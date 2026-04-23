Atlético de Madrid x Athletic Bilbao- Palpites, análise e odds (25/04)

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado, 25 de abril de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, pela 34ª rodada da La Liga. A equipe comandada por Diego Simeone vive um momento delicado, atravessando a pior fase de sua era no clube. São quatro derrotas consecutivas no campeonato, além da perda da final da Copa do Rei para a Real Sociedad nos pênaltis.

A sequência negativa recente aumentou a pressão interna no elenco colchonero. Com cinco tropeços nos últimos seis jogos em todas as competições, o time busca respostas imediatas antes de um compromisso decisivo pela Champions League contra o Arsenal. O duelo deste fim de semana surge como oportunidade de reação, mas também como um teste de confiança em meio à turbulência.

Já o Athletic Bilbao chega em cenário mais estável, embora ainda aquém das expectativas iniciais. A equipe dirigida por Ernesto Valverde ocupa posição intermediária na tabela e tenta recuperar terreno na briga por vagas europeias. A vitória recente sobre o Osasuna ajudou a interromper uma sequência negativa e reacendeu as ambições do clube.

A reta final da temporada também marca uma transição importante para o Athletic. Valverde já anunciou que deixará o comando ao fim da campanha, o que adiciona um componente emocional aos últimos jogos. Ainda assim, há motivação clara para buscar uma vaga em competições continentais e encerrar o ciclo com um resultado competitivo.

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Análise da partida

O Atlético de Madrid já não encontra no Riyadh Air Metropolitano o mesmo nível de segurança que marcou sua trajetória recente. A derrota por 3 x 2 para o Elche, fora de casa, ampliou para quatro a sequência negativa na La Liga. Diego Simeone promoveu uma ampla rotação após a final da Copa do Rei, viu Thiago Almada ser expulso ainda no primeiro tempo e nem os dois gols de Nico González foram suficientes para evitar o revés.

Apesar do momento turbulento, a situação na tabela ainda oferece certo conforto. O Atlético soma 57 pontos, ocupa a quarta colocação e mantém vantagem considerável sobre o Real Betis na briga pelo G5. Esse cenário reduz a pressão imediata e permite ao treinador administrar o elenco pensando no confronto decisivo contra o Arsenal pela Champions League.

Os números da campanha mostram um time competitivo ao longo da temporada, especialmente em termos ofensivos. São 53 gols marcados contra 35 sofridos em 32 partidas, com saldo positivo relevante fora do topo da tabela. Ainda assim, a consistência defensiva caiu recentemente, com a equipe sendo vazada em oito dos últimos 10 jogos em todas as competições.

O Athletic Bilbao chega com 41 pontos e ocupa a nona posição, reflexo de uma campanha irregular. A vitória recente sobre o Osasuna, com gol de Gorka Guruzeta, foi apenas a segunda nos últimos sete jogos de La Liga. Derrotas para Barcelona, Girona, Getafe e Villarreal ajudam a explicar a distância atual para a zona de classificação para competições europeias.

O contexto geral aumenta a sensação de frustração em Bilbao. Após uma temporada anterior de destaque, que levou o clube de volta à Champions League depois de mais de uma década, a equipe não conseguiu repetir o desempenho. Eliminado ainda na fase de liga da competição continental e derrotado nas semifinais da Copa do Rei pela Real Sociedad, o time agora concentra esforços nas rodadas finais para tentar alcançar o G7 e encerrar o ciclo de Ernesto Valverde com uma vaga europeia.

Outros palpites para Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

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Confrontos diretos

No primeiro turno desta edição da La Liga, em 6 de dezembro de 2025, o Athletic Bilbao levou a melhor ao vencer o Atlético de Madrid por 1 x 0 em San Mamés. O gol da vitória saiu apenas aos 85 minutos, com Álex Berenguer, após assistência de Nico Williams em um contra-ataque rápido. O resultado encerrou uma sequência negativa dos bascos no confronto e também marcou a histórica 500ª partida de Koke pelo clube de Madrid na competição.

Apesar desse triunfo recente, o retrospecto geral segue favorável ao Atlético. Nos últimos 53 encontros entre as equipes, os Colchoneros venceram 29 vezes, contra 17 triunfos do Athletic e sete empates. Esse domínio também ficou evidente na temporada 2024/25, quando os madrilenos venceram os dois confrontos por 1 x 0, ambos decididos por Julián Álvarez.

Jogando em Madri, a vantagem histórica é ainda mais clara para o Atlético. O Athletic não vence fora de casa contra esse adversário pela liga desde janeiro de 2011, acumulando um longo jejum como visitante. A sequência negativa já chega a 13 partidas, cenário que os bascos tentam reverter justamente em um momento de instabilidade do time de Diego Simeone.

Notícias de Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid segue lidando com um departamento médico cheio neste momento decisivo da temporada. Ademola Lookman está fora após lesão no adutor sofrida na final da Copa do Rei, enquanto Alexander Sorloth também é baixa e só deve retornar no duelo contra o Arsenal. José Giménez segue afastado por problema muscular, e Thiago Almada cumpre suspensão após expulsão na última rodada.

Outros nomes ainda geram dúvida para o confronto. David Hancko se recupera de lesão no tornozelo, enquanto Álex Baena também não tem presença garantida. Com o calendário apertado, Diego Simeone deve preservar peças importantes visando a Champions League, abrindo espaço para jogadores como Giuliano Simeone, Pablo Barrios e Nico González.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke e Nico González; Julián Álvarez e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Athletic Bilbao

No Athletic Bilbao, os problemas físicos também aumentaram após a última rodada. Aymeric Laporte deixou o campo contra o Osasuna com suspeita de lesão muscular, na mesma região que já havia causado afastamento prolongado anteriormente. Yuri Berchiche também preocupa após apresentar dificuldades respiratórias durante a partida.

A lista de desfalques de longa duração segue relevante. Beñat Prados permanece fora desde setembro por lesão ligamentar, enquanto Unai Egiluz e Maroan Sannadi completam o grupo de ausências. Diante desse cenário, Yeray Álvarez retorna e deve formar a zaga ao lado de Dani Vivian.

No setor ofensivo, o Athletic mantém sua base principal. Nico Williams, Oihan Sancet, Iñaki Williams e Gorka Guruzeta formam o quarteto titular, responsável pela maior parte da produção ofensiva da equipe.

Provável escalação do Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Yeray Álvarez e Adama Boiro; Mikel Jauregizar e Íñigo Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Oihan Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Destaques individuais de Atlético Madrid x Athletic Bilbao

Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 8 Gols em La Liga e quatro assistências em 29 jogos 9 Gols na Champions, recorde do Atlético em edição única 7,11 Nota média FotMob em La Liga na temporada 2 Gols sobre o Athletic em 2024/25, ambos decisivos Jogador destaque · Athletic Club Nico Williams 4 Gols em 22 jogos de La Liga nesta temporada 3 Assistências no campeonato, com passe decisivo no jogo do 1º turno 39 Finalizações em La Liga, principal arma pelo setor esquerdo 35,9% Aproveitamento de chutes no alvo, com 14 acertos

Os Técnicos

Diego Simeone atravessa o momento mais delicado de sua longa passagem pelo Atlético de Madrid. Mesmo após a conquista da Supercopa da Espanha em janeiro, o time sofreu com o acúmulo de jogos, lesões recorrentes e escolhas táticas questionadas ao longo da temporada. A sequência de quatro derrotas seguidas na La Liga e a perda da final da Copa do Rei para a Real Sociedad aumentaram a pressão sobre o treinador.

Apesar do contrato vigente até 2027, o ambiente no clube exige uma reação imediata. O desempenho recente colocou em xeque a estabilidade construída ao longo dos anos e aumentou a cobrança por um encerramento de temporada mais consistente. A reta final passa a ser decisiva para recuperar confiança e reduzir o desgaste interno.

Do outro lado, Ernesto Valverde se prepara para encerrar mais um ciclo no Athletic Bilbao. O técnico anunciou sua saída ainda em março e caminha para o fim de sua terceira passagem pelo clube, consolidando uma trajetória histórica. Aos 62 anos, ele já soma mais de 495 jogos no comando, sendo o treinador com mais partidas na história da equipe.

Valverde também deixa um legado relevante em termos de conquistas. Sob seu comando, o Athletic voltou a levantar a Supercopa da Espanha em 2015/16 e encerrou um jejum de quatro décadas ao vencer a Copa del Rei em 2023/24. A despedida ainda reserva desafios importantes, incluindo este confronto em Madri e as rodadas finais da temporada.

Análise Tática

Diego Simeone deve recorrer a uma abordagem mais conservadora no comando do Atlético de Madrid. Com limitações no meio-campo e calendário apertado, a tendência é o retorno ao 4-4-2 clássico, priorizando compactação e transições rápidas. Nesse modelo, Julián Álvarez e Antoine Griezmann formam a dupla ofensiva mais confiável, combinando mobilidade e entrosamento.

O Athletic Bilbao mantém o 4-2-3-1 estruturado por Ernesto Valverde. Nico Williams aparece como principal válvula ofensiva pelo lado esquerdo, explorando os espaços deixados por Nahuel Molina quando avança. Oihan Sancet atua entre linhas, conectando o jogo e buscando as infiltrações de Gorka Guruzeta e Iñaki Williams.

Os números recentes expõem um problema incomum para o Atlético. A equipe sofreu 12 gols nas últimas quatro derrotas pela La Liga, média muito acima do padrão histórico do clube. A principal fragilidade está na transição defensiva, especialmente após perdas de bola no campo de ataque, cenário que pode ser explorado pela velocidade dos pontas adversários.

Por outro lado, o Athletic também apresenta vulnerabilidades importantes no setor defensivo. Sem Aymeric Laporte e Yuri Berchiche, a linha de defesa perde consistência e experiência. Yeray Álvarez retorna após longo período afastado, enquanto Adama Boiro deve assumir a lateral-esquerda.

Esse contexto abre espaço para o Atlético explorar duelos específicos. Giuliano Simeone surge como peça importante pelo lado direito, especialmente para atacar o setor de Boiro. Além disso, a força em bolas paradas pode ser determinante para os madrilenos em um confronto que, historicamente, costuma ter poucos gols, mas que, pelas circunstâncias atuais, pode fugir desse padrão.

Prognóstico de placar exato para Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

🎯 Previsão de Placar Atlético de Madrid 2 x 1 Athletic Bilbao O Atlético de Madrid entra pressionado após quatro derrotas seguidas na La Liga e busca reagir antes da semifinal da Champions League contra o Arsenal. O momento exige uma resposta imediata, ainda mais atuando em casa. O Athletic Bilbao chega com problemas defensivos após as saídas de Aymeric Laporte e Yuri Berchiche, mas mantém capacidade ofensiva com Nico Williams e Gorka Guruzeta. Isso pode explorar as falhas recentes da defesa colchonera. O cenário aponta para um jogo com gols para os dois lados, seguindo a tendência recente do Atlético. Ainda assim, o favoritismo pesa para os mandantes, com vitória apertada sendo o desfecho mais provável. O Atlético sofreu gols em oito dos 10 últimos jogos em todas as competições, com média acima de dois gols sofridos por partida nesse recorte

em todas as competições, com média acima de dois gols sofridos por partida nesse recorte O Athletic venceu no primeiro turno por 1 x 0 no San Mamés , com gol de Álex Berenguer aos 85 minutos após assistência de Nico Williams

, com gol de Álex Berenguer aos 85 minutos após assistência de Nico Williams Julián Álvarez soma oito gols em La Liga e marcou duas vezes contra o Athletic Bilbao em 2024/25

e marcou duas vezes contra o Athletic Bilbao em 2024/25 Aymeric Laporte e Yuri Berchiche saíram lesionados contra o Osasuna, enfraquecendo o setor defensivo basco na véspera do jogo

Resumo dos palpites do Lance para Atlético de Madrid x Athletic Bilbao