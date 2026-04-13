Corinthians x Santa Fe – Palpites, análise e odds (15/04)
Confira os palpites para o duelo da segunda rodada da Libertadores 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians recebe o Independiente Santa Fe na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2026. O Timão chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na Argentina, na estreia do torneio continental, resultado que encerrou um jejum de nove partidas sem vencer. Do lado colombiano, o Santa Fe estreou com empate em 1 a 1 com o Peñarol em Bogotá e agora precisa buscar pontos fora de casa para manter vivas as chances de classificação.
O Corinthians vive os primeiros passos sob o comando de Fernando Diniz, contratado após a demissão de Dorival Júnior. Já o Santa Fe, campeão da Liga BetPlay 2025, tenta equilibrar uma campanha irregular no torneio local com as ambições continentais lideradas pelo técnico Pablo Repetto.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Corinthians ocupa a 16ª posição do Brasileirão Série A com 11 pontos em 11 rodadas, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A campanha doméstica é preocupante: o time não vence no campeonato nacional desde a segunda rodada, quando bateu o Athletico-PR fora de casa.
A chegada de Fernando Diniz trouxe nova energia, mas o cenário ainda é de reconstrução. Na estreia da Libertadores, o Timão precisou de paciência para superar o Platense na Argentina, com gols de Kayke e Yuri Alberto no segundo tempo.
O último compromisso antes da Libertadores foi o dérbi contra o Palmeiras, que terminou em 0 a 0 na Neo Química Arena. O resultado foi heroico, considerando que o Corinthians terminou com dois jogadores a menos após as expulsões de André (gesto obsceno no primeiro tempo) e Matheuzinho (agressão no segundo tempo). Hugo Souza foi decisivo com grandes defesas, e o espírito de luta elogiado por Diniz ficou evidente.
O Independiente Santa Fe, por sua vez, faz campanha irregular na Liga BetPlay 2026. A equipe cardenal está na 13ª posição com 20 pontos em 16 rodadas, fora da zona de classificação para a fase final do campeonato colombiano. Na Libertadores, estreou em casa com empate de 1 a 1 contra o Peñarol: Emanuel Olivera abriu o placar de cabeça aos 20 minutos, mas Matías Arezo empatou na segunda etapa.
No domingo (12), o Santa Fe empatou novamente em 1 a 1 no clásico contra o Millonarios, com gol de Hugo Rodallega de cabeça, e chega a São Paulo vindo de sequência de quatro jogos sem vitórias.
Na tabela do Grupo E, o Corinthians lidera com três pontos, seguido por Peñarol e Santa Fe (um ponto cada) e Platense (zero). Uma vitória do Timão em casa praticamente garantiria uma posição confortável na briga pela classificação às oitavas de final.
Outros palpites para Corinthians x Santa Fe
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Confrontos diretos
O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao lado brasileiro. Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas na fase de grupos da Libertadores 2016. Na ida, disputada na Arena Corinthians, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.
São, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição de 2016, o Corinthians avançou em primeiro do grupo, enquanto o Santa Fe ficou pelo caminho. O retrospecto invicto do Timão contra os colombianos é um dado relevante, embora o cenário atual seja completamente diferente em termos de elenco e momento de cada equipe.
Notícias de Corinthians x Santa Fe
Corinthians
O principal desfalque do Corinthians segue sendo Memphis Depay, que trata uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita sofrida no empate com o Flamengo, em 22 de março. O holandês realizou tratamento na Espanha com o fisioterapeuta Fermin Valera e retornou ao CT Joaquim Grava, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O atacante foi vetado para o dérbi e segue fora.
Além de Memphis, Kaio César está em fase de transição física e não deve ser relacionado. O lateral Hugo passou por cirurgia no joelho em fevereiro e segue em transição. Gui Negão e Pedro Milans também são baixas em processo de recuperação médica.
Escalação provável do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.
Santa Fe
Do lado do Santa Fe, a enfermaria causa preocupação. O goleiro titular Andrés Mosquera Marmolejo teve de ser substituído no intervalo da partida contra o Peñarol. O jogador será reavaliado antes do duelo e, caso não tenha condição de jogar, Weibmar Asprilla assumiu a titularidade.
Yilmar Velásquez sofreu um desgarro no isquiotibial e está fora. Maximiliano Lovera foi diagnosticado com contusão óssea no joelho e é dúvida. Mateo Puerta e Ewil Murillo iniciaram a transição física, mas não atuam contra o Corinthians.
Escalação provável do Santa Fe: Andrés Mosquera (Weibar Asprilla); Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno e Jeison Angulo; Daniel Torres, Jhojan Torres e Alexis Zapata; Omar Fernández, Hugo Rodallega e Luis Palacios.
Destaques individuais de Corinthians x Santa Fe
Os técnicos
Fernando Diniz assumiu o Corinthians em meio à crise. O treinador, campeão da Libertadores 2023 com o Fluminense, tem contrato até o fim de 2026 e busca implementar sua filosofia de jogo baseada na posse de bola e na construção desde o campo defensivo. Em seus dois primeiros jogos no comando, obteve uma vitória (2 a 0 no Platense) e um empate (0 a 0 no dérbi). Diniz tem experiência recente na Libertadores e conhece bem o cenário continental.
Pablo Repetto comanda o Santa Fe desde a conquista histórica da Liga BetPlay 2025, o primeiro título nacional do clube na era dos pontos. O técnico uruguaio aposta em organização tática, solidez defensiva e transições rápidas. Na Libertadores, sua equipe demonstrou personalidade contra o Peñarol em casa, mas sofreu com lesões que desorganizaram o esquema tático e obrigaram a quatro substituições forçadas.
Análise tática
O Corinthians de Diniz tende a atuar em um esquema que se transforma entre a fase defensiva e ofensiva. Na saída de bola, Raniele recua entre os zagueiros, enquanto os laterais sobem como alas, formando uma estrutura próxima do 2-3-4-1 na construção. Garro é o pivô criativo atrás dos atacantes e a principal fonte de passes para Kayke e Yuri Alberto.
O Santa Fe, por sua vez, opera em um 4-2-3-1 ou 4-3-3, com dois volantes protegendo a defesa (Daniel Torres e Jhojan Torres) e Omar Fernández como armador pela direita. Rodallega atua como referência central, e Luis Palacios abre pela esquerda.
A principal vulnerabilidade do Santa Fe está na zona defensiva, agravada pelas ausências. A equipe sofreu gol em todos os jogos recentes e tem dificuldade para manter a concentração na segunda etapa.
Por outro lado, o Timão pode sofrer com a intensidade física dos colombianos nas transições. O Santa Fe é agressivo nos duelos aéreos (Rodallega, Olivera) e pode causar problemas em jogadas de bola parada. A fragilidade do Corinthians em manter a disciplina emocional, evidenciada pelas duas expulsões no dérbi, é um ponto que Repetto certamente tentará explorar.
Prognóstico de placar exato para Corinthians x Santa Fe
- Corinthians invicto no histórico contra o Santa Fe, com uma vitória e um empate nos dois confrontos anteriores, ambos pela Libertadores 2016.
- Nove dos últimos dez confrontos do Santa Fe terminaram com ambas as equipes marcando.
- Rodrigo Garro vive grande fase com cinco assistências na temporada e é o líder criativo do Corinthians, capaz de desequilibrar com passes decisivos.
- A Fiel Torcida empurrando na Neo Química Arena é um fator que pesa: o Corinthians costuma elevar seu nível em noites de Libertadores diante de sua torcida.
Resumo do palpites do Lance para Corinthians x Santa Fe
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,51 na Betsson
Palpite alternativo: Corinthians vence o 2º tempo – Odd 1,88 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 1,5 gols do Corinthians – Odd 1,85 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 24,5 faltas totais – Odd 1,83 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Corinthians 2 x 1 Santa Fe – Odd 8,00 na Betsson
- Matéria
- Mais Notícias