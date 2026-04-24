Chelsea x Leeds United – Palpites, análise e odds (26/04)

O Estádio de Wembley recebe neste domingo, 26 de abril, a segunda semifinal da FA Cup 2025/26 entre Chelsea e Leeds United, com uma vaga na decisão do torneio mais antigo do futebol mundial em jogo. De um lado, os Blues chegam sob o comando de um técnico interino e com a necessidade urgente de se classificar para a Europa. Do outro, os Whites, recém-promovidos ao futebol inglês e prontos para celebrar uma temporada de superação buscando um título ao final do calendário.

Para o Leeds, a FA Cup é a cereja do bolo: Daniel Farke trouxe o clube de volta à elite em grande estilo, e uma final em Wembley seria um capítulo de histórico nessa recuperação. Nos bastidores, a demissão de Liam Rosenior no Chelsea 48 horas antes do confronto adicionou ainda mais pressão e imprevisibilidade a uma semifinal que já prometia tudo.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Poucos jogos desta temporada chegam com tanto caos institucional no lado da equipe favorita. O Chelsea demitiu Rosenior na quarta-feira, 22 de abril, menos de quatro meses após sua contratação. A sequência de cinco derrotas sem marcar um único gol, a pior série ofensiva do clube desde 1912,acelerou a troca no comando.

A derrota por 3 a 0 para o Brighton culminou na sua demissão, e o interino Calum McFarlane, que comandou o sub-21, assume até o fim da temporada com a missão de salvar a qualificação europeia tanto pela liga quanto pela Copa.

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a oitava posição com 48 pontos em 34 rodadas, em um empate com o Brentford. O acesso à Champions League exige uma virada de chave urgente, porque os Blues conseguiram apenas cinco pontos nas últimas oito rodadas, a segunda pior sequência de toda a liga no período. A campanha geral é de 13 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com um saldo de gols de +8, números que revelam uma equipe de talento indiscutível, mas sem consistência e sem identidade clara de jogo.

O Leeds chega a esta semifinal com uma narrativa completamente diferente. Promovido como campeão da Championship com 100 pontos na temporada anterior, o clube de Farke construiu uma das campanha sólida para evitar um rebaixamento.

Na Premier League 2025/26, os Whites estão na 15ª posição com 40 pontos, resultado de nove vitórias, 13 empates e 12 derrotas. A salvação já está praticamente garantida, o que libera mentalmente a equipe para este duelo de alto risco.

Na quarta-feira, o Leeds arrancou um empate por 2 a 2 em Bournemouth com gol de Sean Longstaff no último minuto da partida, confirmando a resiliência que tem marcado a temporada. A equipe voltou de dois a um atrás, o que também demonstra caráter.

Mas o calendário foi pesado: com tantas viagens e o desgaste de uma semana com jogo durante a semana, o técnico Farke precisará gerir o estado físico dos jogadores com cuidado para este domingo.

Olhando para a campanha do Chelsea na FA Cup, os Blues chegaram à semifinal com autoridade absoluta: goleada de cinco a um sobre o Charlton na terceira fase, 4 a 0 sobre o Hull com hat-trick de Pedro Neto na quarta rodada, virada dramática sobre o Wrexham por 4 a 2 na prorrogação na quinta fase e um festival de 7 a 0 sobre o Port Vale nas quartas de final em Stamford Bridge. É uma campanha de 20 gols marcados e apenas três sofridos, e ela contrasta fortemente com o desempenho recente na liga.

O Leeds chegou a esta fase sem facilidades: eliminou adversários de forma competitiva e agora enfrenta um adversário Premier League, o que representa seu maior desafio na competição. Mas Farke repetiu nos últimos dias que sua equipe vai entrar em campo sem pressão, com foco total na performance. O fato de o Chelsea viver uma crise de gestão pode ser o combustível que falta para os Whites acreditarem no improvável. Com o Chelsea trocando de técnico às vésperas, existe um elemento de incerteza real em campo para os Blues.

Outros palpites para Chelsea x Leeds United

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico entre Chelsea e Leeds é um dos mais ricos e violentos do futebol inglês. As duas equipes protagonizaram duelos memoráveis nas décadas de 1960 e 1970, quando a disputa entre o norte e o sul da Inglaterra se refletia em campo com brutalidade e qualidade em doses iguais. O encontro mais emblemático foi a final da FA Cup de 1970, que precisou de replay em Old Trafford depois de um empate por 2 a 2, e que Chelsea venceu por dois a um na prorrogação, com gol de David Webb no período extra. Uma partida tão dura que entrou para a história do esporte como um dos jogos mais violentos já disputados em Wembley.

Na FA Cup, o Chelsea tem vantagem histórica sobre o Leeds: os Blues venceram os seis confrontos entre os dois clubes na competição, incluindo a semifinal de 1967 em Villa Park, decidida por um gol de Tony Hateley ainda no primeiro tempo. O encontro mais recente foi na quinta rodada da edição 2023/24, quando o Chelsea venceu por três a dois em Stamford Bridge depois de virada.

No histórico geral desde a era Premier League, o Chelsea leva vantagem em 12 vitórias contra oito do Leeds, com sete empates em 27 partidas desde 1995, segundo dados do AiScore. Mas os confrontos recentes mostram um Leeds bem mais equilibrado, especialmente dentro de campo.

Notícias de Chelsea x Leeds United

Chelsea

O Chelsea chega ao duelo com uma lista de baixas significativa e com muita incerteza sobre nomes importantes. Estevão, o joia de 18 anos, sofreu lesão muscular no jogo contra o Manchester United e está praticamente descartado para o restante da temporada, gerando preocupação até para sua participação na Copa do Mundo com a seleção brasileira.

Joao Pedro, que sofreu lesão na coxa e ficou fora dos jogos contra o United e o Brighton, treinou durante a semana e é dúvida com esperança de retorno, dependendo da avaliação final do corpo médico antes do jogo. Reece James e Cole Palmer também figuram na lista de atenção por lesões musculares, com Palmer sendo presença esperada mesmo sem estar em 100%.

Escalação provável do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Liam Delap. Técnico: Calum McFarlane (interino).

Leeds United

O Leeds também não chega inteiro. Ilia Gruev, volante titular, encerrou a temporada por lesão. Anton Stach, que sequer viajou para o jogo em Bournemouth por estar fora do treinamento em equipe, é dúvida para este domingo, mas Farke indicou que existe uma chance de ele aparecer.

Jayden Bogle, lateral-direito, também está em avaliação. Por outro lado, Sebastiaan Bornauw, zagueiro que saiu de campo na quarta-feira, deve estar disponível, e Daniel James voltou de lesão para o banco na última rodada.

Escalação provável do Leeds United (3-5-2): Lucas Perri; Sebastiaan Bornauw, Jaka Bijol, Joe Rodon; Jayden Bogle (dúvida), Ao Tanaka, Sean Longstaff, Gabriel Gudmundsson; Dominic Calvert-Lewin, Daniel James. Técnico: Daniel Farke.

Destaques individuais de Chelsea x Leeds United

Jogador destaque · Chelsea Cole Palmer 9 Gols na Premier League 25/26 10 Participações em gol (G+A) na liga 7.12 Média FotMob na temporada 4 Hat-tricks na PL (recorde histórico) Jogador destaque · Leeds United Dominic Calvert-Lewin 11 Gols na Premier League 25/26 12 Participações em gol (G+A) na liga 6.80 Média FotMob na temporada 31 Jogos disputados na Premier League

Os técnicos

McFarlane, de 35 anos, foi promovido do cargo de assistente técnico e treinador da equipe sub-21 do Chelsea após a demissão de Rosenior. É um técnico jovem, com pouca experiência em grandes jogos de pressão, e sua nomeação é claramente uma solução de curto prazo. Seu trabalho com as categorias de base do Chelsea foi elogiado internamente, e ele conhece bem os jogadores jovens do elenco.

Daniel Farke de 49 anos está no seu segundo trabalho no futebol inglês. A campanha na Premier League tem sido sólida: a salvação foi praticamente garantida antes do fim de abril, com 40 pontos. O alemão é reconhecido pela clareza tática, pela capacidade de moldar o elenco ao estilo de jogo e pela firmeza psicológica para tomar decisões difíceis. A semifinal de Wembley é o maior palco de sua carreira como técnico.

Análise Tática

O Chelsea de McFarlane deve manter o 4-2-3-1 que Rosenior utilizava, mas com liberdade para ajustes que o novo interino pode trazer da base. A ideia central passa por Cole Palmer operando como falso dez, com liberdade para aparecer entre as linhas e conectar as jogadas. Os problemas recentes dos Blues estiveram justamente na falta de criatividade quando Palmer está apagado ou quando a pressão adversária o neutraliza.

O Leeds, por sua vez, deve operar em seu 3-5-2 consolidado, com os alas pelos corredores tendo papel fundamental tanto na saída de bola como nas transições ofensivas. Calvert-Lewin e James na frente precisam explorar o espaço nas costas de Acheampong, o jovem zagueiro improvisado como lateral-direito pelo Chelsea, que pode ser alvo de pressão constante. A linha de três zagueiros do Leeds dará cobertura para os alas avançarem, criando superioridade numérica nas laterais.

A principal fraqueza tática do Chelsea que o Leeds pode explorar é a fragilidade defensiva em transições rápidas. Com os alas do Chelsea tentando construir pelo lado, uma perda de bola pode expor a defesa rapidamente à velocidade de Daniel James. Do outro lado, o Chelsea tem em Palmer, Garnacho e Neto jogadores com qualidade técnica suficiente para driblar individualmente e criar desequilíbrio numa linha defensiva de três que o Leeds por vezes deixa esticada.

O duelo no meio-campo será determinante. Caicedo e Andrey Santos precisam ganhar a segunda bola antes que Tanaka e Longstaff acelerem o jogo do Leeds em direção à frente. Se o Chelsea dominar o meio, tende a ter mais chances de gol. Se o Leeds compactar bem e jogar nas transições, as chances de virar placar de pênaltis ou surpreender são reais.

Prognóstico de placar exato para Chelsea x Leeds United

🎯 Previsão de Placar Chelsea 3 x 1 Leeds United O Chelsea deve aproveitar a qualidade individual do elenco e a pressão de um novo comando técnico para se impor em Wembley. O Leeds chegará organizado e com ameaça real de Calvert-Lewin, mas a superioridade técnica dos Blues tende a se impor no segundo tempo, quando o desgaste da semana dupla dos Whites pesar. O Chelsea marcou 20 gols e sofreu apenas três na campanha da FA Cup 2025/26, a melhor eficiência ofensiva entre os quatro semifinalistas.

Cole Palmer é decisivo em jogos de pressão e tem histórico de aparições importantes na competição, com participações diretas em gols nas últimas três partidas da Copa.

O Leeds não venceu nenhum dos dois encontros contra o Chelsea na Premier League nesta temporada, saindo com dois empates após ceder vantagem nos dois jogos.

Daniel Farke chega com baixas relevantes no meio-campo, com Gruev fora da temporada e Stach em dúvida, o que reduz a capacidade de controlar o ritmo do jogo diante de um Chelsea tecnicamente superior.

Resumo do palpites do Lance para Chelsea x Leeds United