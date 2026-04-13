Celta de Vigo x SC Freiburg – Palpites, análise e odds (16/04)

Três gols de desvantagem. É o abismo que o Celta de Vigo precisa superar nesta quinta-feira, no Estádio Balaídos, diante do Freiburg, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League 2025/26. A missão é hercúlea, mas não impossível para uma equipe que marcou 21 gols nesta edição da competição, o maior número entre todos os participantes.

O jogo de ida em solo alemão, no dia 9 de abril, foi uma noite para esquecer. Vincenzo Grifo, Niklas Beste e Matthias Ginter construíram uma goleada de 3 x 0 no Europa-Park Stadion, deixando os galegos sem nenhum chute no alvo ao longo dos 90 minutos.

Para Claudio Giráldez e seus jogadores, a única alternativa agora é atacar sem medo e contar com o apoio da torcida em Vigo. O Freiburg chega confortável, sabendo que até uma derrota por dois gols de diferença garante a classificação. A questão central é se os alemães vão se retrair demais ou se manterão o estilo agressivo que os trouxe até aqui.

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Análise da partida

O Celta de Vigo ocupa a sexta posição na La Liga, com 44 pontos em 31 jogos. A equipe de Giráldez está apenas um ponto atrás do Real Betis, quinto colocado, e briga por uma vaga na Champions League da próxima temporada.

No entanto, a fase recente preocupa. Os celestes venceram apenas um dos últimos cinco jogos, e o resultado mais alarmante veio no sábado: uma derrota por 3 x 0 para o Real Oviedo, lanterna da La Liga, dentro do Balaídos.

A campanha europeia, até a ida das quartas, foi motivo de orgulho. O Celta eliminou o PAOK nos playoffs (3 x 1 no agregado) e depois despachou o Lyon nas oitavas de final, com uma vitória por 2 x 0 em solo francês após empate em casa.

O problema do Celta como mandante na La Liga é evidente. A equipe somou 17 pontos em 15 jogos no Balaídos nesta temporada, um dos piores aproveitamentos domésticos da primeira metade da tabela. Perdeu para Alavés por 4 x 3 em casa após liderar por 3 x 0, e agora caiu diante do Oviedo.

O Freiburg, por sua vez, está em oitavo na Bundesliga com 40 pontos em 29 jogos, após vencer o Mainz por 1 x 0 fora de casa no último fim de semana. Lucas Höler marcou o gol da vitória logo após o intervalo.

A campanha europeia do Freiburg é histórica. O clube de Friburgo nunca havia chegado tão longe em uma competição continental, e na fase de liga foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota (contra o Lille), garantindo classificação direta para as oitavas.

Na fase eliminatória, os alemães eliminaram o Genk belga com um demolidor 5 x 1 no Europa-Park Stadion após derrota por 1 x 0 na ida. O Freiburg venceu todos os cinco jogos europeus em casa nesta temporada, com seis gols marcados e apenas um sofrido.

Palpites para Celta de Vigo x SC Freiburg

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Confrontos diretos

Celta de Vigo e Freiburg se enfrentam apenas pela segunda vez na história. O único precedente é o jogo de ida desta eliminatória, em 9 de abril, quando os alemães venceram por 3 x 0.

As estatísticas daquela partida refletem o domínio alemão. O Freiburg teve 51,9% de posse de bola e 13 finalizações (sete no alvo), contra apenas quatro chutes do Celta, nenhum no alvo. A equipe espanhola não conseguiu forçar uma defesa sequer de Noah Atubolu.

Grifo abriu o placar aos 10 minutos com um chute que desviou na defesa. Beste ampliou aos 32, após uma jogada de contra-pressão iniciada por Philipp Treu. Ginter fechou a conta aos 78, de cabeça, após escanteio de Beste.

Este é o primeiro confronto entre um clube espanhol e o Freiburg em competições eliminatórias europeias. A única experiência anterior dos alemães contra times da Espanha foi na fase de grupos da Europa League 2013/14, quando perderam duas vezes para o Sevilla (2 x 0 em ambos os jogos).

O Celta, de maneira geral, tem um histórico misto contra equipes alemãs na Europa. Os galegos perderam os três últimos jogos europeus contra adversários da Bundesliga, incluindo uma derrota por 2 x 1 para o Stuttgart na fase de liga desta mesma temporada.

Notícias de Celta de Vigo e Freiburg

Celta de Vigo: desfalques e dúvidas

Carl Starfelt é o principal desfalque confirmado. O zagueiro sueco sofre de um problema nas costas e foi descartado pelo próprio Giráldez. Miguel Román segue fora com uma lesão no pé de longa duração.

A boa notícia para o Celta é o retorno de Iago Aspas. O ídolo do clube foi liberado de um problema no tendão de Aquiles e está disponível para a partida, segundo informações oficiais. Aspas não jogou o primeiro confronto e pode ser a arma secreta para a tentativa de remontada.

Javi Rodríguez cumpriu suspensão na La Liga contra o Oviedo, mas está disponível para a Europa League. Mihailo Ristic segue como dúvida, e Hugo Álvarez, que deixou o jogo contra o Valencia com um problema no tornozelo, também não tem presença garantida.

Provável escalação do Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Aidoo, Alonso, Núñez; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza; Swedberg, Borja Iglesias, Aspas. Técnico: Claudio Giráldez.

Freiburg: desfalques e dúvidas

O Freiburg tem poucas preocupações para o jogo de volta. Max Rosenfelder e Daniel Kyereh seguem lesionados há semanas.

Jordy Makengo, que havia sido dúvida antes do jogo de ida devido a um problema não revelado, foi considerado opção pelo técnico Julian Schuster. Patrick Osterhage também está apto, e Lucas Höler, que saiu com uma lesão muscular na coxa contra o Bayern, marcou na vitória sobre o Mainz e está recuperado.

Igor Matanovic, artilheiro do Freiburg na Bundesliga com 11 gols, foi poupado contra o Mainz e deve voltar ao time titular em Vigo. Grifo também foi poupado de lesões recentes e estará à disposição como capitão.

Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Destaques individuais de Celta de Vigo x Freiburg

Jogador destaque › Celta de Vigo Williot Swedberg 4 Gols na Europa League 2025/26 Artilheiro Maior goleador do Celta na competição 3 Assistências na temporada (todas as competições) Decisivo Gol na vitória por 3 x 2 sobre o Valencia Jogador destaque › Freiburg Vincenzo Grifo 107 Gols pelo Freiburg (recorde do clube) 12 Gols na temporada 2025/26 3 Gols na Europa League nesta edição Líder Capitão e referência ofensiva do time

Os técnicos

Claudio Giráldez vive a temporada mais importante de sua carreira. O jovem treinador galego assumiu o Celta em 2024 e rapidamente imprimiu um estilo corajoso, baseado em transições rápidas e posse ofensiva. Nesta temporada, mantém o clube no sexto lugar da La Liga e conduziu uma campanha europeia que superou todas as expectativas.

Julian Schuster assumiu o Freiburg em 2024 após a era Christian Streich, que durou 12 anos. Ex-meio-campista do próprio clube, Schuster conhece a cultura da casa como poucos e conduziu o time à primeira quartas de final europeia da história do Freiburg.

Análise tática

O Celta de Vigo não tem outra saída a não ser jogar para frente. Giráldez deve abandonar o 3-4-3 que utilizou na ida e optar por uma formação mais ofensiva, possivelmente com os alas muito avançados e Aspas circulando entre as linhas.

O Freiburg deve se organizar em 4-2-3-1, o sistema que Schuster utilizou com sucesso ao longo da temporada. A dupla de volantes formada por Eggestein e Manzambi garante solidez no meio-campo, enquanto Grifo, Suzuki e Beste oferecem qualidade nas transições ofensivas.

A grande questão tática é como o Freiburg vai administrar a vantagem. Com 3 x 0 no agregado, o esperado é um bloco médio-compacto, cedendo a posse ao Celta e apostando em contra-ataques rápidos com Matanovic como referência.

A principal fragilidade do Freiburg é defensiva: os alemães sofreram gols em dez partidas consecutivas antes da vitória sobre o Mainz. Contra o Bayern, cederam uma virada de 2 x 0 para 2 x 3 nos minutos finais, e essa vulnerabilidade pode ser explorada pelo Celta em um Balaídos lotado.

A defesa do Celta, por outro lado, perdeu consistência. Seis gols sofridos nos últimos dois jogos (3 x 0 contra o Freiburg e 3 x 0 contra o Oviedo) é um dado preocupante, e sem Starfelt a zaga com Aidoo, Alonso e Núñez precisa ter uma noite muito superior.

Prognóstico de placar exato para Celta de Vigo x Freiburg

🎯 Palpite do Lance! Celta de Vigo 2 x 1 Freiburg O Celta precisa atacar desde o primeiro minuto para ter qualquer chance de reverter o 3 x 0 sofrido na Alemanha. O Freiburg, por sua vez, pode se dar ao luxo de administrar o resultado, mas a experiência limitada em fases eliminatórias e a pressão de um Balaídos hostil podem abrir brechas. O Celta marcou gols em 18 dos últimos 19 jogos em todas as competições

dos últimos jogos em todas as competições O Freiburg sofreu gols em dez partidas consecutivas antes de vencer o Mainz

partidas consecutivas antes de vencer o Mainz Nos últimos três jogos do Freiburg, foram marcados 14 gols no total

jogos do Freiburg, foram marcados gols no total O Celta tem o ataque mais produtivo da Europa League nesta edição, com 21 gols Resumo dos palpites do Lance para Celta de Vigo x Freiburg Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,85 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,95 na Betsson Palpite alternativo 2: Celta de Vigo vence o jogo – Odd 1,95 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 1,5 gols do Celta de Vigo – Odd 1,98 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Celta de Vigo 2 x 1 Freiburg – Odd 8,00 na Betsson