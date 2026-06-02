Dinamarca x RD Congo Palpite – Análise e odds (03/06)

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A Dinamarca e a RD Congo se encontram nesta quarta-feira, 3 de junho, no Stade Maurice-Dufrasne, em Liege, na Bélgica, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026, com bola rolando às 15h00 (horário de Brasília). O confronto é inédito entre as duas seleções no futebol masculino sênior: as equipes nunca se enfrentaram em uma Copa do Mundo, Eliminatórias ou qualquer outra competição oficial.

As circunstâncias das duas seleções não poderiam ser mais contrastantes. A Dinamarca chega como uma potência europeia ferida, que ficou de fora da Copa pela primeira vez desde 2014 após perder nos pênaltis para a República Tcheca na repescagem. Do lado oposto, a RD Congo chega em euforia: os Leopardos retornam ao Mundial pela primeira vez desde 1974, quando disputavam como Zaire, após superar Camarões, Nigéria e Jamaica em uma maratona de classificação de três estágios.

O amistoso desta quarta-feira serve de último teste europeu antes da estreia do grupo congolês contra Portugal em 17 de junho, em Houston. Confira outras dicas de apostas de hoje do Lance para ter acesso a análises e odds dos principais jogos do dia.

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Análise da partida - Entre a reconstrução dinamarquesa e o renascimento congolês

A Dinamarca chega a este amistoso sem a camisa de grande torneio que carregou nas últimas três Copas do Mundo, e a sombra da eliminação pesa. Na fase de grupos das Eliminatórias Europeias, a equipe terminou em segundo lugar no Grupo 4 da Liga B, atrás da Escócia, após perder por 4 x 2 para os britânicos na última rodada em novembro passado.

A repescagem trouxe um alívio momentâneo com a goleada de 4 x 0 sobre a Macedônia do Norte na semifinal, mas a final contra a República Tcheca terminou em empate de 2 x 2 após a prorrogação, e os tchecos venceram nos pênaltis por 3 x 1. Fim da Copa para Brian Riemer e sua seleção.

Riemer reconheceu publicamente que conduz um "processo doloroso" de renovação do elenco: Kasper Schmeichel se aposentou após 120 jogos pela seleção, Jannik Vestergaard e Christian Norgaard também encerraram suas carreiras internacionais, e nomes como Mikkel Damsgaard, Jesper Lindstrom e Jonas Wind não foram chamados para esta janela.

O amistoso desta quarta-feira e o jogo seguinte contra a Ucrânia, no domingo, representam oportunidades de dar minutos a novos nomes antes da Liga das Nações, onde a Dinamarca enfrentará Noruega, País de Gales e Portugal.

Para a RD Congo, o contexto é o oposto: uma seleção em alta, que chegou ao Mundial percorrendo o caminho mais difícil possível. Os Leopardos acumularam 22 pontos em dez rodadas do grupo B da CAF, terminaram em segundo atrás do Senegal e precisaram vencer três eliminatórias adicionais para garantir a vaga.

Derrotaram Camarões por 1 x 0 nas semifinais africanas, eliminaram a Nigéria nos pênaltis por 4 x 3 após empate de 1 x 1 na final continental disputada em Marrocos, e selaram a classificação com o gol de Axel Tuanzebe no centésimo minuto sobre a Jamaica, em Guadalajara, no playoff intercontinental de 31 de março.

Nos últimos dez jogos em todas as competições, a equipe de Sébastien Desabre registra oito vitórias, um empate e uma derrota, com sete jogos sem sofrer gols.

Há, porém, um complicador logístico para a seleção congolesa. O surto de ebola em curso no leste da República Democrática do Congo obrigou a federação a realocar o acampamento de treinamento desde Kinshasa para a própria Bélgica.

Cada atleta convocado precisa cumprir um período de isolamento de 21 dias antes de entrar nos Estados Unidos para o Mundial, o que torna os dois amistosos europeus de junho ainda mais estratégicos na preparação.

Desabre terá o olho em Liege voltado para o Grupo K: os Leopardos abrem a fase de grupos contra Portugal em Houston (17 de junho), enfrentam a Colômbia em Akron (24 de junho) e encerram a fase de grupos contra o Uzbequistão em Atlanta (28 de junho).

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Confrontos diretos entre Dinamarca e RD Congo

Este é o primeiro confronto entre as duas seleções ao nível sênior. Dinamarca e RD Congo nunca cruzaram caminhos em uma Copa do Mundo, rodada de eliminatórias ou competição oficial de qualquer natureza. Para a Dinamarca, o último jogo contra uma seleção africana aconteceu em novembro de 2022, na fase de grupos da Copa do Catar, quando ficou em 0 x 0 com a Tunísia.

A história da RD Congo com potências europeias no Mundial é escassa e dolorosa. Em 1974, então chamados de Zaire, os congoleses disputaram três partidas e sofreram 14 gols, incluindo a derrota por 9 x 0 para a Iugoslávia, que permanece entre as maiores goleadas da história do torneio. O resultado do jogo desta quarta-feira abrirá o placar bilateral entre os dois países.

Há um registro curioso nas categorias de base: em junho de 2025, a seleção Sub-20 da Dinamarca venceu a Sub-20 do Congo por 2 x 0 no Torneio Maurice Revello, em Avignon, França. Mas esse resultado pertence a outra geração e não tem peso na análise desta partida.

Notícias de Dinamarca x RD Congo

Dinamarca: desfalques e dúvidas

A baixa mais emblemática da seleção dinamarquesa para esta janela é a do goleiro Kasper Schmeichel, de 39 anos. Com 120 convocações pela Dinamarca, Schmeichel anunciou na última semana sua aposentadoria do futebol após não se recuperar completamente de uma lesão grave no ombro. Jannik Vestergaard e Christian Norgaard também encerraram suas carreiras internacionais.

Morten Hjulmand e Frederik Ronnow estão confirmados como lesionados para o amistoso. A ausência de Hjulmand, peça central na compactação do meio-campo dinamarquês, será sentida na estrutura defensiva de Brian Riemer. Albert Gronbaek deve assumir a vaga.

Christian Eriksen, de 34 anos, foi convocado e pode chegar à marca de 150 jogos pelo selecionado dinamarquês nesta quarta-feira, sendo seu 149º cap atual. Andreas Christensen retorna ao grupo após período de lesão enquanto estava no Barcelona. O atacante Will Osula, do Newcastle United, que marcou cinco gols em sete partidas nos jogos finais da Premier League 2025-26, pode estrear na seleção principal.

Jacob Trenskow, meia-atacante do Heerenveen que encerrou a temporada com 13 gols e quatro assistências em 34 rodadas do Campeonato Holandês, recebeu a primeira convocação da carreira e foi indicado por Riemer como um dos nomes do processo de renovação.

Provável escalação da Dinamarca (4-3-3): Hermansen; Bah, Andersen, Hogsberg e Maehle; Hojbjerg, Eriksen e Gronbaek; Isaksen, Hojlund e Dorgu. Técnico: Brian Riemer.

RD Congo: desfalques e dúvidas

A RD Congo não registra ausências confirmadas por lesão para o amistoso desta quarta-feira. A dúvida de Desabre é de natureza tática: quanto rotacionar o elenco tendo em vista o amistoso contra o Chile na terça-feira seguinte e, sobretudo, o início do Grupo K da Copa em 17 de junho.

A logística segue como o maior desafio. O surto de ebola forçou o cancelamento do acampamento em Kinshasa, e a concentração foi realocada para a Bélgica. Cada jogador convocado cumpre quarentena de 21 dias antes de entrar nos Estados Unidos, o que torna esses amistosos europeus parte essencial do calendário de preparação.

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) e Axel Tuanzebe (Burnley) compõem a linha defensiva, ambos tendo sido rebaixados da Premier League na temporada 2025-26. O capitão Chancel Mbemba, zagueiro do Lille com mais de 107 convocações pela seleção, lidera a retaguarda. Na linha de frente, Yoane Wissa (Newcastle United) e Cédric Bakambu (Real Betis) formam a dupla de ataque.

Noah Sadiki (Sunderland) e Théo Bongonda (Spartak Moscou) estão confirmados na lista de convocados. Sadiki acumulou minutos importantes ao lado de Samuel Moutoussamy no meio-campo durante a campanha de classificação.

Provável escalação da RD Congo (4-4-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku; Elia, Moutoussamy, Sadiki e Bongonda; Wissa e Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Destaques individuais de Dinamarca x RD Congo

Destaque da Dinamarca Rasmus Hojlund 12 Gols na Serie A 2025-26 (Nápoles) 5 Assistências na Serie A 2025-26 13 Gols pela Dinamarca em 33 partidas 6,85 Nota média WhoScored 2025-26 Destaque da RD Congo Chancel Mbemba +107 Convocações pela RD Congo (recorde histórico da seleção) 7 Grandes torneios disputados com os Leopardos Lille Clube atual (LOSC, Ligue 1 francesa 2025-26) 2026 Primeira Copa do Mundo da RD Congo em 52 anos – sob seu capitão

Os técnicos - Dois projetos em andamento, em momentos completamente distintos

Brian Riemer

Brian Riemer, de 47 anos, natural de Albertslund, construiu sua trajetória como treinador nas categorias de base do Hvidovre IF e no staff do FC Copenhague, onde integrou a comissão técnica que conquistou a Superliga dinamarquesa em 2012-13. O reconhecimento internacional chegou durante os quatro anos em que trabalhou como auxiliar de Thomas Frank no Brentford, entre 2018 e 2022, sendo parte central da comissão que levou o clube de volta à Premier League em 2021 – a primeira temporada na primeira divisão inglesa desde 1946.

Após assumir o Anderlecht em 2022, Riemer levou o clube belga a uma terceira colocação na Pro League belga de 2023-24, mas foi demitido em setembro de 2024 após início de temporada instável. Assumiu a seleção dinamarquesa em outubro de 2024, levou a equipe às quartas de final da Liga das Nações e falhou na repescagem do Mundial. A Federação Dinamarquesa renovou seu apoio ao treinador, que tem a Liga das Nações de 2025-26 como próximo palco competitivo.

Sébastien Desabre (RD Congo)

Sébastien Desabre, de 49 anos, é um caso raro no futebol profissional: ingressou diretamente no treinamento sem nunca ter sido jogador profissional, assumindo sua primeira função como técnico aos 30 anos. Antes de chegar à RD Congo em 2022, o francês havia trabalhado em nove países africanos, passando por Uganda (onde dirigiu a seleção na CAN 2019), Egito, Tunísia, Marrocos, Argélia, Camarões, Costa do Marfim e clubes como Wydad Casablanca e Pirâmides do Cairo, além do Niort na segunda divisão francesa.

Em quatro anos à frente dos Leopardos, Desabre construiu uma seleção progressivamente mais sólida, levando-a a uma quarta colocação na CAN 2023, às oitavas de final da CAN 2025 e, finalmente, à classificação histórica para o Mundial de 2026. "Não podemos nos contentar apenas com a classificação", declarou o técnico ao FIFA.com em abril. "Quando se prepara uma seleção para um torneio internacional, é com a ambição de fazer resultados." O amistoso desta quarta-feira é o primeiro de dois testes europeus antes de embarcar rumo aos Estados Unidos.

Análise tática de Dinamarca x RD Congo

Riemer costuma operar com um 4-3-3 de posse, com construção desde o goleiro e um pivô de meio-campo que distribui o jogo. Com Hjulmand lesionado, Gronbaek deve assumir a função de segundo volante ao lado de Hojbjerg, reduzindo a capacidade de filtro defensivo do meio. Hojlund, em excelente fase no Nápoles, onde marcou 12 gols em 33 rodadas da Serie A 2025-26 enquanto cedido pelo Manchester United, é a referência no ataque, e a movimentação de Eriksen entre linhas pode criar superioridade no espaço intermediário.

Desabre apresenta a RD Congo num 4-4-2 compacto e de alta intensidade. A dupla Wissa e Bakambu pressiona a saída de bola adversária desde o início, e Bongonda pela esquerda e Elia pela direita oferecem velocidade nas transições. O binômio Moutoussamy-Sadiki no centro do campo equilibra fisicalidade e recuperação, mas a exigência de dois amistosos em menos de uma semana pode levar Desabre a poupar jogadores em algum momento do jogo. A Dinamarca, sem Hjulmand para consolidar o meio, pode sofrer nas segundas bolas.

O fator tático de maior peso está na gestão de intensidade: a RD Congo precisa chegar à semana do Mundial sem lesionados, o que pode tornar a seleção congolesa mais cautelosa no segundo tempo. Para Riemer, o jogo representa uma oportunidade de rodar o elenco e distribuir minutos a jovens como Trenskow e Osula, potencialmente alterando a dinâmica do jogo após o intervalo.

Prognóstico de placar exato para Dinamarca x RD Congo