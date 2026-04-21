Atlético-MG x Ceará – Palpites, análise e odds (23/04)

Atlético-MG x Ceará abre um dos duelos mais interessantes da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O jogo de ida será na Arena MRV, em Belo Horizonte, e coloca frente a frente um mandante pressionado por oscilações recentes e um visitante que vive momento de maior estabilidade.

Para o Galo, a Copa do Brasil aparece como chance real de aliviar o ambiente, ganhar confiança e se manter vivo em uma competição que costuma premiar bem quem avança. Para o Ceará, o cenário é diferente: o time chega mais leve, com a Série B como prioridade estratégica, mas com argumentos suficientes para transformar o confronto em uma eliminatória longa e desconfortável para o favorito.

Os dados indicam um encontro menos simples do que a odd seca do mandante sugere. O Atlético-MG tem elenco superior e mais repertório individual, mas o Ceará chega organizado, sofre pouco e pode administrar o primeiro jogo sem se expor demais.

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Análise da partida

O Atlético-MG entra na quinta fase por ser um dos clubes da Série A que passaram a estrear neste estágio da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time aparece apenas em 12º lugar após 12 rodadas, com quatro vitórias, dois empates, seis derrotas, 14 gols marcados e 15 sofridos, números que ajudam a explicar a pressão sobre Eduardo Domínguez.

O recorte recente do Galo é irregular. Nos últimos cinco jogos listados antes da partida, a equipe venceu Athletico-PR e Chapecoense, mas perdeu para Fluminense, Santos e Coritiba, o que reforça a sensação de instabilidade mesmo quando o volume ofensivo existe.

Em casa, porém, a leitura muda um pouco. A Arena MRV costuma empurrar o Atlético-MG para jogos mais agressivos, com laterais avançando, Hulk centralizando decisões e muita procura por cruzamentos ou combinações curtas na entrada da área.

O Ceará vive contexto mais limpo. O time é o terceiro colocado da Série B, com nove pontos em cinco partidas, segue invicto na competição e sofreu apenas dois gols, o que mostra um recorte defensivo bastante competitivo para quem vai disputar um mata-mata fora de casa.

O momento recente do Vozão também chama atenção. Antes de viajar para Belo Horizonte, a equipe vinha de empate com o Londrina e de vitórias sobre Jacuipense, Náutico, Fortaleza e Cuiabá, uma sequência que confirma consistência mesmo sem grandes atuações em todos os jogos.

Na prática, isso muda o desenho mental do confronto. O Atlético-MG precisa usar a ida para construir vantagem, enquanto o Ceará pode trabalhar com mais paciência, sem a obrigação de tomar o controle do jogo em nenhum momento.

Outro detalhe importante é o valor competitivo da fase. A classificação para a próxima etapa vale R$ 3 milhões, quantia relevante para os dois clubes, mas especialmente importante para um Atlético-MG que tenta reorganizar ambiente e expectativas em meio a um início de temporada irregular.

Palpites para Atlético-MG x Ceará

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Confrontos diretos

Não houve Atlético-MG x Ceará nesta temporada até aqui, então o histórico recente precisa recuar para 2025. Nos dois encontros mais próximos, ambos pelo Campeonato Brasileiro, o Galo venceu por 1 x 0 em Belo Horizonte e também por 1 x 0 em Fortaleza.

Esse recorte ajuda a entender o tipo de duelo que costuma aparecer quando os times se encaram. O histórico recente aponta para partidas apertadas, de poucos espaços e baixo número de gols, o que conversa bem com o momento atual do Ceará e com a própria irregularidade ofensiva do Atlético-MG.

No retrospecto geral mais recente disponível, o Atlético-MG soma sete vitórias, o Ceará tem três e houve cinco empates. Em Copa do Brasil, será apenas o segundo encontro entre os clubes, e o primeiro ficou marcado pela classificação cearense em 2005, após empate por 1 x 1 e vitória por 2 x 0 na volta.

Notícias do Atlético-MG e Ceará

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez ainda convive com baixas no elenco. O volante Patrick e os atacantes Índio e Alan Minda seguem como desfalques, embora Minda já tenha iniciado a transição ao participar de parte do treino com os companheiros.

A boa notícia é que Hulk voltou a ficar cotado para iniciar entre os titulares, e Angelo Preciado reapareceu como opção após edema na coxa esquerda. A tendência da semana foi clara: com a pressão por resultado e a importância financeira da competição, o Atlético deve levar a campo sua formação mais forte possível.

Isso não elimina todas as dúvidas. A lateral direita ainda gera debate, com Natanael e Preciado disputando posição, e Cassierra corre por fora no setor ofensivo caso Domínguez queira alterar a estrutura do trio mais avançado.

Provável escalação do Atlético-MG (4-2-3-1): Everson; Natanael (Angelo Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez e Alan Franco; Hulk, Victor Hugo e Tomás Cuello; Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará: desfalques e dúvidas

O Ceará chega em situação mais estável na montagem do time. Matheus Araújo se juntou à delegação em Belo Horizonte depois de cumprir suspensão na Série B, e Vina e Juan Alano aparecem como os nomes mais cotados para iniciar entre os titulares.

O noticiário recente do clube apontava Lucca e Zanocelo em tratamento nos dias anteriores, mas o quadro geral do elenco é bem menos pesado do que o do adversário. Isso dá a Mozart margem para repetir a base que vem sustentando o bom momento defensivo do Vozão.

Também vale notar uma característica importante do time em 2026. Mesmo quando os atacantes não brilham, o Ceará encontra gols com meias e laterais, o que amplia o leque ofensivo e evita dependência excessiva de um único nome na frente.

Provável escalação do Ceará (4-2-3-1): Richard; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Richardson e Lucas Lima; Juan Alano, Vina e Matheus Araújo; Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.

Destaques individuais de Atlético-MG x Ceará

Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 5 Gols na temporada 2026 3 Assistências na Série A 2026 18 Chances criadas no Brasileiro 140 Gols em 299 jogos pelo Galo Jogador destaque · Ceará Vina 6 Gols na temporada 2026 190 Jogos com a camisa do Ceará 50 Gols pelo clube 35 Assistências pelo clube

Os técnicos

Eduardo Domínguez ainda está no estágio de reconstrução do Atlético-MG. O argentino já deixou claro que não quer se desesperar em busca de um 11 fixo, mas o momento do clube encurta o prazo político do trabalho e faz da Copa do Brasil uma vitrine importante para sua ideia de jogo.

Seu time tenta ser vertical, intenso e menos burocrático do que o Galo de temporadas anteriores. O problema é que essa proposta ainda oscila bastante, principalmente quando o adversário fecha a área e obriga o Atlético-MG a construir com mais calma.

Mozart, por outro lado, chega com menos barulho e mais conforto competitivo. O Ceará não é um time exuberante em todos os jogos, mas vem pontuando, sofre pouco e mostra disciplina tática suficiente para aceitar partidas mais reativas sem perder organização.

Esse contraste pesa muito na ida. O treinador do Ceará pode escolher o ritmo do risco, enquanto Domínguez sabe que uma atuação apenas morna em casa tende a aumentar a cobrança sobre elenco e comissão.

Análise tática

O desenho mais provável é de um Atlético-MG com posse alta e presença constante no campo ofensivo. Com Tomás Pérez e Alan Franco iniciando a circulação, a equipe deve tentar acelerar o jogo para Hulk entrelinhas e também para as infiltrações de Cuello e Reinier.

O Ceará tende a responder em bloco médio ou médio-baixo, com duas linhas compactas e liberdade para Vina e Juan Alano atacarem os espaços quando a recuperação da bola acontecer. Como o time de Mozart não precisa forçar o jogo de ida, a transição deve ser a arma mais importante da noite.

Há um ponto tático evidente a favor do Galo. Quando consegue empurrar o rival para perto da própria área, o Atlético-MG produz escanteios, segundas bolas e volume de finalizações, algo que pode pesar contra um Ceará que passará bons minutos defendendo perto de Richard.

Há, porém, uma resposta clara do lado cearense. Se o Atlético-MG acelerar demais e perder coordenação na pressão pós-perda, o Ceará tem meias capazes de conduzir a transição e encontrar o passe vertical para Wendel Silva atacar o espaço nas costas dos zagueiros.

Esse é o ponto de equilíbrio da partida. O favoritismo do Atlético-MG é real, mas a melhor versão do Ceará justamente aparece quando o rival aceita um jogo emocional, partido e de muitas idas e voltas.

Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Ceará

🎯 Palpite do Lance! Atlético-MG 1 x 0 Ceará O Atlético-MG tende a ter mais posse e mais volume na Arena MRV, mas o cenário do mata-mata pede um jogo menos caótico do que a torcida imagina. O Ceará vive fase defensiva segura, decide a vaga em casa e tem bons motivos para aceitar um roteiro travado fora de casa. Os dois encontros mais recentes entre os clubes terminaram com vitória do Atlético-MG por 1 x 0

O Ceará sofreu apenas dois gols nas primeiras cinco rodadas da Série B

gols nas primeiras rodadas da Série B O mercado oferece 2.63 para vitória do Atlético-MG sem sofrer gol, sinal de expectativa por um placar controlado

para vitória do Atlético-MG sem sofrer gol, sinal de expectativa por um placar controlado Como o duelo é de ida e a volta será em Fortaleza, o time de Mozart tende a correr menos riscos na Arena MRV Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Ceará Melhor palpite do jogo: Atlético-MG vence sem sofrer gol – Odd 2,75 na Betsson Palpite alternativo: Empate no intervalo – Odd 2,12 na Betsson Palpite alternativo 2: Atlético-MG vence – Odd 1,65 na Superbet Palpite alternativo 3: Atlético-MG vence o segundo tempo – Odd 1,98 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Atlético-MG 1 x 0 Ceará – Odd 6,50 na Betsson