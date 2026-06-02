Polônia x Nigéria Palpite – Análise e odds (03/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Nigéria marcar o primeiro gol – 2,45 na Betsson Placar provável: Polônia 1 x 1 Nigéria – 6,50 na Betsson Aposta de valor: Dupla Chance: Vitória da Nigéria ou empate – 1,78 na Betsson Aposta alternativa: Robert Lewandowski marcar a qualquer momento – 1,87 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,86 na Br4Bet

A Polônia recebe a Nigéria nesta quarta-feira (3), no PGE Narodowy, em Varsóvia, em amistoso internacional de preparação para o novo ciclo das duas seleções. Nenhuma delas estará na Copa do Mundo de 2026: os poloneses foram eliminados pela Suécia na repescagem europeia, enquanto os nigerianos caíram nos pênaltis para a RD Congo, na decisão da repescagem africana.

Mais do que pelo resultado, a partida interessa como laboratório tático para Jan Urban e Eric Chelle. Os dois treinadores precisam reconstruir suas seleções visando as próximas competições. Confira os palpites do Lance para a partida em Varsóvia e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Polônia x Nigéria em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Polônia busca reação, Nigéria aproveita melhor momento

A Polônia chega ao amistoso sem ritmo e ainda tentando digerir a eliminação na repescagem europeia. Depois da derrota por 3 x 2 para a Suécia, em março, a equipe voltou a tropeçar no domingo, quando perdeu por 2 x 0 para a Ucrânia. O problema não foi apenas o resultado, mas a dificuldade para transformar posse de bola em chances reais.

Nos últimos cinco jogos, Jan Urban soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. O recorte mostra uma seleção ainda sem identidade clara após o fim do ciclo classificatório. A Polônia não marcou nos dois compromissos mais recentes e sofreu três gols nesse período, com vulnerabilidade evidente nas transições entre defesa e meio-campo.

O principal foco individual segue em Robert Lewandowski. Aos 37 anos, o atacante do Barcelona foi titular contra a Ucrânia e deve manter a posição diante da Nigéria. Com 89 gols em 165 jogos pela seleção, ele ainda é a maior referência técnica e simbólica do elenco, mesmo em um momento de transição para a nova geração.

A Nigéria vive fase mais consistente sob o comando de Eric Chelle. Nos últimos cinco jogos, soma três vitórias e dois empates sem gols, incluindo triunfos sobre Irã, Zimbábue e Jamaica. A equipe também apresentou bom rendimento defensivo, sofrendo apenas um gol nesse recorte.

O bom momento nigeriano não se resume aos resultados. Na Copa Africana de Nações de 2025, a seleção marcou 14 gols, maior volume de sua história em uma única edição do torneio. Agora, porém, Chelle precisa ajustar o ataque sem Victor Osimhen e Ademola Lookman, seus dois jogadores mais decisivos.

Sem Osimhen e Lookman, a Nigéria perde presença de área, profundidade e poder de decisão. Ainda assim, o elenco mantém boas alternativas, como Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Moses Simon e Wilfred Ndidi. A tendência é de uma equipe mais apoiada em transições rápidas e equilíbrio defensivo do que em pressão ofensiva constante.

Outros palpites e odds para Polônia x Nigéria

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Confrontos diretos entre Polônia x Nigéria

O único encontro entre Polônia e Nigéria aconteceu em 23 de março de 2018, no Stadion Miejski, em Wroclaw, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo daquele ano. A Nigéria venceu por 1 x 0, com gol de pênalti de Victor Moses.

O duelo teve mais de 41 mil torcedores nas arquibancadas e serviu como teste para as duas seleções antes do Mundial da Rússia. O retrospecto direto, portanto, é curto e favorece os nigerianos.

Ainda assim, o confronto desta quarta-feira tem outro contexto. A Polônia joga em seu estádio nacional e tenta reagir após duas derrotas, enquanto a Nigéria chega em melhor fase, mas desfalcada de seus principais atacantes.

Notícias de Polônia x Nigéria

Polônia: desfalques e dúvidas

Jan Bednarek começou no banco contra a Ucrânia e pode ser promovido à titularidade ao lado de Jakub Kiwior no miolo de zaga. A entrada do defensor daria mais força física a uma linha que sofreu nas transições defensivas no último compromisso.

Karol Swiderski e Jakub Kaminski também pressionam por vagas no ataque. A equipe sentiu falta de velocidade pelos lados diante da Ucrânia, e Urban pode buscar uma formação mais agressiva para abastecer Lewandowski com maior frequência.

Sebastian Szymanski, titular no último amistoso, deve seguir entre os onze iniciais. Piotr Zielinski e Jakub Piotrowski completam o eixo de meio-campo, enquanto Arkadiusz Pyrka pode ser mantido na lateral direita.

No gol, Marcin Bulka foi titular contra a Ucrânia e deve continuar. Mateusz Zukowski, Oskar Wojcik, Kacper Potulski e Norbert Wojtuszek aparecem como opções para testes no segundo tempo.

Provável escalação da Polônia (4-3-3): Marcin Bulka; Arkadiusz Pyrka, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Nicola Zalewski; Piotr Zielinski, Jakub Piotrowski e Sebastian Szymanski; Jakub Kaminski, Robert Lewandowski e Karol Swiderski. Técnico: Jan Urban.

Nigéria: desfalques e dúvidas

A Nigéria chega a Varsóvia sem Victor Osimhen e Ademola Lookman. Osimhen foi liberado por questões relacionadas ao seu futuro no Galatasaray, enquanto Lookman recebeu descanso por desgaste físico ao fim de uma temporada intensa no Atlético de Madrid.

Além deles, Samson Tijani e Alhassan Yusuf estão fora por complicações de visto que impediram a entrada na Europa. Yusuf foi o artilheiro da Unity Cup, com dois gols na final contra a Jamaica, e sua ausência reduz as alternativas criativas do meio-campo.

Para a função de centroavante, Akor Adams, do Sevilla, é o candidato natural. O atacante foi importante na Copa Africana de Nações de 2025, com dois gols, incluindo o que fechou a vitória por 2 x 0 sobre a Argélia nas quartas de final. Terem Moffi, do Porto, é uma outra opção.

Chukwueze e Moses Simon devem atuar pelos lados, com Ndidi e Frank Onyeka formando a base de proteção. No gol, Maduka Okoye e Arthur Okonkwo disputam a posição. Okonkwo, que trocou recentemente a seleção inglesa pela nigeriana, pode receber uma oportunidade.

Provável escalação da Nigéria (4-3-3): Maduka Okoye; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka e Alex Iwobi; Moses Simon, Akor Adams e Samuel Chukwueze. Técnico: Eric Chelle.

Destaques individuais de Polônia x Nigéria

Jogador destaque · Polônia Robert Lewandowski 89 Gols pela Polônia – maior artilheiro da história da seleção 165 Convocações – recordista de presenças pela seleção polonesa 30 Gols em eliminatórias para Copas do Mundo ao longo da carreira 5 Gols nas eliminatórias europeias para o Mundial 2026 (9 jogos) Jogador destaque · Nigéria Samuel Chukwueze 8,25 Avaliação FotMob na AFCON 2025 – a mais alta entre todos os jogadores nigerianos no torneio 7 Gols pela Nigéria em 50+ jogos pela seleção 7 Participações em gol pelo Fulham em 24 jogos na temporada 2025/26 2 Assistências no jogo da AFCON 2025 contra Uganda, premiado pela CAF

Os técnicos - Urban busca identidade, Chelle consolida projeto

Jan Urban

Jan Urban assumiu a seleção polonesa em agosto de 2025, após a saída de Michal Probierz. O treinador de 62 anos passou por clubes como Lech Poznan e Gornik Zabrze, além de ter trabalhado na seleção sub-21 da Polônia.

O balanço no cargo é de cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 jogos. Os dois resultados negativos mais recentes, contra Suécia e Ucrânia, aumentam a pressão por ajustes. Urban tenta reconstruir a equipe com Lewandowski como elo entre a geração anterior e o próximo ciclo.

Eric Chelle

Eric Chelle, de 49 anos, assumiu a Nigéria em 2024 após o breve período interino de Finidi George. O técnico de origem maliense e francesa chegou ao cargo depois de trabalhar na seleção do Mali e em clubes da segunda divisão europeia.

Sob seu comando, a Nigéria vive um dos períodos mais estáveis dos últimos anos. A equipe chegou às semifinais da Copa Africana de Nações de 2025 e terminou em terceiro lugar após vencer o Egito nos pênaltis. A eliminação para a RD Congo na repescagem mundialista foi o principal revés, mas Chelle manteve respaldo para conduzir o novo ciclo.

Análise tática de Polônia x Nigéria

A Polônia deve atuar no 4-3-3, com Lewandowski como referência central, Swiderski e Kaminski pelos lados, e Zielinski como principal organizador no meio-campo. A derrota para a Ucrânia expôs uma fragilidade clara: o espaço entre a linha defensiva e o bloco médio. Esse setor pode ser novamente atacado pela Nigéria.

A equipe de Chelle tende a se organizar em um 4-3-3 que se transforma em 4-5-1 sem a bola. Ndidi será a âncora do meio-campo, com os extremos recuando para fechar os corredores. A principal arma ofensiva deve ser o contra-ataque, especialmente com a velocidade de Chukwueze e Moses Simon.

Sem Osimhen, a Nigéria perde a referência aérea e o poder de fixação que o centroavante oferece. Akor Adams tem perfil diferente, com mais mobilidade e menos imposição física. Por isso, os nigerianos podem depender mais das combinações pelos lados e das acelerações em campo aberto.

Se a Polônia conseguir pressionar alto com eficiência, pode dificultar a saída nigeriana. Por outro lado, se a Nigéria absorver essa pressão e chegar ao intervalo em equilíbrio, o desgaste acumulado dos últimos jogos pode pesar contra os mandantes. A tendência é de um duelo de ritmo moderado e margem curta.

Prognóstico de placar exato para Polônia x Nigéria