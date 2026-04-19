Barra-SC x Corinthians – Palpites, análise e odds (21/04)
Barra-SC e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na história do futebol brasileiro nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, em Florianópolis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio da Ressacada, casa do Avaí, com capacidade para cerca de 17 mil torcedores.
A mudança de local ocorre porque a Arena Barra FC, em Itajaí, comporta apenas 5.500 pessoas e não atende à exigência mínima de 10 mil lugares imposta pela CBF nesta fase. O jogo de volta está marcado para 14 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo.
O Corinthians chega como atual tetracampeão da Copa do Brasil e líder do Grupo E da Copa Libertadores, mas vive momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 12 pontos em 12 rodadas.
Do outro lado, o Barra vive o melhor momento de sua história: conquistou o Campeonato Catarinense de 2026, alcançou a quinta fase da Copa do Brasil em sua estreia no torneio e eliminou América-MG e Volta Redonda nos pênaltis.
Os palpites para o confronto passam pelo ineditismo do duelo, pela dificuldade ofensiva do Pescador no mata-mata nacional e pela invencibilidade inicial de Fernando Diniz no comando do Timão.
Análise da partida
Os dados indicam um duelo de realidades distintas. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil de 2025 ao vencer o Vasco por 2 x 1 no Maracanã e inicia agora a defesa do título mais relevante da temporada. No entanto, a campanha no Brasileirão tem sido preocupante, com nove jogos sem vitória, apenas oito gols marcados e o pior ataque da Série A.
A chegada de Fernando Diniz, em 6 de abril, após a saída de Dorival Júnior, trouxe mudanças imediatas. Em quatro partidas, o treinador soma duas vitórias e dois empates, ainda sem sofrer gols. O time venceu Platense e Independiente Santa Fe pela Libertadores, além de empatar sem gols com Palmeiras e Vitória no cenário nacional.
Apesar das dificuldades no campeonato, o Corinthians lidera seu grupo na Libertadores com 100% de aproveitamento. A sequência invicta sob Diniz, aliada à recente solidez defensiva, devolve confiança a um elenco que vinha pressionado. Ainda assim, a produção ofensiva segue como principal ponto de atenção.
O Barra-SC, por sua vez, vive um momento histórico. Fundado em 2013, o clube de Balneário Camboriú conquistou a Série D de 2025 ao superar o Santa Cruz e levantou o título do Campeonato Catarinense de 2026 diante da Chapecoense. Na Copa do Brasil, eliminou adversários mais tradicionais e alcançou a quinta fase pela primeira vez.
Na Série C, o início é irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota em três rodadas. O time perdeu para o Botafogo-PB, goleou o Maranhão e empatou com o Paysandu fora de casa. O desempenho recente mostra competitividade, mas também limitações diante de adversários mais organizados.
A lógica do mata-mata mantém o confronto aberto. Com a regra do gol fora abolida, qualquer igualdade no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. Nesse cenário, o Barra precisa aproveitar o fator casa em Florianópolis para construir vantagem, enquanto o Corinthians tende a adotar uma postura mais controlada, pensando na decisão em seus domínios.
Outros palpites para Barra-SC x Corinthians
Confrontos diretos
Não há histórico entre Barra-SC e Corinthians. Este será o primeiro encontro oficial entre as equipes em qualquer competição, o que torna o duelo inédito e adiciona um peso simbólico relevante, sobretudo para o clube catarinense, que vive um momento histórico.
A ausência de confrontos diretos muda a leitura da partida. Em vez de retrospecto, o foco recai sobre o desempenho recente de cada equipe na Copa do Brasil. O Barra não marcou gols nos 180 minutos das duas fases anteriores, avançando exclusivamente nos pênaltis, enquanto o Corinthians, sob o comando de Fernando Diniz, ainda não sofreu gols em quatro jogos e tem na bola parada sua principal arma ofensiva.
Em um recorte mais amplo, o Timão leva ampla vantagem em experiência na competição. O clube soma quatro títulos da Copa do Brasil (1995, 2002, 2009 e 2025), tendo eliminado adversários como Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense, Cruzeiro e Vasco na campanha do tetracampeonato mais recente. Para o Barra, por outro lado, qualquer gol marcado nesta partida já representa um feito histórico, já que a equipe ainda busca seu primeiro tento em fases eliminatórias nacionais.
Notícias de Barra-SC x Corinthians
Barra-SC
No lado do Barra-SC, o técnico Bernardo Franco lida com um cenário mais tranquilo no departamento médico, sem baixas relevantes confirmadas. A principal saída recente foi a do atacante Geovany Soares, negociado com o Atlético Goianiense. Em contrapartida, Marcelinho e Warley seguem como opções ofensivas importantes.
O destaque individual do Barra é o goleiro Ewerton. Ele defendeu quatro pênaltis nas duas fases anteriores, dois contra o América Mineiro e dois diante do Volta Redonda. O Pescador aposta novamente em sua atuação para tentar equilibrar o confronto em Florianópolis.
Escalação provável do Barra-SC (4-3-3): Ewerton Ferreira; Fábio Soares, Jean Pierre, Éverton Alemão e Da Rocha; Tetê Bernabé, Henrique Freitas e Warley Armentano; Gabriel Silva, Cléo Silva e Lucas Vargas. Técnico: Bernardo Franco.
Corinthians
A lista de desfalques do Corinthians é extensa para o duelo. Memphis Depay segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e está fora, assim como Gui Negão, que sofreu estiramento de grau 2 na posterior da mesma região. Charles (calcanhar), João Pedro Tchoca (púbis) e Hugo Farias (joelho) completam o departamento médico, enquanto Kaio César já se recuperou e voltou a ficar à disposição.
As suspensões impostas pelo STJD, decorrentes da confusão no Dérbi, têm validade apenas para o Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Matheuzinho e André Luiz estão liberados para atuar na Copa do Brasil. Já Hugo Souza, punido por ofensa à arbitragem, segue disponível após o clube obter efeito suspensivo, devendo continuar como titular no gol.
O técnico Fernando Diniz indicou a possibilidade de rotação no elenco. Após o empate em Salvador, o treinador destacou o desgaste físico provocado pela sequência de jogos em três competições. Com menos de 72 horas entre compromissos e um novo duelo pelo Brasileirão no fim de semana, nomes como Matheus Bidu, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro aparecem como candidatos a serem poupados.
Ainda assim, por se tratar de um confronto de mata-mata e com o título como prioridade, a tendência é de manutenção de uma base próxima da equipe titular. Pedro Milans, recuperado de entorse no tornozelo, surge como opção na lateral direita, enquanto André Ramalho pode ganhar espaço no miolo da defesa.
Escalação provável do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André Luiz; Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kayke Ferrari; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Destaques individuais de Barra-SC x Corinthians
Os Técnicos
Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians em 6 de abril de 2026, com contrato válido até o fim da temporada. O treinador tem ligação antiga com o clube, onde atuou como jogador entre 1997 e 1998, período em que disputou 50 partidas e conquistou o Campeonato Paulista. Ao seu lado, o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli integram a nova comissão técnica.
A missão de Diniz é clara: afastar o time da zona de rebaixamento e manter a competitividade nas competições eliminatórias. O início de trabalho, ao menos, é animador. Em pouco mais de uma semana, o treinador encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória e reorganizou o sistema defensivo, devolvendo consistência à equipe.
Do outro lado, Bernardo Franco comanda o Barra-SC desde a saída de Eduardo Souza para o Atlético Goianiense no início do ano. Aos 39 anos, o técnico construiu carreira como auxiliar, incluindo passagem pelo próprio Corinthians, além de experiências nas categorias de base de Atlético Mineiro e Athletico Paranaense.
Bernardo também acumulou vivências em clubes como Cuiabá, Brusque e Botafogo-PB, além de integrar a comissão técnica campeã do Sul-Americano Sub-15 com a seleção brasileira. Agora, vive um momento especial ao reencontrar o Corinthians como adversário, em sua primeira temporada como treinador principal em uma competição nacional de maior expressão.
Análise Tática
O Barra-SC deve repetir o modelo que funcionou contra América Mineiro e Volta Redonda nas fases anteriores. A proposta de Bernardo Franco passa por um bloco médio-baixo, com saída pelos laterais e transições rápidas explorando Cléo Silva, Lucas Vargas e Gabriel Silva entre as linhas. Os números sustentam essa abordagem: em dois jogos de mata-mata nacional, o time não marcou nem sofreu gols no tempo regulamentar, indicando um plano claro de levar o confronto ao detalhe e, se necessário, aos pênaltis, confiando no goleiro Ewerton.
A bola parada defensiva aparece como principal ponto de atenção para o time catarinense. Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians tem encontrado muitos de seus gols em cobranças de escanteio e faltas levantadas na área. A presença física de Gabriel Paulista e Gustavo Henrique amplia esse risco, exigindo máxima concentração do Barra para manter seu padrão defensivo.
Do lado paulista, a tendência é a manutenção do 4-2-3-1. Yuri Alberto atua como referência ofensiva, enquanto Rodrigo Garro organiza o jogo entre linhas. Breno Bidon ganha liberdade para chegar à área, com Raniele oferecendo cobertura no meio-campo, e Kayke Ferrari abrindo o campo pela esquerda para facilitar as triangulações com Matheus Bidu.
O duelo tático mais delicado estará na ocupação dos lados do campo. Caso o Barra consiga fechar os corredores e forçar o Corinthians a atacar por dentro, o jogo tende a se tornar mais travado e baseado em disputas de segunda bola. Por outro lado, se o Timão encontrar espaço para explorar as diagonais rápidas de Yuri Alberto e Kayke, poderá criar situações de um contra um contra a zaga adversária, exatamente o cenário que o Barra conseguiu evitar nas fases anteriores.
Prognóstico de placar exato para Barra-SC x Corinthians
- O Corinthians está invicto há quatro jogos com Fernando Diniz, sem sofrer gols
- O Barra não marcou gol em 180 minutos de Copa do Brasil 2026, avançando apenas nos pênaltis
- O Timão ficou abaixo de 2,5 gols em 16 dos últimos 17 jogos, tendência que reforça o cenário de placar baixo
- O goleiro Ewerton soma quatro pênaltis defendidos nas duas fases anteriores, mas o volume do Corinthians em bolas paradas deve testar a defesa do Pescador
- Este é o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história do futebol brasileiro
Resumo dos palpites do Lance para Barra-SC x Corinthians
Melhor palpite do jogo: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,05
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,81
Palpite alternativo 2: Corinthians mais de 15,5 finalizações – Odd 1,80
Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 1,80
Palpite de placar exato: Barra-SC 0 x 1 Corinthians – Odd 6,50
