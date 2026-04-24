Borussia Dortmund x Freiburg – Palpites, análise e odds (26/04)

O Borussia Dortmund recebe o Freiburg neste domingo, 26 de abril de 2026, no Signal Iduna Park, pela 31ª rodada da Bundesliga 2025/26. Para os donos da casa, o confronto tem peso maior do que aparenta: após duas derrotas consecutivas, a vaga na próxima Champions League ainda não está garantida, e um novo tropeço combinado com resultado positivo do Bayer Leverkusen pode complicar o cenário para a equipe de Niko Kovac.

Do outro lado, o Freiburg de Julian Schuster vive um momento intenso. O clube está na semifinal da Europa League, onde encara o Braga no dia 30 de abril, e vem de um duelo exaustivo de 120 minutos contra o Stuttgart pela Copa da Alemanha, em 23 de abril, quando acabou eliminado na prorrogação. Com apenas três dias de recuperação, a equipe chega a Dortmund com desgaste físico evidente e dividida entre prioridades.

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Análise da partida

A derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, em 18 de abril, foi a segunda consecutiva do Borussia Dortmund na Bundesliga e aumentou a pressão na briga pelo segundo lugar. Dois pênaltis convertidos por Andrej Kramaric definiram o jogo: o primeiro após a lesão de Niklas Süle com toque de mão involuntário, e o segundo já nos acréscimos, com desvio em Julian Ryerson. Serhou Guirassy, que saiu do banco, ainda empatou aos 87 minutos, mas não evitou o revés.

O Dortmund chega à 31ª rodada com 64 pontos e na segunda colocação, mas ainda sem garantir matematicamente a vaga na Champions. De acordo com a própria Bundesliga, o clube precisa ao menos igualar o resultado do Hoffenheim para não depender de combinações desfavoráveis. A pressão cresce, e o Signal Iduna Park será peça-chave para interromper a sequência negativa.

O Freiburg, por sua vez, encara um calendário extremamente desgastante. No dia 19 de abril, venceu o Heidenheim por 2 a 1 pela Bundesliga, e poucos dias depois disputou 120 minutos contra o Stuttgart pela semifinal da Copa da Alemanha, sendo eliminado na prorrogação com gol de Tiago Tomás. Em menos de uma semana, acumulou quase quatro horas de jogo antes deste confronto, ainda tendo pela frente o Braga pela semifinal da Europa League.

A grande questão para Julian Schuster é o nível de rotação da equipe. Contra o Stuttgart, já houve mudança no gol com Florian Müller no lugar de Noah Atubolu, mas nomes importantes como Vincenzo Grifo, Matija Matanovic e Maximilian Eggestein atuaram por 120 minutos e ainda terminaram advertidos. O desgaste é evidente e pode ser fator determinante em Dortmund.

Outros palpites para Borussia Dortmund x Freiburg

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Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes escancara um desequilíbrio marcante na Bundesliga. Em 31 confrontos, o Borussia Dortmund venceu 24 vezes, enquanto o Freiburg soma apenas três triunfos, além de quatro empates. O recorte de gols reforça ainda mais a superioridade aurinegra: 86 marcados contra apenas 23 sofridos.

Nesta temporada, o encontro do primeiro turno foi disputado em 14 de dezembro de 2025, no Europa-Park Stadion, e terminou empatado em 1 a 1. O resultado teve peso positivo para o Freiburg, que enfrentava um Dortmund em melhor momento e apontado como amplo favorito. Nos últimos seis confrontos pela liga, o Borussia venceu cinco e empatou um, mantendo controle quase total do duelo.

Agora, o reencontro acontece no Signal Iduna Park, onde o domínio do Dortmund é ainda mais evidente. Historicamente, o Freiburg encontra enormes dificuldades para competir em Dortmund, e o contexto atual, especialmente o desgaste físico dos visitantes, tende a ampliar ainda mais esse cenário desfavorável.

Notícias de Borussia Dortmund x Freiburg

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega para o confronto com uma lista relevante de desfalques. Niklas Süle foi substituído no intervalo contra o Hoffenheim com suspeita de lesão grave no joelho esquerdo e dificilmente voltará a atuar pelo clube nesta temporada, especialmente com o contrato se aproximando do fim. Ramy Bensebaini entrou em seu lugar e deve ser mantido entre os titulares.

No setor ofensivo, Karim Adeyemi está fora por lesão muscular, enquanto Emre Can (joelho) e Yan Couto (lesão muscular) também são baixas confirmadas. A situação de Serhou Guirassy preocupa: o atacante já lidava com dores no pé e ainda sofreu uma concussão após choque com Ozan Kabak, não treinando desde então. Autor de 14 gols na Bundesliga e 19 na temporada, sua eventual ausência representaria uma perda significativa.

Felix Nmecha segue em recuperação de lesão ligamentar no joelho e permanece fora. Por outro lado, há retornos importantes: Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Julian Brandt e Maximilian Beier estão disponíveis e disputam vaga no time titular. A tendência é que Niko Kovac mantenha a estrutura em um 3-4-2-1 para este duelo.

Provável escalação do Borussia Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham, Daniel Svensson; Carney Chukwuemeka, Julian Brandt; Fábio Silva (Serhou Guirassy). Técnico: Niko Kovac.

Freiburg

No Freiburg, as ausências de Patrick Osterhage e Daniel-Kofi Kyereh, ambos com problemas no joelho, seguem confirmadas. O cenário físico do elenco também pesa após os 120 minutos disputados na semifinal da copa, o que deve influenciar diretamente as escolhas de Julian Schuster para este confronto.

Com isso, a tendência é de rotação parcial no time titular. Noah Atubolu, preservado na última partida, deve retornar ao gol, enquanto nomes mais desgastados podem começar no banco para evitar sobrecarga. A gestão de minutos se torna essencial neste momento da temporada.

Jogadores como Vincenzo Grifo e Manzambi, que acumularam alto volume de jogo ao longo da semana, aparecem como candidatos a preservação. A prioridade do Freiburg passa por equilibrar competitividade imediata com a condição física do elenco, especialmente com compromissos decisivos no horizonte.

Provável escalação do Freiburg (4-2-3-1): Noah Atubolu; Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler; Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste; Igor Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Destaques individuais de Borussia Dortmund x Freiburg

Jogador destaque · Borussia Dortmund Serhou Guirassy 14 Gols na Bundesliga 2025/26 — artilheiro do Dortmund 19 Gols em todas as competições nesta temporada 6 Assistências — impacto total de 25 participações em gol ❓ Dúvida: concussão + problema no pé após o jogo contra o Hoffenheim Jogador destaque · Freiburg Vincenzo Grifo 13 Gols na temporada — referência criativa e ofensiva do Freiburg 7 Assistências — lidera envolvimentos decisivos no clube 45 Partidas disputadas — capitão e titular absoluto de Schuster 120+ Minutos na semifinal da Copa da Alemannha

Os Técnicos

Niko Kovac assumiu o Borussia Dortmund com a missão de dar regularidade a uma equipe marcada por oscilações. Campeão da Bundesliga com o Bayern em 2019, o treinador montou um time mais compacto e versátil taticamente. A sequência recente de duas derrotas aumenta a pressão, mas o desempenho em casa ainda sustenta confiança, especialmente pelo histórico dominante no Signal Iduna Park.

Do outro lado, Julian Schuster, aos 41 anos, consolida-se como uma das grandes histórias da temporada europeia. Ídolo do Freiburg, ele conduziu o clube a feitos relevantes, com destaque para a semifinal da Europa League. Sua equipe se caracteriza por pressão alta bem coordenada, transições rápidas e forte dependência da criatividade de Vincenzo Grifo.

A eliminação recente na Copa da Alemanha, com gol de Tiago Tomás na prorrogação, foi um golpe duro. Ainda assim, o foco já se volta para o confronto contra o Braga pela competição europeia. Até lá, o desafio em Dortmund exige gestão física e mental, com Schuster buscando equilibrar competitividade e preservação do elenco.

Análise Tática

Niko Kovac deve organizar o Borussia Dortmund em um 3-4-2-1, com três zagueiros e alas bem projetados. Bensebaini e Ryerson terão liberdade para avançar e gerar superioridade pelos lados, enquanto Bellingham e Sabitzer equilibram marcação e construção no meio. Mais à frente, Chukwuemeka e Brandt atuam entre linhas para municiar o centroavante, seja Guirassy ou Fábio Silva.

A possível ausência de Guirassy impacta diretamente a estrutura ofensiva. Sem ele e também sem Adeyemi, o Dortmund perde suas principais referências de finalização e presença de área. Fábio Silva e Beier oferecem mobilidade, mas não o mesmo peso decisivo, o que pode tornar o ataque mais dependente da criação central e da circulação paciente da bola.

Já o Freiburg de Julian Schuster deve manter o 4-2-3-1, com Eggestein e Höfler protegendo a defesa. Grifo aparece como peça-chave ao explorar os espaços entre linhas, especialmente nas transições ofensivas. Os corredores deixados pelos alas do Dortmund são o principal alvo, com jogadores como Suzuki e Beste atacando esses espaços em velocidade.

O fator físico, porém, pode ser determinante. Após 120 minutos recentes, o Freiburg tende a sofrer queda de intensidade ao longo da partida, especialmente entre os minutos 60 e 75. Esse recorte coincide com o período em que o Dortmund costuma crescer em casa, o que pode ser decisivo para o desfecho do confronto.

Prognóstico de placar exato para Borussia Dortmund x Freiburg

🎯 Previsão de Placar Borussia Dortmund 2 x 1 Freiburg O Borussia Dortmund chega ao duelo em casa com motivação real: a vaga na Champions League ainda não está assegurada, e um tropeço pode aumentar a pressão nas rodadas finais, especialmente em caso de resultado favorável do Bayer Leverkusen. O ambiente do Signal Iduna Park, com mais de 80 mil torcedores, costuma ser determinante desde o início, impondo ritmo e intensidade ao adversário. Do outro lado, o Freiburg chega desgastado após uma sequência pesada, acumulando quase quatro horas de jogo em sete dias. Nomes importantes como Vincenzo Grifo, Eggestein, Matanovic e Manzambi carregam alta carga física, o que pode limitar a capacidade de sustentar intensidade ao longo dos 90 minutos. Ainda assim, a equipe de Julian Schuster mantém qualidade suficiente para criar e converter oportunidades. O retrospecto recente reforça o favoritismo dos mandantes. O Dortmund venceu cinco dos últimos seis confrontos diretos na Bundesliga, marcando em todos eles. Com o Freiburg desfalcado de Kyereh e Osterhage e visivelmente desgastado, a tendência é de confirmação do domínio local, mesmo com possibilidade de resistência ofensiva dos visitantes. O Dortmund venceu cinco dos últimos seis confrontos diretos na Bundesliga, com 83% de aproveitamento no histórico recente

confrontos diretos na Bundesliga, com 83% de aproveitamento no histórico recente Adeyemi, Süle, Can, Couto e Nmecha estão fora por lesão; Guirassy segue como dúvida após concussão e problema no pé

estão fora por lesão; Guirassy segue como dúvida após concussão e problema no pé O Freiburg jogou 120 minutos de prorrogação na quinta-feira, com Grifo, Eggestein, Manzambi e Matanovic todos acumulando muitos minutos

na quinta-feira, com Grifo, Eggestein, Manzambi e Matanovic todos acumulando muitos minutos A vaga na Champions League ainda não está matematicamente confirmada para o Borussia

Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Freiburg