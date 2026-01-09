Os melhores cassinos que pagam via Pix em 09 de janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake. Nestes sites, você pode sacar a partir de R$0,01 até R$100.000 diariamente.

Selecionamos os 14 melhores cassinos com Pix com base na licença federal, transferências instantâneas e segurança nos saques. Abaixo, confira a lista completa:

1 . Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis 2 . bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP 3 . KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis 4 . Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras 5 . Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01 6 . Betsson: cassino que aceita Pix com torneios de até R$900.000 7 . Superbet: site com saque via Pix de 1 e SuperSpin 8 . Blaze: cassino que paga até R$50.000 via Pix 9 . SeguroBet: site com mais de 290 jogos de cassino que pagam no Pix 10 . McGames: cassino com saque máximo de R$20.000 com Pix 11 . EstrelaBet: cassino que aceita depósito via Pix de R$1 12 . Bacana Play: site com saque de até R$30.000 diariamente 13 . Jogo de Ouro: cassino que paga no Pix com cashback de até 50% 14 . Lottoland: plataforma com saques via Pix de R$0,01 sem taxas

Melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026

Os melhores cassinos com Pix em janeiro de 2026 são Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake, pagando até R$100.000 por dia.

A seleção dos cassinos teve como critério os seguintes pontos: licença SPA/MF, valores flexíveis para pagar com Pix, segurança nas transações e variedade de jogos.

1. Betano: cassino com saque via Pix a partir de R$5 e rodadas grátis

A Betano é a melhor opção entre os cassinos que pagam via Pix, com limites de saque entre R$5 e R$50.000 diariamente. O site é legalizado pela Portaria SPA/MF n° 246/2025 e oferece mais de 3.800 slots.

Começando com o código de afiliado válido na Betano, você encontra Missões e promoções com rodadas grátis. Além de ser um cassino que paga via Pix, possui opções de transferências bancárias com Caixa, Bradesco, Banco do Brasil e outros bancos.

Requisito Valor Saque mínimo por Pix R$5 Depósito mínimo via Pix R$5 Tempo de processamento de saques Instantâneo Cobra taxas? Não

2. bet365: plataforma que aceita Pix de até R$20.000 e clube VIP

A bet365 é outro cassino que paga no Pix até R$20.000 por saque todos os dias. Autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250, suas transações são feitas instantaneamente e com segurança do Banco Central.

Captura de tela realizada em 07/01/2026 às 11:00.

Após começar com o código de indicação válido na bet365, você encontra vários jogos que pagam no Pix, tais como: slots, crash, roleta, blackjack, baccarat e outros. O site ainda tem um app para Android exclusivo para o cassino.

Requisito Valor Saque mínimo por Pix R$5 Depósito mínimo via Pix R$5 Tempo de processamento de saques Instantâneo Cobra taxas? Não

3. KTO: site que paga até R$50.000 no Pix e giros grátis

A KTO é um dos cassinos que pagam via Pix na hora, permitindo retiradas de até R$50.000 por dia. A licença do site foi dada pela Portaria SPA/MF n° 2093/2024, assegurando transferências instantâneas e seguras.

A KTO tem um dos melhores cassinos ao vivo, com Roleta Brasileira, Crazy Time, Mega Roleta Brasileira e outros jogos. Ao se cadastrar com o cupom da KTO você pode apostar nos jogos selecionados e participar da promoção de 50 giros grátis.

Requisito Valor Saque mínimo por Pix R$0,01 Depósito mínimo via Pix R$10 Tempo de processamento de saques Instantâneo Cobra taxas? Não

4. Novibet: melhor cassino que aceita Pix com oferta de giros extras

Regulamentada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, a Novibet é um cassino com saque via Pix entre R$10 e R$20.000 todos os dias. O site tem mais de 3.000 slots, com destaque para Gates of Olympus, Big Bass Bonanza e Fortune Tiger (tigrinho).

Se você ainda não sabe como funciona o código promocional Novibet, você pode ativá-lo no registro e começar a apostar no site. O cassino oferece cerca de 9 promoções, incluindo giros extras, cashback e torneios semanais para quem apostar com Pix.

Requisito Valor Saque mínimo por Pix R$10 Depósito mínimo via Pix R$10 Tempo de processamento de saques Instantâneo Cobra taxas? Não

5. Stake: cassino com saque via Pix baixo a partir de R$0,01

A Stake é um dos melhores cassinos que pagam via Pix, com maior flexibilidade entre valor mínimo e máximo. Para saque, começa R$0,01 chegando até R$100.000 por dia com processamento instantâneo e seguro, visto que tem a licença SPA/MF n° 263.

Para começar, pode ativar o código Stake válido em janeiro de 2026 e explorar mais de 1.100 slots, incluindo populares que pagam no Pix como Tigre Sortudo, Fortune Tiger, Sugar Rush e Sweet Bonanza.

Requisito Valor Saque mínimo por Pix R$0,01 Depósito mínimo via Pix R$10 Tempo de processamento de saques Instantâneo Cobra taxas? Não

O que é um cassino com Pix e por que ficou popular?

Um cassino com Pix é toda plataforma que aceita depósitos e saques com o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil.

O Pix foi lançado em 2020 e ficou popular rapidamente, sendo comum encontrar centenas de cassinos que pagam via Pix. Confira os principais motivos:

Transações instantâneas;

Sem taxas;

Fácil de usar;

Seguro e monitorado pelo Banco Central do Brasil.

A popularidade também ocorreu porque a Lei 14.790/2023 obrigou os sites de apostas a usarem o Pix como método principal. Essa medida foi positiva para os apostadores, visto que preferem e usam esse método cotidianamente.

Como configurar o Pix e depositar em cassinos online?

Para configurar o Pix e depositar em um cassino você precisa se cadastrar e estar com a conta verificada. A verificação de identidade (KYC) ocorre com o envio de imagens do RG, CNH e reconhecimento facial.

Abaixo, confira o passo a passo para configurar sua conta nos cassinos que aceitam Pix:

1 . Após acessar sua conta, toque em "Depositar"; 2 . Informe a agência, número e dígito da conta bancária; 3 . Confirme o cadastro da sua conta Pix; 4 . Em seguida, insira o valor do depósito; 5 . Toque em "Depositar" para gerar a transação; 6 . Acesse seu banco cadastrado; 7 . Conclua com a leitura do QR Code ou usando o Pix cópia e cola.

Estas etapas são necessárias sempre que você se cadastrar em novos cassinos online, visto que eles seguem a Lei das Bets. Porém, não se preocupe, você consegue completar todo o passo a passo em menos de 5 minutos.

Como sacar em cassinos com saque via Pix

Para sacar em cassinos com saque via Pix você precisa ter seu perfil verificado e conta bancária cadastrada. Com isso, é preciso apenas aproximadamente 4 minutos para solicitar seu saque, confira o passo a passo:

1 . Faça login em sua conta; 2 . Acesse seu perfil e toque na carteira; 3 . Encontre o botão para sacar; 4 . Informe o valor que vai retirar via Pix; 5 . Selecione a conta com chave Pix registrada em seu nome; 6 . Confirme a transação.

Na maioria dos cassinos que pagam via Pix, o tempo de saque é instantâneo. No entanto, podem acontecer variações e levar poucos minutos ou até 1 hora como na bet365.

Antes de sacar, lembre-se de que é necessário verificar seu perfil e solicitar o saque apenas para chave Pix registrada no seu nome.

Como escolher um cassino com Pix que realmente paga

Para escolher um cassino que realmente paga via Pix, é preciso ficar atento aos seguintes critérios: licença, segurança, catálogo de jogos, métodos de pagamento e suporte.

Foi a partir da análise desses aspectos que elencamos os 14 melhores cassinos online no Brasil, com destaque para Betano, bet365, KTO e Novibet. Abaixo, explicamos cada um dos pontos avaliados.

Licença e regulamentação

O principal critério na hora de escolher os cassinos que pagam via Pix é a licença federal. Ela indica quais são os sites avaliados, fiscalizados e monitorados pelo Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), órgão do Ministério da Fazenda.

Para saber se um site é legalizado e seguro, veja, abaixo, dicas para visualizar a Portaria SPA/MF de autorização do cassino e detalhes sobre a reputação:

SIGAP : acesse o SIGAP e veja a lista dos cassinos autorizados;

: acesse o SIGAP e veja a lista dos cassinos autorizados; Site oficial : no rodapé do cassino, veja se ele apresenta a portaria de autorização;

: no rodapé do cassino, veja se ele apresenta a portaria de autorização; Reputação: veja como ele é avaliado no Reclame Aqui.

Segurança da plataforma

Para escolher cassinos que pagam Pix, fique atento à segurança da plataforma. Para avaliar, veja se o site possui protocolo de criptografia SSL/TLS. Quando ativa, um cadeado fica exibido no endereço do site, mostrando que a conexão é segura.

A proteção com reconhecimento facial e verificação de identidade também é essencial e está presente em todos os cassinos analisados neste artigo.

Catálogo de jogos

A variedade de jogos de apostas é um critério importante, pois a variedade te permite explorar e conhecer slots e crash games atuais. Imagina se registrar em um cassino e não encontrar seus jogos favoritos? Por isso, veja quais categorias estão disponíveis:

Crash games;

Slots;

Bingo;

Blackjack;

Baccarat;

Game shows.

Seguimos estes critérios para elaborar nossa lista com os melhores cassinos com Pix. Por exemplo, as vantagens do código Superbet para hoje são acessar milhares de jogos e ainda rodar a roleta SuperSpin com prêmios diários e participar de torneios regulares.

Pagamentos rápidos e valores flexíveis

Nem todos os cassinos com Pix pagam na hora, com variações que podem levar alguns minutos. Por isso, avalie o tempo de processamento do site e priorize as plataformas que fazem o saque instantaneamente.

Também fique atento aos valores limites para depositar e sacar. Em nossa experiência, vimos que os cassinos que pagam via Pix na hora são: Betano, bet365, KTO, Novibet e Stake.

Outro site que se destaca é a Estrela Bet, com pagamentos instantâneos e acessíveis. Ao se cadastrar com o código de bônus da Estrela Bet você pode sacar a partir de R$0,01.

Promoções ativas

Procure cassinos com giros grátis, cashback, torneios, missões e outras promoções. Os bônus disponíveis são importantes para aumentar sua banca, receber reembolso das apostas perdidas e explorar novos jogos.

Suporte ao cliente

Priorize sites de apostas com suporte ao cliente 24/7 e em português. Caso tenha problemas com as transações via Pix, esqueça a senha ou não saiba usar algum serviço, basta pedir ajuda.

Os sites indicados possuem atendimento com formato 24/7, incluindo canais como: Chat Online, E-mail e Telefone. Com destaque para a Blaze, o suporte demora apenas 1 minuto para responder.

A partir dele, é possível fazer a famosa pergunta sobre qual é o código da Blaze e se está disponível, como depositar, sacar e resolver outros problemas.

Vantagens de usar Pix em cassinos online

As principais vantagens de usar Pix em cassinos online estão relacionadas a velocidade de processamento e a ausência de taxas. Abaixo, listamos todos os pontos positivos, confira:

Transações instantâneas : o Pix chega em poucos segundos e fica disponível 24/7;

: o Pix chega em poucos segundos e fica disponível 24/7; Ausência de taxas : nenhum valor adicional é aplicado na transferência;

: nenhum valor adicional é aplicado na transferência; Segurança : o Pix usa criptografia e é monitorado pelo Banco Central;

: o Pix usa criptografia e é monitorado pelo Banco Central; Uso facilitado : transações feitas com QR Code ou chave Pix;

: transações feitas com QR Code ou chave Pix; Limites flexíveis: nos cassinos com Pix você encontra valores de saque amplos a partir de R$0,01.

Comparativo dos saques nos cassinos que pagam no Pix

A partir da nossa análise, criamos uma tabela comparativa entre os cassinos que pagam no Pix, sendo o critério principal o valor mínimo e máximo de saque. Confira em detalhes abaixo:

Se você procura cassinos com saque acessível via Pix, os destaques vão para KTO, Stae, Blaze, EstrelaBet e Lottoland com R$0,01. O valor baixo permite sacar valores baixos e manter o controle da sua carteira.

Por outro lado, os cassinos que se destacam pelo saque elevado são Stake (R$100.000), KTO, Betano, Betsson e Blaze com R$50.000 diariamente.

Quais são os jogos de cassino que pagam no Pix?

Os jogos de cassinos que pagam no Pix são os slots, crash e ao vivo, incluindo títulos populares como o tigrinho, Gates of Olympus e Aviator. Abaixo, listamos as principais categorias e jogos:

Slots populares: Fortune Tiger, Gates of Olympu, Big Bass Bonanza e Tigre Sortudo; Crash games: Aviator, Mines, Spaceman, JetX e outros; Jogos de mesa: Blackjack, Baccarat, Roleta e Bac Bo Cassino ao vivo: Crazy Time, Roleta Brasileira, Lightning Roulette e outros.

Antes de jogar, fique atento ao funcionamento do jogo e considere testar as versões demonstrativas.

Já nos jogos em tempo real, você pode acessar uma mesa na Betano, KTO ou bet365, que estão entre os melhores cassinos ao vivo, e assistir uma rodada para entender o funcionamento antes de apostar.

Métodos alternativos ao Pix nos cassinos online

Os métodos de pagamento alternativos ao Pix são: Transferência Bancária Eletrônica (TED), Cartão de Débito e Cartão Pré-Pago. Abaixo, entenda como funcionam:

TED : transferência bancária tradicional entre bancos;

: transferência bancária tradicional entre bancos; Cartão de débito : pagamento com saldo disponível em conta;

: pagamento com saldo disponível em conta; Cartão pré-pago: pagamento com saldo recarregável do cartão.

Para usar esses métodos alternativos, fique atento que as contas também precisam estar registradas em seu nome, seguindo as normas da Lei 14.790/2023. Esta legislação proibiu o uso de métodos como: boleto bancário, criptomoedas e cartões de crédito.

Perguntas frequentes sobre cassinos Pix

Abaixo, apresentamos a nossa seção de perguntas e respostas sobre os cassinos que pagam via Pix, confira em detalhes!

Quais são os cassinos que pagam via Pix?

Os cassinos que pagam via Pix são Betano, bet365, KTO e Novibet. O Pix é o método de pagamento mais popular no Brasil, com transferências instantâneas e seguras, sendo monitoradas diariamente pelo Banco Central.

Como fazer depósitos em cassinos usando Pix?

Para fazer depósitos nos cassinos usando o Pix você precisa ir em "Depositar" e cadastrar sua conta bancária. Em seguida, é só inserir o valor do pagamento, gerar o QR Code e fazer a leitura do código no aplicativo bancário.

Qual cassino realmente paga no Pix?

O cassino que realmente paga no Pix hoje, 09/01/2026, com até R$50.000 de saque diário é a Betano.

Existem taxas para usar Pix em cassinos?

Não, não existe taxa para usar Pix nos cassinos legalizados. O Pix é gratuito e não aplica nenhuma tarifa nas transações.

O Pix é seguro para apostar em cassinos?

Sim, é seguro apostar nos cassinos com Pix. O método foi lançado pelo Banco Central do Brasil, sendo também monitorado diariamente. Mas fique atento em apostar apenas em sites legalizados pelo Governo Federal.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações sobre esta ou outras ofertas, acesse help.bet365.bet.br