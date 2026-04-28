Corinthians x Peñarol – Palpites, análise e odds (30/04)

O Corinthians recebe o Peñarol nesta quinta-feira, 30 de abril, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo E da Copa CONMEBOL Libertadores 2026. Os mandantes chegam ao confronto como líderes isolados da chave, com seis pontos em dois jogos, enquanto os uruguaios vivem momento oposto: apenas um ponto e três derrotas nos últimos cinco compromissos em todas as competições.

Para o Corinthians, o duelo é uma oportunidade de praticamente selar a classificação para as oitavas antes da metade da fase de grupos. Para o Peñarol, pentacampeão da Libertadores com o último título conquistado em 1987, uma derrota jogaria o clube ainda mais para baixo de uma classificação já apertada.

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Análise da partida

O Corinthians atravessa sua melhor fase da temporada desde que Fernando Diniz assumiu o comando, em 6 de abril, no lugar do demitido Dorival Júnior. Em seis jogos com o novo treinador, o Timão somou quatro vitórias, dois empates e não sofreu um gol sequer.

A virada de chave ficou evidente já na estreia da Libertadores. No dia 9 de abril, o Corinthians visitou o Platense em Vicente López e venceu por 2 a 0. Seis dias depois, na Neo Química Arena, gols de Raniele e Gustavo Henrique deram outra vitória sobre o Indepediente Santa Fe. O saldo de gols de quatro a zero na competição continental coloca o Corinthians como o terceiro melhor ataque da Libertadores até aqui, atrás apenas de Boca Juniors e Flamengo.

No Campeonato Brasileiro, a evolução também é visível. Depois de terminar a passagem de Dorival Júnior na 14ª posição com dez pontos, o Timão conquistou mais cinco pontos com Diniz, chegando a 15 pontos e ultrapassando Santos, Internacional e Atlético-MG na tabela. A vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama no último domingo foi um exemplo dessa evolução, segurando o resultado com um a menos durante todo o segundo tempo.

O Peñarol chega em situação quase oposta. Os aurinegros estão na terceira posição do Grupo E com apenas um ponto, fruto do empate por 1 a 1 com o Santa Fe na Colômbia. Na segunda rodada, perderam em casa para o Platense por 2 a 1, resultado que deixou Diego Aguirre em situação complicada. Fora da Libertadores, as coisas também não andam bem: derrotas para o Liverpool montevideano (0 a 2), para o Montevideo Wanderers (1 a 0), e um empate em 2 a 2 com o lanterna Juventud de Las Piedras completam uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Essa sequência negativa do Peñarol vai de encontro ao histórico de Diego Aguirre no clube. O técnico uruguaio acumula 67% de aproveitamento em 91 partidas com os aurinegros, com média de 2.2 pontos por jogo, mas o momento atual está bem abaixo desse padrão. A equipe marcou apenas quatro gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos, o que indica tanto dificuldades na criação quanto inconsistência defensiva.

Do ponto de vista do grupo, a aritmética é simples: uma vitória do Corinthians e uma derrota ou empate do Platense diante do Santa Fe, no mesmo dia, colocam o Timão a um passo da classificação com três rodadas ainda por disputar. Para o Peñarol, qualquer resultado que não seja uma vitória em São Paulo compromete seriamente a campanha continental.

A Neo Química Arena, com capacidade para 49.205 torcedores, tem sido um fator decisivo. O Corinthians ainda não sofreu gols em casa no torneio e a pressão da torcida alvinegra tende a pesar ainda mais sobre um Peñarol que chegará a São Paulo com sequência de resultados negativos e a necessidade de vencer.

Outros palpites para Corinthians x Peñarol

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Confrontos diretos

Corinthians e Peñarol se enfrentaram seis vezes na história, com dois triunfos para cada lado e dois empates. O equilíbrio no histórico geral esconde o fato de que esses duelos foram todos em contextos de Libertadores, competição na qual ambos os clubes constroem suas maiores memórias continentais. O reencontro nesta edição da competição carrega, portanto, mais do que pontos: carrega tradição e rivalidade entre dois dos grandes nomes históricos do torneio.

No confronto mais recente entre as equipes nesta temporada, ainda não houve um duelo direto antes desta terceira rodada. A partida desta quinta-feira é, portanto, a primeira vez que se enfrentam em 2026, e o resultado servirá como critério de desempate prioritário caso terminem empatados em pontos ao final da fase de grupos, conforme o novo regulamento da CONMEBOL adotado nesta edição.

Notícias de Corinthians x Peñarol

Corinthians

O grande ponto de interrogação no lado do Corinthians é Memphis Depay. O atacante holandês, contratado com grande expectativa no início da temporada, iniciou trabalho de transição física nos últimos treinos, mas ainda não tem data confirmada de retorno. Gui Negão, outro atacante, também se aproxima de sua reintegração ao grupo, mas o jogo desta quinta-feira deve chegar cedo demais para ambos.

Com isso, Fernando Diniz deve manter a base que não foi vazada em seis jogos consecutivos, com Hugo Souza no gol, Matheuzinho pela direita e Matheus Bidu pela esquerda, e a dupla Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga. No meio, Raniele e André formam o eixo de contenção, com Breno Bidon e Rodrigo Garro atuando mais à frente para ligar o jogo. A dúvida é sobre o volante Allan, que pode substituir André caso Diniz opte por mais proteção defensiva.

Provável escalação do Corinthians (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André (Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Peñarol

Do lado do Peñarol, Diego Aguirre aposta em Sebastian Britos na meta e numa linha de quatro defensores com Matías González pela direita, a dupla Maurício Lemos e Lucas Ferreira no centro e Maximiliano Olivera pela esquerda. No meio, Eric Remedi atua como pivô de contenção, com Luis Miguel Angulo, Nicolás Fernández e Jesús Trindade formando o suporte criativo, enquanto Eduardo Darías funciona como o jogador mais adiantado do meio, com Gastón Togni como opção para a posição.

A referência no ataque é Matías Arezo, artilheiro do clube no campeonato uruguaio com seis gols. A ausência de Abel Hernandez da escalação confirmada retira uma ameaça aérea importante dos aurinegros.

Provável escalação do Peñarol (4-1-4-1): Sebastian Britos; Matías González, Maurício Lemos, Lucas Ferreira e Maximiliano Olivera; Eric Remedi; Luis Miguel Angulo, Nicolás Fernández, Jesús Trindade e Eduardo Darías (Gastón Togni); Matías Arezo. Técnico: Diego Aguirre.

Destaques individuais de Corinthians x Peñarol

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 7 Assistências na temporada 2026 (23 jogos) 4 Participações em gols com Diniz (em 5 jogos) 0,27 Média de passes para gol/jogo em 2026 — melhor da carreira 1º Em passes decisivos entre meias da Série A no período (13) Jogador destaque · Peñarol Matías Arezo 6 Gols na liga uruguaia 2026 #1 Artilheiro do Peñarol na temporada 22 Anos de idade 13 Jogos no Apertura uruguaio 2026

Os tecnicos

Fernando Diniz, de 52 anos, assumiu o Corinthians em 6 de abril num momento de crise interna. Demitido do Vasco em fevereiro após 54 jogos, com 42% de aproveitamento, o treinador chega ao Timão com a missão de implementar o chamado "Dinizismo": pressão alta, posse de bola e movimentação intensa nos espaços entre linhas. A chegada foi coroada imediatamente: em seis partidas, o Corinthians ainda não foi vazado. Diniz tem no currículo o título inédito da Libertadores de 2023 com o Fluminense, competição em que demonstrou capacidade de gerir grupos em sequência de jogos continentais decisivos.

Diego Aguirre, do lado do Peñarol, é um técnico com presença marcante no futebol brasileiro. Dirigiu São Paulo, Santos, Internacional e Atletico-MG ao longo da carreira, e seu currículo no clube aurinegro é impressionante: 67% de aproveitamento em 91 partidas, com uma média de 2.2 pontos por jogo. Contudo, o momento atual não reflete esse histórico. Os resultados da última quinzena e a posição da equipe no Grupo E colocam Aguirre sob pressão antes de uma das partidas mais importantes do calendário uruguaio em 2026.

Analise tatica

Diniz organiza o Corinthians num 4-4-2 compacto na saída de bola, onde os quatro meias funcionam em bloco e se transformam num losango quando o time pressiona para frente. Raniele e André no eixo oferecem o equilíbrio defensivo, enquanto Rodrigo Garro e Breno Bidon avançam para conectar o jogo.

Vitinho, na ponta esquerda, é o jogador com mais capacidade de desequilíbrio individual e será testado contra Matías González, lateral-direito do Peñarol que chegou ao clube sem experiência recente num contexto de alta pressão continental.

O Peñarol de Aguirre tende ao 4-1-4-1 com Arezo como referência solitária e Remedi como pivô de contenção. A ideia é que Angulo, Darías e Trindade criem pelo meio e pelas laterais para sustentar o passe ao centro-avante.

O problema é que o Corinthians de Diniz prospera justamente quando o adversário perde a capacidade de pressionar, e a estrutura com uma linha de quatro meias pode ter dificuldade para recuperar a bola em bloco contra a movimentação rápida que Garro e Breno Bidon impõem. Sebastian Britos assume a titularidade na meta uruguaia, e a zaga formada por Maurício Lemos e Lucas Ferreira tem competência técnica, mas foi vazada em dois dos últimos três jogos.

A bola parada seguirá sendo a maior arma corintiana: os dois gols na Libertadores vieram de Raniele e Gustavo Henrique em cobranças de bola parada, e o Peñarol mostrou fragilidade aérea ao ceder o segundo gol para o Platense exatamente assim.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Peñarol

🎯 Previsão de Placar Corinthians 2 x 1 Peñarol O Corinthians parte como favorito em casa, sustentado pela liderança isolada no Grupo E com seis pontos e por uma sequência defensiva sólida sob Diniz. O Peñarol precisará de resultado e chega em um dos piores momentos recentes da temporada, mas tem qualidade individual para marcar ao menos uma vez. O Corinthians acumula seis jogos consecutivos sem sofrer gols sob Fernando Diniz — a melhor sequência defensiva do clube desde 2015, segundo o MeuTimão.

O Peñarol não vence há cinco jogos em todas as competições, período em que sofreu oito gols e marcou apenas quatro.

Rodrigo Garro acumula sete assistências em 23 jogos em 2026 e lidera os meias da Série A em passes decisivos (13 no período).

No histórico entre os clubes, são seis confrontos com dois triunfos para cada lado e dois empates — equilíbrio que coloca o Peñarol como capaz de balizar a partida, mas o fator casa e o momento do Timão pesam.

Resumo do palpites do Lance para Corinthians x Peñarol