seguidos.

Antes da vitória sobre o Santos, o Tricolor havia perdido o clássico para o Flamengo por 2 x 1 no Maracanã e empatado sem gols com o Deportivo La Guaira, na Venezuela, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A derrota por 2 x 1 para o Independiente Rivadavia em casa, pela segunda rodada da Libertadores em 15 de abril, aprofundou a desconfiança sobre o rendimento continental da equipe.

O fato mais relevante para a gestão de elenco desta tarde é o compromisso pela Libertadores em La Paz: o Fluminense visita o Bolívar na quinta-feira (30/04), a 3,680 metros de altitude. Zubeldía já havia indicado em coletiva que o desgaste físico da Copa do Brasil, na quinta-feira passada contra o Operário-PR, seria administrado com rotações. Parte do time titular repousou na Copa do Brasil para estar disponível neste domingo.

A Chapecoense, por sua vez, enfrenta uma crise que mistura resultados, trocas técnicas e lesões. Gilmar Dal Pozzo foi demitido em 3 de abril, após a goleada sofrida para o Atlético-MG. Fábio Matias, seu substituto, estreou com derrota por 2 x 0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada e depois assistiu ao Botafogo golear o time por 4 x 1 na Arena Condá em 18 de abril, com três gols sofridos nos primeiros 20 minutos.

O retrospecto defensivo da Chapecoense como visitante é um dos piores do campeonato: a equipe não marcou gols nas últimas cinco partidas fora de casa e sofreu gols em nove dos últimos 10 jogos pelo Brasileirão.

Palpites para Fluminense x Chapecoense

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

Esta é a primeira vez que Fluminense e Chapecoense se enfrentam na temporada 2026. O histórico geral entre os dois clubes conta 13 partidas desde 2014, com um equilíbrio que surpreende na teoria: a Chapecoense acumula seis vitórias, contra três do Fluminense e quatro empates.

Esse registro reflete, em grande parte, as temporadas em que a Chapecoense era uma equipe defensivamente coesa e difícil de bater, especialmente fora de casa, durante sua fase de crescimento na Série A entre 2016 e 2020. O contexto atual é radicalmente diferente.

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 10 de dezembro de 2021, quando o Fluminense venceu por 3 x 0 no Maracanã, em uma partida na qual os catarinenses já lutavam contra o rebaixamento naquela temporada, situação que se repete cinco anos depois.

Notícias do Fluminense x Chapecoense

Fluminense: desfalques e dúvidas

O Fluminense segue sem Germán Cano, que continua no departamento médico sem previsão de retorno próxima. Soteldo, Lucho Acosta e Nonato também estão indisponíveis por lesão, o que reduz as opções ofensivas e de meio-campo para Zubeldía.

Jefferson Savarino e Tomás Bernal foram poupados da Copa do Brasil por gestão de carga após terem retornado de lesão recentemente. A tendência é que ambos estejam disponíveis para esta tarde. Na zaga, Julián Millán deve manter a posição após sua estreia na quinta-feira, com o colombiano buscando consolidar a parceria com Ignácio.

Nas laterais, Guga e Guilherme Arana, que descansaram durante a Copa do Brasil, devem ser os titulares diante da Chapecoense. A concorrência interna continua sendo um fator gerenciado por Zubeldía ao longo da temporada.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal e Hércules; Savarino, Serna e Canobbio; Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.

Chapecoense: desfalques e dúvidas

Fábio Matias chega ao Rio de Janeiro com uma lista extensa de baixas. Giovanni Augusto, revelado pelo Flamengo e artilheiro da equipe na temporada com cinco gols em dez jogos, está fora por lesão na coxa direita. O ponta Ítalo Vargas, que soma três assistências em dez partidas em 2026, também está no departamento médico.

Yannick Bolasie, o atacante congolês de 36 anos com passagem pelo Crystal Palace e Everton da Inglaterra, pode voltar ao time após ter sido poupado na Copa do Brasil. O experiente ponta é uma das poucas peças de criatividade à disposição de Matias.

Provável escalação da Chapecoense (4-3-3): Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor e Higor Meritão; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Fábio Matias.

Destaques individuais de Fluminense x Chapecoense

Jogador destaque · Fluminense Rodrigo Castillo 3 Gols no Brasileirão 2026 88' Minutos por participação em gol (melhor do elenco) 75% Conversão de chances claras R$ 52M Maior contratação da história do clube Jogador destaque · Chapecoense Marcinho 4 Gols na temporada 2026 2 Assistências na temporada 2026 10 Jogos disputados em 2026 124 Jogos e 20 gols pelo clube desde 2023

Os técnicos

Luis Zubeldía, de 45 anos, chegou ao Fluminense em 25 de setembro de 2025, dias após a demissão de Renato Gaúcho. O argentino traz na bagagem a passagem pelo São Paulo, onde acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas em 85 partidas antes de deixar o clube em junho daquele ano. Sua trajetória inclui ainda Lanús, Racing, LDU Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Alavés e Cerro Porteño.

Zubeldía ficou marcado no futebol argentino ao assumir o Lanús aos 27 anos, tornando-se o técnico mais jovem da história da primeira divisão do país. Seu estilo é direto: pressão na saída de bola adversária, transições verticais rápidas e preferência pelo 4-2-3-1. No Fluminense, o desafio é equilibrar o desempenho no Brasileirão com as obrigações continentais, algo que ainda não foi plenamente resolvido.

Fábio Matias assumiu a Chapecoense em 3 de abril, com o time já em crise. O treinador ganhou projeção como jogador ao fazer parte do grupo que conquistou a Copa Libertadores pelo Botafogo. Como técnico, estreia numa missão difícil: duas derrotas em dois jogos pelo Brasileirão sob seu comando, com saldo de gols de menos cinco. A imagem de uma equipe que já foi vazada três vezes antes de completar 20 minutos contra o Botafogo é a fotografia do momento.

Análise tática

O Fluminense deve utilizar o 4-2-3-1 habitual, com Martinelli e Hércules como pivôs de contenção e Savarino como a peça de transição entre o meio e o ataque. A ideia central é controlar a posse e criar profundidade pelas laterais, com Guga pelo lado direito aproveitando espaços que a Chapecoense costuma deixar quando pressiona para recuperar a bola.

A Chapecoense tende a se organizar num bloco médio-baixo, com Camilo, João Vitor e Higor Meritão formando uma linha de três no meio-campo para fechar os espaços entre linhas. Com poucos recursos ofensivos, a aposta de Matias deve ser em transições rápidas pelo corredor esquerdo, onde Marcinho tem liberdade para aparecer entre as linhas e tentar surpreender.

O ponto mais vulnerável da Chapecoense está nas bolas paradas defensivas. Contra o Botafogo, três dos quatro gols sofridos vieram de situações de jogo aéreo ou jogadas ensaiadas nos primeiros minutos. Savarino e Serna têm qualidade técnica para explorar esse defeito de forma sistemática com cobranças de falta e escanteio.

Na outra ponta, a defesa central do Fluminense ainda procura consistência com Millán ainda em adaptação. A tendência é que a Chapecoense não tenha volume ofensivo suficiente para explorar isso de maneira reiterada, mas os contra-ataques de Bolasie, com sua velocidade mesmo aos 36 anos, merecem atenção.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Chapecoense

🎯 Palpite do Lance! Fluminense 3 x 0 Chapecoense O Fluminense deve impor sua superioridade técnica com autoridade no Maracanã. A Chapecoense não marcou gols nas últimas cinco partidas como visitante, e Fábio Matias ainda não encontrou uma solução ofensiva funcional. Rodrigo Castillo, Canobbio e Savarino são os candidatos mais prováveis a balançar a rede. A Chapecoense não marcou nas últimas cinco partidas fora de casa

nas últimas partidas fora de casa A equipe catarinense sofreu gols em nove dos últimos 10 jogos pelo Brasileirão

dos últimos jogos pelo Brasileirão O Fluminense venceu sete dos 12 jogos nesta edição do Brasileirão

dos 12 jogos nesta edição do Brasileirão Castillo registra 75% de conversão em chances claras e é o melhor em minutos por participação em gol no elenco tricolor

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Chapecoense