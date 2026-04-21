Athletico-PR x Atlético-GO – Palpites, análise e odds (23/04)

Athletico Paranaense e Atlético Goianiense iniciam a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. O Furacão estreia diretamente na quinta fase, enquanto o Dragão chega embalado após superar etapas anteriores. O histórico no torneio favorece os paranaenses, que venceram os dois confrontos entre os clubes na história da competição.

O jogo de volta será disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e definirá o classificado no placar agregado. Para o Athletico, construir vantagem em casa é essencial antes de decidir fora. Já o Atlético-GO trata o confronto como oportunidade de impacto na temporada, buscando um resultado competitivo longe de seus domínios.

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Análise da partida

O Athletico Paranaense retornou à Campeonato Brasileiro Série A em 2026 após o rebaixamento em 2024 e a campanha de acesso como vice-campeão da Série B no ano seguinte. Sob o comando de Odair Hellmann, o Furacão cumpre um início consistente, somando 19 pontos em 12 rodadas e ocupando o sexto lugar, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.

O momento recente, porém, apresenta oscilações. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, a equipe perdeu três dos últimos quatro jogos, incluindo derrotas para Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras. O principal ponto de alerta está no desempenho como visitante, com cinco jogos sem vencer, enquanto, em casa, a Arena da Baixada segue como um trunfo relevante.

O Atlético Goianiense atravessa um processo de reconstrução na Campeonato Brasileiro Série B. Sob a direção de Eduardo Souza, o time alterna resultados, com derrotas para Náutico e Vila Nova, vitória sobre o Londrina e empate com o Botafogo-SP na rodada mais recente. A campanha reflete um elenco ainda em busca de maior regularidade.

Na Copa do Brasil, entretanto, o desempenho do Dragão é mais sólido. A equipe avançou por fases eliminatórias ao superar adversários como Porto Velho e Ponte Preta, garantindo presença na quinta fase. Esse percurso coloca o clube entre os representantes mais competitivos da Série B na edição atual, ao lado de Operário e Paysandu.

Outros palpites para Athletico-PR x Atlético-GO

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Confrontos diretos

Este será o terceiro encontro entre Athletico Paranaense e Atlético Goianiense na Copa do Brasil, com vantagem total do Furacão nos confrontos anteriores. Em 2007, pelas oitavas de final, o Dragão venceu por 3 a 1 no Serra Dourada, mas o Athletico reagiu na Arena da Baixada com triunfo por 2 a 0 e avançou pelo critério de gols fora, após empate agregado em 3 a 3.

As equipes voltaram a se enfrentar na edição de 2021, novamente nas oitavas. O Athletico venceu por 2 a 1 em Curitiba e segurou um empate por 2 a 2 no Accioly para confirmar a classificação no placar agregado. Em ambos os confrontos, o equilíbrio foi evidente, com o time goiano conseguindo competir e dificultar o avanço paranaense.

Fora do mata-mata, o histórico recente traz um alerta para o Furacão. Na Campeonato Brasileiro Série B de 2025, o Atlético-GO venceu na Arena da Baixada por 1 a 0, com gol de Alix ainda no início da partida. O resultado reforça que, apesar da diferença de divisão, o Dragão tem condições de surpreender e não pode ser subestimado.

Notícias de Athletico-PR x Atlético-GO

Athletico-PR

No Athletico Paranaense, Odair Hellmann deve contar com reforços importantes em relação ao time que enfrentou o Palmeiras. Bruninho, jovem atacante já negociado com o Shakhtar Donetsk, segue disponível até completar 18 anos e pode ganhar minutos. Já o lateral Gilberto, emprestado pelo Palmeiras, volta a ficar à disposição após não poder atuar no Brasileirão por restrições contratuais.

A principal dúvida está na lateral direita. Gastón Benavídez segue em observação após desconforto muscular e pode dar lugar a Gilberto caso não reúna condições. Julimar permanece fora, em recuperação de entorse no tornozelo, enquanto Bruninho desponta como opção para reforçar o setor ofensivo.

No ataque, Kevin Viveros segue como principal referência. A contratação mais cara da história do clube lidera o time em gols na Série A, com seis, além de alto volume de finalizações no alvo. Stiven Mendoza também vive bom momento, enquanto Lucas Esquivel se destaca como o principal articulador, liderando o elenco em assistências.

Escalação provável do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Aguirre, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Benavídez (Gilberto), Luiz Gustavo, Juan Portilla e Dudu Kogitski; Steven Mendoza, Kevin Viveros e Bruninho (João Cruz). Técnico: Odair Hellmann.

Atlético-GO

Pelo lado do Atlético Goianiense, Eduardo Souza deve manter a base que vem atuando na Copa do Brasil. A proposta é equilibrada, com organização defensiva e transições rápidas para tentar surpreender fora de casa. A equipe tende a repetir a formação que eliminou a Ponte Preta.

O principal nome do elenco é Guilherme Marques. Experiente, o meia de 34 anos concentra a criação do time e é a principal fonte de desequilíbrio técnico. Ao seu redor, jogadores como Kevin Ramírez e Marrony dão mobilidade ao ataque, completando o sistema ofensivo do Dragão.

Escalação provável do Atlético-GO (4-3-3): Paulo Vítor; Adriano Martins, Ewerthon, Guilherme Lopes e Tito; Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques; Léo Jacó, Marrony e Kevin Ramírez. Técnico: Eduardo Souza.

Destaques individuais de Athletico-PR x Atlético-GO

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 6 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro isolado do Furacão na Série A 14 Finalizações no alvo — o melhor finalizador do elenco rubro-negro 7 Participações diretas em gols (6 gols + 1 assistência) em 12 jogos R$27 Milhões Maior contratação da história do Athletico — aposta justificada até aqui Jogador destaque · Atlético-GO Guilherme Marques 3 Fases vencidas pelo Atlético-GO na Copa do Brasil 2026 com ele no grupo 34 Anos — veterano com passagens por Braga, Legia e Trabzonspor 6 Gols pelo Goiás na Série A de 2023 — um dos melhores da carreira #1 O mais técnico do elenco do Dragão — referência criativa no meio-campo

Os Técnicos

Odair Hellmann assumiu o Athletico Paranaense em maio de 2025 com a missão de recolocar o clube na elite, objetivo alcançado com a vice-liderança da Série B. Mantido para 2026, o técnico de 49 anos traz no currículo passagens por Internacional, Santos e Fortaleza, com participação em Libertadores. Seu modelo prioriza organização defensiva, transições rápidas e o aproveitamento da qualidade ofensiva, especialmente dos jogadores colombianos.

O principal desafio atual está no rendimento como visitante. Enquanto o desempenho em casa sustenta a campanha sólida, a sequência de cinco jogos sem vitória fora expõe uma lacuna importante. Ajustar esse comportamento será determinante antes do confronto de volta em Goiânia.

Eduardo Souza, por sua vez, construiu trajetória nas divisões de acesso até assumir o Atlético Goianiense. Aos 45 anos, acumula experiência como auxiliar no próprio clube e ganhou destaque ao conquistar a Série D e o Campeonato Catarinense com o Barra-SC em 2025. É um nome em ascensão no cenário nacional, sustentado por resultados recentes.

Seu estilo de jogo valoriza equilíbrio entre os setores, organização defensiva e protagonismo dos jogadores mais técnicos, como Guilherme Marques. Diante de um dos cenários mais exigentes do calendário, a tendência é de uma abordagem pragmática. Ainda assim, o objetivo será sair de Curitiba com um resultado competitivo, preferencialmente com ao menos um gol marcado.

Análise Tática

O Athletico Paranaense de Odair Hellmann costuma atuar no 3-4-3, com linha de três zagueiros, alas projetados e um trio ofensivo de forte presença física e velocidade. Quando encaixa seu jogo, a equipe pressiona alto e acelera nas transições, explorando principalmente Mendoza pelos lados e Viveros como referência central. O corredor direito, geralmente ocupado por Benavídez, aparece como principal via de criação.

O sistema, porém, apresenta fragilidades claras. Com os alas avançados, o time fica exposto nas transições defensivas, especialmente quando o adversário consegue inverter rapidamente o lado do ataque. Além disso, há forte dependência de Viveros: quando o centroavante é neutralizado, a produção ofensiva tende a cair de forma significativa.

Do outro lado, o Atlético Goianiense de Eduardo Souza deve adotar um 4-3-3 mais compacto, com Guilherme Marques articulando entre as linhas. A estratégia passa por fechar os espaços centrais, reduzir o ritmo do jogo e explorar bolas paradas como principal arma ofensiva. Os números reforçam esse perfil, com cerca de metade dos gols da equipe originados em jogadas desse tipo.

O duelo tático mais interessante está nos corredores. Se Benavídez tiver condições de atuar, o lado direito do Athletico pode se tornar dominante, pressionando a linha defensiva adversária. Por outro lado, a falta de maior consistência no meio-campo do Dragão pode ser explorada pela circulação rápida de Mendoza e Lucas Esquivel por dentro.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Atlético-GO

🎯 Previsão de Placar Athletico-PR 2 x 0 Atlético-GO A Arena da Baixada tende a ser o principal fator de desequilíbrio neste confronto. O Athletico Paranaense mantém invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro e apresenta um jogo mais agressivo diante de sua torcida. Após duas derrotas consecutivas na competição, a estreia na Copa do Brasil surge como oportunidade de resposta imediata. O Atlético Goianiense chega credenciado pela boa campanha no torneio, incluindo a eliminação da Ponte Preta. Ainda assim, o desempenho fora de casa levanta dúvidas, com apenas quatro vitórias nas últimas 30 partidas como visitante. Diante de um adversário forte em seus domínios, sustentar o resultado ao longo dos 90 minutos será um desafio considerável. O histórico do confronto na Copa do Brasil reforça esse cenário. O Athletico nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Curitiba, somando duas vitórias e um empate nos duelos anteriores. A combinação entre força como mandante e maior qualidade ofensiva coloca o Furacão em posição favorável para construir vantagem no jogo de ida. O Athletico não perdeu em casa no Brasileirão 2026 e vem de uma sequência de cinco vitórias na Arena da Baixada

Kevin Viveros marcou sete gols em 14 jogos na temporada

marcou sete gols em 14 jogos na temporada O Atlético-GO tem apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos fora de casa em todas as competições — o pior índice entre os 32 classificados desta fase

fora de casa em todas as competições — o pior índice entre os 32 classificados desta fase O Furacão ganhou os dois confrontos anteriores na Copa do Brasil contra o Dragão na Arena da Baixada

anteriores na Copa do Brasil contra o Dragão na Arena da Baixada O Athletico chega motivado para reagir após duas derrotas seguidas no Brasileirão

Resumo dos palpites do Lance para Athletico-PR x Atlético-GO