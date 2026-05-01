Espanyol x Real Madrid – Palpites, análise e odds (03/05)

O Real Madrid chega ao RCDE Stadium neste domingo com uma missão que beira o impossível. 11 pontos separam os merengues do líder Barcelona, a cinco rodadas do fim da La Liga, e a janela para o título que parecia entreaberta se fechou ainda mais com a lesão de Kylian Mbappé na coxa esquerda. Sem o artilheiro da competição, com 24 gols na temporada, Álvaro Arbeloa precisa de uma vitória para manter qualquer resquício de esperança antes do El Clásico do dia 10 de maio.

Do outro lado, o Espanyol vive um 2026 frustante, com os últimos resultados minimizando chances de competições europeias. A equipe de Manolo González não vence na competição desde dezembro e acumula quatro derrotas nas últimas seis partidas, tendo sofrido 15 gols nesse período. Com 39 pontos e apenas seis acima da zona de rebaixamento, cada resultado ainda importa muito na disputa pela permanência na primeira divisão espanhola.

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Análise da partida

O Real Madrid ocupa o segundo lugar com 74 pontos em 33 jogos, 11 abaixo do Barcelona, que soma 85. Para ultrapassar os catalães, os merengues precisariam vencer as cinco rodadas restantes e torcer por um colapso total do rival, algo sem precedente nesta temporada europeia.

A temporada de Arbeloa tem sido turbulenta desde o princípio. O treinador substituiu Xabi Alonso em 12 de janeiro, após a derrota na final da Supercopa da Espanha por 2 x 3 para o Barcelona. Desde então, o Madrid foi eliminado na Copa do Rei pelo Albacete, da Segunda Divisão, e caiu nas quartas de final da Champions League para o Bayern de Munique, perdendo 1 x 2 em casa e 3 x 4 na Allianz Arena.

Na liga, os resultados também foram irregulares na reta final. O Madrid perdeu por 2 x 1 em Mallorca na 30ª rodada, ficou no empate por 1 x 1 com o Girona em casa na 31ª, venceu o Alavés por 2 x 1 na 33ª rodada com gols de Mbappé e Vinícius Jr., e empatou por 1 x 1 com o Real Betis na 32ª rodada reagendada, quando o lateral Héctor Bellerín igualou o placar nos acréscimos. Apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da LaLiga revela a fragilidade atual do time.

O Espanyol, por sua vez, entrou em queda livre após virar o ano. O clube saiu da zona de rebaixamento apenas pelos resultados da concorrência, não por mérito próprio. Sem Javi Puado, seu jogador mais criativo, afastado por lesão de longa duração sem previsão de retorno, a equipe perdeu capacidade de sair em velocidade nas transições.

Nas últimas seis partidas, o saldo de gols foi de dois marcados contra 15 sofridos nas quatro derrotas, com dois empates de 0 x 0 (contra o Celta e o Levante) nas últimas duas rodadas a interromper a sangria.

Para o Real Madrid, uma derrota fora de casa neste ponto do campeonato seria catastrófica do ponto de vista do moral, especialmente com o Clásico uma semana depois. Arbeloa sabe que uma vitória aqui, combinada com um tropeço do Barcelona na segunda-feira contra o Osasuna, reduziria a diferença para oito pontos e manteria os merengues matematicamente vivos. É o mínimo que se espera de uma equipe que chegou à 30ª rodada apontando para o título.

Outros palpites para Espanyol x Real Madrid

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Confrontos diretos

Nos 201 confrontos oficiais entre Espanyol e Real Madrid, o retrospecto é amplamente favorável aos merengues: 119 vitórias do Madrid contra apenas 46 do Espanyol, com 36 empates. O Espanyol raramente causa surpresa neste duelo, especialmente quando o Real Madrid precisa dos pontos.

No jogo do turno desta temporada, em 20 de setembro de 2025, o Real Madrid venceu por 2 x 0 no Bernabéu com gols de Éder Militão e Mbappé. Naquele momento, o clube atravessava a melhor fase da temporada sob o comando de Xabi Alonso, com o ataque funcionando em alto nível.

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Madrid acumulou quatro vitórias e um empate, sem perder para o Espanyol desde 2023. O RCDE Stadium não tem sido um campo especialmente difícil para os visitantes merengues nos últimos anos.

Notícias de Espanyol x Real Madrid

Espanyol

O Espanyol perde seu principal criativo da temporada, Javi Puado, afastado por lesão de longa duração. O zagueiro Calero é dúvida de última hora após tratamento médico durante a semana. Iván Romero retorna após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Escalação provável do Espanyol (4-4-2): Dmitrović; El Hilali, Calero/Cabrera, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Expósito, Milla; García, Fernández. Técnico: Manolo González.

Real Madrid

O Real Madrid apresenta uma lista de desfalques expressiva. Mbappé, artilheiro da LaLiga com 24 gols, não joga após sofrer lesão no músculo semitendíneo da perna esquerda no empate com o Betis. Rodrygo está fora pela ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em março.

Éder Militão passou por cirurgia na coxa e não volta mais nesta temporada, o mesmo valendo para Arda Güler (coxa) e Dani Ceballos (tornozelo). Thibaut Courtois, Dani Carvajal e Raúl Asencio são dúvidas; Andriy Lunin deve seguir como titular na meta.

Escalação provável do Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Ferland Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Vinícius Jr., Mastantuono (Gonzalo Garcia). Técnico: Álvaro Arbeloa.

Destaques individuais de Espanyol x Real Madrid

Jogador destaque · Espanyol Edu Expósito 6 Assistências na LaLiga 2025-26 31 Jogos disputados na temporada 1.º No Espanyol em criação de jogadas 2.1 Chances criadas por 90 minutos Jogador destaque · Real Madrid Vinícius Jr. 13 Gols na LaLiga 2025-26 5 Assistências na LaLiga 2025-26 7.67 Nota média FotMob na temporada 2 Gols nos últimos 2 jogos do Madrid

Os técnicos

Manolo González chegou ao Espanyol com a missão de estabilizar um clube que escapou do rebaixamento na última rodada da temporada anterior ao derrotar o Las Palmas quando precisava. Neste ano, o técnico não encontrou a fórmula para libertar a equipe dos resultados negativos. A imprensa espanhola discutiu a substituição do treinador nas últimas semanas, mas González segue no cargo para a reta final do campeonato.

Álvaro Arbeloa foi alçado ao cargo em 12 de janeiro de 2026, direto do comando do Real Madrid Castilla, a equipe B dos merengues. Ex-lateral direito e ídolo do clube, Arbeloa estreou com derrota por 2 x 3 para o Albacete na Copa del Rey e desde então oscila entre performances promissoras, como a batalha equilibrada contra o Bayern na Champions, e resultados que não se traduzem em pontos. Com oito vitórias, quatro empates e três derrotas na LaLiga em 15 jogos à frente do time, o treinador ainda não encontrou estabilidade.

Análise tática

O Espanyol deve montar um bloco defensivo em 4-4-2, concentrado e estreito, apostando na frustração do visitante e no contra-ataque. Sem Puado para criar velocidade e profundidade nas transições, a equipe fica ainda mais dependente de bolas paradas e erros do adversário. A linha defensiva tende a recuar abaixo dos 30 metros nos momentos sem bola, cedendo a posse ao Madrid e aguardando a oportunidade.

O Real Madrid chega sem sua principal arma vertical: Mbappé explorava o espaço às costas da defesa adversária com uma constância que nenhum outro jogador do elenco atual replica. Sem o francês, a criatividade passa a depender quase exclusivamente da diagonal de Vinícius Jr. pela esquerda e das chegadas no lado direito de Trent Alexander-Arnold. Bellingham, com sua capacidade de aparecer dentro da área sem ser marcado, se torna ainda mais decisivo na ausência do artilheiro.

A principal vulnerabilidade do Madrid neste confronto está nos espaços que Alexander-Arnold tende a deixar quando avança. Se o Espanyol conseguir isolar um atacante nas costas do inglês, pode criar situações de perigo. A resposta de Arbeloa possivelmente passa por instruir Valverde a cobrir essa zona ou pela escolha de Álvaro Carreras como alternativa mais equilibrada na lateral direita.

Prognóstico de placar exato para Espanyol x Real Madrid

🎯 Previsão de Placar Espanyol 0 x 2 Real Madrid O Real Madrid tem mais qualidade individual, urgência de resultado e um histórico recente dominante neste confronto. O Espanyol não tem conseguido marcar com regularidade e enfrenta a melhor defesa visitante do top cinco da LaLiga. Vinícius Jr. está envolvido em 18 dos 68 gols do Real Madrid na LaLiga nesta temporada — 12 marcados e 6 assistências —, o que o torna o jogador mais decisivo do time em termos de participações diretas.

O Espanyol somou apenas dois pontos nos últimos seis jogos da LaLiga, o pior aproveitamento do clube em qualquer sequência de seis rodadas nesta temporada.

O Real Madrid foi derrotado em apenas cinco dos 33 jogos disputados na LaLiga nesta temporada — o que, mesmo em fase irregular, coloca os merengues entre os times mais difíceis de bater da divisão.

O Espanyol cedeu gols em cinco dos últimos seis jogos disputados, incluindo todas as partidas em que enfrentou adversários do top oito da tabela nesta segunda metade de temporada.

Resumo do palpites do Lance para Espanyol x Real Madrid