Bournemouth x Leeds United – Palpites, análise e odds (22/04)

O Vitality Stadium recebe nesta quarta-feira um duelo que carrega peso em ambas as direções: de um lado, o Bournemouth de Andoni Iraola encerrando uma era com a dignidade de quem brigou por uma vaga europeia até o fim; do outro, um Leeds United que voltou à Premier League depois de três anos e ainda precisa garantir matematicamente a permanência. O jogo é válido pela 34ª rodada da temporada 2025/26 e tem gosto de final para quem veste amarelo e azul.

O contexto torna o encontro ainda mais atraente. Iraola anunciou na semana passada que deixará o clube ao fim da temporada, depois de três anos de trabalho que colocaram os Cherries no mapa do futebol inglês, com o melhor aproveitamento de pontos da história do clube na era Premier League. Marco Rose, ex-Leipzig, chegará como seu substituto na próxima temporada. Iraola se despede com a missão de encerrar bem, e Leeds chega ao sul da Inglaterra depois de duas vitórias seguidas que acenderam a esperança de uma sobrevivência tranquila.

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Análise da partida

O Bournemouth ocupa a oitava posição da Premier League, com 48 pontos conquistados em 33 rodadas, sendo 11 vitórias, 15 empates e sete derrotas. A sequência recente é impressionante: os Cherries somam 13 jogos sem derrota na liga, incluindo um triunfo por 2 a 1 sobre o Arsenal na condição de visitante. Em casa, a equipe não perde há seis jogos consecutivos, o que reforça o bom desempenho diante do seu torcedor.

Do lado do Leeds, a realidade é bem diferente. Os Peacocks estão na 15ª colocação, com 39 pontos, oito a mais que a zona de rebaixamento. O time de Daniel Farke vive um momento misto: depois de uma fase frustrante que incluiu uma sequência de oito jogos com apenas duas vitórias, o clube reagiu com triunfos sobre o Wolverhampton (3 a 0) e o Manchester United (2 a 1) nos dois últimos compromissos, o que trouxe algum alívio para a torcida e para o técnico alemão.

O Leeds voltou à Premier League depois de vencer a Championship com 100 pontos na temporada passada, marca histórica do clube. Porém, a adaptação ao nível mais alto da pirâmide inglesa foi turbulenta. O time caiu na zona de rebaixamento em novembro, precisou mudar de formação na virada do ano e busca desde então a consistência que possa garantir uma segunda temporada seguida na elite.

Para o Bournemouth, a missão mudou de tom nas últimas semanas. Ainda matematicamente em contato com o sexto lugar, que pode dar acesso às competições europeias, o clube sabe que dependeria de uma série de resultados favoráveis para tanto. O time abre esta rodada com os mesmos 48 pontos que o Chelsea, time que está na posição de vaga para a Liga Europa.

Em casa, o Bournemouth é um dos times mais sólidos da segunda metade da tabela na Premier League 2025/26. Com seis jogos sem derrota no Vitality Stadium, a equipe tem o décimo desempenho no mando, com seis triunfos, oito empates e duas derrotas.

Já o Leeds é um time que não resolve seus problemas longe de Elland Road. Os Whites venceram apenas dois dos 16 jogos disputados fora de casa até aqui, com sete derrotas no total. Curiosamente, em casa o time de Farke é bem mais sólido, tendo chegado a uma sequência impressionante de invencibilidade no próprio estádio.

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Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes tem uma assimetria curiosa que depende do local do jogo. No geral, os Leeds têm ligeira vantagem nos encontros ao longo das décadas, com 11 vitórias, dois empates e dois reveses nos últimos 15 duelos entre os clubes em todas as divisões. Em Elland Road, os Whites nunca perderam para o Bournemouth no campeonato, somando oito vitórias e um empate nos confrontos como mandantes.

Já o Vitality Stadium costuma ser mais equilibrado. Na primeira partida desta temporada, disputada no dia 27 de setembro de 2025 em Leeds, o jogo terminou em 2 a 2 em circunstâncias dramáticas. Os Peacocks chegaram a liderar com dois gols marcados, incluindo um belo voleio de Sean Longstaff, mas o Bournemouth buscou o empate no acréscimo com um gol de Eli Junior Kroupi que arrancou protestos da torcida de Elland Road. O segundo duelo desta temporada promete ser igualmente movimentado, com o Bournemouth jogando em seus domínios e o Leeds precisando dos pontos.

Em termos gerais, os jogos entre os dois clubes na era recente tendem a ser abertos. Na temporada 2022/23, quando ambos se encontraram na Premier League pela última vez antes deste retorno do Leeds, o Bournemouth venceu por 4 a 1 no Vitality Stadium, o que serve como referência de o que os Cherries são capazes de fazer neste estádio quando estão no seu melhor dia.

Notícias de Bournemouth x Leeds United

Bournemouth

No Bournemouth, as ausências mais relevantes são Justin Kluivert (joelho, retorno previsto para o início de maio), Lewis Cook (coxa, dúvida justamente para esta quarta), Julian Araujo (tendão, ausente até meados de maio) e Luis Sinisterra (tendão, sem previsão de retorno).

A dúvida de Cook é preocupante: o volante é peça central no modelo de Iraola e sua ausência obriga ajustes no setor intermediário. Alex Scott, no entanto, vive a melhor fase da temporada e pode compensar parte desse déficit. Evanilson lidera o ataque.

Escalação provável do Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Adam Smith, Senesi, Diakité, Truffert; Adams, Cook (ou Billing); Rayan, Alex Scott, Marcus Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Leeds United

No Leeds, as baixas são numerosas e comprometem o equilíbrio tático. Joe Rodon (tornozelo, previsto para maio) e Anton Stach (tornozelo, também maio) estão fora, e Daniel James (virilha, dúvida para esta rodada) pode desfalcar o técnico Farke no setor ofensivo. Maximilian Woeber (muscular) também não está disponível.

A ausência de Rodon é particularmente sentida: o zagueiro galês é o líder da defesa e um dos melhores defensores do time nesta temporada. Com ele fora, a linha de quatro de Farke perde experiência e liderança.

Escalação provável do Leeds United (3-5-2): Perri; Bijol, Struijk, Bornauw; Bogle, Tanaka, Ampadu, Longstaff, Gudmundsson; Okafor, Nmecha. Técnico: Daniel Farke.

Destaques individuais de Bournemouth x Leeds

Jogador destaque · Bournemouth Marcus Tavernier 6 Gols nesta Premier League 4 Assistências nesta Premier League 2.1 Chutes por jogo 2º lugar Artilharia do clube na competição Jogador destaque · Leeds United Noah Olafor 7 Gols na Premier League 8 Participações em gols nos 7 jogos recentes do clube 1.3 Dribles por jogo 8 Participações em gols na liga

Os técnicos

Andoni Iraola encerra uma passagem histórica no Bournemouth. O basco de 43 anos chegou ao clube em 2023 vindo do Rayo Vallecano e transformou os Cherries em um dos times mais organizados e agressivos da Premier League, com base em pressing intenso, linha alta e transições rápidas. Seu legado inclui o melhor aproveitamento de pontos da história do clube na elite inglesa e uma filosofia de jogo consolidada que o torna um dos treinadores mais cobiçados da Europa para o próximo mercado, com nome ligado ao Manchester United e ao Athletic Bilbao. Sua última missão em Bournemouth é terminar bem.

Daniel Farke, por sua vez, está em seu terceiro ano como técnico do Leeds. O alemão acumula experiência em adaptar equipes ao nível mais alto da pirâmide inglesa, algo que fez com o Norwich City em duas oportunidades. A mudança de sistema para o 3-5-2 no segundo semestre trouxe mais equilíbrio, mas o time ainda carece de constância. Os quatro empates nos últimos seis jogos, intercalados com as duas vitórias recentes, ilustram bem essa oscilação.

Análise tática

O Bournemouth de Iraola opera majoritariamente em um 4-2-3-1 que se transforma em 4-4-2 sem bola. A ideia central é pressionar a saída do adversário, encurtar o espaço entre as linhas e aproveitar as transições rápidas em campo aberto.

Com Semenyo vendido em janeiro, a equipe passou a depender mais da movimentação combinada entre Alex Scott e Evanilson para criar profundidade. A largura fica por conta dos laterais, especialmente do lado esquerdo com Truffert.

O Leeds chega com o 3-5-2 que Farke adotou como formação base na segunda metade da temporada. Os três zagueiros oferecem cobertura para as investidas dos laterais-alas, enquanto Ampadu e Tanaka formam o duplo pivô. O sistema funciona bem quando o time tem bola e consegue construir com paciência, mas é vulnerável em transições rápidas, exatamente a especialidade dos donos da casa.

A fraqueza principal do Leeds neste duelo está no espaço que seus alas deixam nas costas quando sobem. Um Bournemouth em boa fase, com Alex Scott acelerando pela direita e Adli pelo lado oposto, tende a explorar justamente essas faixas laterais.

Já os Whites podem encontrar oportunidades nas bolas paradas, onde Bijol e Struijk são ameaças aéreas reais, e no momento em que o Bournemouth pressionar alto e deixar espaço para Okafor e Nmecha nas costas da defesa adversária.

Prognóstico de placar exato para Bournemouth x Leeds United

🎯 Previsão de Placar Bournemouth 2 x 0 Leeds United Na reta final do trabalho de Andoni Iraola, o Bournemouth aposta na coletividade para buscar três pontos diante do Leeds. São 12 partidas sem derrotas na temporada, com duas vitórias seguidas. Seis dos últimos sete confrontos diretos terminaram com mais de 2,5 gols.

O Bournemouth empatou cinco dos últimos sete jogos disputados na temporada.

O Leeds tem média de 1,2 gols marcados nos últimos dez jogos.

A últimas seis partidas diretas terminaram com menos de 4,5 cartões totais.

Resumo do palpites do Lance para Bournemouth x Leeds United