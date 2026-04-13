Bayern de Munique x Real Madrid – Palpites, análise e odds (15/04)

O Bayern de Munique recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 15 de abril, na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Os bávaros chegam a esta segunda partida com a vantagem de 2 a 1 conquistada no Santiago Bernabéu no jogo de ida, graças aos gols de Luis Díaz e Harry Kane. Kylian Mbappé havia diminuído o placar aos 74 minutos para manter vivas as esperanças madrilenhas.

O 30º entre as duas equipes na Champions League - confronto mais repetida na história da competição - coloca frente a frente os hexacampeões europeus contra os 15 vezes vencedores do torneio.

O Bayern, impulsionado por uma temporada notável sob o comando de Vincent Kompany, busca uma classificação às semifinais pela primeira vez desde 2024. Do outro lado, o Real Madrid de Álvaro Arbeloa não tem mais objetivos na La Liga e concentra todo foco na conquista da Champions League para salvar a temporada.

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Análise da partida

O Bayern realiza uma temporada 2025-2026 perfeita na Bundesliga. Com 76 pontos após 29 rodadas e 105 gols marcados – um total recorde que supera as míticas 101 finalizações certeiras da temporada 1971-72 –, os muniquenses possuem 12 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund a cinco jogos do fim do campeonato.

A dinâmica atual não deixa dúvidas: apenas uma derrota no campeonato nesta temporada (diante do Augsburg, em janeiro) e uma sequência impressionante de vitórias. No último sábado, golearam o St. Pauli por 5 x 0 fora de casa, com sete alterações promovidas por Kompany para poupar os titulares.

Como mandante na Champions League, o Bayern venceu todos os jogos nesta temporada, com uma média de 3,2 gols por partida. Em todas as competições, os bávaros foram derrotados apenas duas vezes em 44 confrontos. Números que atestam a sua dominância.

O Real Madrid vive um momento bem mais complicado. A nove pontos do Barcelona na La Liga após o empate em 1 x 1 com o Girona na última sexta-feira, os Merengues acumulam uma sequência de três jogos sem vitória (derrota por 2 x 1 em Mallorca, revés por 1 x 2 para o Bayern na ida e empate com o Girona).

A temporada madrilenha tem sido conturbada. Xabi Alonso, contratado para suceder Carlo Ancelotti no último verão europeu foi demitido em janeiro após a derrota na Supercopa da Espanha para o Barcelona. Promovido a partir da Castilla, Álvaro Arbeloa colocou ordem na casa desde então e conduziu a equipe a uma boa campanha europeia, marcada pela eliminação espetacular do Manchester City na fase anterior.

O título da La Liga parece inalcançável, tornando esta Champions League o último grande objetivo da temporada para o Real. Arbeloa foi direto ao ponto: "Somos o Real Madrid, não existe medo. Vamos lá para vencer".

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Confrontos diretos

Em 29 confrontos pela Champions League, o balanço é quase perfeitamente equilibrado entre os dois clubes: 13 vitórias para o Real, 12 para o Bayern e quatro empates. Trata-se, pura e simplesmente, do duelo mais disputado da história da competição, frequentemente apelidado de "Clássico europeu".

O jogo de ida encerrou uma sequência de nove partidas sem vitória do Bayern diante do Real na Champions League (sete derrotas e dois empates). A vitória bávara anterior ao dia 7 de abril remontava a 2016, em um quarto de final vencido por 2 x 1 no Bernabéu. Os muniquenses, aliás, não venciam na casa madrilenha desde maio de 2001.

Nas 14 eliminatórias de mata-mata entre as duas equipes, o Real Madrid avançou em oito ocasiões. No entanto, o Bayern pode se apoiar em uma estatística animadora: nas 13 eliminatórias europeias em que venceu o jogo de ida fora de casa, garantiu a classificação em 12 delas.

No último confronto antes desta temporada, na semifinal de 2023-2024, o Real havia virado contra o Bayern em um cenário dramático, graças a um doblete de Joselu nos minutos finais do jogo de volta (2 x 1, após 2 x 2 na ida).

Notícias de Bayern de Munique x Real Madrid

Bayern de Munique

A principal dúvida gira em torno de Harry Kane. O atacante inglês sentiu um incômodo no tornozelo após o Bernabéu. Ficou no banco sem entrar em campo no sábado diante do St. Pauli, preservado por precaução após reações pós-jogo. Kane, contudo, deve começar como titular na quarta-feira.

O Bayern terá de se virar sem Lennart Karl, a joia de 18 anos autor de quatro gols e duas assistências em sete jogos de Champions League nesta temporada. Vítima de uma lesão muscular na coxa direita diagnosticada na sexta-feira, ele deve ficar afastado por cerca de três semanas segundo seu empresário, Michael Ballack.

No departamento médico, Sven Ulreich, Cassiano Kiala, Cardozo e Wisdom Mike também estão fora. Upamecano e Laimer, sob risco de suspensão, estão no entanto disponíveis para esta partida.

Bayern de Munique (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Real Madrid

O Real Madrid é duramente atingido por lesões. Rodrygo está fora até o fim da temporada e também da Copa do Mundo, após uma grave lesão no joelho sofrida no início de março. Thibaut Courtois, por sua vez, não joga desde a lesão na coxa sofrida contra o Manchester City em 17 de março e espera um retorno na semifinal em caso de classificação.

Kylian Mbappé, atingido acima do olho direito após uma cotovelada de Vitor Reis no jogo contra o Girona, precisou levar pontos. Ausente do treino de domingo, ele deve mesmo assim estar em campo em Munique.

Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na ida, Aurélien Tchouaméni ficará de fora desta partida – um desfalque pesado para o meio-campo madrilenho. Ferland Mendy, incomodado por problemas nos isquiotibiais, retomou os treinos e pode estar disponível, assim como Dani Ceballos, de volta ao grupo.

Seis jogadores do Real estavam sob risco de suspensão antes da ida (Mbappé, Vinícius Jr., Bellingham, Huijsen, Tchouaméni e Carreras), um fator que pode pesar no comprometimento nos duelos.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Güler, Valverde, Camavinga, Vinícius Jr.; Mbappé, Brahim Díaz. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Destaques individuais de Bayern de Munique x Real Madrid

Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane Atacante · Inglaterra · Autor de gol na ida no Bernabéu, busca o 50º gol na temporada 49 Gols na temporada (todas as competições) 11 Gols na Champions League 2025-26 31 Gols na Bundesliga 2025-26 15 Gols nas últimas 14 partidas de Champions League Jogador destaque · Real Madrid Kylian Mbappé Atacante · França · Artilheiro da Champions League 2025-26 com 14 gols 14 Gols na Champions League 2025-26 (artilheiro) 23 Gols na La Liga 2025-26 39 Gols na temporada (todas as competições) 1º Primeiro a atingir 14 gols em uma edição da UCL desde Benzema

Os técnicos

Vincent Kompany disputa sua segunda temporada no comando do Bayern e o balanço é impressionante. O ex-zagueiro belga transformou a equipe em uma verdadeira máquina de vencer, com apenas uma derrota no campeonato e um futebol ofensivo recorde. Sereno e metódico, ele instaurou uma marcação alta e uma força coletiva que se refletem nos resultados.

Do outro lado, Álvaro Arbeloa representa um perfil atípico. Ex-lateral do Real (238 jogos, duas Champions League conquistadas como jogador), ele subiu todos os degraus do clube antes de assumir o comando da equipe principal em janeiro. Apesar da pouca experiência no mais alto nível, soube impor sua autoridade graças à ousadia tática e ao sangue-frio.

Análise tática

O Bayern deve manter seu 4-2-3-1. Kimmich e Pavlovic formarão a dupla de volantes, com Olise pela direita, Musiala como meia central e Díaz pela esquerda atrás de Kane. Esse esquema favorece uma marcação alta e transições rápidas. Na ida, os muniquenses permitiram apenas 48% de posse de bola ao adversário no Bernabéu, prova da capacidade de impor seu ritmo diante de grandes equipes.

A principal fragilidade bávara pode estar nas laterais. Stanisic e Laimer não são laterais de origem, e Vinícius Jr. já criou problemas na ida. Upamecano também teve algumas hesitações no segundo tempo, especialmente em uma leitura aérea equivocada que poderia ter custado caro.

O Real Madrid precisará adotar uma postura mais ofensiva. A ausência de Tchouaméni pesa, já que ele garantia o equilíbrio defensivo do meio-campo. Camavinga ou Thiago Pitarch terão a responsabilidade de suprir essa lacuna.

A chave para os madrilenhos será impor um ritmo elevado desde o apito inicial para fazer o Bayern recuar. Será necessário marcar rapidamente – de preferência sem sofrer gol nos primeiros 15 minutos – para seguir vivo nesta eliminatória.

O principal perigo para o Real está nos contragolpes bávaros. Com Olise, Díaz e Kane em projeção rápida, qualquer perda de bola pode ser fatal. Manuel Neuer, autor de sete defesas na ida, lembrou que segue sendo referência nos grandes compromissos.

Prognóstico de placar exato para Bayern de Munique x Real Madrid

🎯 Previsão de placar Bayern de Munique 2 x 1 Real Madrid Classificação do Bayern de Munique (4 x 2 no placar agregado). O Bayern controla o jogo em casa e amplia a vantagem, mas o Real encontra um gol de consolação sem conseguir virar a eliminatória. O Bayern está invicto como mandante na Champions League nesta temporada, com média de 3,2 gols por partida em casa na competição.

Harry Kane, mesmo com limitações físicas, busca o 50º gol na temporada e marcou em cada um dos três últimos quartos de final fora de casa do Bayern.

A ausência de Tchouaméni fragiliza o meio-campo do Real, e a de Courtois no gol segue como desvantagem concreta que Lunin não compensa totalmente.

O placar de 2 x 1 se repetiu em quatro dos cinco últimos confrontos entre as duas equipes, incluindo o jogo de ida desta eliminatória.

Resumo do palpites do Lance para Bayern de Munique x Real Madrid