Barcelona x Celta – Palpites, análise e odds (22/04)

Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, no Spotify Camp Nou, pela 33ª rodada da La Liga 2025/26. Líder isolado com 79 pontos em 31 jogos, o time comandado por Hans-Dieter Flick tem nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid e entra na reta final com o bicampeonato bem encaminhado. Do outro lado, a equipe dirigida por Claudio Giráldez tenta reagir após uma sequência negativa que abalou seu momento na temporada.

O Barcelona volta o foco para a liga após a eliminação nas quartas de final da Champions League diante do Atlético de Madrid, por 3 x 2 no agregado. Apesar da frustração europeia, o desempenho nacional segue dominante, especialmente em casa, onde o time venceu todas as 16 partidas disputadas até aqui. Já o Celta vive sua pior semana na temporada, com três derrotas consecutivas e nove gols sofridos no período, incluindo a queda para o Freiburg por 6 x 1 no agregado da Europa League.

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Análise da partida

Os números escancaram a diferença de momento entre as equipes. O Barcelona vinha de sete vitórias consecutivas em La Liga antes do revés continental, com destaque para o 4 x 1 sobre o Espanyol, em que Ferran Torres marcou duas vezes e Lamine Yamal brilhou com um gol e duas assistências. O retorno de Frenkie de Jong também fortaleceu o meio-campo, dando mais controle e qualidade na construção ofensiva.

A derrota por 2 x 1 para o Atlético, em Madri, confirmou a eliminação europeia e aumentou a pressão por uma resposta imediata. Ainda assim, a campanha na liga é consistente: 26 vitórias, um empate e quatro derrotas, com 84 gols marcados e apenas 30 sofridos. No Camp Nou, o domínio é absoluto, com 51 gols feitos e apenas nove concedidos em 16 jogos.

O Celta, por sua vez, vive um contraste claro. Antes da recente sequência negativa, a equipe estava invicta há oito rodadas na liga, mas sofreu uma queda brusca de rendimento. A derrota por 3 x 0 para o Real Oviedo, seguida pelo 3 x 1 diante do Freiburg, escancarou problemas defensivos que já somam 15 gols sofridos nos últimos cinco jogos.

Apesar disso, o desempenho como visitante ainda sustenta alguma esperança. O Celta soma 27 pontos fora de casa em 15 partidas, o terceiro melhor aproveitamento da La Liga, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. Atualmente em sexto lugar com 44 pontos, o time segue na disputa por uma vaga em competições europeias, mas precisa reagir rapidamente para não ser ultrapassado por rivais diretos como Real Sociedad, Getafe e Osasuna.

Outros palpites para Barcelona x Celta

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Confrontos diretos

O retrospecto recente é amplamente favorável ao Barcelona. Nos últimos oito encontros pela La Liga, os catalães venceram seis, empataram um e perderam apenas um. A última vitória do Celta de Vigo na competição aconteceu em junho de 2023, por 2 x 1, no Balaídos. Desde então, o Barça venceu seis dos sete jogos disputados entre as equipes.

No primeiro turno desta temporada, em 9 de novembro de 2025, o Barcelona venceu por 4 x 2 fora de casa, em uma partida movimentada. Robert Lewandowski marcou três vezes, enquanto Lamine Yamal também deixou o seu. Pelo lado do Celta, Sergio Carreira e Borja Iglesias balançaram as redes, mas não evitaram a derrota. O jogo ainda teve a expulsão de Frenkie de Jong nos acréscimos da etapa final.

No histórico geral, o domínio também é claro. Em 136 confrontos oficiais, o Barcelona soma 76 vitórias, contra 28 triunfos do Celta, além de 32 empates. Considerando apenas a La Liga, são 69 vitórias catalãs em 120 jogos, com 28 empates e 23 vitórias dos galegos.

Individualmente, Iago Aspas se destaca como um dos maiores carrascos do Barcelona. O atacante já marcou 11 gols contra o clube ao longo da carreira, sendo uma das principais ameaças ofensivas do Celta sempre que as equipes se enfrentam.

Notícias de Barcelona x Celta

Barcelona

Do lado do Barcelona, Andreas Christensen é a baixa mais pesada. O zagueiro sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior e está fora até o fim da temporada. Raphinha também segue como desfalque relevante, ainda em recuperação de lesão no bíceps femoral sofrida durante a Data Fifa de março.

Entre as possíveis novidades, Marc Bernal tem boas chances de retorno após problema no tornozelo. Fermín López, que sofreu um corte profundo no rosto contra o Atlético, já voltou a treinar com máscara protetora e deve ser opção. Em alta, Ferran Torres vive seu melhor momento no clube, com dois gols e duas assistências nos últimos jogos, e tende a seguir como referência ofensiva, enquanto Robert Lewandowski deve ser utilizado ao longo da partida.

Individualmente, Lamine Yamal chega em fase decisiva. Vice-colocado na Bola de Ouro de 2025, o camisa 10 soma 23 gols e 17 assistências na temporada, sendo peça-chave no ataque catalão.

Escalação provável do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Marcus Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Celta

No Celta de Vigo, Miguel Román está fora do restante da temporada após confirmação da gravidade de sua lesão. Carl Starfelt é dúvida, já que perdeu as últimas quatro partidas por conta de um problema nas costas. Além disso, Hugo Álvarez e Mihailo Ristic seguem no departamento médico.

Por outro lado, o time galego conta com retornos importantes. Javi Rodríguez volta à zaga após cumprir suspensão, enquanto Iago Aspas foi liberado de um incômodo no tendão de Aquiles e deve atuar normalmente.

Pelo lado visitante, Borja Iglesias segue como principal referência ofensiva, com 11 gols na LaLiga, mesmo após atuação discreta no confronto mais recente.

Escalação provável do Celta (4-2-3-1): Ionuț Radu; Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Javi Rodríguez e Marcos Alonso; Fran Beltrán e Ilaix Moriba; Williot Swedberg, Iago Aspas e Fer López; Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.

Destaques individuais de Barcelona x Celta

Jogador destaque · Barcelona Lamine Yamal 15 Gols em LaLiga 2025/26 em 27 partidas 11 Assistências em LaLiga, entre os líderes da liga 23 Gols em todas as competições pelo Barça na temporada 8,35 Média FotMob, segundo na Bola de Ouro 2025 Jogador destaque · Celta Borja Iglesias 11 Gols em LaLiga 2025/26, artilheiro do Celta 25 Jogos disputados em LaLiga, peça indispensável 1,87 Altura em metros, referência aérea do ataque galego 1 Gol no jogo de ida contra o Barcelona em Vigo

Os Técnicos

Hans-Dieter Flick comanda o Barcelona desde o verão europeu de 2024 e já empilhou conquistas no período. O alemão, de 61 anos, venceu duas Supercopas da Espanha, o título nacional da temporada passada e agora encaminha o bicampeonato, além da Copa do Rei anterior. Seu modelo ofensivo, com linha defensiva alta e pressão constante, é a marca registrada, ainda que tenha exposto a equipe em momentos decisivos, como na eliminação para o Atlético de Madrid.

Do outro lado, Claudio Giráldez é uma das grandes revelações de La Liga. Promovido ao time principal do Celta de Vigo em 2024, o treinador de 38 anos renovou até 2028 após levar o clube às quartas de final da Europa League. Seu estilo valoriza posse de bola, construção posicional e triangulações curtas, mas contra o Barcelona ainda não encontrou respostas: perdeu os dois jogos que disputou pela liga e segue sem vencer os catalães desde 2023.

Análise Tática

O Barcelona deve manter o 4-2-3-1 característico. A dupla de meio-campo formada por Eric García e Pedri dá sustentação para liberar Lamine Yamal, Marcus Rashford e Dani Olmo no ataque. Pelo lado direito, a conexão entre Koundé e Yamal é o principal caminho ofensivo, enquanto Ferran Torres tende a iniciar como referência, com Robert Lewandowski sendo opção para o decorrer do jogo. Os números reforçam o domínio: média de 3,19 gols por jogo como mandante na LaLiga.

O Celta pode alternar entre o 3-4-3 e um 4-2-3-1 mais cauteloso, com tendência para a segunda opção diante do contexto recente. Fer López deve atuar como articulador, com Borja Iglesias na referência e Iago Aspas partindo da direita para dentro. A estratégia passa por explorar a linha alta do Barcelona com bolas verticais, como já aconteceu no primeiro turno, especialmente com Sergio Carreira atacando o espaço nas costas da defesa.

O confronto tático central opõe o ataque extremamente produtivo do Barcelona à fragilidade defensiva recente do Celta. A equipe galega sofreu 15 gols nos últimos cinco jogos e não mantém um jogo sem sofrer gols há sete partidas. Ao mesmo tempo, a linha alta catalã oferece espaços, o que pode permitir ao Celta criar chances em transições rápidas, principalmente com Aspas e Borja Iglesias.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Celta

🎯 Previsão de Placar Barcelona 3 x 1 Celta O Barcelona atua em casa, com o apoio da torcida, e precisa dar uma resposta imediata após a eliminação na Champions League. Mesmo com as ausências de Raphinha e Andreas Christensen, a equipe de Hansi Flick tem qualidade suficiente para controlar o confronto. Em grande fase, Lamine Yamal vive momento decisivo, enquanto Ferran Torres se consolida como opção central no ataque. O Celta de Vigo chega pressionado após três derrotas consecutivas, sofrendo três gols em cada uma delas, sequência que inclui a eliminação para o Freiburg na Europa League. A proposta de posse de bola de Claudio Giráldez gera volume ofensivo, mas também expõe a equipe defensivamente. O 4 x 2 no primeiro turno, em Vigo, evidenciou esse padrão: o Celta conseguiu reagir em transições rápidas, mas não sustentou o ritmo diante da eficiência catalã. A análise aponta para um jogo com gols para os dois lados, porém com o Barcelona mais efetivo e mantendo seu aproveitamento perfeito como mandante. O Barcelona venceu os 16 jogos que disputou em casa em La Liga na temporada, com 51 gols marcados e apenas nove sofridos

que disputou em casa em La Liga na temporada, com 51 gols marcados e apenas nove sofridos O Celta sofreu 15 gols nos últimos cinco compromissos entre La Liga e Europa League e sofreu gols em todos os últimos sete jogos

nos últimos cinco compromissos entre La Liga e Europa League e sofreu gols em todos os últimos sete jogos Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, incluindo o 4 x 2 do primeiro turno

em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, incluindo o 4 x 2 do primeiro turno Lamine Yamal soma 23 gols e 17 assistências em todas as competições nesta temporada pelo Barça

em todas as competições nesta temporada pelo Barça O Barcelona venceu seis dos últimos oito encontros contra o Celta em La Liga

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Celta