Flamengo x Vitória – Palpites, análise e odds (22/04)

O Flamengo abre a caminhada rumo ao hexacampeonato da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, diante do Vitória, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). A partida de ida da quinta fase coloca frente a frente dois rubro-negros em momentos bem distintos, com o time carioca como vice-líder do Brasileirão e o Leão baiano oscilando no meio da tabela após o empate sem gols contra o Corinthians, no Barradão.

O Rubro-Negro carioca chega embalado pela vitória por 2 x 0 sobre o Bahia no último domingo, com gols de Arrascaeta e Paquetá. A equipe de Leonardo Jardim soma 23 pontos em 11 rodadas e vive sua melhor fase da temporada, com oito vitórias nos últimos 11 jogos em todas as competições. O duelo marca também a estreia do clube na Copa do Brasil, competição em que entra direto na quinta fase por ser integrante da Série A.

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Análise da partida

O Flamengo chega em ritmo de candidato a tudo. A vice-liderança do Brasileirão, seis pontos atrás do Palmeiras e com um jogo a menos, convive com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. São duas vitórias em dois jogos, sustentadas pela dupla histórica Arrascaeta e Bruno Henrique, que acumula 58 participações em gols juntos na competição continental.

O Maracanã funciona como fortaleza. O clube alterna goleadas como o 4 x 1 sobre o Independiente Medellín com vitórias controladas, caso do 2 x 0 contra o Bahia. No Brasileirão, a defesa formada por Léo Ortiz e Léo Pereira vem se firmando como a mais sólida entre os candidatos ao título.

O Vitória, por sua vez, alternou boas atuações com resultados decepcionantes em abril. A equipe de Jair Ventura engatou três vitórias consecutivas em casa, incluindo triunfo sobre o São Paulo, mas freou o ritmo com o empate por 0 x 0 contra o Corinthians no sábado. O Leão ocupa a 10ª colocação com 14 pontos e enxerga a Copa do Brasil como principal oportunidade de título em 2026.

Com calendário mais leve que o do adversário, o Vitória pode apostar no frescor físico como trunfo. O time baiano não disputa competição continental e não carrega o desgaste acumulado pelo Flamengo, dividido entre Brasileirão, Libertadores e preparação de inverno puxada.

Palpites para Flamengo x Vitória

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Confrontos diretos

O retrospecto pende fortemente para o lado rubro-negro carioca. Em 53 partidas oficiais, o Flamengo venceu 33 vezes, contra dez do Vitória e dez empates. Na era recente, a vantagem é ainda mais acentuada: o time do Rio acumulou sete vitórias em seus últimos dez confrontos com os baianos em todas as competições.

No primeiro encontro da temporada, em 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu por 2 x 1 no Barradão. Os gols foram de Erick Pulgar e Everton Cebolinha ainda no primeiro tempo, e Matheuzinho descontou logo aos seis minutos da etapa final. O Leão pressionou no restante da partida, mas esbarrou em defesa de pênalti do goleiro Rossi.

O último encontro em território carioca ainda pesa no imaginário. No Brasileirão de 2025, o Flamengo aplicou uma goleada histórica de 8 x 0 sobre o Vitória no Maracanã, resultado que levou à demissão de Fábio Carille do comando baiano. A lembrança pode funcionar como combustível extra para o time de Jair Ventura buscar uma postura mais agressiva desta vez.

Notícias de Flamengo e Vitória

Flamengo: desfalques e dúvidas

Lucas Paquetá é o desfalque mais sensível para Jardim. O meia deixou o jogo contra o Bahia com dores na perna esquerda, e a ressonância magnética apontou edema no tendão da coxa esquerda. O camisa 20 está fora das partidas contra o Vitória e contra o Atlético-MG, na sequência, e só deve retornar diante do Estudiantes, pela Libertadores.

A lista de desfalques inclui ainda Jorginho, em recuperação de lesão muscular, e Saúl, em processo de recondicionamento físico após cirurgia no tendão de Aquiles. Luiz Araújo também busca ritmo e deve compor o banco. Varela vem sentindo dores no tornozelo direito, mas a situação será reavaliada até o dia da partida.

A boa notícia está no momento de Arrascaeta e Pedro. O uruguaio marcou contra o Bahia e chegou à marca histórica de 120 participações em gols pelo Flamengo no Brasileirão. Pedro vive sua melhor fase sob o comando de Jardim e deve seguir como titular absoluto no ataque.

O treinador português deve repetir parte do time que venceu o Bahia, com adaptações forçadas pela ausência de Paquetá. De La Cruz ou Evertton Araújo devem assumir a função do meia mais adiantado, com Erick Pulgar controlando o meio-campo ao lado do volante titular. Emerson Royal é a alternativa pela direita caso Varela não fique à disposição.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Evertton Araújo; Arrascaeta, De La Cruz e Cebolinha; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: desfalques e dúvidas

Jair Ventura tem cenário mais equilibrado do que parece, apesar do departamento médico cheio. Os lesionados Edu, Neris, Riccieli, Dudu, Mateus Silva, Marinho e Pedro Henrique seguem fora da partida. Erick saiu com dores do jogo contra o Piauí pela Copa do Nordeste, mas atuou normalmente contra o Corinthians e está liberado.

Cacá, zagueiro titular emprestado pelo Corinthians, precisa de monitoramento em relação a desgaste, mas a expectativa é de presença no Maracanã. O elenco baiano chega inteiro nos nomes principais: Baralhas, Martínez, Matheuzinho e Kayzer estão à disposição. Renato Kayzer, centroavante e referência ofensiva, vai como titular absoluto.

A tendência é de Jair Ventura manter o mesmo onze inicial do empate com o Corinthians, apostando na solidez defensiva conquistada nas últimas semanas. O volante Caíque Gonçalves vem se consolidando como peça-chave na construção, enquanto Ramon oferece energia pela lateral-esquerda e apoio às ações ofensivas.

Provável escalação do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Baralhas e Martínez; Erick, Renato Kayzer e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de Flamengo x Vitória

Jogador destaque · Flamengo Giorgian de Arrascaeta 120 Participações em gols no Brasileirão pelo Flamengo 370 Jogos pelo Rubro-Negro, recordista entre estrangeiros Decisivo Marcou o segundo gol contra o Bahia no domingo Histórico Vice-artilheiro do Brasileirão 2025 com 18 gols Jogador destaque · Vitória Erick 5 Gols marcados pelo Vitória na temporada 2026 6 Assistências, o artilheiro em participações diretas Líder Jogador mais influente do Vitória em transições Embalado Marcou nos últimos dois jogos da Copa do Nordeste

Os técnicos

Leonardo Jardim assumiu o comando do Flamengo após as rodadas iniciais do Brasileirão, quando Filipe Luís ainda dirigia a equipe. O português acumula oito vitórias e dois empates em 11 jogos, com aproveitamento superior a 80%. Sua abordagem combina intensidade defensiva com rotações calculadas no elenco, o que explica o frescor físico do time em plena maratona de competições.

Jair Ventura comanda o Vitória desde setembro de 2025, quando assumiu em situação dramática na reta final da Série A. O treinador salvou o clube do rebaixamento na última rodada do campeonato passado e teve o contrato renovado até dezembro de 2026. Sua proposta é pragmática: bloco médio, transições verticais rápidas e aposta nas bolas paradas, especialmente com Erick e Matheuzinho como referências técnicas.

Análise tática

O Flamengo deve entrar em campo em 4-2-3-1, com Pulgar e Evertton Araújo no duplo pivô. A linha ofensiva ganha Arrascaeta como meia centralizado, com Cebolinha pela esquerda e De La Cruz flutuando entre as linhas. Pedro atuará como referência de área e ponto de apoio para que Arrascaeta apareça entre os zagueiros adversários.

A tendência é que Jardim opte por volume ofensivo desde o apito inicial. A lógica é simples: jogando em casa e precisando abrir vantagem no confronto eliminatório, o Flamengo não pode deixar a decisão toda para o Barradão, onde o Vitória é historicamente mais forte e vem de boa campanha como mandante.

O Vitória deve se fechar em 4-3-3 com linhas compactas e pouca transição longa. Jair Ventura tende a colocar Caíque Gonçalves e Baralhas na marcação baixa, liberando Martínez para apoiar o trio ofensivo em subidas pontuais. Erick, Kayzer e Matheuzinho explorarão transições verticais, cientes de que uma bola bem aproveitada pode mudar toda a lógica do confronto.

O principal ponto de desequilíbrio está no setor direito da defesa do Vitória. Nathan Mendes pode ter trabalho constante contra Cebolinha e Alex Sandro, que costumam se combinar bem na ala esquerda do Flamengo. Do outro lado, Matheuzinho pode tirar proveito de espaços deixados por Emerson Royal nas transições defensivas.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Vitória

🎯 Palpite do Lance! Flamengo 2 x 0 Vitória O Flamengo deve se impor no Maracanã mesmo sem Paquetá, apoiado pelo melhor ataque do Brasileirão e por uma defesa impenetrável nas últimas rodadas. O Vitória tende a recuar em busca de um bom resultado para decidir em casa, mas a dominância rubro-negra como mandante torna o placar limpo o cenário mais provável. O Flamengo venceu oito dos últimos dez jogos no Maracanã por todas as competições

dos últimos jogos no Maracanã por todas as competições O Vitória não vence o Flamengo como visitante no Maracanã desde 2016

A defesa rubro-negra sofreu apenas nove gols nos primeiros 11 jogos do Brasileirão

gols nos primeiros jogos do Brasileirão O Vitória não marcou em dois dos últimos três jogos, incluindo o 0 x 0 contra o Corinthians Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Vitória Melhor palpite do jogo: Flamengo vence e mais de 1,5 gols – Odd 1,48 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,55 na Betsson Palpite alternativo 2: Arrascaeta marca ou dá assistência – Odd 1,80 na Superbet Palpite alternativo 3: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,76 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Flamengo 2 x 0 Vitória – Odd 6,00 na Betsson