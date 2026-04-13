Corinthians x Santa Fe – Palpites, análise e odds (15/04)

O Corinthians recebe o Independiente Santa Fe na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2026. O Timão chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na Argentina, na estreia do torneio continental, resultado que encerrou um jejum de nove partidas sem vencer. Do lado colombiano, o Santa Fe estreou com empate em 1 a 1 com o Peñarol em Bogotá e agora precisa buscar pontos fora de casa para manter vivas as chances de classificação.

O Corinthians vive os primeiros passos sob o comando de Fernando Diniz, contratado após a demissão de Dorival Júnior. Já o Santa Fe, campeão da Liga BetPlay 2025, tenta equilibrar uma campanha irregular no torneio local com as ambições continentais lideradas pelo técnico Pablo Repetto.

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Análise da partida

O Corinthians ocupa a 16ª posição do Brasileirão Série A com 11 pontos em 11 rodadas, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A campanha doméstica é preocupante: o time não vence no campeonato nacional desde a segunda rodada, quando bateu o Athletico-PR fora de casa.

A chegada de Fernando Diniz trouxe nova energia, mas o cenário ainda é de reconstrução. Na estreia da Libertadores, o Timão precisou de paciência para superar o Platense na Argentina, com gols de Kayke e Yuri Alberto no segundo tempo.

O último compromisso antes da Libertadores foi o dérbi contra o Palmeiras, que terminou em 0 a 0 na Neo Química Arena. O resultado foi heroico, considerando que o Corinthians terminou com dois jogadores a menos após as expulsões de André (gesto obsceno no primeiro tempo) e Matheuzinho (agressão no segundo tempo). Hugo Souza foi decisivo com grandes defesas, e o espírito de luta elogiado por Diniz ficou evidente.

O Independiente Santa Fe, por sua vez, faz campanha irregular na Liga BetPlay 2026. A equipe cardenal está na 13ª posição com 20 pontos em 16 rodadas, fora da zona de classificação para a fase final do campeonato colombiano. Na Libertadores, estreou em casa com empate de 1 a 1 contra o Peñarol: Emanuel Olivera abriu o placar de cabeça aos 20 minutos, mas Matías Arezo empatou na segunda etapa.

No domingo (12), o Santa Fe empatou novamente em 1 a 1 no clásico contra o Millonarios, com gol de Hugo Rodallega de cabeça, e chega a São Paulo vindo de sequência de quatro jogos sem vitórias.

Na tabela do Grupo E, o Corinthians lidera com três pontos, seguido por Peñarol e Santa Fe (um ponto cada) e Platense (zero). Uma vitória do Timão em casa praticamente garantiria uma posição confortável na briga pela classificação às oitavas de final.

Outros palpites para Corinthians x Santa Fe

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Confrontos diretos

O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao lado brasileiro. Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas na fase de grupos da Libertadores 2016. Na ida, disputada na Arena Corinthians, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.

São, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição de 2016, o Corinthians avançou em primeiro do grupo, enquanto o Santa Fe ficou pelo caminho. O retrospecto invicto do Timão contra os colombianos é um dado relevante, embora o cenário atual seja completamente diferente em termos de elenco e momento de cada equipe.

Notícias de Corinthians x Santa Fe

Corinthians

O principal desfalque do Corinthians segue sendo Memphis Depay, que trata uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita sofrida no empate com o Flamengo, em 22 de março. O holandês realizou tratamento na Espanha com o fisioterapeuta Fermin Valera e retornou ao CT Joaquim Grava, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O atacante foi vetado para o dérbi e segue fora.

Além de Memphis, Kaio César está em fase de transição física e não deve ser relacionado. O lateral Hugo passou por cirurgia no joelho em fevereiro e segue em transição. Gui Negão e Pedro Milans também são baixas em processo de recuperação médica.

Escalação provável do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Santa Fe

Do lado do Santa Fe, a enfermaria causa preocupação. O goleiro titular Andrés Mosquera Marmolejo teve de ser substituído no intervalo da partida contra o Peñarol. O jogador será reavaliado antes do duelo e, caso não tenha condição de jogar, Weibmar Asprilla assumiu a titularidade.

Yilmar Velásquez sofreu um desgarro no isquiotibial e está fora. Maximiliano Lovera foi diagnosticado com contusão óssea no joelho e é dúvida. Mateo Puerta e Ewil Murillo iniciaram a transição física, mas não atuam contra o Corinthians.

Escalação provável do Santa Fe: Andrés Mosquera (Weibar Asprilla); Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno e Jeison Angulo; Daniel Torres, Jhojan Torres e Alexis Zapata; Omar Fernández, Hugo Rodallega e Luis Palacios.

Destaques individuais de Corinthians x Santa Fe

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 5 Assistências na temporada 2026 26 Assistências pelo Corinthians na carreira 2 Assistências vs Platense na Libertadores 120 Jogos pelo Corinthians desde 2024 Jogador destaque · Santa Fe Hugo Rodallega 6 Gols na temporada 40 Anos de idade, em plena atividade 63 Gols desde 2023 pelo Santa Fe C Capitão e maior referência do elenco cardenal

Os técnicos

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em meio à crise. O treinador, campeão da Libertadores 2023 com o Fluminense, tem contrato até o fim de 2026 e busca implementar sua filosofia de jogo baseada na posse de bola e na construção desde o campo defensivo. Em seus dois primeiros jogos no comando, obteve uma vitória (2 a 0 no Platense) e um empate (0 a 0 no dérbi). Diniz tem experiência recente na Libertadores e conhece bem o cenário continental.

Pablo Repetto comanda o Santa Fe desde a conquista histórica da Liga BetPlay 2025, o primeiro título nacional do clube na era dos pontos. O técnico uruguaio aposta em organização tática, solidez defensiva e transições rápidas. Na Libertadores, sua equipe demonstrou personalidade contra o Peñarol em casa, mas sofreu com lesões que desorganizaram o esquema tático e obrigaram a quatro substituições forçadas.

Análise tática

O Corinthians de Diniz tende a atuar em um esquema que se transforma entre a fase defensiva e ofensiva. Na saída de bola, Raniele recua entre os zagueiros, enquanto os laterais sobem como alas, formando uma estrutura próxima do 2-3-4-1 na construção. Garro é o pivô criativo atrás dos atacantes e a principal fonte de passes para Kayke e Yuri Alberto.

O Santa Fe, por sua vez, opera em um 4-2-3-1 ou 4-3-3, com dois volantes protegendo a defesa (Daniel Torres e Jhojan Torres) e Omar Fernández como armador pela direita. Rodallega atua como referência central, e Luis Palacios abre pela esquerda.

A principal vulnerabilidade do Santa Fe está na zona defensiva, agravada pelas ausências. A equipe sofreu gol em todos os jogos recentes e tem dificuldade para manter a concentração na segunda etapa.

Por outro lado, o Timão pode sofrer com a intensidade física dos colombianos nas transições. O Santa Fe é agressivo nos duelos aéreos (Rodallega, Olivera) e pode causar problemas em jogadas de bola parada. A fragilidade do Corinthians em manter a disciplina emocional, evidenciada pelas duas expulsões no dérbi, é um ponto que Repetto certamente tentará explorar.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Santa Fe

🎯 Previsão de Placar Corinthians 2 x 1 Santa Fe O Corinthians deve aproveitar o mando de campo e a fragilidade do Santa Fe para conquistar os três pontos. A equipe colombiana chega desfalcada e sem vencer há cinco jogos, enquanto o Timão reencontrou confiança sob Fernando Diniz. Corinthians invicto no histórico contra o Santa Fe, com uma vitória e um empate nos dois confrontos anteriores, ambos pela Libertadores 2016.

Nove dos últimos dez confrontos do Santa Fe terminaram com ambas as equipes marcando.

Rodrigo Garro vive grande fase com cinco assistências na temporada e é o líder criativo do Corinthians, capaz de desequilibrar com passes decisivos.

A Fiel Torcida empurrando na Neo Química Arena é um fator que pesa: o Corinthians costuma elevar seu nível em noites de Libertadores diante de sua torcida.

Resumo do palpites do Lance para Corinthians x Santa Fe