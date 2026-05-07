Coritiba x Internacional – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Coritiba 8º (19 pts) · Internacional 12º (17 pts) Previsão de placar: Coritiba 1 x 1 Internacional – Odd 6,00 na Betsson Palpite principal: Internacional marcar o primeiro gol – Odd 2,05 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – Odd 1,85 na Betano Destaque ofensivo: Pedro Rocha — 7 gols em 20 jogos na temporada — Para marcar — Odd 3,60 na Betano

Coritiba e Internacional se enfrentam neste sábado, 09 de maio de 2026, no Couto Pereira, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time de Fernando Seabra chega pressionado após duas derrotas consecutivas, incluindo a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Vitória no Barradão, partida marcada pela expulsão de Tiago Cóser ainda no primeiro tempo.

Já o Internacional ganhou fôlego ao vencer o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio, resultado que encerrou jejum de duas rodadas e tirou o Colorado da zona de rebaixamento. A equipe de Paulo Pezzolano aparece em 12º lugar, com 17 pontos, apenas dois atrás do Coritiba, oitavo colocado.

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Análise da partida

O Coritiba surpreendeu no início do Brasileirão e chegou a registrar uma das melhores pontuações da história do clube nas dez primeiras rodadas desde a adoção do formato com 20 equipes. O aproveitamento de 60% como visitante, o melhor da competição até a décima rodada, sustentava uma campanha sólida para uma equipe recém promovida. O cenário, porém, mudou nas últimas semanas.

A derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada, encerrou a sequência invicta do Coxa fora de casa. Na rodada seguinte, a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Vitória, em Salvador, aumentou a pressão sobre a equipe. Nos últimos cinco jogos, o Coritiba venceu apenas uma vez, contra o Atlético-MG no Couto Pereira, pela 12ª rodada. Fernando Seabra reconheceu publicamente a queda de rendimento e cobrou reação imediata do elenco.

Outro fator que preocupa é a indisciplina. O Coritiba é o clube com mais expulsões na Série A de 2026, com seis cartões vermelhos em 14 rodadas, à frente de Flamengo e Corinthians, ambos com quatro. Tiago Cóser e Bruno Melo receberam expulsões em partidas consecutivas, padrão que tem deixado a equipe em inferioridade numérica em momentos decisivos.

O Internacional vive contexto diferente. Antes da vitória sobre o Fluminense, o time havia conquistado apenas um triunfo em sete partidas como mandante e possuía o segundo pior ataque do Brasileirão, com 12 gols em 13 rodadas. O triunfo por 2 a 0 sobre o Tricolor carioca, com gols de Alexandro Bernabei e Alerrandro, tirou o Colorado da zona de rebaixamento e trouxe novo fôlego para a sequência da temporada.

Paulo Pezzolano assumiu riscos ao deixar Alan Patrick e Rafael Borré no banco contra o Fluminense. O técnico uruguaio apostou em uma equipe mais física, baseada em transições rápidas e bloco médio compacto, e foi recompensado pelo resultado. Durante a semana, os principais titulares permaneceram treinando em Porto Alegre, enquanto um time alternativo foi a Pelotas para disputar a Recopa Gaúcha diante do Brasil de Pelotas. A prioridade absoluta do clube neste momento é o Brasileirão.

O confronto tem peso direto na disputa pela parte intermediária da tabela. O Coritiba tenta interromper a queda de rendimento antes que ela comprometa o restante da campanha, enquanto o Internacional busca transformar a vitória sobre o Fluminense em uma sequência positiva para se afastar definitivamente do Z-4. Com a pausa para a Copa do Mundo marcada para daqui a quatro rodadas, cada ponto passa a ganhar importância ainda maior.

Outros palpites para Coritiba x Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Os dois clubes não se enfrentam desde 29 de outubro de 2023, quando o Coritiba venceu o Internacional por 4 a 3 no Beira-Rio em um dos resultados mais marcantes da história recente do confronto. O triunfo encerrou um jejum de 11 anos sem vitórias do Coxa diante do Colorado.

Como o Coritiba disputou as Séries B de 2024 e 2025 antes de retornar à elite na última temporada, este será o primeiro encontro entre as equipes em mais de dois anos e meio e também o primeiro pelo Brasileirão de 2026.

O retrospecto histórico segue amplamente favorável ao Internacional, com 25 vitórias em 58 confrontos, contra 15 triunfos do Coxa e 18 empates. Ainda assim, a equipe paranaense chega sustentada pela lembrança da última vitória no duelo e sem derrotas para o Colorado desde o retorno à Série A.

Notícias de Coritiba x Internacional

Coritiba

Fernando Seabra será obrigado a fazer mudanças em pelo menos dois setores para enfrentar o Internacional. O zagueiro Tiago Cóser cumpre suspensão automática após a expulsão contra o Vitória, em lance no qual segurou Renê quando o atacante avançava livre em direção ao gol. O volante Thiago Santos também está fora, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o treinador terá os retornos de três titulares que cumpriram suspensão na rodada passada: o zagueiro Jacy, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes.

O departamento médico do Coritiba segue movimentado. O goleiro Pedro Morisco continua em recuperação de cirurgia no ombro, enquanto Keno ainda trata uma lesão muscular na coxa e já está fora há cerca de um mês. Fabinho, em recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, entrou na fase final do tratamento e pode voltar a ser opção no banco. Rodrigo Rodrigues permanece fora, ainda em recuperação de cirurgia no joelho.

Provável escalação do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Internacional

No Internacional, o cenário apresenta sinais mais positivos. O zagueiro Gabriel Mercado evoluiu nos treinamentos com bola após a lesão na coxa direita e se aproxima do retorno, embora ainda dependa de nova avaliação. O goleiro Sergio Rochet também voltou a treinar com bola pela primeira vez desde a contusão na panturrilha direita e pode reassumir a titularidade, apesar da boa atuação de Anthoni na vitória sobre o Fluminense. Já o volante Alan Rodríguez apresentou desconforto físico recente e sequer foi relacionado para a Recopa Gaúcha.

O principal dilema de Paulo Pezzolano envolve Alan Patrick e Rafael Borré. A dupla entende que vive um possível fim de ciclo entre os titulares sob o comando do treinador uruguaio, embora o técnico mantenha o discurso de confiança nos jogadores. Ambos viajaram para Pelotas na disputa da Recopa Gaúcha, mesmo demonstrando resistência à decisão. A tendência, porém, é que comecem novamente no banco no duelo no Couto Pereira.

Provável escalação do Internacional (4-2-3-1): Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei; Ronaldo Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Allex, Johan Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Destaques individuais de Coritiba x Internacional

Jogador destaque · Coritiba Pedro Rocha 7 Gols em 18 jogos na temporada, artilheiro do Coxa 4 Gols na Série A 2026 ao longo de 14 rodadas 15 Gols na Série B 2025 pelo Remo, artilheiro da competição 1 Gol marcado contra o Vitória na rodada anterior Jogador destaque · Internacional Alerrandro 3 Gols pelo Inter na temporada, em 19 jogos 1 Gol marcado contra o Fluminens 15 Gols pelo Vitória em 2024, artilheiro do Brasileirão daquele ano 1 Assistência para Bernabei abrir o placar contra o Fluminense

Os Técnicos

Fernando Seabra completou cinco meses no comando do Coritiba após ser contratado em dezembro de 2025 para substituir Mozart, responsável pelo acesso da equipe à Série A. O treinador paulista, de 48 anos, teve passagens recentes por Cruzeiro e Red Bull Bragantino. No clube mineiro, trabalhou entre abril e setembro de 2024 e registrou 56% de aproveitamento. Já no Bragantino, permaneceu por quase uma temporada antes de ser demitido em outubro de 2025 após uma sequência negativa de resultados.

Sob seu comando, o Coritiba surpreendeu no início do Brasileirão e chegou a frequentar a parte superior da tabela antes da recente queda de rendimento. A combinação de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e o alto número de expulsões passou a expor limitações do elenco e aumentou a pressão sobre o trabalho de Seabra.

Paulo Pezzolano vive sua primeira temporada à frente do Internacional. O técnico uruguaio, de 43 anos, assumiu o clube em dezembro de 2025 após um ano marcado por mudanças no comando técnico colorado. Antes de chegar a Porto Alegre, ganhou destaque no Cruzeiro ao conquistar o título da Série B de 2022 com ampla antecedência. Depois, trabalhou no Real Valladolid, onde garantiu o acesso à La Liga, e teve passagem breve pelo Watford em 2025.

O modelo de jogo de Pezzolano prioriza compactação defensiva e transições verticais rápidas. A decisão de deixar Alan Patrick e Rafael Borré no banco diante do Fluminense gerou debate interno, mas o desempenho da equipe e a vitória validaram a aposta em uma formação mais intensa fisicamente. O treinador também adotou postura pragmática ao preservar titulares na Recopa Gaúcha para priorizar o confronto no Couto Pereira.

Análise Tática

Fernando Seabra deve manter a estrutura do Coritiba no 4-3-3, com Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué formando o trio de meio-campo. No setor ofensivo, Lucas Ronier deve atuar pela direita, Breno Lopes pelo lado esquerdo e Pedro Rocha centralizado como referência no ataque.

O Coxa tenta acelerar o jogo pelos corredores e aposta bastante em cruzamentos para a área. O retorno de Breno Lopes à equipe titular oferece mais profundidade ao ataque após a derrota em que Lavega atuou aberto pela esquerda. Pedro Rocha, que marcou contra o Vitória, segue em vantagem na disputa pela vaga de centroavante.

O Internacional de Paulo Pezzolano deve repetir o 4-2-3-1, com Bruno Henrique e Villagra responsáveis pela proteção à defesa e três jogadores de velocidade atuando atrás de Alerrandro. A proposta do Colorado passa por uma equipe compacta sem a bola, forte na disputa pela segunda bola e agressiva nos contra-ataques pelos lados, com Carbonero pela direita e Vitinho ou Allex pela esquerda. Bernabei também aparece como peça importante no apoio ofensivo pelo corredor esquerdo, movimento que originou seu gol contra o Fluminense.

O principal problema defensivo do Coritiba tem aparecido nas bolas paradas e nos espaços deixados pelas subidas dos laterais. O Internacional explorou exatamente esse tipo de jogada diante do Fluminense, e a tendência é que Pezzolano repita a estratégia no Couto Pereira. A expectativa é de uma partida mais travada nos minutos iniciais, com poucas chances claras até que o desgaste físico aumente a influência dos bancos no segundo tempo.

Prognóstico de placar exato para Coritiba x Internacional

🎯 Previsão de Placar Coritiba 1 x 1 Internacional A análise aponta para um confronto equilibrado e de poucas oportunidades claras entre Coritiba e Internacional. O Coxa tenta reagir após duas derrotas consecutivas, mas chega desfalcado em setores importantes e ainda convive com o problema recorrente das expulsões. Já o Inter ganhou confiança com a vitória sobre o Fluminense, embora siga enfrentando dificuldades ofensivas que acompanham a equipe ao longo da temporada. Os números reforçam a tendência de um duelo travado. O Coritiba tem saldo negativo e sofreu 17 gols em 14 rodadas, enquanto o Internacional mantém saldo neutro e ainda aparece entre os ataques menos produtivos do campeonato. Mesmo com o retrospecto recente favorável ao Coxa, o momento atual das equipes indica um jogo equilibrado, com possibilidade de gols para os dois lados, mas sem tendência de placar alto. O Coritiba é o time com mais expulsões da Série A 2026, com seis cartões vermelhos em 14 rodadas

da Série A 2026, com seis cartões vermelhos em 14 rodadas Os desfalques de Tiago Cóser e Thiago Santos forçam Seabra a mudanças na zaga e no meio-campo

Alerrandro marcou no 2 x 0 sobre o Fluminense , ganhando definitivamente a vaga de centroavante

, ganhando definitivamente a vaga de centroavante O Coritiba venceu apenas um dos últimos seis jogos no Brasileirão

Resumo dos palpites do Lance para Coritiba x Internacional