Arsenal x Newcastle – Palpites, análise e odds (25/04)

O Emirates Stadium recebe neste sábado o confronto entre Arsenal e Newcastle. Os donos da casa0 precisam obrigatoriamente de três pontos para manter viva a disputa pelo título da Premier League 2025/26, depois de ceder a liderança ao Manchester City pela primeira vez desde setembro. Do outro lado, os Magpies cumprem tabela para encerrar uma temporada negativa, marcada por muitas lesões.

A situação dos dois clubes em abril é quase simbólica do quanto uma temporada pode virar. Enquanto Mikel Arteta tenta reanimar uma equipe que chegou a abrir seis pontos de vantagem na tabela, Eddie Howe enfrenta o desafio de resgatar a autoestima de um vestiário abalado por resultados ruins e fraco desempenho.

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Análise da partida

O Arsenal foi líder isolado da Premier League durante a maior parte do segundo semestre, mas um ciclo de instabilidade nas últimas semanas abriu a janela para o Manchester City reconquistar o topo da tabela. Com 70 pontos em 34 jogos, os Gunners chegam a esta rodada com a mesma pontuação dos Citizens.

A derrota por 2 a 1 no Etihad, com gols de Rayan Cherki e Erling Haaland, abalou aumentou a pressão sobre o time de Arteta. A resposta de Kai Havertz no placar mostrou que a equipe compete até o fim, mas o problema desta fase está na incapacidade de fechar jogos importantes. Antes disso, o Arsenal havia cedido um 2 a 1 ao Bournemouth e empatado sem gols com o Sporting em Lisboa, resultado que o classificou às semifinais da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

A presença do Arsenal nas semifinais da Champions League adiciona uma camada extra de complexidade à gestão do plantel. Viktor Gyökeres, artilheiro do clube na Premier League com 12 gols em 31 partidas, é o nome que carrega esse peso ofensivo semana após semana.

Do lado do Newcastle, a temporada mistura ambição e colapso. O clube chegou às oitavas de final da Champions League, mas foi atropelado pelo Barcelona, sofrendo uma derrota agregada de oito a três. Na Premier League, os Magpies estacionaram na 14ª colocação, seis pontos atrás das vagas europeias com cinco jogos restantes.

A equipe em de uma preocupante sequência negativa. As três derrotas consecutivas na liga, todas por 2 a 1 e com gols decididos nos acréscimos, para Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth. Esse recorte reforça os problemas físicos e de concentração num elenco sobrecarregado. Com departamento médico cheio, Eddie Howe vai a Londres com o plantel remendado.

No Emirates, os números históricos do Arsenal são quase intimidadores. Os Gunners somaram 12 vitórias em 16 jogos em casa na Premier League 2025/26 e estão invictos nos últimos 13 confrontos de liga diante do Newcastle no mesmo palco.

A última vitória dos Magpies no campo do Arsenal em confronto de liga aconteceu em novembro de 2010, num cabeceio de Andy Carroll. Mesmo tendo vencido lá na Copa da Liga na temporada passada, o cenário em jogo de campeonato segue historicamente desfavorável para os visitantes.

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Confrontos diretos

O histórico recente entre Arsenal e Newcastle no Emirates é praticamente unilateral. Os Gunners são invictos nos últimos 13 confrontos de Premier League em casa contra os Magpies, com 12 vitórias e um empate desde a derrota de novembro de 2010.

Nesta mesma temporada, o Arsenal já bateu o Newcastle na primeira fase: vitória por 2 a 1 em St. James' Park, em 28 de setembro de 2025. Na temporada anterior, a Premier League registrou um triunfo dos Gunners por 1 a 0 no Emirates, em 18 de maio de 2025, com gol de Declan Rice. No entanto, o Newcastle havia sido superior no restante daquele ciclo, vencendo dois confrontos da Copa da Liga, incluindo a decisão da competição por 2 a 0.

No histórico geral, por todos os torneios, o Arsenal lidera com folga. Em 198 encontros diretos registrados entre os clubes, os Gunners venceram 87, contra 72 do Newcastle e 39 empates.

Notícias de Arsenal x Newcastle

Arsenal

O Arsenal não tem nenhum jogador suspenso para o duelo. As novidades ficam por conta do setor médico, onde Arteta pode receber reforços importantes. Bukayo Saka, ausente desde a derrota na final da Copa da Liga por lesão no tornozelo, está de volta ao treinamento e pode aparecer ao menos no banco.

Jurrien Timber, afastado desde março por problema na virilha, segue na fila de possíveis retornos e Arteta não o descartou para esta partida. Riccardo Calafiori também vem trabalhando para estar disponível após perder os últimos três jogos. Noni Madueke ainda não está pronto após lesão no joelho sofrida na Champions League, e Mikel Merino segue seu processo de recuperação de fratura no pé sem previsão imediata de retorno.

A grande decisão de Arteta é no ataque. Kai Havertz entrou e marcou a equalização contra o Manchester City, mas Viktor Gyökeres tem sido o nome mais consistente da equipe no período. O sueco é o artilheiro do clube na Premier League com 12 gols e chega ao duelo como principal referência ofensiva dos Gunners.

Escalação provável do Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber (ou Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Newcastle United

Os desfalques do Newcastle são numerosos e comprometem seriamente o planejamento de Howe. Tino Livramento foi descartado para o restante da temporada após lesão muscular sofrida contra o Bournemouth. Fabian Schär está hospitalizado tratando uma infecção no pé que foi operado e deve perder ao menos mais um mês. Anthony Gordon é dúvida com problema no quadril e não treinou com o grupo durante a semana. Joelinton cumpre o segundo jogo de sua suspensão.

A boa notícia é o retorno de Bruno Guimarães. O meia brasileiro deve fazer seu primeiro jogo como titular em mais de dois meses, após se recuperar de lesão e de problemas de saúde contraídos durante a data FIFA. O próprio Howe admitiu que ainda há "uma ferrugem" no jogador, mas reconheceu que o elenco e a torcida sentiram sua falta.

Sandro Tonali, com o episódio de apostas já superado, vive uma boa fase e deve fazer parceria com Guimarães no eixo central. Aaron Ramsdale, ex-Arsenal, tem tudo para ser um dos protagonistas do jogo ao defender as goleiras de seu ex-clube num estádio onde jogou por três temporadas.

Escalação provável do Newcastle United (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Bruno Guimarães, Sandro Tonali; Elanga, Harvey Barnes, William Osula. Técnico: Eddie Howe.

Destaques individuais de Arsenal x Newcastle

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyökeres 12 Gols na Premier League 2025/26 31 Jogos disputados na Premier League 1 Gol no primeiro turno vs Newcastle 14 Camisa que veste no Arsenal Jogador destaque · Newcastle United William Osula 8 Gols na temporada 2025/26 22 Anos de idade 9 Gols marcados como reserva saindo do banco 11 Camisa que veste no Newcastle

Os técnicos

Mikel Arteta chega a este confronto com a missão mais urgente de sua trajetória no Arsenal. Desde que assumiu o clube em dezembro de 2019, o espanhol transformou uma equipe sem identidade numa candidata ao título. Dois vice-campeonatos nos últimos três anos e uma Champions League como palco constante alimentam a fome de um torcedor que não quer mais ser o segundo melhor. Arteta é reconhecido pela meticulosidade tática, pela capacidade de moldar jogadores para o sistema e por não abrir mão do controle com a bola.

Eddie Howe enfrenta o que pode ser o período mais difícil de seu trabalho em St. James' Park. O treinador inglês recebeu o clube em situação crítica em novembro de 2021, evitou o rebaixamento, devolveu os Magpies à Europa, conquistou a Copa da Liga em 2025 e colocou o time na Champions League nesta temporada. O ciclo atual, porém, expõe as limitações de um elenco que acumula baixas graves e não consegue encontrar consistência. As três derrotas por gols nos acréscimos sinalizam um problema de manutenção de resultado que vai além da ausência de titulares.

Análise tática

O Arsenal de Arteta deve operar no 4-2-3-1 consolidado, com Declan Rice e Martín Zubimendi protegendo a linha defensiva e Martin Odegaard como motor criativo atrás do centroavante. A ideia é ter posse, pressionar alto e usar as movimentações de Gyökeres para criar espaços nos corredores laterais. Eberechi Eze, funcionando como meia pela esquerda ou como extremo pelo lado direito, é uma peça móvel que dificulta o encaixe defensivo do adversário.

O Newcastle deve adotar um 4-3-3 compacto, com Lewis Hall e Kieran Trippier fechando os flancos e o trio de meio de campo tentando controlar o jogo. Sem Joelinton e com Gordon em dúvida, o setor ofensivo dos Magpies perde explosividade. Osula como referência central é uma alternativa válida, mas o time depende de transições rápidas para criar perigo, o que se torna mais difícil num Emirates que vai pressionar do primeiro ao último minuto.

A principal vulnerabilidade que o Arsenal pode explorar está no lado direito da defesa do Newcastle, onde Trippier, aos 35 anos, pode ter dificuldades contra as investidas de Eze ou Martinelli. O Newcastle, por sua vez, vai tentar explorar as costas dos laterais do Arsenal em contra-ataques rápidos, apostando na mobilidade de Anthony Elanga pelo flanco esquerdo. O retorno de Guimarães é o fator que pode equilibrar o meio de campo, mas depende da velocidade com que o brasileiro vai retomar sua melhor versão depois de mais de dois meses fora.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Santa Fe

🎯 Previsão de Placar Arsenal 2 x 1 Newcastle O Arsenal precisa da vitória para não perder contato com o Manchester City na briga pelo título. Com o Newcastle em colapso defensivo e sem peças essenciais, o Emirates deve ser palco de uma vitória controlada dos Gunners. Arsenal invicto nos últimos 13 jogos de Premier League em casa contra o Newcastle, com 12 vitórias nesse recorte. A última derrota dos Gunners no Emirates diante dos Magpies em liga foi em novembro de 2010.

Newcastle chega com quatro derrotas consecutivas, sem Livramento, Schär e Joelinton, e com Gordon em dúvida. É o pior momento do clube em meses.

Viktor Gyökeres é o artilheiro do Arsenal na Premier League com 12 gols e já marcou no primeiro turno desta temporada contra os Magpies, em setembro de 2025.

Os Magpies acumulam apenas um ponto somado nos últimos 13 jogos da Premier League no Emirates, o que evidencia a dificuldade histórica de produzir resultados positivos neste estádio.

Resumo do palpites do Lance para Arsenal x Newcastle