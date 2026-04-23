Botafogo x Internacional – Palpites, análise e odds (25/04)

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe neste sábado (25), Botafogo e Internacional pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 em uma partida do meio de tabela. O Glorioso chega ao confronto fora do Nilton Santos, já que o estádio não está apto para este compromisso. A equipe carrega consigo o embalo de uma semana positiva e a energia de um elenco que começa a ganhar forma sob o comando do técnico português Franclim Carvalho.

Do outro lado, o Internacional precisa de uma reação urgente no Brasileirão. O Colorado acumula oscilações que irritam a torcida gaúcha e ocupa a 14ª posição com 13 pontos. Uma vitória fora de casa, ainda que em território neutro, seria um importante para buscar estabilidade na campanha.

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Análise da Partida

O Botafogo de Franclim Carvalho está longe de ser o time dominante que encantou o Brasil em 2024, mas apresenta sinais claros de organização crescente. Na 12ª rodada, o Glorioso visitou a Arena Condá e goleou a Chapecoense por 4 a 1, com uma atuação coletiva que chamou a atenção pela objetividade. Arthur Cabral, Matheus Martins e Júnior Santos foram os grandes responsáveis pela fluidez ofensiva.

A equipe alvinegra fechou a rodada em nono lugar, mas tem um jogo a menos que a maioria dos rivais diretos, o que amplia o cenário positivo se o aproveitamento se mantiver.

A chegada de Franclim ao clube gerou ceticismo inicial, mas os jogadores têm respondido bem ao novo ambiente. O lateral Vitinho, por exemplo, declarou que "faltava um treinador que passava confiança", e o meia Álvaro Montoro vem recebendo elogios do próprio técnico por sua postura dentro de campo.

O problema alvinegro, no entanto, está no desgaste físico acumulado. O próprio Arthur Cabral reconheceu a exaustão: "É muito pesado, não tem muito tempo para recuperar." O técnico Franclim terá que gerir os minutos com cuidado, e alguma rotatividade no miolo de campo é esperada para este sábado.

O Internacional, por sua vez, vive uma temporada de altos e baixos que já cansa. A derrota por 2 a 1 para o Mirassol na rodada anterior foi um novo tropeço inesperado, e o Colorado soma resultados ruins o suficiente para estar próximo da zona de rebaixamento moral, muito mais do que gostariam os torcedores gaúchos. Pezzolano tem feito rodízio entre os titulares, justificando as mudanças como parte de um processo de amadurecimento tático. "O time está amadurecendo", afirmou o treinador uruguaio.

A vitória sobre o Athletic na Copa do Brasil, de virada, aliviou um pouco a pressão interna. O lateral Bernabei foi o grande destaque da noite em Florianópolis, marcando o gol da virada após uma tabela de fino acabamento com Alan Patrick. A capacidade do time de se recuperar dentro do jogo é um ponto positivo real, mas o Internacional segue frágil na defesa e permissivo em transições rápidas.

Com Paulinho, Vitinho, Carbonero e Borré disponíveis para retornar ao time titular neste sábado, Pezzolano deve escalar uma versão mais ofensiva do Colorado do que aquela que foi a campo na Copa do Brasil. A expectativa maior é que o centroavante colombiano Rafael Santos Borré, sem marcar há dois meses, consiga finalmente quebrar o jejum e desafogar o ataque colorado.

Outros palpites para Botafogo x Internacional

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Confrontos Diretos

O histórico entre as duas equipes é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. Em 73 confrontos ao longo das décadas, o Internacional leva uma vantagem mínima: 29 vitórias contra 24 do Botafogo e 20 empates. Os jogos costumam ter sabor de disputa intensa, com poucos resultados elásticos e frequente alternância no placar.

Nos últimos anos, a relação entre os clubes ganhou um pêndulo mais claro. Em maio de 2025, o Botafogo aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 no Nilton Santos, com gols de Igor Jesus, Artur, Cuiabano e Alex Telles. O Inter estava em crise naquele período e simplesmente não teve resposta para o jogo vertical e rápido do Glorioso. Cinco meses depois, em outubro de 2025, o Colorado se vingou em casa: venceu por 2 a 0 no Beira-Rio, numa noite em que o Botafogo criou pouco e saiu de campo sem argumentos. Esse foi o jogo mais recente entre os dois antes desta edição de 2026.

A irregularidade dos confrontos recentes mostra que, mais do que superioridade técnica, o fator momento decide esses jogos. Quem está mais confiante e entrosado costuma levar a melhor. Neste sábado, o equilíbrio histórico aponta para um jogo aberto, mas a forma atual pende para o lado alvinegro.

Notícias de Botafogo x Internacional

Botafogo

No Botafogo, a grande dúvida está no meio de campo. Com o calendário apertado, Franclim Carvalho pode optar por poupar Cristian Medina ou Edenilson, preservando-os para os próximos compromissos. A tendência é que Allan entre como titular, dando mais equilíbrio defensivo à equipe. Ferraresi e Bastos disputam a vaga ao lado de Alexander Barboza na zaga.

O atacante Álvaro Montoro, jovem que vem sendo elogiado pelo técnico, pode ganhar minutos no segundo tempo caso o Fogão precisar de frescor no ataque.

Escalação provável do Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Medina), Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos (Álvaro Montoro) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Internacional

Do lado colorado, a grande novidade é o retorno de Paulinho, Vitinho, Carbonero e Rafael Borré ao time titular. Todos ficaram fora do jogo de ida da Copa do Brasil para preservar energia, mas Pezzolano deve recompor a base titular para o Brasileirão.

Thiago Maia, que jogou contra o Athletic, pode voltar ao banco. A esperança é que Borré, sem gols há mais de dois meses, encontre o caminho das redes num momento em que o Inter mais precisa.

Escalação provável do Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Destaques individuais de Botafogo x Internacional

Jogador destaque · Botafogo Arthur Cabral 3 Gols nos últimos 5 jogos 7.4 Nota média na temporada 186 Altura em cm, referência aérea 27 Anos de idade Jogador destaque · Internacional Alan Patrick 3 Gols no Brasileirão 2026 10 Jogos no Brasileirão 2026 7.5 Nota média na temporada 34 Anos de idade

Os técnicos

Franclim Carvalho chegou ao Botafogo com a missão de reorganizar um elenco que ainda carregava os traumas de uma temporada anterior marcada pela inconsistência. O técnico português tem priorizado a estabilidade defensiva sem abrir mão da verticalidade. Sua primeira vitória pelo clube, contra o Racing pela Copa Sul-Americana (3 a 2), foi um marco simbólico. Franclim ainda tem tempo para calibrar o time, mas os sinais são positivos o suficiente para gerar otimismo no torcedor alvinegro.

Paulo Pezzolano está sob pressão silenciosa em Porto Alegre. O treinador uruguaio tem um discurso coerente sobre processo e evolução, e o Inter de fato mostrou algumas boas atuações pontuais, mas os resultados no Brasileirão seguem insatisfatórios. Pezzolano justifica a rotatividade como parte do amadurecimento coletivo, mas a torcida quer ver uma equipe mais firme. A vitória sobre o Athletic foi um alívio, não uma virada de chave.

Análise tática

O Botafogo de Franclim Carvalho costuma operar num bloco médio com tendência a se posicionar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, variando conforme o adversário. A saída de bola começa pelos zagueiros e o meio-campo tem função dupla: proteger e progredir rapidamente. Matheus Martins, pela esquerda, e Júnior Santos ou Montoro, pela direita, são os vetores de profundidade. Arthur Cabral joga como referência centralizada, mas tem mobilidade para enganar a linha defensiva adversária.

O Internacional de Pezzolano tende a se posicionar em 3-4-1-2 ou variações com ala-direita e ala-esquerda que fecham em bloco médio-baixo. Alan Patrick funciona como meia-atacante que conecta o pivô e os extremos.

Carbonero pela esquerda e Vitinho pelo meio são os responsáveis por criar espaços para Borré. O problema do Inter está na transição defensiva: quando Bernabei e Bruno Gomes sobem, o espaço nas costas fica exposto, e o Botafogo tem velocidade para explorar isso.

A fragilidade mais clara do Inter diante do sistema do Fogão está nos corredores. O Botafogo pressiona alto e tenta recuperar a bola perto da área adversária. Se Danilo e Allan conseguirem dominar o meio-campo, cortando as opções de Alan Patrick, o time gaúcho pode ficar isolado.

Do lado colorado, a aposta é na bola parada e nas jogadas de Carbonero, que tem qualidade técnica para criar de fora da área. O duelo tático deste sábado promete ser equilibrado, com vantagem de entrosamento para o Botafogo.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Internacional

🎯 Previsão de Placar Botafogo 2 x 1 Internacional O Botafogo deve aproveitar o bom momento coletivo e a fragilidade defensiva do Internacional para conquistar os três pontos no Mané Garrincha. O Colorado chega desfalcado de ritmo no Brasileirão e sem vencer na Série A há duas rodadas, enquanto o Glorioso reencontrou confiança sob o comando de Franclim Carvalho. Botafogo marcou sete gols nos dois últimos jogos pelo Brasileirão, incluindo a goleada de 4 a 1 sobre a Chapecoense na rodada anterior.

Arthur Cabral vive a melhor fase desde que chegou ao clube, com quatro gols nos últimos cinco jogos em todas as competições.

O Internacional não vence no Brasileirão há duas rodadas e perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, time que luta para sair da zona de rebaixamento.

O Colorado tem fragilidade defensiva em transições, e o Botafogo conta com Matheus Martins e Júnior Santos para explorar exatamente esse espaço nas costas dos alas do Inter.

Resumo do palpites do Lance para Botafogo x Internacional