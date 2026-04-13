Aston Villa x Bologna – Palpites, análise e odds (16/04)

O Aston Villa recebe o Bologna nesta quinta-feira, no Villa Park, em Birmingham, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa 2025/26. O confronto é válido pela disputa de uma vaga nas semifinais, e os ingleses chegam com uma vantagem confortável de 3 x 1 construída no Estádio Renato Dall'Ara, na Itália, em 9 de abril.

Ollie Watkins marcou duas vezes e Ezri Konsa abriu o placar de cabeça antes do intervalo na ida. Jonathan Rowe descontou para o Bologna aos 90 minutos, mas o gol de Watkins nos acréscimos restaurou a diferença de dois gols e deixou a classificação praticamente encaminhada para o lado inglês.

Para o Bologna, a missão é quase impossível: a equipe italiana precisa vencer por ao menos três gols de diferença no tempo regulamentar para forçar a prorrogação, ou por quatro para avançar diretamente. Os dados recentes do clube de Vincenzo Italiano não sustentam esse otimismo, especialmente fora de casa e contra um adversário que venceu todos os três confrontos entre as equipes sem sofrer mais do que um gol.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Aston Villa vive uma temporada europeia excepcional sob o comando de Unai Emery. A equipe terminou em segundo lugar na fase de liga da Europa League, empatada em pontos com o Lyon no topo, e venceu nove dos dez jogos disputados no torneio. A única derrota veio contra o Go Ahead Eagles, na terceira rodada.

Na Premier League, o Villa ocupa a terceira posição e briga por uma vaga direta na Champions League da próxima temporada. No entanto, resultados recentes no campeonato doméstico mostraram alguma instabilidade: derrotas para Manchester United (3 x 1) e Chelsea (4 x 1) precederam a viagem à Itália, embora o triunfo por 2 x 0 sobre o West Ham antes da pausa internacional tenha restaurado a confiança.

O último compromisso do Villa foi o empate em 1 x 1 com o Nottingham Forest no City Ground, no domingo, 12 de abril. O resultado manteve a equipe na zona de Champions League, mas veio com uma preocupação significativa: Emiliano Martínez precisou ser substituído no aquecimento por conta de um problema na panturrilha.

O Bologna, por sua vez, ocupa a oitava posição na Serie A com 45 pontos em 31 jogos. A temporada doméstica tem sido irregular, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos como mandante na liga italiana. No entanto, a campanha europeia foi surpreendente até a derrota no jogo de ida: o time de Vincenzo Italiano acumulava uma sequência invicta de 11 jogos na Europa League, a mais longa da história do clube.

A classificação para as quartas de final já foi, por si só, um feito histórico para o Bologna. A equipe eliminou a Roma nas oitavas em uma série dramática que terminou com vitória por 4 x 3 na prorrogação do jogo de volta, chegando a um placar agregado de 5 x 4. Antes disso, os Rossoblu superaram o Brann nas duas partidas dos playoffs.

A Europa League é, na prática, a única chance realista do Bologna de garantir vaga em competição europeia na próxima temporada. Com nove pontos de distância do sexto colocado Roma na Serie A, a conquista do troféu em Istambul seria o caminho mais viável para retornar à elite continental.

Palpites para Aston Villa x Bologna

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

Aston Villa e Bologna se enfrentaram três vezes nas últimas duas temporadas, e os ingleses venceram todas. O primeiro duelo ocorreu na fase de liga da Champions League 2024/25, quando o Villa triunfou por 2 x 0 no Villa Park, com John McGinn marcando um dos gols.

O segundo encontro aconteceu na primeira rodada da fase de liga da Europa League 2025/26, em setembro. Mais uma vez em Birmingham, McGinn decidiu: vitória do Villa por 1 x 0. Já o terceiro duelo foi o jogo de ida destas quartas de final, com a vitória por 3 x 1 no Dall'Ara.

O histórico é devastador para o Bologna: três jogos, três derrotas, seis gols sofridos e apenas um marcado. Nunca na história das competições europeias o clube italiano conseguiu balançar as redes do Villa em Birmingham. Esse dado pesa muito na análise do jogo de volta.

Notícias de Aston Villa e Bologna

Aston Villa: desfalques e dúvidas

A grande interrogação no lado inglês é a condição física de Emiliano Martínez. O goleiro argentino sentiu dores na panturrilha esquerda durante o aquecimento do jogo contra o Nottingham Forest e precisou ser substituído por Marco Bizot. Foi a terceira vez na temporada em que o campeão do mundo se retirou de um jogo na última hora por causa do mesmo problema.

As informações mais recentes indicam que a situação foi tratada de forma preventiva. O desconforto era muscular e não apontava para uma lesão estrutural. No entanto, a decisão de preservá-lo no domingo pode ter sido justamente para garantir sua presença contra o Bologna. O cenário mais provável é que Martínez jogue na quinta-feira, mas Bizot está preparado caso o argentino não esteja em condições.

Boubacar Kamara segue fora com lesão no joelho, que encerrou sua temporada. Jadon Sancho está afastado desde o amistoso contra o Elche, com um problema no ombro, mas pode retornar ao banco de reservas. Ross Barkley não foi inscrito na lista da UEFA e não pode atuar na competição. Emiliano Buendía foi substituído no fim do jogo contra o Manchester United com sinais de fadiga, mas espera-se que esteja disponível.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Martínez (Bizot); Cash, Konsa, Torres e Digne; Onana e Tielemans; McGinn, Buendía e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Bologna: desfalques e dúvidas

Vincenzo Italiano terá uma lista de desfalques extensa para o jogo de volta. O zagueiro Jhon Lucumí recebeu cartão amarelo no primeiro tempo do jogo de ida e, por acúmulo, está suspenso para o confronto no Villa Park. Martin Vitík estava suspenso para o primeiro jogo e pode retornar ao time, embora também tenha lidado com problemas físicos ao longo da temporada.

O goleiro titular Lukasz Skorupski segue afastado desde março por lesão muscular, e Federico Ravaglia deve permanecer no gol. Thijs Dallinga, Jens Odgaard, Benja Domínguez e Charalampos Lykogiannis também estão no departamento médico. A lista de baixas obriga Italiano a improvisar, particularmente no setor defensivo.

A boa notícia é que Federico Bernardeschi, autor de cinco gols na Europa League, e Jonathan Rowe, que tem dois gols e duas assistências nas últimas três partidas europeias, estão disponíveis. Lewis Ferguson, capitão e motor do meio-campo, também deve ser titular, apesar de carregar o maior número de faltas cometidas na competição.

Provável escalação do Bologna (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Casale, Heggem e Miranda; Ferguson, Freuler e Pobega (Moro); Bernardeschi, Castro e Rowe. Técnico: Vincenzo Italiano.

Destaques individuais de Aston Villa x Bologna

Jogador destaque · Aston Villa Ollie Watkins 2 Gols no jogo de ida contra o Bologna 5 Gols na Europa League 2025/26 9 Gols na Premier League na temporada Decisivo Gol aos 90+4 selou a vantagem na ida Jogador destaque · Bologna Federico Bernardeschi 5 Gols na Europa League 2025/26 11 Jogos disputados na competição Trave Acertou o poste no jogo de ida Artilheiro Maior goleador do Bologna na Europa League

Os técnicos

Unai Emery é o maior especialista em Europa League da história do futebol. O espanhol conquistou o troféu quatro vezes com o Sevilla e o Villarreal, e agora busca o quinto título com o Aston Villa. Sob seu comando, o Villa disputou três quartas de final europeias consecutivas: Conference League em 2023/24, Champions League em 2024/25 e agora a Europa League.

A filosofia de Emery na competição é marcada por pragmatismo e eficiência. Seis das nove vitórias do Villa nesta Europa League terminaram em 1 x 0 ou 2 x 0, sinais claros de uma equipe que prioriza a solidez defensiva e ataca nos momentos certos. O treinador espanhol acumula 14 vitórias nos últimos 16 jogos europeus do clube.

Vincenzo Italiano construiu uma campanha europeia de respeito no Bologna. Após vencer a Coppa Italia na temporada passada e disputar a Champions League, o técnico de 47 anos guiou os Rossoblu à primeira quartas de final continental da história do clube. A eliminação dramática da Roma, com virada na prorrogação, foi o ponto alto dessa jornada.

O grande desafio de Italiano no Villa Park será encontrar uma fórmula ofensiva que permita ao Bologna marcar ao menos três gols, sem se expor fatalmente aos contra-ataques de uma equipe que já demonstrou ser letal nas transições. A tarefa é ingrata, mas o técnico italiano já provou que seu time não se intimida em cenários adversos.

Análise tática

O Bologna precisa atacar desde o primeiro minuto. Italiano não tem outra opção senão montar uma equipe ofensiva, com linhas altas e pressão constante sobre a saída de bola do Villa. O 4-3-3 com Bernardeschi, Castro e Rowe no ataque oferece qualidade nas transições e nos cruzamentos, mas a ausência de Lucumí na defesa deixa o setor vulnerável.

O problema é que, ao se lançar ao ataque, o Bologna tende a abrir espaços que o Aston Villa explora com precisão cirúrgica. O primeiro gol do jogo de ida nasceu exatamente dessa dinâmica: pressão italiana, bola parada favorável ao Villa, cabeceio de Konsa. O segundo veio de um erro de Heggem na saída de bola. O time de Emery é treinado para punir equipes que se arriscam.

O Villa deve se organizar em um 4-2-3-1 com bloco médio, cedendo posse ao Bologna e atacando nas transições. Watkins será o ponto de referência no ataque, com Rogers e McGinn prontos para explorar os corredores. Tielemans e Onana formarão a dupla de proteção à defesa, fundamental para conter as investidas de Ferguson e Freuler pelo meio.

A principal arma tática do Villa neste jogo é a bola parada. Konsa já marcou de cabeça na ida, e os cruzamentos de Tielemans e Digne são uma ameaça constante. No jogo de ida, o Villa converteu em gol uma de suas cobranças de escanteio, e o Bologna sofreu com a intensidade aérea dos ingleses. Com Lucumí fora e Casale entrando, esse setor pode ser ainda mais explorado.

Prognóstico de placar exato para Aston Villa x Bologna

🎯 Palpite do Lance! Aston Villa 2 x 1 Bologna O Aston Villa deve administrar a vantagem com tranquilidade em casa. O Bologna vai precisar se lançar ao ataque para buscar o improvável, mas a defesa de Emery é treinada para explorar espaços deixados por equipes desesperadas. Um gol de honra dos italianos é esperado pela qualidade ofensiva de Rowe e Bernardeschi. O Villa venceu todos os três confrontos com o Bologna, incluindo dois em Birmingham sem sofrer gols

confrontos com o Bologna, incluindo em Birmingham sem sofrer gols Seis das nove vitórias do Villa na Europa League terminaram com placar de 1 x 0 ou 2 x 0

vitórias do Villa na Europa League terminaram com placar de ou O Bologna precisa marcar três gols e jogará de forma muito ofensiva, deixando espaços

gols e jogará de forma muito ofensiva, deixando espaços Emery acumula 14 vitórias nos últimos 16 jogos europeus do Villa Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x Bologna Melhor palpite do jogo: Aston Villa vence e ambas as equipes marcam – Odd 3,40 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,68 na Betsson Palpite alternativo 2: Ollie Watkins marca a qualquer momento – Odd 2,00 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 1,75 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Aston Villa 2 x 1 Bologna – Odd 7,50 na Betsson