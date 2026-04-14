Bragantino x Blooming – Palpites, análise e odds (16/04)

O RB Bragantino recebe o Blooming, da Bolívia, nesta quinta-feira, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O confronto vale pelo Grupo H, o mesmo que abriga River Plate e Carabobo, e ganha contornos de urgência para o Massa Bruta depois do tropeço na estreia.

A equipe de Vagner Mancini perdeu para o Carabobo por 1 x 0 na Venezuela, com um elenco inteiramente reserva, e agora precisa vencer diante de sua torcida para não se complicar cedo na competição continental. O Blooming, por sua vez, arrancou um empate por 1 x 1 contra o River Plate em casa e chega ao Brasil com um ponto a mais que o rival brasileiro na classificação.

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Análise da partida

O Bragantino vive uma temporada de altos e baixos no Brasileirão 2026. A equipe passou as seis primeiras rodadas sem vencer, acumulou três derrotas consecutivas e viu a pressão crescer sobre Vagner Mancini. A reação, no entanto, foi expressiva: goleada de 3 x 0 sobre o Flamengo em casa, na nona rodada, e vitória por 1 x 0 sobre o Mirassol fora, na décima.

A sequência positiva foi interrompida no último domingo, com a derrota por 2 x 1 para o Cruzeiro no Mineirão, pela 11ª rodada. O Massa Bruta ocupa a nona posição na Série A, com 14 pontos em 11 jogos, e soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Andrés Hurtado marcou o único gol do Bragantino no Mineirão.

Na Sul-Americana, o cenário é mais delicado. A derrota na estreia contra o Carabobo deixou o clube na lanterna do Grupo H, sem pontos. O Bragantino mandou a campo uma equipe alternativa naquele jogo, priorizando o Brasileirão, e pagou o preço: sofreu o gol cedo, em lance de bola parada, e não conseguiu furar a retranca venezuelana apesar de 64% de posse de bola e 16 finalizações.

O Blooming, clube fundado em 1946 e sediado em Santa Cruz de la Sierra, disputa a Copa Sul-Americana pela nona vez em sua história. A academia celeste, como é conhecida, atravessa um bom momento na División Profesional da Bolívia, com uma goleada de 5 x 0 sobre o Guabirá na primeira rodada do campeonato nacional e um empate por 2 x 2 diante do Real Oruro em Oruro, na altitude de 3.735 metros, pela segunda rodada.

Na Sul-Americana, o time de Mauricio Soria surpreendeu ao arrancar um empate em 1 x 1 contra o River Plate, em casa, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera. O River jogou boa parte do jogo com dez jogadores, após a expulsão de Martínez Quarta logo aos cinco minutos, e ainda assim saiu na frente com gol de Driussi. Anthony Vásquez empatou para os bolivianos no segundo tempo.

O grupo H permanece aberto. O Carabobo lidera com três pontos, seguido por Blooming e River Plate com um ponto cada, e o Bragantino amarga a última posição, zerado. Uma derrota em casa contra o Blooming tornaria a situação quase insustentável para o Massa Bruta.

Palpites para Bragantino x Blooming

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Confrontos diretos

Bragantino e Blooming jamais se enfrentaram em toda a história. Este jogo pela segunda rodada da Sul-Americana 2026 é o primeiro confronto oficial entre os dois clubes, o que torna qualquer comparação direta impossível. Não existe histórico de duelos entre equipes brasileiras e o Blooming em competições continentais recentes.

O Bragantino, no entanto, tem experiência razoável em copas sul-americanas. A melhor campanha do clube na Sul-Americana foi em 2021, quando chegou até a final e acabou derrotado pelo Athletico-PR por 1 x 0 em Montevidéu. É a quarta participação do Massa Bruta na competição.

Já o Blooming tem histórico mais modesto no cenário continental. O clube boliviano disputou edições anteriores da Sul-Americana e da Libertadores, mas sem avanços significativos nas fases eliminatórias. A vitória moral contra o River Plate na primeira rodada, ainda que com o rival em inferioridade numérica, representa o melhor resultado recente do Blooming em torneios da Conmebol.

Notícias de RB Bragantino e Blooming

RB Bragantino: desfalques e dúvidas

O departamento médico segue movimentado em Bragança Paulista. O goleiro Fabrício, o zagueiro Guzmán Rodríguez, o lateral-esquerdo Vanderlan, o meia Davi Gomes (que precisou de cirurgia no joelho) e o atacante Fernando continuam como baixas confirmadas. Eduardo Sasha é dúvida e pode não ter condições de jogo.

Diferentemente da estreia na Venezuela, quando usou um time inteiramente reserva, Mancini deve escalar força máxima diante do Blooming. A necessidade de vencer em casa e a derrota para o Cruzeiro no final de semana devem motivar o técnico a ir com o que tem de melhor disponível. Isidro Pitta, autor do gol da vitória sobre o Mirassol, e Henry Mosquera devem liderar o ataque.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Ryan), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Nacho Sosa (Herrera) e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Blooming: viagem longa e rotação

O Blooming viajou com rotação para enfrentar o Real Oruro no último domingo e deve reunir os titulares para o jogo no Brasil. O técnico Mauricio Soria poupou alguns nomes pensando justamente neste confronto. A principal preocupação é a expulsão do volante Luis Chávez contra o Real Oruro, aos 85 minutos, que pode deixá-lo fora da partida em Bragança Paulista.

O time boliviano deve manter a base que enfrentou o River Plate na primeira rodada, com Braulio Uraezaña no gol e uma defesa composta por Vila, Valverde e Giménez. Bayron Garcés, atacante colombiano que foi destaque na Copa de Verão com um hat-trick contra o GV San José, e Anthony Vásquez, autor do gol contra o River, formam a dupla ofensiva. Danny Bejarano, experiente volante com passagens pela seleção boliviana, organiza o meio-campo.

Provável escalação do Blooming (3-5-2): Uraezaña; Vila, Valverde e Giménez; Miguel Villarroel, Bejarano, Abisab, Hinojosa e Melgar (Oliveros); Garcés e Vásquez. Técnico: Mauricio Soria.

Destaques individuais de RB Bragantino x Blooming

Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 2 Gols no Brasilão 2026 1 Assistência na temporada 17 Finalizações no Brasilão Decisivo Gol da vitória sobre o Mirassol Jogador destaque · Blooming Bayron Garcés 3 Gols na Copa de Verão (hat-trick) Titular Referência ofensiva contra o River Rápido Especialista em transições e contra-ataques Versátil Atua como centroavante e ponta-direita

Os técnicos

Vagner Mancini comanda o Bragantino desde o início de 2026, e sua gestão oscila entre lampejos de bom futebol e períodos de irregularidade. A goleada sobre o Flamengo por 3 x 0 foi o ápice da temporada, mas o técnico tem sido questionado pela inconsistência fora de casa e pela dificuldade em manter sequências positivas. A decisão de poupar o time titular na estreia da Sul-Americana, priorizando o Brasileirão, saiu cara: a derrota em Valencia obriga agora o Massa Bruta a não tropeçar mais.

Mauricio Soria, de 59 anos, é uma referência no futebol boliviano. Natural de Cochabamba, o treinador está em sua segunda passagem pelo Blooming e trouxe consigo um staff técnico com o qual trabalha há anos, incluindo Pablo Salinas como auxiliar e Diego Soria na análise de vídeo. Soria conduziu a equipe à final da Copa de Verão, onde caiu para o The Strongest, e conseguiu um empate valioso contra o River Plate na Sul-Americana. Pragmático e organizado, Soria costuma montar equipes difíceis de bater e eficientes nas transições.

Análise tática

O Bragantino deve se organizar em 4-2-3-1, com Trincão e Mosquera abertos pelas pontas e Pitta como referência central. Mancini tende a buscar a posse de bola e a construção pelo meio, com Matheus Fernandes e Gabriel como pivôs. A principal arma ofensiva é a velocidade de Mosquera pelo lado esquerdo e a capacidade de Pitta de finalizar dentro da área.

O Blooming, por outro lado, deve adotar uma postura mais cautelosa. Soria costuma montar sua equipe em um 3-5-2 que pode se transformar em 5-3-2 sem a bola, com os alas recuando para formar uma linha de cinco defensores. A ideia é proteger o resultado parcial e apostar nos contra-ataques velozes de Garcés e Vásquez.

A principal fragilidade boliviana está na qualidade técnica individual. O Blooming não tem jogadores acostumados ao ritmo do futebol brasileiro, e o desgaste da viagem e da diferença de altitude (Santa Cruz de la Sierra fica a 400 metros, Bragança Paulista ao nível do mar) pode pesar nas pernas. O ponto fraco do Bragantino, por sua vez, é a defesa. A equipe sofreu gols em oito dos últimos dez jogos, e a zaga formada por Alix Vinícius e Gustavo Marques não tem sido consistente. Se o Blooming conseguir chegar com velocidade em transição, pode causar problemas.

O cenário mais provável é de um Bragantino dominando a posse e pressionando desde o início, com o Blooming tentando resistir e buscar oportunidades pontuais. A capacidade do Massa Bruta de furar blocos baixos será determinante. Contra o Carabobo, o time teve 64% de posse e não marcou. A conversão de chances precisa melhorar.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Blooming

🎯 Palpite do Lance! RB Bragantino 2 x 0 Blooming O Bragantino deve impor seu ritmo em casa contra um Blooming que chega desgastado pela viagem e sem a mesma vantagem da altitude que teve contra o River Plate. A necessidade de pontuar na Sul-Americana após a derrota na estreia deve motivar o Massa Bruta a jogar com intensidade máxima. O Bragantino marcou seis gols nos últimos três jogos em casa (3 x 0 Flamengo, 1 x 2 Botafogo, 0 x 0 Santos)

gols nos últimos jogos em casa (3 x 0 Flamengo, 1 x 2 Botafogo, 0 x 0 Santos) O Blooming nunca venceu uma equipe brasileira em competições da Conmebol

Mancini deve escalar força máxima pela primeira vez na Sul-Americana

A defesa do Blooming sofreu gols em todos os jogos oficiais de abril Resumo dos palpites do Lance para RB Bragantino x Blooming Melhor palpite do jogo: Bragantino vence e ambas as equipes não marcam – Odd 1,85 na Betsson Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,91 na Betsson Palpite alternativo 2: Bragantino vence o primeiro tempo – Odd 2,08 na Superbet Palpite alternativo 3: Isidro Pitta marca a qualquer momento – Odd 2,00 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: RB Bragantino 2 x 0 Blooming – Odd 5,50 na Betsson