Apesar do sucesso em campo, rumores sobre a saída de Vinicius Jr. do Real Madrid e uma possível transferência ganham força nos bastidores do futebol europeu. Nesse cenário de incertezas, a casa de apostas bet365 lançou um mercado especial com odds para o próximo clube do craque. Veja odds:

Permanecer no Real Madrid: 1.40

Qualquer Time da Aárabia Saudita: 8.00

Manchester City: 11.00

PSG: 15.00

Arsenal: 17.00

Liverpool: 17.00

Chelsea: 21.00

Manchester United: 21.00

Flamengo: 21.00

Bayern de Munique: 26.00

Inter de Milão: 26.00

Qualquer Time da MSL (Major Soccer League): 34.00

*As odds foram colhidas no momento de publicação do artigo e estão sujeitas a alterações.

O brasileiro Vinicius Jr. consolidou-se como um dos principais jogadores do Real Madrid nos últimos anos. Com 22 gols em 58 partidas na temporada 2024/25, o atacante tornou-se peça fundamental no esquema tático do clube merengue, conquistando títulos importantes e o carinho da torcida madridista.

As especulações de uma possível transferência aumentaram principalmente após as dificuldades nas negociações para renovação de contrato, que se encerra em junho de 2027.

➡️Para fazer sua apostar no mercado especial é preciso ter uma conta na plataforma de bets. Para isso, use o código de indicação bet365.

As odds e os possíveis destinos

De acordo com as cotações disponibilizadas pela bet365, o Real Madrid ainda aparece como favorito para manter o atacante, com odds de 1.40. Porém, outros destinos surgem como alternativas realistas para o futuro do brasileiro.

Os clubes da Arábia Saudita representam a segunda opção mais provável, com odds de 8.00. Vale lembrar que equipes como Al-Ahli e Al-Hilal já demonstraram interesse concreto no jogador, com propostas que podem ultrapassar 350 milhões de euros, além de salários astronômicos.

Na sequência, o Manchester City aparece com odds de 11.00, seguido pelo Paris Saint-Germain (15.00). Ambos os clubes possuem capacidade financeira para arcar com uma transferência desta magnitude e poderiam oferecer projetos esportivos ambiciosos ao brasileiro.

Premier League e o interesse inglês

Arsenal e Liverpool surgem empatados nas odds (17.00), enquanto Chelsea e Manchester United aparecem com cotação de 21.00. Os clubes ingleses monitoram a situação, mas enfrentariam desafios com as regras do fair play financeiro para viabilizar uma contratação deste porte.

O mercado da bet365 também aponta o Flamengo como possível destino, com a mesma cotação de 21.00. Um retorno ao Brasil, contudo, parece improvável neste momento da carreira do atacante.

Bayern de Munique e Inter de Milão (26.00), além de times da MLS (34.00), completam a lista de possíveis destinos segundo as odds disponibilizadas.

O que dizem as odds?

É importante ressaltar que as odds não representam garantias, mas refletem a percepção do mercado sobre a probabilidade de cada evento. As cotações da bet365 indicam que, apesar dos rumores, o cenário mais provável ainda é a permanência de Vinicius no Real Madrid.

Contudo, a diferença nas odds entre a permanência (1.40) e uma transferência para clubes sauditas (8.00) sugere que existe uma possibilidade considerável de mudança.

Os próximos meses serão decisivos para definir se o brasileiro continuará sua trajetória na Espanha ou buscará novos desafios em outra liga.

Como apostar no mercado especial sobre Vinicius Jr.

Os apostadores interessados em acompanhar as probabilidades sobre o futuro do atacante brasileiro encontram informações disponíveis na plataforma da bet365.

O mercado especial sobre transferências representa uma alternativa às apostas convencionais em resultados de jogos, oferecendo uma perspectiva de longo prazo.

Para localizar e participar deste mercado especial, o processo envolve alguns passos simples:

1 - Acesso à seção de Futebol - O mercado encontra-se disponível na categoria principal de futebol da plataforma no site da bet365;

2 - Navegação até Longo Prazo - Após acessar a seção de futebol, o apostador pode navegar pelos menus até encontrar a categoria de apostas de Longo Prazo (Outright) e então selecionar Especiais;

3 - Seleção do Transferência - Especiais - Nesta categoria específica, encontra-se o mercado dedicado às transferências de jogadores.

4 - Localização do mercado Vinicius Jr. - O mercado apresenta as odds para cada possível destino do jogador brasileiro.

5 - Verificação das odds atualizadas - As cotações podem variar conforme novas informações sobre negociações surgem no mercado.

Além das apostas: os fatores decisivos

Para além das probabilidades indicadas pelas odds, diversos fatores influenciam o futuro de Vinicius Jr. O impasse salarial representa um ponto crucial nas negociações, pois o jogador busca equiparar seus vencimentos aos de Kylian Mbappé, que recebe aproximadamente 23 milhões de euros anuais.

Atualmente, Vinicius Jr. recebe cerca de 15 milhões de euros por temporada, valor considerado aquém de suas pretensões. As negociações para renovação contratual não avançaram significativamente, o que alimenta ainda mais as especulações sobre uma possível saída.

O Real Madrid, por sua vez, já planeja alternativas para o caso de venda do brasileiro. Nomes como Ibrahima Konaté, Rodri e Luis Díaz estão na mira do clube espanhol para manter a qualidade do elenco caso a transferência se concretize.

O valor da transferência

Qualquer negócio envolvendo Vinicius Jr. deve movimentar cifras extraordinárias no mercado. A faixa de preço esperada para uma transferência situa-se entre 300 e 350 milhões de euros, o que colocaria o brasileiro entre as maiores transações da história do futebol.

No início de 2025, o Real Madrid chegou a receber uma oferta superior a 350 milhões de euros, mas decidiu não formalizar o negócio naquele momento. Os clubes sauditas parecem dispostos a investir quantias bilionárias para contar com o talento do brasileiro.

A perspectiva do jogador

A vontade do próprio Vinicius Jr. será determinante para qualquer definição sobre seu futuro. Apesar das especulações, o atacante sempre demonstrou carinho pelo Real Madrid e gratidão pela oportunidade de defender um dos maiores clubes do mundo.

No entanto, a perda de status de "intocável" no elenco durante a última temporada pode influenciar sua decisão. Questões como projeto esportivo, visibilidade global e, naturalmente, condições financeiras pesarão na escolha final do jogador.

O desfecho em aberto

O futuro de Vinicius Jr. permanece incerto enquanto as negociações para renovação contratual não avançam de forma concreta. As odds da bet365 oferecem um panorama interessante sobre as possibilidades que se apresentam para o atacante brasileiro.

Para os observadores do mercado de transferências, o caso Vinicius Jr. promete ser um dos mais emblemáticos dos próximos meses. A combinação de talento, juventude e valor de mercado faz do brasileiro uma peça cobiçada no xadrez do futebol mundial.

Enquanto o mercado de transferências segue em movimento, a bet365 disponibiliza esse mercado especial para quem deseja acompanhar as probabilidades relacionadas ao próximo capítulo na carreira de um dos principais jogadores brasileiros da atualidade.