Holanda x Argélia Palpite – Análise e odds (03/06)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Holanda x Argélia
A Holanda recebe a Argélia nesta quarta-feira, no Stadion Feyenoord, o De Kuip, em Rotterdam, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O duelo inaugura o histórico entre as duas seleções no futebol internacional e chega em um momento de ajustes finais antes do torneio.
Os Países Baixos, sétimos no ranking da Fifa, estão invictos há dez jogos sob o comando de Ronald Koeman. A Argélia, por sua vez, retorna ao Mundial depois de 12 anos de ausência, desde 2014 no Brasil. Confira os palpites do Lance para a partida em Rotterdam e também outras dicas de aposta para hoje.
Melhor palpite para Holanda x Argélia em Amistoso Internacional
Análise da partida - Holanda afina mecanismo, Argélia encara teste real
A Holanda encerrou a fase de qualificação europeia na liderança do Grupo G, com 20 pontos em oito jogos. Foram seis vitórias, dois empates, 27 gols marcados e apenas quatro sofridos. A campanha reforçou a consistência da equipe de Ronald Koeman antes da Copa do Mundo, onde enfrentará Japão, Suécia e Tunísia pelo Grupo F.
Os únicos tropeços vieram nos dois duelos contra a Polônia, ambos empatados por 1 x 1, em Varsóvia e em Rotterdam. Nos demais seis jogos, a seleção foi dominante, com destaque para o 8 x 0 sobre Malta e as vitórias por 4 x 0 sobre Finlândia e Lituânia. Na janela de março, a Holanda ainda venceu a Noruega por 2 x 1 e empatou com o Equador por 1 x 1.
O amistoso desta quarta-feira é o penúltimo compromisso holandês antes do Mundial. Koeman usa a Data Fifa para testar variações e reintegrar atletas que retornaram de lesão, como Memphis Depay e Jurrien Timber.
O De Kuip também pesa no contexto. O estádio de Rotterdam é historicamente favorável aos Países Baixos, que perderam poucas vezes no local desde 1990. Em véspera de Copa, esse ambiente ajuda a criar confiança para uma equipe que deve iniciar o amistoso com formação próxima da ideal.
A Argélia volta ao palco mundial pela quinta vez e tenta chegar à Copa com sinais de estabilidade. Vladimir Petkovic conduziu a equipe ao primeiro lugar do Grupo G das eliminatórias africanas, com apenas uma derrota em dez rodadas. O único revés ocorreu contra a Guiné, ainda na terceira rodada.
As amostras recentes mostram versões diferentes da seleção argelina. Na goleada por 7 x 0 sobre a Guatemala, em março, a equipe exibiu capacidade ofensiva quando encontra espaços. Quatro dias depois, no empate sem gols com o Uruguai, sustentou a organização defensiva durante os 90 minutos e reforçou a marca de cinco clean sheets nos últimos sete jogos.
No Grupo J da Copa do Mundo, a Argélia enfrentará Argentina, Áustria e Jordânia. A chave exige competitividade imediata, especialmente contra os europeus e contra a Jordânia. Por isso, o amistoso em Rotterdam funciona como teste de alto nível para medir o real estágio da equipe antes do torneio.
Outros palpites e odds para Holanda x Argélia
Confrontos diretos entre Holanda x Argélia
O amistoso desta quarta-feira inaugura o histórico entre Holanda e Argélia no futebol masculino de seleções. As equipes nunca se enfrentaram em competições oficiais nem em amistosos registrados anteriormente.
A ausência de confrontos diretos se explica pelas trajetórias distintas no calendário internacional. A Holanda disputa competições e eliminatórias no contexto europeu, enquanto a Argélia concentra seus compromissos nas eliminatórias africanas e na Copa Africana de Nações.
Sem retrospecto direto, o momento atual das equipes ganha ainda mais peso na análise. A Holanda chega com melhor ranking, maior sequência invicta e elenco mais consolidado. A Argélia, por outro lado, apresenta organização defensiva recente e jogadores capazes de criar perigo em transições.
Holanda: desfalques e dúvidas
Ronald Koeman adiou por dois dias o anúncio da lista final de 26 convocados para aguardar a confirmação médica de Memphis Depay e Jurrien Timber. Ambos foram incluídos, mas chegam ao amistoso com condicionamento físico abaixo do ideal. A tendência é que tenham minutos controlados.
As baixas confirmadas afetam principalmente a criação e a defesa. Xavi Simons, meia do Tottenham, rompeu o ligamento cruzado anterior em abril e está fora do torneio. Jerdy Schouten, Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt também não foram convocados por problemas físicos.
Crysencio Summerville, do West Ham, recebeu sua primeira convocação depois de perder os amistosos de março por lesão. Marten de Roon, capitão da Atalanta, assume a vaga de Schouten no meio-campo. Frenkie de Jong, ausente em março por problema físico, está recuperado e deve formar a dupla de volantes com Ryan Gravenberch.
Para o amistoso, Koeman deve preservar Dumfries e usar Mats Wieffer como lateral-direito. Jan Paul van Hecke deve formar dupla de zaga com Virgil van Dijk, enquanto Micky van de Ven aparece pelo lado esquerdo da defesa. No ataque, Brian Brobbey tende a começar no lugar de Depay.
Provável escalação da Holanda (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Tijjani Reijnders e Cody Gakpo; Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
Argélia: desfalques e dúvidas
Vladimir Petkovic confirmou 27 convocados em 31 de maio, mas dois nomes importantes chegam em condição duvidosa. Luca Zidane, goleiro do Granada, sofreu fratura no queixo e no maxilar em uma colisão na partida contra o Almería, em 29 de abril. Ele passou por cirurgia, treina com máscara protetora e deve ser poupado diante da Holanda.
Com isso, Oussama Benbot deve começar no gol. Hicham Boudaoui também preocupa. O meia saiu lesionado aos 11 minutos do jogo de playoff entre Nice e Saint-Etienne e não tem data confirmada para retorno.
A ausência de Boudaoui abre espaço para Fares Chaibi, do Eintracht Frankfurt, atuar na dupla de meio-campo ao lado de Ramiz Zerrouki. Ismael Bennacer, do Milan, ficou fora da lista final, mesmo sendo um dos meias argelinos mais experientes no cenário europeu. Petkovic não deu justificativa pública para a ausência.
Nabil Bentaleb retorna ao grupo após ter ficado fora da CAN. Amine Gouiri, que perdeu o torneio continental por problema no ombro, está disponível e chega em boa fase depois de marcar duas vezes contra a Guatemala. Ibrahim Maza, meia do Bayer Leverkusen, é a principal novidade geracional e deve ganhar protagonismo no mundial.
Provável escalação da Argélia (4-2-3-1): Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait-Nouri; Ramiz Zerrouki e Fares Chaibi; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Amine Gouiri; Mohamed Amine Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.
Destaques individuais de Holanda x Argélia
Os técnicos - Koeman consolida modelo, Petkovic busca respostas antes do Mundial
Ronald Koeman
Ronald Koeman, de 63 anos, está em sua segunda passagem como técnico da Holanda. Ele reassumiu o cargo em 2023, após o fim do ciclo de Louis van Gaal. Na primeira passagem, entre 2018 e 2020, levou a seleção à Euro 2020 antes de sair para comandar o Barcelona.
Koeman levou a Holanda às semifinais da Euro 2024, quando foi eliminada pela Inglaterra por 2 x 1 em Dortmund. Antes disso, a equipe havia caído nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, nos pênaltis contra a Argentina. O treinador chega ao amistoso em boa sequência, com dez jogos sem derrota.
Vladimir Petkovic
Vladimir Petkovic, de 62 anos, é bósnio de nascimento e construiu boa parte da carreira no futebol suíço e europeu. Passou sete anos à frente da Suíça, levando a seleção ao Mundial de 2018 e às quartas de final da Euro 2021, campanha marcada pela vitória sobre a França nas oitavas.
Ele assumiu a Argélia em fevereiro de 2024, após a saída de Djamel Belmadi. Desde então, consolidou uma equipe mais pragmática, competitiva e menos exposta. A classificação direta para o Mundial reforçou a evolução do trabalho.
Análise tática de Holanda x Argélia
A Holanda deve manter o 4-2-3-1, com Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch formando a dupla de volantes responsável por controlar a posse de bola. Sem Xavi Simons, a equipe perde criatividade entre linhas e deve concentrar suas ações ofensivas pelos lados, explorando a velocidade e a movimentação de Cody Gakpo e Donyell Malen próximos de Brian Brobbey.
A tendência é de amplo domínio territorial dos holandeses. Com Mats Wieffer atuando na lateral direita, a equipe ganha qualidade na saída de bola e maior equilíbrio defensivo, enquanto Reijnders assume papel importante na ligação entre meio-campo e ataque.
A Argélia deve apostar em uma postura mais reativa, utilizando bloco médio e transições rápidas para explorar os espaços deixados pelos adversários. A ausência de Boudaoui reduz a intensidade da marcação, mas jogadores como Zerrouki e Chaibi seguem fundamentais para proteger o setor central e acelerar as saídas para o ataque.
No setor ofensivo, Riyad Mahrez continua sendo a principal referência técnica dos argelinos. Ao lado de nomes como Gouiri, Amoura e Ibrahim Maza, o veterano atacante oferece qualidade suficiente para criar dificuldades à defesa holandesa. Embora os Países Baixos sejam favoritos, a Argélia tem recursos para tornar o confronto competitivo e criar oportunidades ao longo da partida.
Prognóstico de placar exato para Holanda x Argélia
- A Holanda soma dez jogos de invencibilidade e 30 gols marcados nessa sequência
- Memphis Depay liderou as eliminatórias europeias com oito gols em oito jogos
- Cody Gakpo marcou quatro gols nas eliminatórias e é artilheiro da seleção nas últimas competições: Copa do Mundo (3 gols em 2022) e Euro (3 gols em 2024)
- A Holanda perdeu apenas duas vezes no De Kuip desde 1990
- A Argélia não sofreu gols em cinco dos últimos sete jogos
- Boudaoui (lesionado) e Luca Zidane (poupado após cirurgia facial) são ausências relevantes da Argélia para este amistoso
