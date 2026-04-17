Bayern de Munique x Stuttgart – Palpites, análise e odds (19/04)

A Allianz Arena recebe neste domingo, 19 de abril, um confronto que pode definir o título da Bundesliga 2025/26. O líder Bayern de Munique recebe o Stuttgart sabendo que basta superar o resultado do Borussia Dortmund, que joga no sábado contra o Hoffenheim, para erguer mais uma taça da liga alemã. A equipe de Vincent Kompany chega embalada por uma sequência avassaladora, com vitória dramática por 4 a 3 sobre o Real Madrid na quarta-feira que selou a vaga nas semifinais da Champions League.

Do outro lado, o Stuttgart vive disputa intensa por uma vaga na próxima edição da Champions League. Os comandados de Sebastian Hoene ocupam a quarta posição com 53 pontos, apenas cinco à frente do Hoffenheim e quatro do Bayer Leverkusen. A equipe vem de goleada por 4 a 0 sobre o Hamburgo na rodada anterior, mas terá um desfalque sensível: o artilheiro Deniz Undav cumpre suspensão automática após receber o quinto cartão amarelo no jogo contra o HSV.

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Análise da partida

O Bayern de Munique faz uma das melhores temporadas da sua história. Com 76 pontos em 28 rodadas, fruto de 24 vitórias, quatro empates e uma única derrota, o time bávaro tem 12 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. O retrospecto ofensivo impressiona: 105 gols marcados em 29 partidas, média superior a 3,5 por jogo. Apenas 27 gols sofridos completam o cenário de absoluto domínio na competição doméstica.

Na rodada passada, o Bayern entrou para a história ao golear o St. Pauli por 5 a 0 e estabelecer novo recorde de gols em uma única edição da Bundesliga, com 105 marcados em 29 jogos. A equipe ainda tem cinco rodadas pela frente e, mantendo o ritmo médio de 3,6 gols por partida, encerrará a temporada com algo próximo de 123 tentos.

A semana foi de glória continental também. Após vencer o Real Madrid por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o Bayern triunfou em casa por 4 a 3 e avançou às semifinais da Champions League, onde enfrentará o Paris Saint-Germain. Aleksandar Pavlović, Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise marcaram na partida que manteve viva a ambição da tríplice coroa.

O Stuttgart vive uma temporada de altos e baixos, mas conseguiu se estabilizar entre os grandes do campeonato. Com 56 pontos em 29 jogos, a equipe registra 17 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Os 60 gols marcados e 38 sofridos colocam o time na terceira posição, posto que vale vaga direta na Champions League da próxima temporada.

A equipe de Hoene alternou bons e maus momentos no recorte recente. Após bater Augsburg por 5 a 2 fora de casa, o time tropeçou em casa diante do Borussia Dortmund por 0 a 2 antes de se reerguer com a goleada sobre o HSV. Em casa, o desempenho na MHPArena é bem mais consistente do que como visitante, fator que torna as viagens aos grandes adversários mais complicadas.

A presença de Undav é desfalque relevantíssimo. O atacante alemão é o artilheiro do clube e também o segundo maior goleador da Bundesliga na temporada, com 18 gols, atrás apenas de Harry Kane.

Outros palpites para Bayern de Munique x Stuttgart

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Confrontos diretos

A história entre Bayern de Munique e Stuttgart pesa de forma esmagadora para o lado bávaro. Em 112 jogos pela Bundesliga, o Bayern venceu 71 vezes, número que coloca o Stuttgart como o adversário mais derrotado pelo clube na história da competição. Nenhuma outra equipe sofreu tanto contra o gigante alemão na liga.

No turno desta temporada, em outubro de 2025, o Bayern visitou a MHPArena e impôs goleada de 5 a 0 sobre o Stuttgart. Harry Kane entrou no segundo tempo e marcou três gols em sequência, em uma das exibições mais marcantes do inglês na temporada.

O recorte mais recente das "derbies do sul" reforça a ascendência muniquense. O Bayern perdeu apenas uma das últimas 13 partidas contra o Stuttgart na Bundesliga, com dez vitórias, dois empates e a única derrota datando de maio de 2024, quando os suábios venceram por 3 a 1 fora de casa.

Notícias de Bayern de Munique x Stuttgart

Bayern de Munique

O Bayern chega praticamente em força máxima para o duelo. Tom Bischof segue de fora por problema na panturrilha, enquanto o jovem Lennart Karl, que vinha ganhando minutos importantes, cumpre tratamento por lesão muscular. Sven Ulreich, terceiro goleiro, também segue indisponível por desconforto na virilha.

A boa notícia é o retorno de Alphonso Davies à condição de titular. O canadense, que ficou meses fora por ruptura de ligamento cruzado, volta ao lado esquerdo da defesa. Jamal Musiala, que vinha gerenciando minutos após problemas no tornozelo, deve seguir entre os onze iniciais e tem ganhado ritmo a cada partida. Manuel Neuer, prestes a completar 595 jogos oficiais pelo clube, mantém a titularidade aos 40 anos.

Escalação provável do Bayern de Munique (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Kim, e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala e Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Stuttgart

O Stuttgart sente bastante a ausência forçada de Deniz Undav, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O alemão é o artilheiro da equipe e a principal arma ofensiva, com 18 gols na Bundesliga 2025/26. Hoene lamentou publicamente a perda, mas reconheceu que o pequeno descanso pode ajudar Undav a se recuperar para o duro calendário final, que inclui semifinal da DFB-Pokal e jogos contra concorrentes diretos por vaga europeia.

Lazar Jovanovic, jovem promessa da equipe, segue fora com problema nas costas, e David Santos, com lesão na coxa, tem retorno previsto apenas para o fim do mês. Justin Diehl é outro nome com retorno marcado para os últimos dias de abril. Apesar das baixas, Hoene tem opções para reorganizar o setor ofensivo.

Escalação provável do Stuttgart (4-2-3-1): Nübel; Assignon, Jeltsch, Chabot e Hendriks; Karazor e Stiller; Leweling, Nartey e Führich; Demirović. Técnico: Sebastian Hoene.

Destaques individuais de Bayern de Munique x Stuttgart

Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane 31 Gols na Bundesliga 2025/26 26 Jogos disputados na liga 3 Gols marcados no jogo de ida contra o Stuttgart 9 Camisa que veste no Bayern Jogador destaque · Stuttgart Ermedin Demirović 9 Gols na Bundesliga 2025/26 20 Jogos disputados na liga 7,09 Nota média no FotMob 9 Camisa que veste no Stuttgart

Os técnicos

Vincent Kompany ultrapassou a marca de 100 jogos no comando do Bayern. O belga construiu um trabalho impressionante: 50 vitórias em 64 jogos pela Bundesliga e média de 3,2 gols marcados por partida, a melhor da história do clube no comando técnico. A filosofia de Kompany combina pressão alta, ataque vertical e flexibilidade tática. O 4-2-3-1 é a base, mas o belga alterna sistemas conforme o adversário e o momento da partida.

Sebastian Hoeneß tem ligação afetiva com o Bayern. Sobrinho de Uli Hoeneß, lenda absoluta dos bávaros, ele iniciou a carreira de treinador na base do clube de Munique antes de assumir o Hoffenheim e, em 2023, o Stuttgart. No clube suábio, transformou um time ameaçado pelo rebaixamento em vice-campeão alemão na temporada 2023/24 e classificado para a Champions League. O treinador de 43 anos é elogiado pela capacidade de organização tática e por extrair desempenho coletivo de elencos com orçamento limitado.

Análise tática

O Bayern deve repetir o 4-2-3-1 que vem dando certo na temporada. Kimmich e Goretzka formam a base de proteção da defesa, com Olise pela direita, Musiala como meia-atacante central e Luis Díaz pela esquerda. Harry Kane atua como referência fixa, mas com liberdade para descer e participar da construção. A combinação cria múltiplas opções de finalização e exige da defesa adversária uma marcação compacta.

A pressão alta é marca registrada do Bayern de Kompany. Os atacantes pressionam a saída de bola adversária com agressividade, e a recuperação no campo ofensivo costuma resultar em chances claras. Contra o Stuttgart, é provável que essa intensidade se mantenha, especialmente se o Bayern abrir o placar cedo. A linha defensiva alta exige atenção redobrada às costas dos laterais.

O Stuttgart deve apostar em um 4-2-3-1 mais cauteloso, com Karazor e Stiller controlando o meio e tentando neutralizar a movimentação de Musiala entre linhas. Sem Undav, Demirović assumirá a referência ofensiva, com a missão de segurar a bola e dar tempo para Leweling, Nartey e Führich chegarem em apoio. Os contra-ataques rápidos pelos lados serão a principal arma para tentar surpreender a defesa bávara.

A vulnerabilidade do Bayern, quando existe, aparece nas transições defensivas após perder a bola no campo de ataque. O Stuttgart pode tentar explorar esse momento com Führich e Leweling em diagonais rápidas. No entanto, sem Undav para fixar os zagueiros centrais, a chance de finalizar essas jogadas diminui consideravelmente.

Prognóstico de placar exato para Bayern de Munique x Stuttgart

🎯 Previsão de Placar Bayern de Munique 3 x 1 Stuttgart O Bayern entra em campo podendo confirmar o título da Bundesliga em casa e tem a melhor produção ofensiva da Europa. Sem Undav, principal artilheiro do Stuttgart, o time visitante perde força no ataque, mas tem qualidade individual para descontar. O Bayern marcou 100 gols em 28 rodadas da Bundesliga e atingiu recorde de 105 gols na temporada após golear o St. Pauli por 5 a 0.

Harry Kane lidera a artilharia da liga com 31 gols em 26 jogos e marcou três gols no jogo de ida, vencido pelos bávaros por 5 a 0.

O Stuttgart sentirá a ausência de Deniz Undav, suspenso pelo quinto cartão amarelo e segundo maior goleador da Bundesliga, com 18 gols.

Em quatro jogos consecutivos sob Sebastian Hoeneß, o Stuttgart sofreu pelo menos dois gols por partida e enfrentará o ataque mais produtivo da liga alemã.

Demirović e Führich têm capacidade individual para construir uma jogada de gol e evitar o placar zerado para o Stuttgart.

Resumo do palpites do Lance para Bayern de Munique x Stuttgart