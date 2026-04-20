Atalanta x Lazio – Palpites, análise e odds (22/04)

O jogo de volta da semifinal da Coppa Italia coloca Atalanta e Lazio frente a frente na New Balance Arena, em Bérgamo, nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h (horário de Brasília). Depois do 2 x 2 espetacular no Olimpico em 4 de março, os 180 minutos se reduziram a um duelo único de 90: quem vencer, vai à final de Roma contra o vencedor de Inter e Como.

A posta é alta para os dois lados. A Dea persegue a quarta final em oito anos e quer aproveitar o fator casa para sacramentar a vaga. A Lazio de Maurizio Sarri, já fora da briga por Champions no campeonato, encara a Coppa como último objetivo real da temporada e chega embalada pelo 2 x 0 contra o Napoli no Maradona.

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Análise da partida

A Atalanta vive uma reta final irregular no Campeonato Italiano. A equipe de Raffaele Palladino ocupa o sétimo lugar da Serie A, com 54 pontos, e está a nove da Juventus, quarto colocado e última posição de Champions League. O empate em 1 x 1 no Olimpico diante da Roma, em 18 de abril, confirmou o cenário: a Dea recupera jogadores importantes, mas ainda oscila.

A Coppa Italia virou, portanto, o atalho mais lógico para voltar à Europa. O troféu garante vaga direta na próxima Europa League e uma final em Roma reforça o capital simbólico do projeto Palladino, em sua primeira temporada no comando.

A Lazio chega em situação oposta na leitura emocional. Nono colocado com 47 pontos, Sarri praticamente descartou o sonho europeu via campeonato, mas a equipe respondeu com uma performance tática impecável em Nápoles. A vitória por 2 x 0, com gols de Cancellieri e Basic, interrompeu a sequência de tropeços e devolveu ambiente interno minimamente respirável em meio à crise entre torcida e presidência.

No retrospecto direto recente, a Atalanta leva vantagem clara. Na ida da semi, saiu duas vezes atrás e buscou o empate no último lance com Musah.

Em fevereiro, pela Serie A, a Dea já havia vencido a Lazio no Olimpico por 2 x 0. Em casa, a equipe bergamasca tem média superior a dois gols marcados por jogo em todas as competições nesta temporada.

Palpites para Atalanta x Lazio

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Confrontos diretos

O histórico geral entre as duas equipes chega à 135ª edição em todas as competições. São 42 vitórias da Atalanta, 40 da Lazio e 52 empates, com 161 gols marcados pelos bergamascos contra os romanos. A Lazio é, estatisticamente, a vítima preferida da Dea no futebol italiano.

Na Coppa Italia, são 12 precedentes: cinco empates (incluindo o 2 x 2 da ida), quatro vitórias da Lazio e três da Atalanta. A última vez em que os dois clubes se enfrentaram numa semifinal europeia ou de copa nacional foi em 2018/19, quando os biancocelesti venceram a final por 2 x 0 com gols de Milinkovic-Savic e Correa.

O retrospecto entre Palladino e Sarri também é relevante. Depois de perder os dois primeiros duelos contra o italiano na temporada 2022/23, Palladino está invicto há seis confrontos, com três vitórias e três empates. Sarri não vence a Atalanta há quatro jogos consecutivos.

Notícias de Atalanta e Lazio

Atalanta: desfalques e dúvidas

Palladino declarou publicamente que a Coppa Italia é objetivo e não vai girar o elenco. O treinador deve escalar a Dea em seu formato típico 3-4-2-1, com o mesmo bloco que venceu o Hellas Verona por 3 x 0 e empatou na Roma.

Isak Hien segue fora com problema muscular e não aparece na lista de convocados. Gianluca Scamacca também está de fora, em recuperação prolongada. As boas notícias vêm do retorno de Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori e Ederson, todos titulares nas últimas rodadas.

Provável escalação da Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Técnico: Raffaele Palladino.

Lazio: desfalques e dúvidas

O cenário da Lazio é mais delicado. O goleiro titular Ivan Provedel, o volante Nicolò Rovella e o reserva Mattia Furlanetto estão fora até o fim da temporada.

Edoardo Motta, classe 2005 contratado da Reggiana em janeiro, assumiu a meta após a cirurgia de ombro de Provedel e está invicto na Serie A, com três vitórias e um empate em suas primeiras quatro partidas. Adam Marusic luta para se recuperar a tempo e deve ser substituído por Manuel Lazzari na lateral direita.

Por outro lado, Sarri recupera peças importantes. Toma Basic voltou a jogar e marcou em Nápoles, Mario Gila está firme na zaga, e Daniel Maldini, ex-Atalanta, supera a tendinopatia no joelho e deve retornar ao time titular na ponta direita ou como atacante central.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. Técnico: Maurizio Sarri.

Destaques individuais de Atalanta x Lazio

Jogador destaque · Atalanta Nikola Krstovic 11 Participações em gols em 2026 (9G+2A) 65 Finalizações em 2026, líder da Serie A 25 Chutes no alvo, recorde dividido com Yildiz Em alta Marcou no 1 x 1 contra a Roma no Olímpico Jogador destaque · Lazio Matteo Cancellieri 4 Gols na Serie A, artilheiro do time Letal Abriu o placar do 2 x 0 no Maradona Veloz Principal arma nas transições de Sarri Em fase Decisivo nos últimos dois jogos do time

Os técnicos

Raffaele Palladino assumiu a Atalanta no verão europeu de 2025, em projeto que substituiu a era Gasperini. Depois de um começo irregular, o italiano encontrou um formato estável com linha de três e dois meias ofensivos atrás do centroavante, parecido com o modelo da Fiorentina na temporada anterior.

Maurizio Sarri voltou ao comando da Lazio em seu segundo ciclo no clube e reforçou o DNA do 4-3-3 posicional. O ambiente é desafiador: a crise entre torcida e presidência esvaziou o Olimpico no jogo de ida, e o elenco tem limitações claras. Ainda assim, o treinador tirou o máximo do grupo nas duas últimas partidas e depende agora do rendimento no mata-mata para salvar a temporada.

Análise tática

A Atalanta deve manter o 3-4-2-1 com Krstovic como referência, apoiado por De Ketelaere e Raspadori. O plano de Palladino passa por pressão alta na saída de bola da Lazio, controle das laterais com Bellanova à direita e Zappacosta à esquerda e acionamento rápido dos meias entre linhas.

Ederson e De Roon formam a dupla de volantes, com o brasileiro cuidando da saída e o holandês blindando a linha de cinco na recomposição. Djimsiti deve liderar a defesa improvisada com Scalvini e Kolasinac ao lado, já que Hien segue fora.

A Lazio vem com o 4-3-3 tradicional de Sarri. Cataldi comanda o meio-campo entre Dele-Bashiru e Taylor, com Maldini fixado no ataque entre Isaksen e Zaccagni. Os dados apontam ponto fraco nas transições defensivas: a equipe sofreu em várias ocasiões no primeiro tempo do jogo de ida e concedeu 2,46 xG na ida contra apenas 0,51 gerado por Pasalic e companhia.

O principal duelo tático ocorrerá pelo flanco esquerdo da Lazio, onde Tavares oferece perigo no apoio, mas deixa espaços constantes para contra-ataques. Bellanova e De Ketelaere podem atacar essa região justamente com transições em velocidade.

Prognóstico de placar exato para Atalanta x Lazio

🎯 Palpite do Lance! Atalanta 2 x 1 Lazio A Atalanta deve se impor na New Balance Arena com o ataque quase cheio e um Krstovic em fase artilheira, mas a Lazio de Sarri vem de vitória sólida em Nápoles e tende a pontuar pelo menos uma vez, evitando um resultado passivo no mata-mata. O jogo de ida terminou 2 x 2 com quatro gols divididos entre os dois times

com gols divididos entre os dois times Atalanta marcou em 15 dos últimos 16 jogos como mandante em todas as competições

dos últimos jogos como mandante em todas as competições Krstovic soma nove gols no ano solar de 2026 e lidera a Serie A em finalizações

gols no ano solar de 2026 e lidera a Serie A em finalizações Cancellieri marcou em dois dos últimos três jogos da Lazio Previsão final: Atalanta vence por 2 x 1 no tempo regulamentar e carimba a vaga na final da Coppa Italia em Roma.

Resumo dos palpites do Lance para Atalanta x Lazio