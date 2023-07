Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix na bet365



Segue com dúvidas sobre Pix bet365 ou sobre depósitos e saques na bet365 Brasil? Então, não deixe de conferir a nossa seção de perguntas mais frequentes. Assim, terá as respostas para as dúvidas mais comuns...



Tem como fazer Pix na bet365?



Sim, o Pix bet365 já está disponível na plataforma da casa de apostas esportivas. Isso significa que, agora, é possível fazer depósitos com ainda mais agilidade.



Quanto tempo demora para cair o Pix na bet365?



Normalmente, o depósito via bet365 Pix é compensado imediatamente, muitas vezes em menos de dois minutos. Então, utilizar o método criado pelo Banco Central do Brasil pode ser uma ótima opção para adicionar saldo à sua conta.



Além disso, vale lembrar que a casa de apostas não cobra nenhuma taxa para depósitos via Pix.



Quanto depositar no bet365?



A recomendação é que você deposite um valor que não faça falta para você, sendo este exclusivamente dedicado às apostas esportivas. Lembrando que o valor mínimo que a casa aceita para depósitos via Pix é de R$30.