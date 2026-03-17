Bayern de Munique x Atalanta – Palpites, análise e odds (18/03)

A Allianz Arena recebe nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília) o jogo de volta de um confronto de oitavas de final que, no papel, parecia já resolvido. O Bayern de Munique venceu a Atalanta por 6 x 1 em Bergamo, com gols de Josip Stanišić, Michael Olise, duas vezes, Serge Gnabry, Nicolas Jackson e Jamal Musiala, antes de Mario Pašalić descontar nos acréscimos. Foi uma atuação dominante do início ao fim, muito acima até da expectativa dos torcedores mais otimistas.

Ainda assim, o duelo em Munique chega com fatores novos. O Bayern enfrenta uma crise no gol, já que Manuel Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich estão lesionados, o que obriga o clube a recorrer a um jovem goleiro. Harry Kane, por outro lado, deve retornar após ter ficado fora da ida por problema na panturrilha. Já a Atalanta precisa de uma remontada histórica para ainda sonhar com a classificação.

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Análise da partida

Após a ampla vitória conquistada na Itália na semana passada, os bávaros disputaram um jogo importante na Bundesliga contra o Leverkusen, outro clube alemão ainda vivo no cenário europeu. Um empate por um a um cedido na BayArena, em duelo marcado por lesões e uma expulsão.

Apesar da divisão de pontos, o Bayern segue isolado na liderança (nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund). Os resultados recentes incluem uma vitória por três a dois contra o Eintracht Frankfurt, um triunfo por três a dois em Dortmund e uma goleada por quatro a um sobre o Borussia Mönchengladbach nas últimas rodadas do campeonato, confirmando o domínio do clube no cenário nacional.

Do lado de Bergamo, a sequência recente inspira menos confiança. A Atalanta não venceu nenhuma das suas últimas cinco partidas, acumulando três empates e duas derrotas: uma derrota por dois a um para o Sassuolo, dois empates consecutivos por dois a dois contra a Lazio e o Udinese, a humilhação por seis a um em casa diante do Bayern no jogo de ida e, por fim, um empate por um a um no campo da Inter neste fim de semana. A equipe de Raffaele Palladino atravessa um momento difícil que torna a missão em Munique ainda mais complexa.

A Atalanta marcou apenas quatro gols fora de casa nesta campanha da Liga dos Campeões, o pior total entre as equipes ainda em disputa na fase de oitavas. Para contextualizar: não existe nenhum precedente na história das competições europeias de uma equipe que tenha revertido uma desvantagem de cinco gols ou mais em uma fase eliminatória.

Outros palpites para Bayern de Munique x Atalanta

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Confrontos diretos

As duas equipes nunca haviam se enfrentado na Liga dos Campeões antes desta edição de 2025/26. Trata-se, portanto, de um primeiro capítulo entre clubes com trajetórias bem diferentes na competição. O Bayern alcança sua 18ª classificação consecutiva para as oitavas de final, enquanto a Atalanta disputa apenas sua terceira campanha na fase de grupos da Champions.

Até aqui, o único precedente entre os dois clubes na competição é justamente o jogo de ida, disputado em 10 de março de 2026. Na ocasião, o Bayern de Munique dominou do início ao fim, finalizou 24 vezes contra apenas cinco da equipe de Bergamo e construiu vantagem de três gols já nos primeiros 25 minutos.

Notícias de Bayern de Munique e Atalanta

Bayern de Munique - A crise dos goleiros

Este é o grande tema na Baviera nas últimas horas: a situação dos goleiros. Neuer está lesionado na panturrilha, Urbig sofreu uma concussão durante o jogo de ida em Bergamo e Ulreich teve ruptura muscular no adutor direito na partida da Bundesliga contra o Leverkusen, no sábado. Com isso, caso nem Ulreich nem Urbig tenham condições de atuar na quarta-feira, a responsabilidade pode ficar com Leonard Prescott, de 16 anos, que já esteve no grupo profissional como reserva nas duas últimas partidas.

Se for titular, Leonard Prescott se tornará o goleiro mais jovem da história da Liga dos Campeões, com 16 anos e 176 dias, superando o recorde anterior de Maarten Vandevoordt, que estreou com 17 anos e 287 dias. O jovem passou pelas categorias de base do Bayern depois de deixar a academia do Union Berlin em 2023.

Joshua Kimmich e Michael Olise estão suspensos para este jogo, após receberem o terceiro cartão amarelo na competição durante a partida de ida, já nos minutos finais, quando o placar marcava 6 x 0. A UEFA não abriu procedimentos disciplinares adicionais contra os jogadores do clube alemão. Ambos cumprem suspensão automática de uma partida e poderão voltar em uma eventual quartas de final.

Harry Kane deve retornar após ter desfalcado o time no jogo de ida. O centroavante inglês soma oito gols em nove partidas da Liga dos Campeões nesta temporada. Alphonso Davies, por sua vez, segue fora. Segundo o técnico da seleção canadense, Jesse Marsch, o retorno do lateral é esperado em duas ou três semanas.

Provável escalação do Bayern (4-2-3-1): Prescott; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Pavlovic e Goretzka; Karl, Gnabry e Luis Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Atalanta - Desfalques e dúvidas

A Atalanta não pode contar com Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere por lesão, nem com Yunus Musah, suspenso. Giorgio Scalvini, o melhor jogador dos bergamascos na Serie A nesta temporada, havia sido suspenso para o jogo de ida e estará de volta para este segundo confronto em Munique na quarta-feira.

Harry Kane marcou oito gols na Liga dos Campeões em apenas nove partidas nesta temporada, demonstrando uma eficiência impressionante. Gianluca Scamacca, por sua vez, mostrou qualidades reais na competição ao balançar as redes em três das seis últimas partidas de Champions antes de enfrentar o Bayern. Um duelo de centroavantes se anuncia na Allianz Arena.

Provável escalação da Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolašinac e Bernasconi; Sulemana, de Roon, Pašalić e Zalewski; Krstović e Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

Jogador destaque · Bayern Munich Harry Kane Centroavante · 32 anos · ENG 8 Gols na C1 2025/26 9 Jogos disputados na C1 8.28 Nota média na Bundesliga 4.94 xG na Champions League Jogador destaque · Atalanta BC Gianluca Scamacca Centroavante · 26 anos · ITA 3 Gols na C1 2025/26 8 Gols na Serie A 6.89 Nota média na Serie A 3 Gols consecutivos na C1 antes da ida

Os técnicos

Vincent Kompany, no Bayern de Munique, comanda um projeto que avança rapidamente. A condução do 6 x 1 em Bergamo mostrou uma equipe taticamente disciplinada e capaz de ser extremamente eficiente nas transições ofensivas. Após o jogo de ida, o técnico belga declarou: "Foi a atuação que esperávamos. Diria até que poderíamos ter marcado mais um ou dois gols." Para o confronto de volta, em casa, ele terá de administrar um time afetado por suspensões e, principalmente, por uma inédita crise no gol.

Raffaele Palladino, por sua vez, assumiu uma Atalanta em reconstrução após a saída de peças importantes, como Ademola Lookman, que foi para o Atlético de Madrid. Sua condução no primeiro confronto foi vista pela imprensa italiana como passiva demais diante da pressão alta do Bayern. Depois da derrota em Bergamo, ele reconheceu: "Pedimos desculpas aos torcedores. Jogamos talvez contra a melhor equipe do mundo no momento." Agora, a Atalanta tenta ao menos responder de forma competitiva e deixar a Liga dos Campeões de cabeça erguida.

Análise tática

O Bayern Munich deve se organizar em um 4-2-3-1, embora as ausências de Kimmich e Olise alterem profundamente o setor do meio de campo e a ala direita. Lennart Karl, de 18 anos, é o candidato natural para substituir o atacante da seleção francesa. O alemão já estreou em uma partida de Champions League contra o PSV e deu uma assistência naquela ocasião. Tom Bischof ou Goretzka devem completar o meio ao lado de Pavlovic.

Um dos grandes trunfos do Bayern no jogo de ida foi a capacidade de Pavlovic e Kimmich de romper linhas: os dois meias realizaram respectivamente 20 e 13 passes em profundidade, os maiores totais de todos os jogadores em campo. A ausência de Kimmich reduz essa capacidade, mas Pavlovic pode compensar em parte o vazio no coração do jogo.

A Atalanta deve jogar em um 4-4-2 ou 4-4-2 losango, com Scamacca e Krstović no ataque e um bloco médio visando reduzir os espaços nas costas da defesa. Os bergamascos marcaram apenas quatro gols fora de casa nesta campanha europeia, e seu bloco defensivo como visitante é o principal trunfo. A grande brecha de Bergamo continua sendo nas transições defensivas, algo que o Bayern Munich tentará explorar como fez no jogo de ida.

Do lado bávaro, a verdadeira questão tática está no gol. Um goleiro de 16 anos sem experiência profissional diante de uma equipe que não tem «nada a perder» pode gerar situações inesperadas, ainda que a vantagem conquistada na ida ofereça mais tranquilidade ao arqueiro bávaro.

Dicas de apostas para Bayern de Munique e Atalanta

Aposta principal: Mais de 3.5 gols no total – odd 1,85 Aposta alternativa 1: Harry Kane marca a qualquer momento – odd 1,53 Aposta alternativa 2: Ambas as equipes marcam – odd 1,60 Aposta alternativa 3: Momento do gol 1: 00-14:59 – odd 2,90

Por que mais de 3.5 gols?

Nos últimos dez jogos do Bayern Munich em todas as competições, o total de 2.5 gols foi superado em oito ocasiões, para uma média de 3.1 gols por partida A Atalanta não terá nada a perder neste confronto e poderá adotar uma postura ofensiva durante os 90 minutos Harry Kane retorna após ter perdido o jogo de ida e marcou três gols nos seus últimos seis jogos de Champions A Atalanta vai querer sair de cabeça erguida da Liga dos Campeões, o que tende a gerar uma partida mais aberta

Odds indicativas. Verifique os valores junto ao seu operador de apostas. Aposte apenas o que pode perder e encare as apostas como entretenimento.

Previsão de placar · Liga dos Campeões · Oitavas de Final Bayern Munich 3 × 1 Atalanta Bayern classificado com placar agregado de 9 x 2 Por que 3 a 1? O Bayern, mesmo sem Olise e Kimmich, segue como grande favorito em casa com um elenco muito superior ao da Atalanta. Harry Kane retorna e pode dar continuidade ao festival bávaro iniciado na ida.

O Bayern, mesmo sem Olise e Kimmich, segue como grande favorito em casa com um elenco muito superior ao da Atalanta. Harry Kane retorna e pode dar continuidade ao festival bávaro iniciado na ida. A Atalanta jogará sem pressão e pode criar dificuldades pontuais ao Bayern, sobretudo se a queda de intensidade dos jogadores de Vincent Kompany – com a classificação já assegurada – abrir espaços.

A Atalanta jogará sem pressão e pode criar dificuldades pontuais ao Bayern, sobretudo se a queda de intensidade dos jogadores de Vincent Kompany – com a classificação já assegurada – abrir espaços. O Bayern venceu 16 dos seus 18 jogos em casa em todas as competições nesta temporada.

O Bayern venceu 16 dos seus 18 jogos em casa em todas as competições nesta temporada. A Atalanta venceu apenas três dos seus dez últimos jogos fora como visitante na Champions League, cedendo nove gols e marcando apenas cinco. Previsão final: Uma vitória do Bayern não está em dúvida diante do seu público. Os bávaros devem administrar o jogo com tranquilidade, enquanto os italianos tentam se despedir da competição com dignidade.

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