Everton x Liverpool – Palpites, análise e odds (19/04)

O dérbi de Merseyside ganha um capítulo histórico no domingo, com a primeira edição do clássico no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. Everton e Liverpool entram em campo pela 33ª rodada da Premier League em uma temporada que inverteu papéis em apenas um ano. Os Toffees vivem o melhor momento sob David Moyes e perseguem uma vaga europeia que parecia impensável há dois meses, enquanto o atual campeão inglês chega abalado e quase sem alternativas.

O Liverpool foi eliminado da Champions League pelo Paris Saint-Germain por 4 x 0 no agregado e vê o sonho da próxima edição do torneio depender de uma reação imediata. O retrospecto pesa contra a equipe de Arne Slot fora de casa: a equipe não vence como visitante diante do Everton desde dezembro de 2021. A crise física agravou ainda mais o cenário, com Hugo Ekitike, principal nome ofensivo do segundo semestre, fora do restante da temporada por uma lesão no tendão de Aquiles.

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Análise da partida

O Everton ocupa a oitava posição na Premier League, com 47 pontos somados em 32 jogos (13 vitórias, oito empates e 11 derrotas). A diferença para o Liverpool, em quinto, é de cinco pontos, o que mantém viva uma corrida improvável por uma vaga em competição europeia para a próxima temporada.

Apenas o Brighton conquistou mais pontos do que os Toffees nos últimos cinco jogos do campeonato, com a equipe de Moyes somando 12 pontos no recorte. O período inclui o empate em 2 x 2 contra o Brentford no fim de semana passado, a goleada de 3 x 0 sobre o Chelsea em casa e a vitória fora por 3 x 2 sobre o Newcastle. O time ainda não se acostumou plenamente com o Hill Dickinson, com retrospecto pior em casa do que como visitante, mas a intensidade tem sustentado a fase.

Do outro lado, o Liverpool soma 52 pontos (15 vitórias, sete empates e dez derrotas) e está três pontos atrás do quarto colocado. A campanha contrasta drasticamente com a do título conquistado por Slot na temporada anterior, e o agregado de 4 x 0 para o PSG nas quartas da Champions League fechou a porta para qualquer chance de salvar o ano com troféu.

Os Reds perderam quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo o 0 x 4 fora para o Manchester City e os dois revezes para o PSG. A vitória por 2 x 0 sobre o Fulham em Anfield, no dia 11 de abril, foi uma trégua isolada em um período crítico. O investimento de £450 milhões na janela de verão não se traduziu em rendimento dentro de campo, e Slot enfrenta a pressão mais aguda desde sua chegada à Inglaterra.

Palpites para Everton x Liverpool

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Confrontos diretos

O histórico do clássico segue amplamente favorável ao Liverpool, com mais de 90 vitórias sobre o Everton em todas as competições. Nos dez confrontos mais recentes, contudo, o equilíbrio voltou a aparecer: foram seis vitórias dos Reds e quatro resultados entre empates e vitória do Everton.

O jogo do primeiro turno, em Anfield, no dia 20 de setembro de 2025, terminou 2 x 1 para o Liverpool, com gols de Ryan Gravenberch e Hugo Ekitike na primeira etapa. Idrissa Gueye descontou para o Everton aos 13 minutos do segundo tempo e os Toffees pressionaram nos minutos finais, mas não conseguiram o empate. O xG do duelo foi 2,46 a favor do Liverpool contra apenas 0,51 do Everton, o que reforçou a diferença técnica em Anfield.

O dado que mais pesa para esta volta é direto: o Liverpool não vence como visitante diante do Everton desde dezembro de 2021. Houve um empate por 2 x 2 em fevereiro de 2025, no último clássico em Goodison Park, com gol de James Tarkowski aos 53 minutos do segundo tempo, e uma derrota por 2 x 0 em abril de 2024. Seis dos últimos oito encontros entre os dois, em Goodison ou em Anfield, terminaram com menos de três gols.

Notícias de Everton e Liverpool

Everton: desfalques e dúvidas

O principal desfalque é Jack Grealish, que está fora do restante da temporada por causa de uma lesão no pé. O meio-campista emprestado pelo Manchester City era a referência criativa de Moyes, e sua ausência tem sido sentida desde o começo de março.

Charly Alcaraz voltou aos treinos, mas não foi relacionado para os últimos seis jogos da Premier League e tem apenas 11 minutos disputados em 2026. A presença é improvável. Iliman Ndiaye superou as dúvidas físicas e completou os 90 minutos contra o Brentford, o que é uma boa notícia para o ataque dos Toffees.

Tyrique George, de 20 anos, brilhou na entrada contra o Brentford e pressiona Moyes por uma vaga entre os titulares. A escalação deve ser próxima da utilizada nas últimas rodadas, com poucas mudanças, e o sistema 4-2-3-1 segue como base para o time da casa.

Provável escalação do Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye e Garner; McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Beto. Técnico: David Moyes.

Liverpool: desfalques e dúvidas

A lista de baixas dos Reds chega ao limite. Hugo Ekitike sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles na derrota para o PSG e está fora do restante da temporada, com 11 gols na Premier League e protagonismo absoluto no ataque até a contusão.

Alisson segue de fora por uma lesão no posterior da coxa, e Giorgi Mamardashvili continua como titular sob desconfiança. Joe Gomez deixou o jogo contra o PSG aos 22 minutos com problemas musculares e é dúvida séria. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo e Stefan Bajcetic completam a lista de longa duração.

Alexander Isak retornou da fratura na fíbula, mas tende a começar entre os reservas, e Cody Gakpo deve assumir o comando do ataque como falso 9. Florian Wirtz se firma como armador, e o jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, ganhou espaço nas últimas semanas. Mohamed Salah, em sua última edição do dérbi antes da saída anunciada para o fim da temporada, é certeza pela direita.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai e Gravenberch; Salah, Wirtz e Ngumoha; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Destaques individuais de Everton x Liverpool

Jogador destaque · Everton Iliman Ndiaye 6 Gols na Premier League 2025/26 3 Assistências no campeonato 7,32 Nota média no FotMob 100% Aproveitamento em pênaltis na carreira Jogador destaque · Liverpool Mohamed Salah 8 Gols contra o Everton na Premier League 12 Participações em gols na Premier League 2025/26 190 Gols na carreira na Premier League 7,07 Nota média no FotMob na temporada

Os técnicos

David Moyes vive uma segunda fase brilhante no comando do Everton. O escocês de 62 anos retornou ao clube em janeiro de 2025, evitou o rebaixamento na temporada anterior e, em 2025-26, montou um time competitivo que sonha com a Europa. A vitória por 3 x 0 sobre o Chelsea no fim de março foi um dos pontos altos da gestão atual e devolveu confiança ao grupo.

Arne Slot vive um pesadelo na temporada seguinte ao título. O holandês foi campeão na temporada de estreia, mas vê tudo desmoronar em 2025-26: eliminação na Champions League, fim de ano sem troféus à vista e uma das maiores reformulações do futebol inglês transformada em decepção coletiva. A vitória por 2 x 0 sobre o Fulham, no domingo passado, foi um respiro que a derrota para o PSG quatro dias depois pareceu apagar.

Análise tática

Moyes deve montar o Everton em 4-2-3-1, com Gueye e Garner no setor de proteção da defesa e o trio criativo McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye atrás de Beto. O time costuma operar em bloco médio-baixo, sair em transições rápidas e explorar bolas paradas, em que Tarkowski e Branthwaite são armas relevantes.

O Liverpool deve responder com um 4-2-3-1 simétrico, com Gakpo como falso centroavante na ausência de Ekitike. Wirtz é o ponto de partida do meio-campo ofensivo, e Salah pela direita ainda é a maior ameaça em bola parada e jogada individual. A defesa, com Konate e Van Dijk, segue confiável, mas os laterais oferecem espaço, sobretudo o lado de Robertson, que tem perdido velocidade na ida e na volta.

O confronto tático tende a se concentrar no meio-campo, onde Gravenberch e Szoboszlai serão pressionados de perto por Gueye e Garner. O Everton deve ceder posse, defender em bloco compacto e procurar Ndiaye em transição pela esquerda. O Liverpool, sem o referencial de área e com o desgaste do meio de semana, terá dificuldade para furar uma defesa que vem rendendo bem em casa contra adversários do topo da tabela.

Prognóstico de placar exato para Everton x Liverpool

🎯 Palpite do Lance! Everton 1 x 1 Liverpool O Liverpool chega ao Hill Dickinson sem Ekitike, sem Alisson e com o desgaste físico e emocional da eliminação para o PSG. O Everton vive a melhor fase do campeonato sob Moyes, e o histórico recente do clássico aponta para um jogo equilibrado e de poucos gols. O Liverpool não vence como visitante contra o Everton desde dezembro de 2021

Em seis dos últimos oito clássicos em Goodison ou Anfield foram marcados menos de três gols

dos últimos clássicos em Goodison ou Anfield foram marcados menos de gols Os Reds perderam quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições

dos últimos jogos em todas as competições O Everton tem o segundo melhor aproveitamento da Premier League nos últimos cinco jogos do campeonato Resumo dos palpites do Lance para Everton x Liverpool Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,91 na Betsson Palpite alternativo: Dupla chance Everton ou empate – Odd 1,65 na Betsson Palpite alternativo 2: Iliman Ndiaye finaliza no alvo – Odd 2,00 na Superbet Palpite alternativo 3: Empate ao intervalo – Odd 2,10 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Everton 1 x 1 Liverpool – Odd 6,40 na Betsson