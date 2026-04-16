Atlético de Madrid x Real Sociedad – Palpites, análise e odds (18/04)

O futebol espanhol vive sua noite mais aguardada da temporada. Atlético de Madrid e Real Sociedad se enfrentam na final da Copa do Rei 2025/26, no Estádio La Cartuja, em Sevilla, neste sábado, 18 de abril de 2026. O duelo reúne dois clubes com trajetórias distintas no torneio, mas com o mesmo objetivo: levantar o troféu.

Para o Atlético, a final marca o retorno a uma decisão de Copa do Rei após 13 anos. A última vez que os colchoneros disputaram a final foi em 2013, quando venceram o Real Madrid no Santiago Bernabéu, com gols de Diego Costa e Miranda. Já a Real Sociedad traz a experiência recente do título conquistado em 2020, quando Mikel Oyarzabal converteu o pênalti decisivo contra o Athletic. O único precedente entre os dois clubes em uma final ocorreu em 1987, quando a Real venceu nos pênaltis após empate por 2 x 2 em La Romareda, em Zaragoza.

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Análise da partida

O Atlético de Madrid chega à final em um momento de oscilação emocional. Na La Liga, a equipe ocupa a quarta posição, com 57 pontos em 31 jogos (17 vitórias, seis empates e oito derrotas), distante 22 pontos do líder Barcelona. A fase recente na liga preocupa: são três derrotas nos últimos cinco jogos, incluindo resultados negativos contra Real Madrid (3 x 2 fora), Barcelona (1 x 2 em casa) e Sevilla (2 x 1 fora).

Nas competições eliminatórias, porém, o cenário é outro. Na Copa do Rei, o Atlético goleou o Barcelona por 4 x 0 na ida das semifinais, no Metropolitano, e, apesar da derrota por 3 x 0 na volta, no Camp Nou, avançou com 4 x 3 no agregado. Na Champions League, repetiu o padrão diante do mesmo adversário: vitória por 2 x 0 na ida, no Camp Nou, e classificação mesmo com a derrota por 2 x 1 na volta. O clube está nas semifinais da competição pela primeira vez desde 2016/17, o que reforça sua capacidade de competir em jogos decisivos.

A Real Sociedad vive uma temporada de dois cenários. Na La Liga, ocupa a sétima posição, com 42 pontos em 31 jogos (11 vitórias, nove empates e 11 derrotas), com saldo de gols praticamente equilibrado (49 marcados e 48 sofridos). A irregularidade ao longo do campeonato impediu a equipe de disputar posições mais altas.

Na Copa do Rei, entretanto, o desempenho é sólido. A equipe comandada por Pellegrino Matarazzo eliminou o Athletic nas semifinais com duas vitórias por 1 x 0, em San Mamés e no Anoeta, sem sofrer gols no confronto. A consistência defensiva em jogos eliminatórios se apresenta como um dos principais trunfos.

O contexto da temporada também influencia o peso da decisão. Para o Atlético, a Copa do Rei representa a chance de conquistar o primeiro título doméstico desde a La Liga de 2020/21. A campanha na Champions já elevou o nível da temporada, mas um troféu reforçaria esse cenário. Antoine Griezmann, inclusive, adiou planos de transferência para a MLS visando disputar esta final.

Para a Real Sociedad, a decisão oferece a oportunidade de repetir o feito de 2020 e consolidar o clube como competitivo em torneios de mata-mata. Apesar das oscilações na liga, a equipe encontrou um padrão sob o comando de Matarazzo e demonstrou capacidade de competir em confrontos eliminatórios.

Outros palpites para Atlético de Madrid x Real Sociedad

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as duas equipes é amplamente favorável ao Atlético de Madrid. Em 67 confrontos, os colchoneros somam 32 vitórias, contra 21 da Real Sociedad, além de 14 empates. O Atlético marcou 110 gols nesses duelos, contra 72 da equipe basca.

O dado mais relevante para esta final é a invencibilidade recente do Atlético: são dez jogos sem perder para a Real Sociedad em todas as competições, com seis vitórias e quatro empates. A última derrota rojiblanca no confronto ocorreu em 2019.

Nesta temporada, os times já se enfrentaram duas vezes pela La Liga. No primeiro turno, em janeiro, o duelo em Anoeta terminou empatado por 1 x 1, com gols de Sorloth (50') e Gonçalo Guedes (55'). No segundo turno, em março, o Atlético venceu por 3 x 2 no Metropolitano, com Sorloth abrindo o placar aos cinco minutos e Nicolás González marcando duas vezes na segunda etapa (67' e 81'). Carlos Soler (9') e Oyarzabal (68') fizeram os gols da Real Sociedad.

Os cinco confrontos mais recentes entre os clubes tiveram média de 2,6 gols por partida, e em quatro deles ambas as equipes marcaram. O padrão aponta para um jogo aberto, com oportunidades para os dois lados.

Notícias de Atlético de Madrid x Real Sociedad

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega com dúvidas importantes no elenco. David Hancko (tornozelo) e José María Giménez (desconforto muscular) seguem como preocupações na zaga. Jan Oblak (problema abdominal) não atua há seis partidas oficiais, e Juan Musso deve ser mantido como titular no gol. Johnny Cardoso (adutor) e Pablo Barrios (coxa) são dúvidas para o meio-campo, embora Barrios já tenha retornado aos treinos com o grupo.

A boa notícia para Diego Simeone é o retorno de Marc Pubill, suspenso na Champions League por acúmulo de cartões, mas disponível para a Copa do Rei. Marcos Llorente e Koke também devem estar à disposição. O treinador poupou titulares como Julián Álvarez, Griezmann e Lookman na derrota para o Sevilla pela La Liga, indicando que a equipe principal deve chegar mais descansada para a final.

Escalação provável do Atlético de Madrid (4-2-3-1): Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet e Matteo Ruggeri; Marcos Llorente e Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann e Ademola Lookman; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Real Sociedad

A Real Sociedad tem desfalques confirmados. Igor Zubeldia (lesão no bíceps femoral da coxa esquerda) está fora após problema sofrido contra o Villarreal. Álvaro Odriozola sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e não joga mais na temporada. Yangel Herrera também segue no departamento médico, assim como Jon Gorrotxategi.

Por outro lado, Mikel Oyarzabal e Orri Óskarsson devem estar disponíveis. Take Kubo voltou aos treinos com bola após lesão muscular e pode ser opção, seja no banco ou entre os titulares.

Escalação provável da Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro; Jon Aramburu, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín e Sergio Gómez; Luka Sucic e Beñat Turrientes; Take Kubo, Brais Méndez e Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Destaques individuais de Atlético de Madrid x Real Sociedad

Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 8 Gols na La Liga 2025/26 em 29 partidas 9 Gols na Champions League — recorde do Atlético em uma edição 7,32 Nota média WhoScored na temporada 4 Assistências na La Liga — presença constante nas jogadas decisivas Jogador destaque · Real Sociedad Mikel Oyarzabal 11 Gols em todas as competições — artilheiro do time na temporada 3 Assistências — líder em participações em gol da Real Sociedad 89% Aproveitamento em pênaltis na carreira (39/44) — frieza sob pressão 400+ Jogos pela Real Sociedad — capitão e símbolo do clube

Os Técnicos

Diego Simeone dispensa apresentações. O argentino comanda o Atlético de Madrid desde dezembro de 2011 e construiu uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Nesta temporada, levou a equipe às semifinais da Champions League pela primeira vez em nove anos e agora tem a oportunidade de conquistar a Copa do Rei, troféu que já levantou como jogador.

Sua capacidade de preparar times para jogos decisivos é amplamente reconhecida. O Atlético de Simeone se alimenta de cenários de alta tensão, e uma final em campo neutro potencializa suas virtudes táticas.

Do outro lado, Pellegrino Matarazzo assumiu a Real Sociedad no início de 2026, após a saída de Imanol Alguacil ao fim da temporada passada e um período interino com Sergio Francisco. O treinador americano, de origem italiana, com passagens por Stuttgart e Hoffenheim, trouxe um modelo mais pragmático e adaptável.

Sob seu comando, a equipe evoluiu na tabela e recuperou confiança. Na Copa do Rei, Matarazzo conduziu o time à final com consistência tática, eliminando o Athletic no dérbi basco sem sofrer gols. Para a decisão, precisa equilibrar respeito ao adversário com a proposta ofensiva que reativou jogadores como Oyarzabal, autor de 11 gols na temporada.

Análise Tática

O Atlético de Madrid deve se organizar em um 4-2-3-1, que se transforma em 4-4-2 na fase defensiva. Simeone costuma adotar um bloco médio-baixo, convidando o adversário à posse para explorar espaços em transições rápidas. Griezmann atua como elo entre meio-campo e ataque, enquanto Álvarez é a referência central. Lookman, pela esquerda, oferece velocidade e capacidade de desequilíbrio no um contra um.

A Real Sociedad tende a manter um 4-2-3-1 com maior controle da posse. A construção começa desde a defesa, com Sucic e Turrientes responsáveis pela circulação no meio-campo. Kubo, pelo lado direito, é o principal articulador em jogadas individuais, enquanto Oyarzabal busca espaços entre linhas para finalizar.

O principal duelo tático estará na pressão do Atlético sobre a saída de bola da Real Sociedad. Se a equipe basca conseguir superar a primeira linha de marcação, encontrará espaços entre as linhas do 4-4-2 defensivo de Simeone. Por outro lado, se o Atlético induzir erros na construção, terá vantagem nas transições, com Lookman e Giuliano Simeone atacando em velocidade.

As bolas paradas também tendem a ser decisivas. O Atlético historicamente é forte nesse fundamento, com Le Normand, Lenglet e Álvarez como alvos aéreos. A Real Sociedad, que já sofreu gols nesse tipo de jogada recentemente, precisará de atenção redobrada.

Um ponto vulnerável do Atlético está na lateral esquerda. Sem Hancko, Ruggeri pode ser exigido defensivamente diante da velocidade de Kubo ou Barrenetxea pelo lado direito do ataque da Real Sociedad.

Prognóstico de placar exato para Atlético de Madrid x Real Sociedad

🎯 Previsão de Placar Atlético de Madrid 2 x 1 Real Sociedad O Atlético de Madrid é o favorito para levantar a Copa do Rei nesta final em La Cartuja. A combinação de experiência em decisões, elenco mais profundo e o impulso gerado pela classificação às semifinais da Champions League coloca os colchoneros em vantagem. A Real Sociedad, porém, não deve assumir papel secundário. A equipe que eliminou o Athletic sem sofrer gols nas semifinais tem recursos para criar dificuldades, especialmente se Oyarzabal estiver em boa noite. A tendência é de um primeiro tempo mais cauteloso e uma etapa final mais aberta, com o Atlético encontrando espaços e criando as melhores oportunidades na reta decisiva da partida. O Atlético está invicto há dez jogos contra a Real Sociedad em todas as competições, com seis vitórias e quatro empates desde 2019

contra a Real Sociedad em todas as competições, com seis vitórias e quatro empates desde 2019 Julián Álvarez marcou nove gols na Champions League nesta temporada, recorde do Atlético em uma edição, e vive o melhor momento da carreira em Madrid

nesta temporada, recorde do Atlético em uma edição, e vive o melhor momento da carreira em Madrid A Real Sociedad não sofreu gols nas duas partidas das semifinais contra o Athletic, mostrando solidez defensiva em jogos decisivos

nas duas partidas das semifinais contra o Athletic, mostrando solidez defensiva em jogos decisivos Nos últimos cinco confrontos diretos, ambas as equipes marcaram em quatro deles, e a média foi de 2,6 gols por partida

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Real Sociedad