Cruzeiro x Grêmio – Palpites, análise e odds (18/04)

O Mineirão recebe neste sábado, 18 de abril, um duelo de tradição e necessidades opostas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Cruzeiro e Grêmio se encontram em um momento em que os três pontos valem mais do que a contabilidade sugere: a Raposa vive a pior largada de sua história na Série A e aparece na zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor Gaúcho tenta dar consistência a um trabalho que ainda patina na parte intermediária da tabela.

A equipe celeste é a 17ª colocada, com dez pontos em 11 jogos, e soma dois triunfos, quatro empates e cinco derrotas. O time gaúcho ocupa o 12º lugar, com 13 pontos, três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A diferença entre eles é de apenas três pontos, mas os cenários emocionais são distintos: o Cruzeiro busca a terceira vitória consecutiva como mandante sob o comando de Artur Jorge, enquanto o Grêmio de Luis Castro tenta a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

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Análise da partida

O Cruzeiro chega ao confronto ainda digerindo a derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica, do Chile, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A equipe criou chances, dominou boa parte do jogo, mas voltou a falhar defensivamente em momento decisivo. Na coletiva após a partida, Artur Jorge reconheceu que a defesa precisa ser mais competente e não escondeu a frustração pelo fato de adversários criarem pouco, mas marcarem com frequência.

Mesmo com o tropeço continental, o recorte do trabalho do treinador português na Toca da Raposa é positivo. Em cinco jogos oficiais, Artur Jorge somou três vitórias e duas derrotas, aproveitamento que convenceu a diretoria a estender o contrato do comandante até o fim de 2030.

O recorte como mandante neste Brasileirão é mais animador. Foram duas vitórias, três empates e apenas uma derrota em seis jogos no Mineirão, e, com Artur Jorge, o time ainda não perdeu jogando em casa. Um triunfo sobre o Grêmio garantiria três vitórias seguidas no estádio de forma inédita na temporada. A campanha como visitante é oposta, com três derrotas e um empate nos quatro duelos fora, além do pior saldo de gols entre os dez primeiros colocados reversos da tabela.

O Grêmio, por sua vez, chega embalado por uma vitória magra sobre o Deportivo Riestra, argentino, pela Copa Sul-Americana. Foi 1 a 0 na Arena, com mais de 80% de posse de bola e 17 finalizações, mas um desempenho ofensivo aquém do esperado. O resultado encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer e tirou parte da pressão que pairava sobre o treinador português.

No Brasileirão, o cenário tricolor é de oscilação. As últimas rodadas trouxeram derrotas para Palmeiras e Vasco, além de empates com Remo e Internacional no Gre-Nal 452. A distância para o G6 é administrável, mas a falta de vitórias fora de casa preocupa. Em seis jogos como visitante na competição, são dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de apenas 11% dos pontos disputados longe de Porto Alegre.

O calendário também pesa. O Tricolor tem nove compromissos em abril, divididos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, e o próprio Luis Castro admitiu que a falta de pré-temporada adequada prejudicou a construção dos princípios defensivos e ofensivos do time.

A partida também expõe um choque de projetos. Enquanto o Cruzeiro aposta em um ciclo longo com Artur Jorge, de contrato estendido até 2030, o Grêmio convive com cobrança imediata por resultados em meio a uma reestruturação tática pouco digerida. Um resultado positivo no Mineirão pode reequilibrar o início de temporada para qualquer uma das partes.

Outros palpites para Cruzeiro x Grêmio

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Confrontos diretos

Cruzeiro e Grêmio protagonizam um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao todo, foram mais de 80 jogos entre as duas equipes em todas as competições, com vantagem histórica da Raposa. Pelo Brasileirão, o retrospecto também favorece o time celeste: em 56 duelos na era moderna do campeonato, o Cruzeiro tem 24 vitórias, contra 18 do Grêmio e 14 empates.

O fator Mineirão costuma pesar. Em confrontos com mando celeste pelo Brasileirão, o Cruzeiro mantém um retrospecto amplamente favorável, com maioria expressiva de vitórias jogando em casa. Os números reforçam a dificuldade que o Tricolor costuma ter em Belo Horizonte, cenário agravado quando se leva em consideração que o Grêmio ainda não venceu fora de casa no Brasileirão de 2026.

O último encontro oficial entre as duas equipes foi em cinco de novembro de 2025, pela 32ª rodada do Brasileirão. Jogando na Arena, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, em partida truncada, com gol de Fabrício Bruno de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Matheus Pereira. O resultado manteve a Raposa viva na briga pelo título e reforçou o bom retrospecto recente do time celeste em jogos diretos com o Imortal.

Notícias de Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro

A lista de desfalques da Raposa é expressiva. O goleiro Cássio, que passou por cirurgia no joelho, segue sem previsão de retorno, o que mantém Matheus Cunha como titular da posição mesmo sob críticas após falhas contra a Universidad Católica.

O centroavante Kaio Jorge também não deve estar em campo. O artilheiro trata uma pubalgia que vem se arrastando desde fevereiro e foi agravada após o sacrifício na final do Campeonato Mineiro. A comissão técnica avalia o retorno dia a dia, mas a tendência é de nova ausência. Luis Sinisterra e Marquinhos também estão entregues ao departamento médico.

No ataque, Neyser Villarreal deve seguir como titular ao lado do equatoriano Keny Arroyo. O argentino Lucas Romero, que desfalcou o time por dores musculares, treinou normalmente e pode retornar à lista de relacionados.

Escalação provável do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Christian; Matheus Pereira, Gerson e Arroyo; Villarreal. Técnico: Artur Jorge.

Grêmio

O principal problema do Tricolor é na zaga. Viery foi expulso no Gre-Nal 452 e está suspenso, abrindo disputa direta entre Kannemann, que ainda não atuou no Brasileirão de 2026, Wagner Leonardo, contestado por atuações recentes, e Balbuena. Existe ainda a possibilidade de Gustavo Martins atuar pelo lado esquerdo da zaga. O zagueiro, preservado contra o Deportivo Riestra, voltou a treinar normalmente e está à disposição de Luis Castro.

O lateral-direito João Pedro segue em transição física, ainda sem prazo para voltar a ser relacionado. Willian, por sua vez, contratou um fisioterapeuta particular para tratar uma lesão que deve mantê-lo fora por até dois turnos. No meio-campo, Arthur foi poupado contra o Riestra e tende a retomar a titularidade. A maior referência ofensiva é Carlos Vinícius, que soma 12 gols em 17 jogos na temporada e lidera a artilharia do Brasileirão com sete tentos.

Escalação provável do Grêmio (4-2-3-1): Tiago Volpi; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega e Arthur; Monsalve, Amuzu e Cristaldo; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Cruzeiro x Grêmio

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 5 Gols na temporada 2026 3 Assistências em 2026 21 Jogos disputados em 2026 150 Partidas pelo Cruzeiro desde 2023 Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026 12 Gols em 23 jogos na temporada 0,68 Média de gols por jogo em 2026 35% Aproveitamento de finalizações

Os técnicos

Artur Jorge assumiu o Cruzeiro em março, após a saída conturbada de Tite. O português chegou de uma passagem pelo Al-Rayyan, do Catar, e trouxe na bagagem o peso do bicampeonato com o Botafogo em 2024, quando conquistou Brasileirão e Libertadores na mesma temporada. O trabalho tem como marcas a pressão alta, a verticalização do ataque e uma exigência constante por competitividade defensiva.

Luis Castro também é português e ocupa um momento mais delicado à frente do Grêmio. O treinador admitiu publicamente que não teve pré-temporada adequada para implementar princípios defensivos e ofensivos, e que parte das dificuldades do time são fruto desse início atropelado. Apesar da pressão, Castro mantém a confiança da diretoria por enquanto.

Análise tática

O Cruzeiro deve manter o 4-2-3-1 que se consolidou sob Artur Jorge. A dupla Lucas Silva e Christian no meio, com liberdade para Matheus Pereira armar por trás de Villarreal, é o eixo central da equipe. Gerson deve completar o trio de criação, enquanto Arroyo, pelas pontas, oferece velocidade e dribles em espaço curto. A pressão alta é marca do português, mas a fragilidade defensiva segue como ponto de preocupação: foram 21 gols sofridos em 11 jogos, uma das defesas mais vazadas do Brasileirão até aqui.

O Grêmio tende a adotar um 4-2-3-1 com viés mais cauteloso. A proposta de Luis Castro tem passado por maior posse de bola e construção paciente, embora a efetividade no terço final ainda seja questionada. Carlos Vinícius funciona como referência clássica de área, com boa presença em cruzamentos e aproveitamento alto de finalizações. Amuzu e Cristaldo ou Monsalve, pelos lados, tentam abrir a defesa adversária, enquanto Noriega e Arthur sustentam o meio-campo. Sem Viery, a zaga perde uma referência de força e bola aérea.

A batalha tática tem pontos claros. A fragilidade defensiva celeste pode ser explorada pelo jogo aéreo de Carlos Vinícius, especialmente em cruzamentos vindos de bola parada. Por outro lado, a dificuldade ofensiva do Grêmio longe de casa e a ausência de vitórias no papel de visitante favorecem o Cruzeiro, que costuma crescer no Mineirão. Se Matheus Pereira encontrar espaços entre as linhas, como vem encontrando nas últimas rodadas, o meia celeste pode decidir o jogo com uma jogada individual ou uma bola parada, que já valeu o gol do título mineiro e foi decisiva no último confronto direto entre as duas equipes.

A disputa no meio-campo entre Christian e Arthur promete ser um dos pontos centrais do jogo. Ambos são construtores de jogo e tentam ditar o ritmo das transições. Quem impuser a sua forma de jogar terá chances claras de controlar a partida.

Previsão de placar para Cruzeiro x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Cruzeiro 1 x 1 Grêmio O fator Mineirão favorece o Cruzeiro, mas a defesa vulnerável celeste e a presença de Carlos Vinícius, artilheiro isolado do Brasileirão, indicam um duelo equilibrado. Um empate reflete as fragilidades e virtudes de ambos os lados nesta largada irregular da competição. O Cruzeiro soma duas vitórias, três empates e apenas uma derrota como mandante no Brasileirão 2026 e não perde em casa desde a chegada de Artur Jorge.

O Grêmio ainda não venceu como visitante na competição, com dois empates e quatro derrotas em seis jogos fora de Porto Alegre.

Carlos Vinícius é o artilheiro isolado do Brasileirão com sete gols e chega a 12 tentos em 17 jogos na temporada, mantendo média de 0,68 gol por partida.

A ausência de Kaio Jorge, principal finalizador da Raposa, reduz o poder ofensivo celeste e tende a equilibrar ainda mais a disputa.

Matheus Pereira acumula quatro gols e três assistências em 20 jogos em 2026 e costuma ser decisivo em bolas paradas no Mineirão. Resultado previsto: empate em 1 a 1, com Matheus Pereira e Carlos Vinícius balançando as redes para suas respectivas equipes.

Resumo dos palpites para Cruzeiro x Grêmio