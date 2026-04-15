Bayer Leverkusen x Augsburg – Palpites, análise e odds (18/04)

O Bayer Leverkusen recebe o Augsburg na BayArena pela 30ª rodada da Bundesliga 2025/26, em um duelo que coloca frente a frente dois momentos distintos da temporada alemã. O Leverkusen, quinto colocado com 52 pontos em 29 jogos, vem embalado por uma vitória de prestígio fora de casa sobre o Borussia Dortmund e quer manter a pressão na briga por uma vaga na Champions League.

Do outro lado, o Augsburg chega a Leverkusen estacionado no meio da tabela, na décima posição com 33 pontos e sem vencer há seis partidas consecutivas na Bundesliga. A equipe de Manuel Baum não sabe o que é triunfo desde o início de março, embora tenha mostrado sinais de reação nos empates recentes. O retrospecto geral entre os clubes favorece amplamente os mandantes, e as casas de apostas refletem essa tendência.

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Análise da partida

O Leverkusen atravessa a temporada com oscilações que não condizem com um elenco do seu calibre. Kasper Hjulmand, que assumiu o comando no início de dezembro após a demissão de Erik ten Hag, reconstruiu a identidade tática da equipe e a colocou de volta na disputa pelas posições europeias. A saída de Florian Wirtz para o Liverpool no verão de 2025 foi um golpe duro, mas nomes como Aleix García, Ibrahim Maza e o artilheiro Patrik Schick compensaram a perda com produção ofensiva consistente.

Nos últimos cinco jogos, o Leverkusen venceu dois, empatou dois e perdeu um. A vitória por 1 x 0 sobre o Dortmund fora de casa, com gol de Robert Andrich, foi o resultado mais expressivo do período. Antes disso, a goleada de 6 x 3 sobre o Wolfsburg na BayArena mostrou o poder de fogo do ataque, ainda que o placar também tenha exposto fragilidades defensivas. O empate por 3 x 3 com o lanterna Heidenheim, fora de casa, reforçou essa preocupação.

Em casa, o Leverkusen acumula oito vitórias em 14 jogos na Bundesliga nesta temporada, com média de dois gols marcados por partida. A BayArena segue sendo um território respeitável para os mandantes, embora não tão dominante quanto na temporada do título sob Xabi Alonso. O time tem cinco clean sheets nos últimos dez jogos em casa e marcou 14 gols nesse intervalo.

O Augsburg, por sua vez, é um time em busca de estabilidade. Manuel Baum foi contratado como interino para substituir Sandro Wagner, demitido em dezembro, e acabou permanecendo no cargo. Sob seu comando, a equipe acumula nove vitórias, seis empates e 14 derrotas na temporada. Os números fora de casa são particularmente preocupantes: apenas três vitórias em 14 jogos como visitante, com média de 1,8 gol sofrido por partida.

A última vitória do Augsburg foi em março. Desde então, a equipe empatou em 1 x 1 com o Hamburger SV fora de casa e em 2 x 2 com o Hoffenheim em casa. No confronto com o Hoffenheim, o time abriu 2 x 0 com gols de Alexis Claude-Maurice e Michael Gregoritsch nos primeiros 14 minutos, mas deixou o adversário empatar antes do intervalo. Para piorar, Claude-Maurice desperdiçou um pênalti aos 85 minutos que teria garantido a vitória.

Na tabela, o Augsburg está sete pontos acima da zona de rebaixamento e matematicamente seguro, mas longe de qualquer objetivo europeu. A motivação principal é o orgulho profissional e encerrar a temporada com regularidade.

Palpites para Bayer Leverkusen x Augsburg

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Confrontos diretos

O histórico entre Leverkusen e Augsburg é amplamente favorável aos Werkself. Em 31 confrontos diretos, o Leverkusen venceu 20, houve sete empates e o Augsburg triunfou apenas quatro vezes. A média de gols nos duelos é de 2,9 por jogo, um número que reflete partidas geralmente movimentadas.

No jogo do primeiro turno desta temporada, disputado na WWK Arena em 6 de dezembro de 2025, o Augsburg surpreendeu e venceu por 2 x 0. Dimitrios Giannoulis abriu o placar logo aos seis minutos, e Anton Kade ampliou aos 28. O Leverkusen dominou a posse de bola com 68%, mas foi ineficiente nas finalizações, registrando apenas dois chutes no alvo em 20 tentativas. Foi uma derrota que marcou um momento difícil na temporada dos visitantes.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Leverkusen tem três vitórias contra duas do Augsburg, sem nenhum empate. O padrão recente mostra que os duelos entre esses clubes tendem a ser decididos com clareza, sem espaço para divisão de pontos. Na BayArena, o Leverkusen tem um domínio ainda maior no retrospecto histórico, com apenas uma derrota nos últimos seis jogos em casa contra o Augsburg.

Notícias de Leverkusen e Augsburg

Leverkusen: desfalques e dúvidas

Kasper Hjulmand enfrenta uma lista considerável de ausências para este confronto. Alejandro Grimaldo, um dos jogadores mais influentes do elenco, está lesionado e fora da partida. O lateral-esquerdo espanhol acumula oito gols e é peça fundamental na construção ofensiva pelo corredor esquerdo.

Equi Fernández, contratação de peso para o meio-campo, segue se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e não tem previsão de retorno esta temporada. Exequiel Palacios, apesar de ter atuado contra o Dortmund, carrega um histórico de problemas na virilha e é monitorado com cautela. Lucas Vázquez lida com problema muscular, e Martin Terrier está fora com lesão no tendão.

Axel Tape-Kobrissa é dúvida com desconforto no tendão. Jarell Quansah, que perdeu o jogo contra o Wolfsburg com problema na coxa, voltou a atuar contra o Dortmund e deve estar disponível. A boa notícia é que Robert Andrich, Edmond Tapsoba, Aleix García e Patrik Schick estão todos aptos.

Provável escalação do Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken; Loic Badé, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Montrell Culbreath, Aleix García, Jonas Hofmann, Tim Oermann; Ibrahim Maza, Nathan Tella; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

Augsburg: desfalques e dúvidas

Chrislain Matsima está fora com problema muscular na coxa, e Florian Keitel segue indisponível por lesão no joelho.

Keven Schlotterbeck, suspenso contra o Hoffenheim, cumpriu a punição e retorna ao elenco. Sua presença reforça uma zaga que precisou improvisar na última rodada. Cedric Zesiger, titular contra o Hoffenheim, teve atuação discreta e marcou contra, o que pode abrir espaço para Schlotterbeck reassumir a posição.

No ataque, Alexis Claude-Maurice é o principal nome. O franco-mauriciano lidera as estatísticas ofensivas do time com quatro gols e quatro assistências na Bundesliga. Michael Gregoritsch, com três gols, também é presença certa. Fabian Rieder contribui com quatro gols, mas não marca há mais de um mês.

Provável escalação do Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen; Arthur Chaves, Keven Schlotterbeck, Cedric Zesiger; Robin Fellhauer, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Dimitrios Giannoulis; Anton Kade, Alexis Claude-Maurice; Michael Gregoritsch. Técnico: Manuel Baum.

Destaques individuais de Leverkusen x Augsburg

Jogador destaque · Leverkusen Patrik Schick 10 Gols na Bundesliga 2025/26 Artilheiro Principal goleador do Leverkusen na temporada 23 Jogos disputados em todas as competições Referência Ponto focal do ataque no sistema de Hjulmand Jogador destaque · Augsburg Alexis Claude-Maurice 4 Gols na Bundesliga 2025/26 4 Assistências na Bundesliga 2025/26 8 Participações em gols na temporada Decisivo Dois gols nos últimos seis jogos da Bundesliga

Os técnicos

Kasper Hjulmand chegou ao Leverkusen em dezembro de 2025 com a missão de reorganizar um elenco que havia perdido a identidade sob a gestão rápida e conturbada de Erik ten Hag. O dinamarquês, conhecido pelo trabalho meticuloso com a seleção da Dinamarca, trouxe estabilidade tática e emocional ao grupo. Sob seu comando, o Leverkusen tem 56% de aproveitamento em 27 jogos, com média de 1,89 ponto por partida. A grande prova do seu trabalho foi a vitória por 1 x 0 sobre o Dortmund fora de casa na última rodada.

Manuel Baum assumiu o Augsburg também em dezembro, inicialmente como interino após a demissão de Sandro Wagner. O técnico de 46 anos, com passagem anterior pelo Schalke 04, manteve o cargo e tenta dar regularidade a uma equipe que sofre com a segunda pior defesa da liga. O aproveitamento do Augsburg sob Baum é de 28% em 92 jogos totais (incluindo passagens anteriores), mas a atual temporada apresenta melhoras pontuais, especialmente na organização defensiva em jogos em casa.

Análise tática

O Leverkusen deve manter o esquema 3-4-2-1 que tem utilizado com frequência nas últimas rodadas. Sem Grimaldo, a ala esquerda perde muito em qualidade ofensiva. Tim Oermann ou outro substituto terá de cumprir a função, o que reduz a capacidade de criação pelo lado esquerdo. A aposta principal de Hjulmand deve recair sobre a movimentação de Maza e Tella por trás de Schick, combinando com as subidas de Culbreath pela direita.

Aleix García será o maestro do meio-campo. O espanhol tem a responsabilidade de ditar o ritmo de jogo e alimentar os atacantes com passes progressivos. Contra o Dortmund, a equipe cedeu a posse (47%) e apostou em transições rápidas, um modelo que pode se repetir caso o Augsburg resolva pressionar alto, embora esse cenário seja improvável.

O Augsburg também joga no 3-4-2-1, um espelho tático do adversário. A equipe de Baum tende a se posicionar em bloco médio-baixo fora de casa, cedendo a posse e buscando transições. Contra o Hoffenheim, o Augsburg teve apenas 34% de posse, mas foi eficiente nos contra-ataques e registrou 17 finalizações (oito no alvo), contra 13 do adversário.

O confronto tático principal estará nas alas. Culbreath, pelo lado direito do Leverkusen, terá de lidar com Giannoulis, que é um lateral ofensivo perigoso. Do outro lado, a ausência de Grimaldo pode ser explorada pelo Augsburg com combinações entre Fellhauer e Kade. O meio-campo compacto de Massengo e Rieder precisará suportar a pressão de García e Hofmann, tarefa que exigirá disciplina e resistência física.

A principal fragilidade do Augsburg está na defesa sem seu capitão Gouweleeuw. A zaga improvisada, provavelmente com Chaves, Schlotterbeck e Zesiger, terá de conter um ataque que marcou seis gols contra o Wolfsburg há duas semanas. Os dados indicam que o Augsburg não conseguiu manter a meta inviolada em nenhum dos últimos dez jogos fora de casa.

Prognóstico de placar exato para Leverkusen x Augsburg

🎯 Palpite do Lance! Leverkusen 3 x 1 Augsburg O Leverkusen deve impor sua superioridade na BayArena, especialmente contra uma defesa do Augsburg sem seu capitão e com o pior desempenho fora de casa entre os times do meio da tabela. A equipe de Hjulmand precisa de pontos para se manter na briga por Champions League e não pode se dar ao luxo de tropeçar em casa. O Augsburg não venceu nenhum dos últimos seis jogos na Bundesliga

nenhum dos últimos jogos na Bundesliga O Leverkusen marcou 14 gols nos últimos seis jogos em casa na liga

nos últimos jogos em casa na liga O Augsburg não manteve a meta inviolada em nenhum dos últimos dez jogos fora de casa

a meta inviolada em nenhum dos últimos jogos fora de casa A média de gols nos confrontos diretos é de 2,9 por partida Resumo dos palpites do Lance para Leverkusen x Augsburg Melhor palpite do jogo: Leverkusen vence e ambas as equipes marcam – Odd 2,60 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,50 na Betsson Palpite alternativo 2: Leverkusen: Handicap -1 – Odd 1,65 na Superbet Palpite alternativo 3: Ambas as equipes marcam – Odd 1,60 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Leverkusen 3 x 1 Augsburg – Odd 9,50 na Betsson