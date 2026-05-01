Flamengo x Vasco – Palpites, análise e odds (03/05)

O Maracanã recebe, neste domingo (3), o Clássico dos Milhões com peso direto na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, vice-líder com 26 pontos, busca encurtar os seis pontos que o separam do líder Palmeiras na 14ª rodada do Brasileirão 2026. Do outro lado, o Vasco da Gama chega na décima posição com 16 pontos, apenas dois acima do Santos, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O contexto chega carregado de variáveis para os dois lados. O Flamengo de Leonardo Jardim encerrou uma série de sete vitórias consecutivas com um empate de 1 x 1 diante do Estudiantes, em La Plata, na quarta-feira (29), partida marcada pela fratura na clavícula de Arrascaeta e pelas lesões de Bruno Henrique e Emerson Royal. O Vasco, por sua vez, disputou três jogos em oito dias, sendo o mais recente a goleada de 3 x 0 sobre o Olimpia, na quinta-feira (30), pela Copa Sul-Americana, sem Renato Gaúcho na beira do campo por conta de uma suspensão da CONMEBOL.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Flamengo de Leonardo Jardim é estatisticamente o time em melhor forma do Brasileirão 2026. Em 13 partidas desde que o técnico português assumiu em 5 de março, o Rubro-Negro acumula dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O pico foi a goleada de 4 x 0 sobre o Atlético-MG na Arena MRV, no dia 26 de abril, quando Jardim igualou a marca de Tite (2024) e do próprio Renato Gaúcho (2021) ao atingir sete vitórias seguidas — feito construído sem a comodidade de jogos pelo Campeonato Carioca contra adversários mais modestos. No Brasileirão, o time perdeu apenas dois dos 13 jogos e balançou as redes 29 vezes, a segunda melhor produção ofensiva da competição.

A interrupção da série em Avellaneda expôs o risco que Leonardo Jardim precisará administrar no domingo: um meio-campo criativo já comprometido pelas ausências de Arrascaeta (fratura na clavícula direita) e Carrascal (suspenso pelo STJD) perdeu também Paquetá para um edema na coxa esquerda. Nicolás de la Cruz carrega, sozinho, a responsabilidade de ditar o ritmo no setor central. O ponto positivo é que o Flamengo ainda não perdeu para o Vasco em 11 jogos consecutivos, e Pedro vive sua melhor fase em 2026, com seis gols nas últimas cinco partidas.

O Vasco chega ao Maracanã com o moral elevado pela goleada sobre o Olimpia, mas com as pernas mais pesadas. No Brasileirão, os resultados com Renato Gaúcho voltaram a oscilar depois do bom começo: empate no Couto Pereira com o Coritiba, com gol sofrido nos acréscimos, e derrota de 1 x 0 para o Corinthians em Itaquera, na rodada passada, mesmo com o rival jogando com dez homens por mais de 45 minutos. O problema defensivo segue sem solução: o Cruzmaltino não encerra uma partida do Brasileirão sem ser vazado desde a vitória de 2 x 0 sobre o Fluminense, em outubro de 2025.

O desempenho do Vasco como visitante sob Renato Gaúcho é mais uma variável preocupante. Em todos os jogos fora de casa com o técnico no Brasileirão, a equipe abriu o placar ou estava à frente no marcador nos minutos finais, mas cedeu gols de bola aérea para empatar ou perder. O padrão se repete e indica uma fragilidade estrutural que ainda não foi corrigida.

Palpites para Flamengo x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

Flamengo e Vasco se reencontram no Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2026. O último duelo pelo Brasileirão foi no dia 21 de setembro de 2025, quando a partida terminou em empate de 1 x 1 no Maracanã, com o Rubro-Negro abrindo o placar mas não sustentando a vantagem. No computo geral dos últimos encontros em todas as competições, o Flamengo acumula 11 jogos consecutivos sem derrota para o Vasco, série iniciada após a última vitória do Cruzmaltino, pelo Campeonato Carioca de 2023, por 1 x 0.

O histórico do Clássico dos Milhões remonta ao dia 29 de abril de 1923, no Estádio da Rua Payssandu, com vitória de 3 x 1 do Vasco. O duelo está entre os que registraram o maior número de partidas com mais de 100 mil espectadores na história do futebol, e possui a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro Série A. No retrospecto da era dos pontos corridos do Brasileirão, o Flamengo lidera com mais vitórias, mais gols marcados e melhor saldo do que o rival em confrontos diretos.

Notícias de Flamengo e Vasco

Flamengo: desfalques e dúvidas

O Flamengo chega ao clássico com um número expressivo de baixas no setor ofensivo. Arrascaeta fraturou a clavícula direita aos 21 minutos do confronto contra o Estudiantes, na quarta-feira (29), e está fora por tempo indeterminado. O uruguaio era o principal articulador das jogadas de Jardim e acumulava participações diretas em gols em praticamente todos os jogos da série de vitórias. Carrascal também desfalca por punição do STJD.

Lucas Paquetá (edema na coxa esquerda), Erick Pulgar (em transição após lesão no ombro direito) e Bruno Henrique (trauma no pé direito sofrido contra o Estudiantes, reavaliado na sexta-feira) completam as baixas confirmadas ou prováveis. Emerson Royal fraturou o nariz na Argentina, mas o Flamengo informou que o lateral está "clinicamente estável" e estuda utilizar máscara de proteção para jogar no domingo. O zagueiro Léo Pereira, que havia saído com um corte na perna esquerda, deve retornar à zaga.

Provável escalação do Flamengo (4-3-3): Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho, De la Cruz; Gonzalo Plata, Pedro, Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Vasco: desfalques e dúvidas

O Vasco chega com boas notícias na frente disciplinar: Thiago Mendes, capitão da equipe e artilheiro do clube no Brasileirão sob o comando de Renato Gaúcho, foi absolvido pelo STJD e está disponível para o clássico. Andrés Gómez também retorna ao elenco titular após ser poupado no jogo de quinta-feira contra o Olimpia. A principal dúvida permanece na lateral-esquerda, com Cuiabano sendo monitorado pela comissão técnica.

Renato Gaúcho cumpriu suspensão de três jogos da CONMEBOL e ficou fora do banco na vitória sobre o Olimpia. A punição, no entanto, restringe-se às competições da entidade sul-americana e não afeta sua presença no Brasileirão, organizado pela CBF. O técnico gaúcho estará no banco de reservas no Maracanã no domingo.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê, Moura; Nuno Moreira, David, Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Flamengo x Vasco

Jogador destaque · Flamengo Pedro 15 Gols na temporada 2026 6 Gols nas últimas 5 partidas 156 Gols com a camisa do Flamengo na carreira 0,58 Média de gols por jogo em 2026 Jogador destaque · Vasco Thiago Mendes 3 Gols no Brasileirão com Renato Gaúcho Capitão Artilheiro do Vasco no período de Renato Absolvido Liberado pelo STJD para o clássico Líder Elo entre recuperação de bola e saída de jogo

Os técnicos

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em 5 de março de 2026, após a demissão de Filipe Luís, e em menos de dois meses construiu um dos inícios mais sólidos da história recente do clube. O português de 51 anos, nascido em Barcelona, Venezuela, e criado na ilha da Madeira, tem no currículo o título da Ligue 1 pelo Monaco em 2016/17 e passagens pelo Al Hilal e Al Ain, no Oriente Médio. No Ninho do Urubu, não precisou fazer grandes alterações estruturais no trabalho de Filipe Luís, mas imprimiu uma organização defensiva mais firme e uma transição ofensiva mais direta. A sequência de sete vitórias seguidas o colocou num patamar histórico no clube, ao lado de Tite e Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho não precisa de apresentações no cenário carioca. Ex-jogador do Flamengo, com quem foi campeão brasileiro em 1992, o técnico gaúcho assumiu o Vasco em fevereiro com a equipe na lanterna do Brasileirão e, nos cinco primeiros jogos do campeonato sob seu comando, conquistou dez dos 12 pontos possíveis, com vitórias sobre Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Sua primeira derrota num Clássico dos Milhões comandando o Vasco ainda não aconteceu, e o retrospecto de 11 jogos sem perder que o Flamengo tem contra o Cruzmaltino será o obstáculo central neste domingo.

Análise tática

O Flamengo de Jardim opera com um 4-3-3 que, em posse de bola, assume características de 4-2-3-1, com De la Cruz livre entre linhas e os laterais empurrando para criar superioridade numérica nos corredores. O sistema foi construído em torno da triangulação entre Arrascaeta, De la Cruz e Carrascal, mas dos três, apenas o uruguaio estará disponível no domingo. Sem seus dois principais colegas de meio-campo, De la Cruz precisará de maior volume de jogo, enquanto Pedro e as pontas assumem função adicional na criação de jogadas.

O Vasco de Renato Gaúcho aposta num 4-3-3 vertical, com os volantes com liberdade para participar das jogadas ofensivas. Thiago Mendes é a peça-chave desse sistema: além dos três gols no Brasileirão sob Renato, o capitão funciona como elo entre a recuperação de bola e a saída organizada.

O confronto tático favorece o mandante em dois aspectos práticos: o Vasco perde a bola com relativa frequência no terço ofensivo, o que expõe a dupla de zaga a transições rápidas em profundidade; e a equipe de Renato disputa sua terceira partida em oito dias, o que tende a reduzir a intensidade da pressão alta nos momentos sem bola.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Vasco

🎯 Palpite do Lance! Flamengo 2 x 1 Vasco O Flamengo vence o Clássico dos Milhões apesar do meio-campo reformulado. Pedro decide, mas a defesa cruzmaltina, que não mantém o placar em branco desde outubro de 2025, encontra espaço para marcar no fim. O Flamengo acumula 11 jogos consecutivos sem derrota para o Vasco em todas as competições

consecutivos sem derrota para o Vasco em todas as competições Pedro marcou seis gols nas últimas cinco partidas disputadas com a camisa rubro-negra

nas últimas cinco partidas disputadas com a camisa rubro-negra O Vasco não manteve o placar em branco em nenhuma partida do Brasileirão com Renato Gaúcho

o placar em branco em nenhuma partida do Brasileirão com Renato Gaúcho O Cruzmaltino disputa sua terceira partida em oito dias, com fadiga acumulada no plantel

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Vasco