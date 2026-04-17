Everton x Liverpool – Palpites, análise e odds (19/04)
Veja os palpites e informações de Everton x Liverpool pelo Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
O dérbi de Merseyside ganha um capítulo histórico no domingo, com a primeira edição do clássico no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. Everton e Liverpool entram em campo pela 33ª rodada da Premier League em uma temporada que inverteu papéis em apenas um ano. Os Toffees vivem o melhor momento sob David Moyes e perseguem uma vaga europeia que parecia impensável há dois meses, enquanto o atual campeão inglês chega abalado e quase sem alternativas.
O Liverpool foi eliminado da Champions League pelo Paris Saint-Germain por 4 x 0 no agregado e vê o sonho da próxima edição do torneio depender de uma reação imediata. O retrospecto pesa contra a equipe de Arne Slot fora de casa: a equipe não vence como visitante diante do Everton desde dezembro de 2021. A crise física agravou ainda mais o cenário, com Hugo Ekitike, principal nome ofensivo do segundo semestre, fora do restante da temporada por uma lesão no tendão de Aquiles.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Everton ocupa a oitava posição na Premier League, com 47 pontos somados em 32 jogos (13 vitórias, oito empates e 11 derrotas). A diferença para o Liverpool, em quinto, é de cinco pontos, o que mantém viva uma corrida improvável por uma vaga em competição europeia para a próxima temporada.
Apenas o Brighton conquistou mais pontos do que os Toffees nos últimos cinco jogos do campeonato, com a equipe de Moyes somando 12 pontos no recorte. O período inclui o empate em 2 x 2 contra o Brentford no fim de semana passado, a goleada de 3 x 0 sobre o Chelsea em casa e a vitória fora por 3 x 2 sobre o Newcastle. O time ainda não se acostumou plenamente com o Hill Dickinson, com retrospecto pior em casa do que como visitante, mas a intensidade tem sustentado a fase.
Do outro lado, o Liverpool soma 52 pontos (15 vitórias, sete empates e dez derrotas) e está três pontos atrás do quarto colocado. A campanha contrasta drasticamente com a do título conquistado por Slot na temporada anterior, e o agregado de 4 x 0 para o PSG nas quartas da Champions League fechou a porta para qualquer chance de salvar o ano com troféu.
Os Reds perderam quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo o 0 x 4 fora para o Manchester City e os dois revezes para o PSG. A vitória por 2 x 0 sobre o Fulham em Anfield, no dia 11 de abril, foi uma trégua isolada em um período crítico. O investimento de £450 milhões na janela de verão não se traduziu em rendimento dentro de campo, e Slot enfrenta a pressão mais aguda desde sua chegada à Inglaterra.
Palpites para Everton x Liverpool
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações
Confrontos diretos
O histórico do clássico segue amplamente favorável ao Liverpool, com mais de 90 vitórias sobre o Everton em todas as competições. Nos dez confrontos mais recentes, contudo, o equilíbrio voltou a aparecer: foram seis vitórias dos Reds e quatro resultados entre empates e vitória do Everton.
O jogo do primeiro turno, em Anfield, no dia 20 de setembro de 2025, terminou 2 x 1 para o Liverpool, com gols de Ryan Gravenberch e Hugo Ekitike na primeira etapa. Idrissa Gueye descontou para o Everton aos 13 minutos do segundo tempo e os Toffees pressionaram nos minutos finais, mas não conseguiram o empate. O xG do duelo foi 2,46 a favor do Liverpool contra apenas 0,51 do Everton, o que reforçou a diferença técnica em Anfield.
O dado que mais pesa para esta volta é direto: o Liverpool não vence como visitante diante do Everton desde dezembro de 2021. Houve um empate por 2 x 2 em fevereiro de 2025, no último clássico em Goodison Park, com gol de James Tarkowski aos 53 minutos do segundo tempo, e uma derrota por 2 x 0 em abril de 2024. Seis dos últimos oito encontros entre os dois, em Goodison ou em Anfield, terminaram com menos de três gols.
Notícias de Everton e Liverpool
Everton: desfalques e dúvidas
O principal desfalque é Jack Grealish, que está fora do restante da temporada por causa de uma lesão no pé. O meio-campista emprestado pelo Manchester City era a referência criativa de Moyes, e sua ausência tem sido sentida desde o começo de março.
Charly Alcaraz voltou aos treinos, mas não foi relacionado para os últimos seis jogos da Premier League e tem apenas 11 minutos disputados em 2026. A presença é improvável. Iliman Ndiaye superou as dúvidas físicas e completou os 90 minutos contra o Brentford, o que é uma boa notícia para o ataque dos Toffees.
Tyrique George, de 20 anos, brilhou na entrada contra o Brentford e pressiona Moyes por uma vaga entre os titulares. A escalação deve ser próxima da utilizada nas últimas rodadas, com poucas mudanças, e o sistema 4-2-3-1 segue como base para o time da casa.
Provável escalação do Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye e Garner; McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Beto. Técnico: David Moyes.
Liverpool: desfalques e dúvidas
A lista de baixas dos Reds chega ao limite. Hugo Ekitike sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles na derrota para o PSG e está fora do restante da temporada, com 11 gols na Premier League e protagonismo absoluto no ataque até a contusão.
Alisson segue de fora por uma lesão no posterior da coxa, e Giorgi Mamardashvili continua como titular sob desconfiança. Joe Gomez deixou o jogo contra o PSG aos 22 minutos com problemas musculares e é dúvida séria. Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo e Stefan Bajcetic completam a lista de longa duração.
Alexander Isak retornou da fratura na fíbula, mas tende a começar entre os reservas, e Cody Gakpo deve assumir o comando do ataque como falso 9. Florian Wirtz se firma como armador, e o jovem Rio Ngumoha, de 17 anos, ganhou espaço nas últimas semanas. Mohamed Salah, em sua última edição do dérbi antes da saída anunciada para o fim da temporada, é certeza pela direita.
Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai e Gravenberch; Salah, Wirtz e Ngumoha; Gakpo. Técnico: Arne Slot.
Destaques individuais de Everton x Liverpool
Os técnicos
David Moyes vive uma segunda fase brilhante no comando do Everton. O escocês de 62 anos retornou ao clube em janeiro de 2025, evitou o rebaixamento na temporada anterior e, em 2025-26, montou um time competitivo que sonha com a Europa. A vitória por 3 x 0 sobre o Chelsea no fim de março foi um dos pontos altos da gestão atual e devolveu confiança ao grupo.
Arne Slot vive um pesadelo na temporada seguinte ao título. O holandês foi campeão na temporada de estreia, mas vê tudo desmoronar em 2025-26: eliminação na Champions League, fim de ano sem troféus à vista e uma das maiores reformulações do futebol inglês transformada em decepção coletiva. A vitória por 2 x 0 sobre o Fulham, no domingo passado, foi um respiro que a derrota para o PSG quatro dias depois pareceu apagar.
Análise tática
Moyes deve montar o Everton em 4-2-3-1, com Gueye e Garner no setor de proteção da defesa e o trio criativo McNeil, Dewsbury-Hall e Ndiaye atrás de Beto. O time costuma operar em bloco médio-baixo, sair em transições rápidas e explorar bolas paradas, em que Tarkowski e Branthwaite são armas relevantes.
O Liverpool deve responder com um 4-2-3-1 simétrico, com Gakpo como falso centroavante na ausência de Ekitike. Wirtz é o ponto de partida do meio-campo ofensivo, e Salah pela direita ainda é a maior ameaça em bola parada e jogada individual. A defesa, com Konate e Van Dijk, segue confiável, mas os laterais oferecem espaço, sobretudo o lado de Robertson, que tem perdido velocidade na ida e na volta.
O confronto tático tende a se concentrar no meio-campo, onde Gravenberch e Szoboszlai serão pressionados de perto por Gueye e Garner. O Everton deve ceder posse, defender em bloco compacto e procurar Ndiaye em transição pela esquerda. O Liverpool, sem o referencial de área e com o desgaste do meio de semana, terá dificuldade para furar uma defesa que vem rendendo bem em casa contra adversários do topo da tabela.
Prognóstico de placar exato para Everton x Liverpool
- O Liverpool não vence como visitante contra o Everton desde dezembro de 2021
- Em seis dos últimos oito clássicos em Goodison ou Anfield foram marcados menos de três gols
- Os Reds perderam quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições
- O Everton tem o segundo melhor aproveitamento da Premier League nos últimos cinco jogos do campeonato
Resumo dos palpites do Lance para Everton x Liverpool
Melhor palpite do jogo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,91 na Betsson
Palpite alternativo: Dupla chance Everton ou empate – Odd 1,65 na Betsson
Palpite alternativo 2: Iliman Ndiaye finaliza no alvo – Odd 2,00 na Superbet
Palpite alternativo 3: Empate ao intervalo – Odd 2,10 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Everton 1 x 1 Liverpool – Odd 6,40 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias