Atalanta x Lazio – Palpites, análise e odds (22/04)
Veja os palpites e informações de Atalanta x Lazio pela semifinal da Coppa Itália
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O jogo de volta da semifinal da Coppa Italia coloca Atalanta e Lazio frente a frente na New Balance Arena, em Bérgamo, nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h (horário de Brasília). Depois do 2 x 2 espetacular no Olimpico em 4 de março, os 180 minutos se reduziram a um duelo único de 90: quem vencer, vai à final de Roma contra o vencedor de Inter e Como.
A posta é alta para os dois lados. A Dea persegue a quarta final em oito anos e quer aproveitar o fator casa para sacramentar a vaga. A Lazio de Maurizio Sarri, já fora da briga por Champions no campeonato, encara a Coppa como último objetivo real da temporada e chega embalada pelo 2 x 0 contra o Napoli no Maradona.
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Análise da partida
A Atalanta vive uma reta final irregular no Campeonato Italiano. A equipe de Raffaele Palladino ocupa o sétimo lugar da Serie A, com 54 pontos, e está a nove da Juventus, quarto colocado e última posição de Champions League. O empate em 1 x 1 no Olimpico diante da Roma, em 18 de abril, confirmou o cenário: a Dea recupera jogadores importantes, mas ainda oscila.
A Coppa Italia virou, portanto, o atalho mais lógico para voltar à Europa. O troféu garante vaga direta na próxima Europa League e uma final em Roma reforça o capital simbólico do projeto Palladino, em sua primeira temporada no comando.
A Lazio chega em situação oposta na leitura emocional. Nono colocado com 47 pontos, Sarri praticamente descartou o sonho europeu via campeonato, mas a equipe respondeu com uma performance tática impecável em Nápoles. A vitória por 2 x 0, com gols de Cancellieri e Basic, interrompeu a sequência de tropeços e devolveu ambiente interno minimamente respirável em meio à crise entre torcida e presidência.
No retrospecto direto recente, a Atalanta leva vantagem clara. Na ida da semi, saiu duas vezes atrás e buscou o empate no último lance com Musah.
Em fevereiro, pela Serie A, a Dea já havia vencido a Lazio no Olimpico por 2 x 0. Em casa, a equipe bergamasca tem média superior a dois gols marcados por jogo em todas as competições nesta temporada.
Palpites para Atalanta x Lazio
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Confrontos diretos
O histórico geral entre as duas equipes chega à 135ª edição em todas as competições. São 42 vitórias da Atalanta, 40 da Lazio e 52 empates, com 161 gols marcados pelos bergamascos contra os romanos. A Lazio é, estatisticamente, a vítima preferida da Dea no futebol italiano.
Na Coppa Italia, são 12 precedentes: cinco empates (incluindo o 2 x 2 da ida), quatro vitórias da Lazio e três da Atalanta. A última vez em que os dois clubes se enfrentaram numa semifinal europeia ou de copa nacional foi em 2018/19, quando os biancocelesti venceram a final por 2 x 0 com gols de Milinkovic-Savic e Correa.
O retrospecto entre Palladino e Sarri também é relevante. Depois de perder os dois primeiros duelos contra o italiano na temporada 2022/23, Palladino está invicto há seis confrontos, com três vitórias e três empates. Sarri não vence a Atalanta há quatro jogos consecutivos.
Notícias de Atalanta e Lazio
Atalanta: desfalques e dúvidas
Palladino declarou publicamente que a Coppa Italia é objetivo e não vai girar o elenco. O treinador deve escalar a Dea em seu formato típico 3-4-2-1, com o mesmo bloco que venceu o Hellas Verona por 3 x 0 e empatou na Roma.
Isak Hien segue fora com problema muscular e não aparece na lista de convocados. Gianluca Scamacca também está de fora, em recuperação prolongada. As boas notícias vêm do retorno de Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori e Ederson, todos titulares nas últimas rodadas.
Provável escalação da Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino.
Lazio: desfalques e dúvidas
O cenário da Lazio é mais delicado. O goleiro titular Ivan Provedel, o volante Nicolò Rovella e o reserva Mattia Furlanetto estão fora até o fim da temporada.
Edoardo Motta, classe 2005 contratado da Reggiana em janeiro, assumiu a meta após a cirurgia de ombro de Provedel e está invicto na Serie A, com três vitórias e um empate em suas primeiras quatro partidas. Adam Marusic luta para se recuperar a tempo e deve ser substituído por Manuel Lazzari na lateral direita.
Por outro lado, Sarri recupera peças importantes. Toma Basic voltou a jogar e marcou em Nápoles, Mario Gila está firme na zaga, e Daniel Maldini, ex-Atalanta, supera a tendinopatia no joelho e deve retornar ao time titular na ponta direita ou como atacante central.
Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. Técnico: Maurizio Sarri.
Destaques individuais de Atalanta x Lazio
Os técnicos
Raffaele Palladino assumiu a Atalanta no verão europeu de 2025, em projeto que substituiu a era Gasperini. Depois de um começo irregular, o italiano encontrou um formato estável com linha de três e dois meias ofensivos atrás do centroavante, parecido com o modelo da Fiorentina na temporada anterior.
Maurizio Sarri voltou ao comando da Lazio em seu segundo ciclo no clube e reforçou o DNA do 4-3-3 posicional. O ambiente é desafiador: a crise entre torcida e presidência esvaziou o Olimpico no jogo de ida, e o elenco tem limitações claras. Ainda assim, o treinador tirou o máximo do grupo nas duas últimas partidas e depende agora do rendimento no mata-mata para salvar a temporada.
Análise tática
A Atalanta deve manter o 3-4-2-1 com Krstovic como referência, apoiado por De Ketelaere e Raspadori. O plano de Palladino passa por pressão alta na saída de bola da Lazio, controle das laterais com Bellanova à direita e Zappacosta à esquerda e acionamento rápido dos meias entre linhas.
Ederson e De Roon formam a dupla de volantes, com o brasileiro cuidando da saída e o holandês blindando a linha de cinco na recomposição. Djimsiti deve liderar a defesa improvisada com Scalvini e Kolasinac ao lado, já que Hien segue fora.
A Lazio vem com o 4-3-3 tradicional de Sarri. Cataldi comanda o meio-campo entre Dele-Bashiru e Taylor, com Maldini fixado no ataque entre Isaksen e Zaccagni. Os dados apontam ponto fraco nas transições defensivas: a equipe sofreu em várias ocasiões no primeiro tempo do jogo de ida e concedeu 2,46 xG na ida contra apenas 0,51 gerado por Pasalic e companhia.
O principal duelo tático ocorrerá pelo flanco esquerdo da Lazio, onde Tavares oferece perigo no apoio, mas deixa espaços constantes para contra-ataques. Bellanova e De Ketelaere podem atacar essa região justamente com transições em velocidade.
Prognóstico de placar exato para Atalanta x Lazio
- O jogo de ida terminou 2 x 2 com quatro gols divididos entre os dois times
- Atalanta marcou em 15 dos últimos 16 jogos como mandante em todas as competições
- Krstovic soma nove gols no ano solar de 2026 e lidera a Serie A em finalizações
- Cancellieri marcou em dois dos últimos três jogos da Lazio
Resumo dos palpites do Lance para Atalanta x Lazio
Melhor palpite do jogo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,78 na Betsson
Palpite alternativo 2: Atalanta vence no tempo regulamentar – Odd 1,75 na Superbet
Palpite alternativo 3: Krstovic marca a qualquer momento – Odd 2,00 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Atalanta 2 x 1 Lazio – Odd 7,50 na Betsson
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