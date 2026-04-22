Bologna x Roma – Palpites, análise e odds (25/04)

Bologna e Roma se reencontram neste sábado, 25 de abril de 2026, no Estádio Renato Dall'Ara, pela 34ª rodada da Serie A. O duelo vem carregado de história recente. Há pouco mais de cinco semanas, a Bologna eliminou a Roma da Europa League na prorrogação, com vitória por 4 x 3 em pleno Olímpico e agregado de 5 x 4.

Agora o palco muda, mas o peso do jogo aumenta. A Roma, sexta colocada com 58 pontos, briga pela última vaga europeia possível e chega abalada por uma crise interna entre Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. A Bologna, oitavo com 48 pontos, tenta reagir após ser atropelado pelo Aston Villa na Europa League e pela Juventus no campeonato.

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Análise da partida

A Bologna vive semanas de alto contraste. Antes do tropeço por 2 x 0 diante da Juventus no Allianz, domingo passado, a equipe de Vincenzo Italiano vinha de cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O problema, porém, está em casa: os rossoblù acumulam cinco jogos sem vencer no Dall'Ara pela Serie A desde dezembro de 2025 contra a Cremonese.

O retrospecto como mandante impressiona pela irregularidade. São apenas seis vitórias e oito derrotas em casa nesta temporada. Os dados indicam que o time de Italiano produz mais fora do Dall'Ara do que dentro, um padrão incomum para clubes que brigam por competições europeias.

A Roma, por sua vez, parece ter perdido o rumo. Depois de brigar pela quarta colocação no primeiro semestre, os giallorossi acumularam resultados negativos: empate em 1 x 1 contra a Atalanta, derrotas para Como e Genoa, empate com a Juventus após desperdiçar vantagem de dois gols e goleada por 5 x 2 aplicada pela Internazionale.

A briga pelo top 4 segue aberta, mas muito estreita. O time da capital está sete pontos atrás da Juventus, quarta colocada, e perdeu a referência para a Champions League. Um tropeço aqui praticamente enterra as últimas chances de classificação europeia pelo caminho mais curto.

Palpites para Bologna x Roma

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Confrontos diretos

O primeiro turno foi vencido pela Roma por 1 x 0, no Olímpico, em 23 de agosto de 2025. O gol foi do lateral brasileiro Wesley, contratação de verão que balançou as redes em sua estreia oficial. Aquela foi a única derrota da Bologna diante da Roma nos últimos sete confrontos, somando todas as competições.

A Europa League virou o jogo. Empate em 1 x 1 na ida em Bolonha, com gols de Federico Bernardeschi e Lorenzo Pellegrini, seguido por vitória histórica da Bologna por 4 x 3 na prorrogação em Roma. Jonathan Rowe, Bernardeschi, Santiago Castro e Nicolò Cambiaghi balançaram as redes pelos visitantes.

No recorte amplo, a Bologna venceu três e empatou um dos cinco confrontos mais recentes. Três dos últimos cinco encontros entre os clubes terminaram empatados. O histórico aponta equilíbrio extremo nos duelos recentes, algo que as odds do mercado refletem para este sábado.

Notícias da Bologna e Roma

Bologna: desfalques e dúvidas

A lista de baixas de Italiano é longa e toca áreas sensíveis do time. Lukasz Skorupski segue no departamento médico com problema muscular e Federico Ravaglia deve ser titular na meta. Jhon Lucumí fica fora por lesão no bíceps femoral e não tem prazo para voltar antes de maio.

Thijs Dallinga (coxa), Charalampos Lykogiannis, Benjamín Domínguez e Eivind Helland completam a enfermaria. Youssef Maleh cumpre suspensão após expulsão direta rodadas atrás. Nicolò Casale também está com problema muscular e é dúvida para o jogo.

A boa notícia é o retorno de Remo Freuler, Torbjorn Heggem e Juan Miranda, todos recuperados. Riccardo Orsolini e Santiago Castro seguem como referências ofensivas principais, enquanto Bernardeschi pode começar jogando após entrar no segundo tempo contra a Juventus.

Provável escalação da Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitík e Miranda; Freuler e Pobega; Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Roma: desfalques e dúvidas

A enfermaria giallorossa é ainda mais preocupante do que a do adversário. Paulo Dybala (joelho), Artem Dovbyk (coxa) e Evan Ferguson (tornozelo) estão fora, com os dois últimos dificilmente reaparecendo antes do fim da temporada. Lorenzo Pellegrini e Manu Koné completam a lista de lesionados no meio-campo.

Matias Soulé lida com problema muscular e é dúvida, assim como Wesley Franca, que alterna lesão no posterior com suspensão recente. Gianluca Mancini volta após cumprir gancho e deve recompor o trio defensivo ao lado de Ndicka e Hermoso.

Donyell Malen, emprestado pelo Aston Villa em janeiro, virou o nome do time. São 10 gols em 12 partidas pela Serie A desde sua chegada, incluindo um hat-trick contra o Pisa e o pênalti convertido na derrota para o Como. Gasperini deve manter o 3-4-2-1 que vem utilizando.

Provável escalação da Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Destaques individuais de Bologna x Roma

Jogador destaque · Bologna Riccardo Orsolini 12 Gols em todas as competições 7 Gols na Serie A 2025/26 7,01 Nota média WhoScored na temporada Artilheiro Maior pontuador da Bologna em 2025/26 Jogador destaque · Roma Donyell Malen 10 Gols em 12 jogos pela Serie A Hat-trick Três gols contra o Pisa em abril Artilheiro Líder de gols da Roma em 2025/26 Decisivo Referência ofensiva em jejum de Dybala e Dovbyk

Os técnicos

Vincenzo Italiano chegou ao Bologna no verão de 2025 com o desafio de manter o time competitivo após a saída de Thiago Motta para a Juventus. O treinador de 48 anos já foi finalista da Conference League pela Fiorentina em 2023. No Dall'Ara, construiu um futebol de posse intensa e transições verticais que eliminou a Roma e o Brann até o Aston Villa desmontar a engrenagem nas quartas da Europa League.

Gian Piero Gasperini, por sua vez, chegou à Roma após nove temporadas no Atalanta. Conquistou a Europa League em 2024 com a equipe de Bérgamo e pretendia fazer o mesmo caminho no Olímpico. O feitiço virou contra o feiticeiro: a eliminação para a Bologna e o atrito público com Claudio Ranieri, dirigente do clube, mancharam o projeto giallorosso antes mesmo do fim do primeiro ano.

Análise tática

Italiano deve utilizar o 4-2-3-1 clássico, com dois volantes sólidos (Freuler e Pobega) e meias abertos. Orsolini pela direita é arma principal, criador e finalizador ao mesmo tempo. Castro como referência central conecta as jogadas e finaliza de fora da área.

A vulnerabilidade da Bologna está no meio da zaga. Sem Lucumí e com Vitík ou Heggem improvisados, bolas aéreas e jogadas de profundidade devem encontrar espaços. Ravaglia é goleiro confiável, mas sem a experiência de Skorupski em decisões importantes.

Gasperini aposta no 3-4-2-1 que pressiona alto e explora velocidade pelos flancos. Malen joga próximo da linha, buscando os espaços nas costas da defesa adversária. Soulé e El Shaarawy atuam como meias-atacantes entre as linhas, com liberdade para girar e participar da construção.

A grande questão tática é como Gasperini contorna a falta de criatividade. Sem Dybala e Pellegrini, a Roma depende do individualismo de Malen e dos lampejos de Soulé. O meio-campo formado por Cristante e El Aynaoui é mais de proteção do que de construção, e isso pode travar o time em momentos de posse prolongada.

Prognóstico de placar exato para Bologna x Roma

🎯 Palpite do Lance! Bologna 1 x 1 Roma Empate com gols em um duelo equilibrado no Dall'Ara. As duas defesas chegam comprometidas por lesões pesadas, e o confronto entre times em crise de resultados tende a produzir gols nos dois lados. A Bologna não vence como mandante pela Serie A há cinco jogos seguidos

jogos seguidos A Roma venceu apenas duas das últimas cinco partidas no campeonato

das últimas cinco partidas no campeonato Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram empatados

A Roma perde Dybala, Dovbyk e Ferguson, trio ofensivo principal, e depende exclusivamente de Malen

A Bologna joga sem Lucumí, Skorupski e Dallinga, com defesa central improvisada

Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Roma