Chapecoense x Botafogo – Palpites, análise e odds (18/04)

A Arena Condá recebe, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, um duelo entre necessidades distintas. A Chapecoense, 19ª colocada com oito pontos em dez jogos, tenta reagir sob o comando do recém-chegado Fábio Matias. O Botafogo, 11º com 13 pontos, busca estabilidade em uma temporada marcada por turbulências dentro e fora de campo.

Este será o primeiro confronto entre as equipes desde novembro de 2019, quando o Botafogo venceu por 1 x 0 justamente na Arena Condá. A Chapecoense ficou fora da elite por quatro temporadas consecutivas e retornou em 2026 após conquistar o acesso na Série B. Para o time catarinense, cada jogo em casa é uma oportunidade de transformar o apoio da torcida em pontos contra o rebaixamento.

O confronto ganha ainda mais tempero pelo contexto: as duas equipes se enfrentam também na quinta fase da Copa do Brasil, com a ida marcada para a semana seguinte. O jogo da 12ª rodada pode servir como termômetro tático para ambos os treinadores antes do duelo eliminatório.

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Análise da partida

A Chapecoense vive o momento mais difícil de seu retorno à Série A. São apenas uma vitória, cinco empates e quatro derrotas nos dez jogos disputados. O aproveitamento de 26% coloca o time de Chapecó na zona de rebaixamento, três pontos atrás do Corinthians, primeiro fora do Z-4.

Em casa, a equipe até mostra alguma resistência. São quatro empates e apenas uma derrota como mandante, mas a dificuldade para vencer é evidente. A Chape não consegue traduzir a solidez defensiva em vitórias, e o ataque produz em média apenas um gol por partida no campeonato.

A troca de comando recente adicionou instabilidade. Gilmar Dal Pozzo foi demitido no dia 3 de abril, após uma sequência sem vitórias. Fábio Matias, contratado junto à Portuguesa, estreou com derrota por 2 x 0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada. O técnico terá no duelo contra o Botafogo seu segundo jogo à frente da equipe, ainda buscando imprimir sua identidade tática.

O Botafogo, por sua vez, vive uma temporada de extremos. O ataque é um dos mais produtivos do campeonato, com 18 gols em dez jogos, mas a defesa sofreu 21 gols no mesmo período. Esse desequilíbrio explica a irregularidade: quatro vitórias e cinco derrotas, com apenas um empate.

O técnico português Franclim Carvalho assumiu o Botafogo em momento de crise institucional e ainda busca sua primeira vitória. O empate em 2 x 2 com o Coritiba na 11ª rodada, quando o time virou o jogo mas cedeu o empate em seguida, ilustra a fragilidade emocional do elenco. Além disso, o Botafogo enfrentou o Racing pela Sul-Americana nesta quarta-feira (15), três dias antes do jogo em Chapecó, o que pode gerar desgaste físico adicional.

O calendário é cruel para o Glorioso: Racing na quarta, Chapecoense no sábado e Copa do Brasil na semana seguinte. Franclim Carvalho precisará fazer gestão de elenco para manter a competitividade em todas as frentes.

Palpites para Chapecoense x Botafogo

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Confrontos diretos

O histórico geral favorece o Botafogo com folga. Em dez confrontos anteriores, todos pelo Brasileirão, o Alvinegro carioca soma seis vitórias, um empate e três derrotas. Nos últimos cinco duelos, a vantagem é ainda mais acentuada: quatro vitórias do Botafogo e apenas um empate.

O último encontro aconteceu em 27 de novembro de 2019, pela 35ª rodada do Brasileirão, com vitória do Botafogo por 1 x 0 na Arena Condá. Desde então, a Chapecoense passou por divisões inferiores e só agora retorna ao patamar de enfrentar clubes da elite nacional.

Não houve jogo no primeiro turno da Série A 2026 entre as equipes, já que o confronto da 12ª rodada é o primeiro do campeonato. O segundo turno acontecerá apenas no final da temporada, mas antes disso os times se encontrarão na Copa do Brasil, o que torna a análise tática deste jogo ainda mais relevante.

Notícias de Chapecoense e Botafogo

Chapecoense: desfalques e dúvidas

O departamento médico segue com duas baixas de longo prazo. Bruno Matias se recupera de lesão no ligamento cruzado do joelho e não têm previsão de retorno. Giovanni Augusto é dúvida por conta de dores na coxa.

Na escalação, Fábio Matias deve fazer ajustes em relação ao time que perdeu para o Athletico-PR. Giovanni Augusto, que ficou no banco na Arena da Baixada, pode retornar ao time titular para dar mais criatividade ao meio-campo. Walter Clar, artilheiro da equipe com três gols na Série A e melhor avaliado do elenco no FotMob (nota 7,37), também deve voltar à equipe.

O grande questionamento é tático: Fábio Matias utilizou um esquema com três zagueiros contra o Athletico-PR, mas o sistema não funcionou fora de casa. É possível que o treinador retorne ao 4-2-3-1 que a equipe usou durante boa parte da gestão Dal Pozzo.

Provável escalação da Chapecoense (4-2-3-1): Rafael Santos; Bruno Pacheco, Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Marcos Vinícius; Camilo e Vitor; Ítalo, Meritão e Ênio; Bolasie. Técnico: Fábio Matias.

Botafogo: calendário apertado e desgaste físico

A lista de desfalques do Botafogo é considerável. Joaquín Correa segue em recuperação de problemas musculares. Marçal trata uma lesão no joelho direito. Kaio Pantaleão se recupera de cirurgia no joelho.

Arthur Cabral, que marcou na vitória contra o Racing, vive boa fase e deve ser mantido no comando do ataque. Matheus Martins e Junior Santos completam o setor ofensivo com velocidade e capacidade de finalização.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Medina, e Danilo Santos; Barrera, Montoro e Rodríguez; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Chapecoense x Botafogo

Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols na Série A 2026 7,37 Nota média no FotMob (melhor do elenco) 1 Assistência na temporada Referência Principal arma ofensiva da Chape em 2026 Jogador destaque · Botafogo Danilo Santos 6 Gols na Série A 2026 7,5 Nota média contra o Coritiba (última rodada) Motor Lidera participações em gols do Botafogo Decisivo Marcou em três dos últimos cinco jogos

Os técnicos

Fábio Matias chega à Chapecoense com a missão de reorganizar um time que perdeu a confiança ao longo das rodadas. O treinador de 46 anos tem passagem pelo Botafogo (adversário do sábado), pelo Juventude e pela Portuguesa, onde comandou a equipe até as quartas de final do Paulistão 2026. O estilo de Matias é baseado em organização defensiva e transições rápidas, o que pode se encaixar bem em um elenco que precisa ser mais eficiente com a bola.

Franclim Carvalho vive um início turbulento no Botafogo. O técnico português assumiu o comando em meio a uma crise institucional envolvendo a SAF de John Textor, salários atrasados e disputas societárias. Ainda sem vitórias no cargo, Franclim busca implantar um jogo de posse mais elaborado, mas a instabilidade do elenco e o calendário congestionado dificultam o trabalho. O desafio imediato é manter o Botafogo competitivo em três competições simultâneas sem perder pontos cruciais no Brasileirão.

Análise tática

A Chapecoense deve se organizar em um 4-2-3-1 mais compacto em casa. Fábio Matias tende a privilegiar um bloco médio, com linhas próximas e saídas rápidas pelo corredor esquerdo, onde Bolasie tem capacidade de ganhar duelos individuais. O objetivo é tirar espaços do Botafogo e explorar os contra-ataques, aproveitando que o time carioca provavelmente estará desgastado pelo jogo na Argentina.

O Botafogo, mesmo fora de casa, deve ter mais posse de bola. Franclim Carvalho utiliza um 4-3-3 com triângulo invertido no meio-campo, onde Danilo funciona como eixo criativo entre a defesa e o ataque. A fragilidade defensiva, porém, é estrutural: 21 gols sofridos em dez jogos revelam problemas sérios nas transições defensivas e na cobertura das laterais.

O confronto tático principal estará nos corredores. Bolasie e Marcinho, pela Chapecoense, podem explorar o espaço deixado por Vitinho e Alex Telles quando o Botafogo avança. Do lado carioca, Junior Santos e Matheus Martins têm velocidade para castigar uma defesa da Chapecoense que sofreu 18 gols nos dez primeiros jogos.

Prognóstico de placar exato para Chapecoense x Botafogo

🎯 Palpite do Lance! Chapecoense 1 x 2 Botafogo O Botafogo tem qualidade individual superior e um ataque que produz 1,8 gol por jogo, mas a defesa permeável e o desgaste da viagem à Argentina devem permitir à Chapecoense encontrar espaço para marcar ao menos uma vez na Arena Condá. O Botafogo tem quatro vitórias e seis gols de Danilo Santos na Série A

vitórias e gols de Danilo Santos na Série A A Chapecoense sofreu gols em nove dos dez jogos disputados no Brasileirão 2026

dos jogos disputados no Brasileirão 2026 O Botafogo chega com menos de 72 horas de descanso após enfrentar o Racing na Argentina

de descanso após enfrentar o Racing na Argentina Nos últimos cinco confrontos diretos, o Botafogo venceu quatro e empatou um Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Botafogo Melhor palpite do jogo: Botafogo vence – Odd 2,22 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,78 na Betsson Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols – Odd 1,97 na Superbet Palpite alternativo 3: Danilo Santos marca a qualquer momento – Odd 5,00 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Chapecoense 1 x 2 Botafogo – Odd 17,00 na Betsson