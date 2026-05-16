Cruzeiro x Corinthians (F) Palpite – Análise e odds (18/05)

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O Cruzeiro enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira (18), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. O duelo reedita a final da edição passada, quando o Corinthians venceu por 3 x 2 no agregado, após triunfo por 1 x 0 na Neo Química Arena e empate em 2 x 2 no Independência, diante de mais de 19 mil torcedores.

Os contextos atuais, entretanto, são bem distintos. O Corinthians lidera o Brasileirão Feminino com 25 pontos, cinco à frente do Palmeiras, enquanto o Cruzeiro ocupa a sétima posição, com 17 pontos, brigando por uma vaga no G8 que garante acesso às quartas de final. Confira os palpites do Lance para o duelo em Minas Gerais e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: líder embalada contra anfitriã em recuperação

O Corinthians chega a Sete Lagoas com a campanha mais consistente do Brasileirão Feminino 2026: oito vitórias, um empate e apenas uma derrota em dez rodadas. As Brabas marcaram 25 gols na competição, o melhor ataque da Série A1, e ostentam uma sequência de quatro vitórias consecutivas na liga, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o São Paulo no Majestoso disputado na Fazendinha, na rodada passada.

A goleada por 6 x 0 sobre o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira (14), pelo Paulistão Feminino, reforça a confiança do elenco. Emily Lima utilizou jogadoras que vinham tendo menos minutagem, e Ariel Godoi respondeu com um hat-trick, enquanto Jhonson anotou dois gols. A profundidade do elenco do Corinthians é uma vantagem concreta: 16 jogadoras diferentes já balançaram as redes em 2026, totalizando 45 gols em 17 partidas na temporada.

Do lado do Cruzeiro, a temporada tem sido de oscilações. As Cabulosas começaram bem, com vitórias sobre Bahia (2 x 0 fora), Santos (empate convertido em sequência positiva), Palmeiras (1 x 0 em casa) e Fluminense (3 x 2), chegando à vice-liderança com 11 pontos na quinta rodada. A partir dali, no entanto, a equipe de Jonas Urias entrou em um jejum de quatro jogos sem vencer: empates com Ferroviária (1 x 1), RB Bragantino (1 x 1) e Juventude (0 x 0), além da primeira derrota para o Internacional (2 x 1 em casa).

A goleada por 4 x 0 sobre o América-MG, na décima rodada, recolocou o Cruzeiro nos trilhos. Os gols de Gisseli, Marília, Letícia e Ketlin mostraram uma equipe que soube aproveitar a fragilidade do adversário para reencontrar o caminho da rede. O próprio Jonas Urias reconheceu: "A gente precisava de uma amostra dessa para que nos lembrássemos de como a gente leva perigo, de como a gente é competente".

O problema do Cruzeiro é que o nível de exigência agora sobe de patamar. Enfrentar o América (lanterna, sem nenhuma vitória no torneio) é diferente de receber o líder, que marcou gol em todas as rodadas e abriu o placar em nove dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes. A diferença de qualidade entre os dois elencos aparece nas estatísticas de criação de chances, aproveitamento de finalizações e, sobretudo, na regularidade.

Com 17 pontos, o Cruzeiro divide a faixa do quinto ao sétimo lugar com o Bahia e outros concorrentes diretos. Uma derrota em casa pode significar perda de terreno na briga pelo G8. Para o Corinthians, a conta é mais simples: manter a distância para Palmeiras e São Paulo e seguir pavimentando o caminho rumo às quartas com a melhor campanha possível.

Outros palpites para Cruzeiro x Corinthians

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Confrontos diretos

O histórico é quase unilateral. Em 13 jogos entre as equipes desde 2020, o Corinthians acumula dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sofrida na fase de grupos do Brasileirão Feminino 2024. São números que refletem a hegemonia construída pelas Brabas no cenário nacional na última década.

A final de 2025 é o capítulo mais recente e mais relevante da rivalidade. No jogo de ida, na Independência, diante de 19.175 torcedores, recorde do futebol feminino em Minas Gerais, o Cruzeiro abriu o placar com Marília e empatou com Isabela, fechando em 2 x 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Corinthians. Na volta, na Neo Química Arena, Thaís Ferreira fez o único gol da partida, sacramentando o sétimo título brasileiro das Brabas.

Outro dado relevante: o Corinthians abriu o placar em nove dos dez confrontos diretos mais recentes. O Cruzeiro sofreu para encontrar a rede contra as paulistas, marcando em apenas quatro dessas partidas. A relação de dominância se mantém intacta, e o fator casa na Arena do Jacaré, apesar de importante, não foi suficiente para reverter essa tendência nos encontros anteriores.

Notícias de Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

Jonas Urias tem duas baixas confirmadas no departamento médico. A meia Gaby Soares se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão que a afasta do restante da temporada. A atacante Millene Fernandes, segunda maior artilheira da história do Brasileirão Feminino com 64 gols, também está fora com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A atacante Fabíola Sandoval passou pelo mesmo procedimento e segue em fase de recuperação.

A boa notícia é que a zagueira Vitória Calhau e a lateral Ketlin, que ficaram de fora por lesão muscular no início do campeonato, já retornaram e estão à disposição. A goleira Cláudia, convocada para a Seleção Brasileira no início do ano, assumiu a titularidade após a volta e deve iniciar a partida contra o Corinthians.

Provável escalação do Cruzeiro (3-4-3): Cláudia; Letícia Alves, Tainara e Vitória Calhau; Milena, Rafa Levis, Mari Andrade e Ravenna; Byanca Brasil, Gisseli e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Corinthians: desfalques e dúvidas

Emily Lima segue com três desfalques no departamento médico. A zagueira Agustina Barroso se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda e não tem previsão de retorno para esta partida. A também zagueira Thaís Regina continua em transição física após uma fratura na fíbula esquerda, e a volante Juliana Passari trabalha para superar uma lesão muscular na coxa direita.

A meia Ana Vitória, que havia ficado fora por protocolo de concussão sofrido na Seleção Brasileira, já retornou e foi titular tanto contra o São Paulo (Brasileirão) quanto na goleada sobre o Bragantino (Paulistão), onde marcou um gol. A tendência é que Emily Lima retome a escalação mais titular após utilizar reservas no meio da semana, com Lelê retornando ao gol, Thaís Ferreira e Erika na defesa, e Gabi Zanotti como referência ofensiva.

Provável escalação do Corinthians (4-3-3): Lelê; Ivana Fuso, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Ana Vitória, Andressa Alves e Duda Sampaio; Jaqueline, Gabi Zanotti e Belén Aquino. Técnica: Emily Lima.

Destaques individuais de Cruzeiro x Corinthians

Jogadora destaque · Cruzeiro Byanca Brasil 79 Gols na história do Brasileirão Feminino, maior artilheira de todos os tempos 56 Gols pelo Cruzeiro em 78 jogos desde 2023, mais 17 assistências 1 a cada 2 Média de gols por jogo no Brasileirão Feminino na carreira 4 Gols no Brasileirão 2026, artilheira do Cruzeiro na competição Jogadora destaque · Corinthians Gabi Zanotti 8 Gols no Brasileirão 2026, artilheira isolada da competição 16 Participações diretas em gols na temporada (9 gols + 7 assistências) 126 Participações em gols pelo Corinthians na carreira (91G + 35A) 259 Jogos pelo Corinthians, segunda maior marca na história do clube

Os Técnicos: Juventude contra experiência

Aos 36 anos, Jonas Urias é um dos treinadores mais jovens do Brasileirão Feminino e comanda o Cruzeiro desde setembro de 2023. No período, conquistou dois Campeonatos Mineiros (2023 e 2024), levou as Cabulosas à primeira final do Brasileirão na história do clube e renovou contrato até dezembro de 2026. Urias trabalha com um elenco reformulado,11 trocas no plantel em relação à temporada passada, o que explica parte da irregularidade.

A filosofia de Urias valoriza a meritocracia interna. No início do ano, optou por Camila Rodrigues no gol em vez da titular da Seleção, Cláudia, gerando debate entre a torcida. Com o tempo, Cláudia reassumiu a posição, mas a postura do treinador de priorizar desempenho no dia a dia segue como marca da sua gestão.

Emily Lima chegou ao Corinthians em fevereiro de 2026 para substituir Lucas Piccinato, demitido após o empate por 2 x 2 com o Fluminense na segunda rodada. Primeira mulher a comandar a equipe profissional feminina do clube, ela assinou contrato até dezembro de 2027. Suas credenciais incluem passagens pelas seleções de Brasil, Equador e Peru, além de um título do Paulistão Feminino pelo Santos em 2018.

Os números falam por si: sob o comando de Emily Lima, o Corinthians somou 22 dos 25 pontos no Brasileirão (excluindo as duas primeiras rodadas com Piccinato) e acumula 45 gols em 17 jogos na temporada. A treinadora alterna entre os esquemas 4-3-3 e 4-1-4-1, priorizando posse de bola e pressão alta, e soube integrar peças como Andressa Alves e Duda Sampaio em um meio-campo que combina criação e marcação.

Análise Tática

O Cruzeiro de Jonas Urias oscila entre os esquemas 3-4-3 e 3-5-2, com três zagueiras e alas que se projetam com liberdade. Gisseli atua tanto como ponta quanto como ala pelo lado esquerdo, criando superioridade numérica naquele corredor durante as investidas ofensivas, mas deixando espaço nas costas quando o time perde a bola. Byanca Brasil flutua entre a referência central e movimentações pelo lado esquerdo, e a equipe constrói muitas jogadas a partir de cruzamentos vindos das laterais.

O Corinthians opera num 4-3-3 com variações. Tamires e Ivana Fuso fornecem amplitude pelas laterais, enquanto o trio de meio-campo formado por Ana Vitória (mais defensiva), Andressa Alves e Duda Sampaio garante equilíbrio. Gabi Zanotti atua como falsa centroavante, caindo para o meio para articular o jogo, enquanto Jaqueline (oito gols na temporada) e Belén Aquino exploram a profundidade pelos flancos.

O confronto tático central deve ocorrer na transição. O Cruzeiro, com três zagueiras, consegue mais proteção contra o jogo posicional do Corinthians, mas a ausência de uma quarta defensora na linha pode ser explorada pelas rápidas trocas de posição das visitantes no terço final. A movimentação de Zanotti, saindo da área para o meio, tende a arrastar as zagueiras cruzeirenses e abrir espaços para Jaqueline atacar em velocidade. Se o Cruzeiro não mantiver a posse e pressionar alto como fez contra o América-MG, a tendência é recuar e ceder o controle territorial, favorecendo o jogo paciente e circulante do Corinthians.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Corinthians