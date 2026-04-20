Burnley x Manchester City – Palpites, análise e odds (22/04)

A aritmética é cruel para o Burnley: 20 pontos na tabela e 12 de distância da zona de segurança, com apenas cinco rodadas até o fim da Premier League 2025/26. Nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Turf Moor, o time de Scott Parker recebe o Manchester City pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

O cenário coloca em campo duas realidades opostas. De um lado, um Burnley praticamente rebaixado, vindo de goleada por 4 x 1 diante do Nottingham Forest. Do outro, um Manchester City embalado por quatro vitórias consecutivas e fresco do 2 x 1 sobre o Arsenal no Etihad.

Para os Citizens, a missão vai além dos três pontos. A equipe de Pep Guardiola chega a Turf Moor a três pontos do líder Arsenal, e o saldo de gols pode ser decisivo na briga pelo título.

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Análise da partida

O Burnley é o segundo pior time da competição, ocupando o 19º lugar com quatro vitórias, oito empates e 21 derrotas em 33 jogos. O aproveitamento de 20% condena a equipe ao retorno imediato à Championship, algo que o clube já admite abertamente.

Os números defensivos ajudam a entender o colapso. Os Clarets são os que mais finalizações sofreram no campeonato, com 533 chutes concedidos e 181 deles no alvo, além do maior total de chances claras cedidas aos adversários, com 99.

O xG sofrido de 64,0 confirma que o problema é estrutural, não pontual. A sequência recente é sintomática: uma única vitória em 22 jogos na Premier League e nenhum triunfo em casa nas últimas nove rodadas.

Do lado oposto, o Manchester City vive o melhor momento da temporada. Os Citizens somam 67 pontos, acumulam quatro vitórias consecutivas em todas as competições e voltaram a decidir o título após abater o Arsenal no confronto direto.

A equipe marcou 65 gols na Premier League, média de 2,03 por jogo, e tem em Erling Haaland o artilheiro isolado da competição, com 22 tentos. Nos últimos cinco jogos contra adversários de peso, somando Arsenal, Chelsea e Liverpool, os Citizens venceram quatro e balançaram a rede 11 vezes.

Palpites para Burnley x Manchester City

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Confrontos diretos

O retrospecto recente é brutal para o Burnley. O Manchester City venceu os 14 últimos confrontos diretos entre os clubes em todas as competições, sequência aberta desde o empate por 1 x 1 em fevereiro de 2018.

No turno desta temporada, o Burnley levou 5 x 1 no Etihad, em 27 de setembro de 2025. Dois gols contra de Maxime Esteve, um golaço de Matheus Nunes e dois tentos de Haaland nos minutos finais selaram mais uma goleada, com Jaidon Anthony apenas descontando.

No recorte histórico geral, o Burnley venceu só uma vez as últimas 22 partidas contra os Citizens. A última vitória dos Clarets aconteceu em fevereiro de 2015, uma eternidade em termos de futebol atual.

Notícias do Burnley e Manchester City

Burnley: desfalques e dúvidas

Scott Parker tem uma lista de problemas que ultrapassa a lesão pontual e entra no campo do planejamento emergencial. Josh Cullen (cruzado), Connor Roberts, Hannibal Mejbri (posterior), Jordan Beyer (joelho) e Zeki Amdouni (joelho) seguem fora por lesão.

Axel Tuanzebe é dúvida, mas pode retornar após longa ausência por problema no tendão de Aquiles.

A boa notícia fica no ataque: Zian Flemming, artilheiro do time com oito gols na Premier League, vem de gol contra o Nottingham Forest e segue como a única esperança ofensiva real. James Ward-Prowse deve manter a titularidade no meio-campo, já que criou mais chances de bola parada na Premier (oito) do que qualquer outro jogador desde sua estreia em fevereiro.

Provável escalação do Burnley (4-4-2): Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal e Hartman; Edwards, Florentino, Ugochukwu e Ward-Prowse; Flemming e Anthony. Técnico: Scott Parker.

Manchester City: desfalques e dúvidas

Rodri saiu machucado do jogo contra o Arsenal no domingo, aos 88 minutos, com suspeita de lesão na virilha. Guardiola admitiu não saber quanto tempo o espanhol ficará fora, e a tendência é que Nico Gonzalez assuma a função no meio-campo.

Ruben Dias não joga há quatro partidas por problema no tornozelo e deve continuar fora. Josko Gvardiol, com fratura na tíbia direita, segue indisponível, e John Stones convive com um problema na panturrilha.

Por outro lado, Abdukodir Khusanov e Marc Guehi formaram a dupla de zaga titular diante do Arsenal e devem repetir a parceria em Turf Moor. Haaland, Rayan Cherki e Phil Foden estão à disposição, com o norueguês vindo de gol decisivo no domingo e em busca de mais um capítulo de sua temporada histórica.

Guardiola pode rodar o elenco pensando na semifinal da FA Cup diante do Southampton no sábado seguinte, embora a pressão do saldo de gols sugira que a maioria dos titulares permaneça em campo.

Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Gonzalez e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Destaques individuais de Burnley x Manchester City

Jogador destaque · Burnley Zian Flemming 8 Gols na Premier League 2025/26 Artilheiro Maior goleador do Burnley na temporada 148 min Um gol a cada 148 minutos na Premier 0,48 npxG por 90 min (percentil 97 da liga) Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 22 Gols na Premier League 2025/26 Líder Artilheiro isolado da Premier League 2 Gols marcados contra o Burnley no turno 150+ Gols pelo Manchester City na carreira

Os técnicos

Scott Parker vive sua segunda passagem pelo Burnley e chega a esta altura do campeonato sob pressão crescente. O treinador inglês já admitiu publicamente que a permanência na Premier League está fora do radar e começa a planejar a Championship de 2026/27.

Pep Guardiola, por outro lado, busca o sétimo título da Premier em oito temporadas à frente do Manchester City. O catalão completou 500 jogos no comando do clube em janeiro e montou uma rotação eficiente ao longo da temporada.

Destaque para o impacto de Rayan Cherki como criador titular na ausência de Kevin De Bruyne, com 10 assistências na liga. Guardiola sabe que precisa vencer com gols de diferença, e a estratégia deve priorizar a repetição do time que bateu o Arsenal.

Análise tática

O Burnley de Parker deve armar-se em 4-4-2 defensivo, com dois blocos compactos tentando sufocar as linhas de passe pelo meio. A ideia é forçar o Manchester City às laterais e reduzir o espaço entre linhas, evitando que Foden e Cherki encontrem o corredor central.

Em contragolpe, Flemming e Anthony tentarão explorar o espaço nas costas da zaga visitante, mas as chances serão pontuais. A ausência de Josh Laurent e a limitação técnica do meio-campo tornam a construção a partir do campo de defesa um desafio quase inviável.

O Manchester City deve repetir a estrutura 4-2-3-1 vitoriosa contra o Arsenal. Doku pela esquerda e Savinho pela direita são as duas armas principais na criação, com ambos gerando alto volume de cruzamentos e finalizações. Haaland ocupa a área como referência, enquanto Foden flutua entre as linhas.

A fragilidade do Burnley está exatamente onde o City ataca com mais intensidade: as transições rápidas e as jogadas pelas laterais. No turno de ida, foram precisamente as investidas de Doku e os lançamentos para Haaland que desmontaram o bloco dos Clarets.

O desafio maior para Guardiola será o ritmo. O Burnley tende a segurar bem os primeiros 30 minutos, e se os Citizens abrirem o placar cedo, a goleada se torna provável, como ocorreu no jogo de ida.

Prognóstico de placar exato para Burnley x Manchester City

🎯 Palpite do Lance! Burnley 0 x 4 Manchester City O Manchester City precisa de gols para virar o saldo sobre o Arsenal na corrida pelo título e encontra o cenário ideal no Turf Moor. O Burnley tem a pior defesa da Premier League e vem de goleada por 4 x 1, sem condições de segurar o poderio ofensivo dos Citizens. O Burnley sofreu 533 finalizações na Premier, pior defesa do campeonato

finalizações na Premier, pior defesa do campeonato O Manchester City venceu os 14 últimos confrontos diretos contra o Burnley

últimos confrontos diretos contra o Burnley Os Citizens marcam média de 2,03 gols por jogo no campeonato

gols por jogo no campeonato Haaland acumula 22 gols na Premier e marcou duas vezes no jogo de ida

gols na Premier e marcou duas vezes no jogo de ida Burnley não vence como mandante há nove rodadas seguidas Resumo dos palpites do Lance! para Burnley x Manchester City Melhor palpite do jogo: Mais de 3,5 gols no total – Odd 1,90 na Betsson Palpite alternativo: Erling Haaland marca 2 ou mais gols – Odd 2,80 na Betsson Palpite alternativo 2: Manchester City vence e mais de 2,5 gols – Odd 1,50 na Superbet Palpite alternativo 3: Handicap asiático Manchester City -2 – Odd 1,71 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Burnley 0 x 4 Manchester City – Odd 9,60 na Betsson