Elche x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds (22/04)

O Estádio Manuel Martínez Valero será o palco de um confronto de opostos nesta quarta-feira, 22 de abril, pela 33ª rodada da La Liga 2025/26. O Elche, dentro do zona do rebaixamento, recebe o Atlético de Madrid recém classificado para a semifinal da Champions League, porém vice no final de semana da Copa do Rei.

Os Franjiverdes, atualmente na 18ª posição com 32 pontos, chegam embalados por uma vitória sofrida sobre o Valencia no último derby e apostam na força do Martínez Valero, palco de 28 dos 32 pontos conquistados na temporada. Do outro lado, os Rojiblancos de Diego Simeone aparecem em quarto lugar, com 57 pontos, mas aterrissam na Comunidade Valenciana depois do vice na Copa do Rei nos pênaltis para a Real Sociedad.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Elche e Atlético de Madrid vivem realidades opostas na tabela e chegam buscando importantes pontos neste confronto. O clube ilicitano precisa pontuar para sair do Z-3, enquanto o colchonero se dividem entre a reta final do Campeonato Espanhol e a Champions League.

O Elche não chegou à reta final por acaso. Eder Sarabia transformou o recém-promovido em um dos casos mais curiosos do campeonato. Em casa, são 28 dos 32 pontos somados na temporada, fruto de um futebol valente, pressão alta e solidez defensiva diante do seu torcedor. Fora de Elche, a história muda: o time soma apenas quatro pontos como visitante.

A vitória por 1 a 0 sobre o Valencia no derby regional, com gol de Lucas Cepeda, deu fôlego à permanência, mas não tirou o time ilicitano da zona vermelha. O Elche segue em 18º lugar, um ponto atrás do Alavés, primeiro time fora do rebaixamento.

O Atlético de Madrid atravessa um cenário totalmente distinto. O time de Simeone construiu a campanha na La Liga com regularidade, mas tropeçou em momentos decisivos nas últimas semanas. Foram três derrotas seguidas no campeonato (2 a 3 para o Real Madrid, 1 a 2 para o Barcelona e 1 a 2 para o Sevilla), intercaladas pelos duelos com o Barça na Liga dos Campeões.

No saldo geral, porém, a campanha na Champions foi positiva. Os Rojiblancos eliminaram o Barcelona nas quartas de final com 3 a 2 no agregado, vencendo por 2 a 0 no Camp Nou e perdendo por 1 a 2 em casa. Com isso, garantiram vaga entre os quatro melhores da Europa. O preço do feito é o calendário apertado entre Champions, La Liga e final da Copa deixou o elenco rojiblanco com departamento médico cheio nesta reta final.

Depois de ver a Real Sociedad levantar a Copa del Rey em Sevilha após empate por 2 a 2 e decisão nos pênaltis, Simeone sinalizou que tratará o compromisso em Elche como oportunidade para rodar o elenco. A prioridade é clara: receber o Arsenal no Riyadh Air Metropolitano em 29 de abril, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Essa combinação de fatores cria um dilema interessante. O Elche tem mais fome, joga em casa e pode aproveitar o cansaço rojiblanco. O Atlético tem mais qualidade, entrega até os suplentes e um elenco ainda superior ao dos locais. O histórico no Martínez Valero reforça a aura de jogo truncado: o último encontro ali pela La Liga, em maio de 2023, terminou com vitória do Elche por 1 a 0.

Outros palpites para Elche x Atlético de Madrid

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Elche e Atlético de Madrid se enfrentaram 24 vezes na história da Primeira Divisão espanhola. O placar geral é de equilíbrio absoluto, com nove vitórias para cada lado e seis empates, segundo levantamento do Alicante Plaza. Esse equilíbrio numérico, entretanto, esconde uma série recente favorável aos Rojiblancos, especialmente quando a decisão passa pelo Riyadh Air Metropolitano.

No jogo de ida desta temporada, disputado em 23 de agosto em Madrid pela segunda rodada, o resultado ficou em 1 a 1. Alexander Sorloth abriu o placar logo aos oito minutos e Rafa Mir empatou aos 15, em jogada combinada entre Álvaro Rodríguez e Germán Valera. O Atlético dominou a posse e teve chances para vencer, mas carimbou a trave com Giuliano Simeone e não converteu as oportunidades no segundo tempo.

A última visita do Atlético ao Martínez Valero pela La Liga tem sabor especial para os franjiverdes. Em maio de 2023, o Elche, já rebaixado matematicamente, derrotou os madrilenhos por 1 a 0 com gol de Fidel Chaves e tirou o rival da vice-liderança do campeonato. Antes daquela noite, o Atleti havia emplacado uma sequência vitoriosa em visitas ao estádio ilicitano. Na Copa del Rey 2024/25, o time de Simeone passou por Elche nas oitavas em janeiro de 2025, mas a conjuntura era outra: os franjiverdes estavam na segunda divisão.

Notícias de Elche x Atlético de Madrid

Elche

A sala de enfermaria do Elche está esvaziando. Pedro Bigas volta à zaga após cumprir suspensão contra o Valencia e deve formar dupla com David Affengruber no miolo defensivo. Marc Aguado e Grady Diangana se recuperaram das respectivas lesões musculares e estão à disposição de Eder Sarabia. Héctor Fort, lateral cedido pelo Barcelona, retorna ao grupo após quatro meses fora por uma séria lesão no ombro, mas ainda busca ritmo competitivo.

Seguem fora Yago de Santiago e Adam Boayar, ambos em recuperação. Rafa Mir, artilheiro do clube com oito gols na La Liga, é presença garantida e já balançou as redes no primeiro turno contra o próprio Atleti.

Escalação provável do Elche (4-2-3-1): Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas, Pétrot; Febas, Villar; Valera, Martim Neto, Morente; Rafa Mir. Técnico: Eder Sarabia.

Atlético de Madrid

O quadro de desfalques do Atlético é extenso. Ademola Lookman, autor do gol colchonero na final da Copa do Rei, saiu com edema no adutor e não enfrenta o Elche. Alexander Sorloth terminou a mesma partida com uma contusão e também está descartado pelos médicos. Ambos trabalham à parte com a expectativa de retornar apenas para o jogo contra o Arsenal. José Giménez e Dávid Hancko seguem em recuperação de lesões anteriores e também estão descartados.

Marcos Llorente acumulou 27 jogos em pouco mais de três meses e sua condição física preocupa a comissão técnica. O cenário obriga Diego Simeone a escalar uma equipe recheada de opções secundárias e jovens da base, como o próprio treinador sinalizou durante a semana. Julián Álvarez e Antoine Griezmann devem ter minutos, ainda que reduzidos, para preservar fôlego rumo à semifinal continental.

Escalação provável do Atlético de Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Mendoza, Almada; Julián Álvarez, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Destaques individuais de Elche x Atlético de Madrid

Jogador destaque · Elche Aleix Febas 7,29 Nota média na La Liga 2025/26 2 Gols na La Liga 2025/26 2 Assistências na La Liga 2025/26 14 Camisa que veste no Elche Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 8 Gols na La Liga 2025/26 4 Assistências na La Liga 2025/26 29 Jogos disputados na La Liga 19 Camisa que veste no Atleti

Os técnicos

Eder Sarabia vive uma temporada que atesta tanto seus méritos quanto seus limites. Natural do País Basco, o treinador assumiu o Elche em junho de 2024 com a missão de devolver o clube à elite do futebol espanhol, objetivo cumprido na Segunda Divisão 2024/25. No retorno à La Liga, implantou um modelo de posse e pressão alta que seduziu o torcedor, mas também gerou oscilações. O trabalho no Martínez Valero é a joia de sua temporada, enquanto o rendimento fora de casa decepciona.

Diego Pablo Simeone, do outro lado, é lenda viva do rojiblanco. Em seu 15º ano no comando, administra um elenco parcialmente reformulado, com as chegadas recentes de Thiago Almada, Álex Baena, Ademola Lookman, Dávid Hancko e Obed Vargas. Os resultados foram ambíguos nos últimos meses: campanha regular na La Liga no quarto lugar, eliminação do Barcelona nas quartas da Champions e a frustração nos pênaltis da final da Copa do Rei. Com dois títulos de La Liga, duas Ligas Europa e outros troféus nacionais e continentais no currículo, o argentino sabe como reestruturar o time para recalibrar prioridades.

Análise tática

O duelo coloca filosofias distintas em rota de colisão. Sarabia costuma organizar o Elche em um 4-2-3-1 com bola nos pés, saída construída pelo meio e linhas altas. Febas é o pulmão criativo, Gonzalo Villar compõe o apoio defensivo e o trio ofensivo formado por Valera, Martim Neto e Morente combina movimentação entre linhas com chegadas pelas beiradas. Rafa Mir funciona como referência fixa no centro da área.

O Atlético, com tantas alterações, deve partir para um 4-4-2 mais compacto, com Koke e Mendoza protegendo a linha defensiva e Giuliano Simeone e Almada aproveitando os espaços pelas pontas. Julián Álvarez e Griezmann formariam o ataque se o Cholo optar por iniciar com peças-chave, ainda que os dois possam ter minutos poupados.

O confronto tático mais interessante é entre a saída de bola do Elche e a pressão do Atleti. Se os madrilenhos não pressionarem com a intensidade habitual devido ao desgaste, o time de Sarabia encontrará zonas para encaixar passes entre linhas. Por outro lado, nas transições rápidas, Julián Álvarez e Almada têm qualidade para explorar os espaços atrás de Pétrot e Sangaré, justamente os pontos onde a zaga ilicitana costuma sofrer mais.

A bola parada será outro capítulo. O Elche conquista muitos escanteios em casa, e Bigas e Affengruber assumem protagonismo nas subidas ofensivas. Musso, em atuações isoladas pelo Atleti, tem mostrado falhas em saídas aéreas, o que aumenta o peso desse quesito para os mandantes.

Prognóstico de placar exato para Elche x Atlético de Madrid

🎯 Previsão de Placar Elche 1 x 2 Atlético de Madrid Mesmo sem Lookman e Sørloth, o Atlético tem plantel de sobra para decidir o jogo com Julián Álvarez e Griezmann como protagonistas. O Elche costuma marcar em casa, mas dificilmente segura uma equipe que aprendeu a vencer fora contra adversários da parte de baixo da tabela. O Atlético venceu seis dos últimos 11 jogos contra clubes da metade inferior da La Liga, com 17 gols marcados e apenas seis sofridos nesse recorte.

O Elche venceu apenas um dos últimos nove duelos contra equipes da parte de cima da tabela, marcando 11 gols e sofrendo 20 nessas partidas.

Os rojiblancos formam uma das três defesas menos vazadas da La Liga 2025/26, com 32 gols sofridos em 31 rodadas (média de 1,03 por jogo).

Nos últimos dez compromissos do Elche em todas as competições, a equipe marcou dez gols e sofreu 18, média defensiva que tende a ser explorada pelo ataque colchonero.

Resumo do palpites do Lance para Elche x Atlético de Madrid