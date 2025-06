As apostas na Meridianbet representam uma das opções disponíveis para brasileiros no mercado de jogos online. A casa de apostas apresenta uma interface que combina mercados esportivos e cassino online, além de recursos para alavancar suas bets e muitas promoções.

A Meridianbet, que opera em diversos países, oferece diferentes modalidades para apostadores iniciantes. Nesta análise, vamos examinar seus principais recursos e funcionalidades.

Assim, os novos usuários podem conhecer as características essenciais da plataforma antes de iniciar suas atividades.

➡️ Além disso, confira nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil e confira uma análise detalhada das plataformas que recomendamos para suas bets.

Opções de apostas esportivas na Meridianbet

Entre as opções de apostas na Meridianbet, a página de esportes é uma das mais completas do site. A operadora conta com dezenas de modalidades, centenas de competições e muitos eventos atualizados diariamente.

A interface moderna da operadora proporciona uma navegação limpa, mesmo oferecendo tantos produtos. O site da Meridianbet Brasil é todo dividido em categorias principais e subcategorias, simplificando a usabilidade.

Futebol na Meridianbet

Dentre todos os esportes disponíveis no catálogo de apostas na Meridianbet, o futebol com certeza é o mais procurado. Justamente por isso, é a modalidade mais completa e com maior número de competições e eventos. Desse modo, veja abaixo algumas das principais ligas encontradas para esse esporte:

Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D;

Copa do Brasil;

Premier League;

La Liga;

Serie A (Itália);

Champions League;

Copa Libertadores;

Copa do Mundo de Clubes;

Eliminatórias da Copa do Mundo de Seleções.

Esses são apenas algumas das competições presentes no catálogo da operadora. Além disso, há dezenas de outras opções, incluindo ligas de países menos tradicionais no futebol.

Por exemplo, ligas da Coréia do Sul, Dinamarca, Egito, Grécia, Islândia e muito mais. Basicamente, há torneios de todos os continentes para os usuários explorarem.

Resumindo, a operadora permite que seus clientes apostem tanto nos grandes clubes de futebol, como em ligas alternativas. Desse modo, navegue pelo site para visualizar todas as ligas disponíveis no catálogo.

Basquete

Outro esporte que se destaca entre os apostadores atualmente é o basquete, especialmente agora que a NBA está nos Playoffs. Contudo, não é apenas a NBA que está presente entre as opções de apostas na Meridianbet. Além da melhor liga de basquete do mundo, há outros torneios relevantes. Conheça abaixo alguns exemplos:

NBA; NCAA; WNBA; Liga ACB (Espanha); Euroleague; Eurobasket; NBB (Brasil).

Assim como no futebol, há as grandes ligas do esporte, mas também encontramos torneios de países alternativos. Isso inclui as ligas de países como Lituânia, Croácia e Argentina, entre outras opções.

É possível fazer diferentes tipos de apostas nesse esporte. Há opções de palpite pré-jogo, ao vivo e também a longo prazo. Já entre os mercados de basquete, é possível tentar prever o vencedor do jogo, total de pontos, handicap e muito mais.

Tênis

O tênis é uma modalidade muito procurada pelos apostadores por conta do seu dinamismo e velocidade. Além disso, é um esporte que conta com diversos mercados de apostas e competições relevantes.

Veja na lista abaixo alguns dos torneios que estão presentes no catálogo de apostas da Meridianbet:

Roland Garros; Wimbledon; US Open; Challenger; ITF; WTA.

O esporte oferece competições durante o ano todo e por isso sempre há eventos para jogar na Meridianbet Brasil. Inclusive, é uma modalidade popular para quem faz apostas ao vivo, já que conta com mercados especiais.

eSports

Os e-Sports estão em uma ampla ascensão no mundo dos esportes. Hoje em dia, existem dezenas de torneios profissionais com equipes de ponta e premiações milionárias.

Por conta dessa profissionalização e popularidade, os esportes eletrônicos estão cada vez mais famosos nas casas de apostas. Confira abaixo alguns dos jogos que estão presentes no catálogo da operadora:

Counter Strike 2;

Dota 2;

Call of Duty;

League of Legends;

Valorant;

Overwatch 2;

Starcraft 2.

Dentro de cada um desses jogos, há torneios diferentes que os apostadores podem explorar. Além disso, os mercados de apostas variam também dependendo da temática do jogo e suas regras. Nossa recomendação é que você acesse a plataforma, explore essas opções e estude cada um dos jogos.

Vôlei

Uma das modalidades mais populares entre os brasileiros é o vôlei e isso se reflete também nas casas de apostas. No entanto, é uma modalidade com menos variedade no catálogo da Meridianbet. De maneira geral, as competições disponíveis para apostar dependem muito da época do ano.

No momento há ligas mundiais, como a Liga das Nações Feminina, mas também há outras opções nacionais. Recomendamos que você acesse o site para consultar os torneios presentes no catálogo atualmente.

Mais esportes para apostar

Como mencionamos anteriormente, há dezenas de esportes que podem ser explorados na operadora. Na nossa opinião, é muito difícil um apostador não encontrar o que está procurando ao navegar pelo site.

Afinal, há várias modalidades que são mais nichadas disponíveis. Conheça algumas abaixo:

Handebol; Críquete; Sinuca; Badminton; Squash; Lacrosse; Hurling; Floorball.

Complementando a lista ainda podemos citar os esportes de automobilismo e também de artes marciais. De maneira geral, a plataforma consegue abranger uma ampla gama de modalidades e disponibilizar aos clientes muitas opções de apostas.

Alguns esportes têm mais eventos e competições que outros, mas as principais ligas da modalidade geralmente estão disponíveis. Como o catálogo é muito extenso, vale a pena acessar o site para consultar todos os mercados.

Explore o site da Meridianbet para descobrir uma vasta seleção de apostas esportivas e jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Meridianbet

Mercados de apostas na Meridianbet

Antes de começar a apostar, é importante entender os mercados disponíveis na Meridianbet Brasil e como funcionam. Portanto, veja neste tópico uma explicação detalhada dos principais tipos de apostas que podem ser feitas na operadora.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

O mercado 1 x 2 trata-se da opção mais básica e simples de entender das apostas online. Neste caso, o apostador deve escolher como ele acredita que o jogo terminará. Em esportes como futebol, onde o empate é possível, há três possibilidades. Já no basquete, por exemplo, há apenas duas opções. Confira abaixo o que significa 1 x 2:

1 - Vitória do time da casa;

X - Empate;

2 - Vitória do time visitante.

Essa é a opção mais utilizada, já que não exige muita interpretação e trata-se de um palpite clássico no vencedor da partida.

Empate Anula

Esse mercado é muito popular em jogos de futebol, pois é muito comum que aconteçam empates. Nesse caso, o jogador seleciona qual dos dois times envolvidos ele acredita que irá vencer a partida.

Caso o jogo termine empatado, a aposta é anulada e o valor reembolsado para o usuário. Desse modo, não é preciso se preocupar com a possibilidade de empate ao apostar.

Handicap Asiático

O mercado de handicap asiático tem como objetivo equilibrar confrontos em que há muita disparidade técnica. É uma opção que aumenta as possibilidades de apostas, mudando o valor das odds.

Isso acontece, pois com o handicap é adicionar uma vantagem ou desvantagem fictícia a um dos times.

Por exemplo, o apostador pode selecionar que o time favorito vai vencer o jogo com handicap -2.5. Ou seja, na aposta o time seleciona começa com menos 2 gols no placar e para vencer precisa de 3 gols de diferença.

Ambas Marcam

O mercado de “Ambas Marcam” é bastante popular entre os apostadores, especialmente em partidas de futebol. Neste tipo de aposta, o jogador deve prever se ambos os times irão marcar ao menos um gol durante o tempo regulamentar da partida.

Não há uma necessidade de prever quem vencerá o jogo, apenas se ambos os times irão marcar gols.

Total de Gols (Over/Under)

Esse mercado consiste em apostar se o número total de gols marcados em uma partida será superior ou inferior a uma linha estabelecida pela casa de apostas. Entenda abaixo:

Mais de 2.5 gols – A aposta será vencedora se a partida tiver 3 ou mais gols; Menos de 2.5 gols – A aposta será vencedora se a partida tiver no máximo 2 gols.

É uma opção interessante para quem gosta de analisar a força ofensiva e defensiva dos times.

Apostas Futuras

Além desses mercados que explicamos, há também opções de apostas futuras. Isso é muito comum em ligas populares em que você pode tentar prever diversas situações durante o campeonato. Confira abaixo alguns exemplos:

Campeão final;

Artilheiro do Campeonato;

Melhor jogador;

Classificação por grupo;

Outras premiações.

Como diz o próprio nome, são apostas focadas no longo prazo. Ou seja, o palpite só será finalizado no final do torneio. Ou então, se você preferir, pode fazer o cash out pelo valor oferecido pela operadora.

Geralmente, as apostas a longo prazo estão disponíveis somente para grandes competições. Por exemplo, NBA, Brasileirão, Champions League, entre outras.

Odds na Meridianbet

Analisar as odds é crucial, pois são esses valores que definem o retorno em potencial de uma aposta esportiva. No caso da Meridianbet Brasil, encontramos cotações condizentes com a realidade e de acordo com a média do mercado.

Sendo assim, não há muita diferença nos valores encontrados na plataforma em comparação com outras casas de apostas.

Um dos pontos de destaque é o bônus da Meridianbet em algumas partidas selecionadas. A operadora oferece cotações aumentadas em jogos e mercados específicos. Essa oferta é atualizada diariamente e as opções podem ser encontradas logo na página inicial da seção de esportes.

Uma das vantagens dessa promoção é que não há necessidade de usar um código promocional da Meridianbet.

Além disso, em caso de acerto, o potencial retorno da aposta entrará na sua carteira como saldo real, sem rollover. Portanto, já será possível sacar esse dinheiro para sua conta bancária.

Já o lado negativo é que você não pode escolher exatamente qual palpite terá as odds aumentadas. A operadora seleciona e monta as apostas com as cotações mais altas que o normal. Desse modo, o usuário pode avaliar as opções e selecionar ou não o palpite proposto.

A Meridianbet se destaca como uma plataforma de apostas segura, oferecendo ótimos recursos aos seus usuários

Apostas ao vivo na Meridianbet

Os clientes da Meridianbet podem fazer mais do que apostas pré-jogo e a longo prazo. A plataforma conta também com uma página específica com jogos em andamento para palpites ao vivo. Esse tipo de palpite costuma ser mais dinâmico com odds voláteis e mercados especiais.

No menu ao vivo os clientes podem filtrar os jogos disponíveis por esporte e por competição. Adicionalmente, existe também o filtro para visualizar somente os jogos que possuem streaming. Ou seja, partidas em que você consegue assistir à transmissão em tempo real diretamente pelo site.

Esse recurso é um dos grandes diferenciais da operadora em comparação com seus concorrentes. A qualidade de imagem é boa e o player de vídeo é fluido, raramente causando travamentos. No entanto, esses dois últimos pontos dependem muito da estabilidade e velocidade da conexão com à internet.

Algumas outras ferramentas presentes no menu ao vivo são as estatísticas atualizadas. Como em muitos eventos o streaming não é oferecido, os clientes podem usar as estatísticas para basear suas apostas. O site fornece também uma linha do tempo e um campo virtual que acompanha os acontecimentos do jogo.

Opção de cash out

Existem diversas vantagens no site, como bônus da Meridianbet, catálogo extenso e também recursos adicionais. Por exemplo, o cash out é uma das funções mais populares e necessárias em sites de apostas.

O recurso permite o encerramento antecipado dos seus palpites por um valor acordado com a operadora. A ferramenta fica disponível de acordo com a análise da plataforma e das movimentações das odds.

Quando o jogador ativa o cash out, a aposta é concluída e nada que acontece no jogo após isso importa. Mesmo se o resultado final do jogo for contrário ao que você escolheu, não irá afetar o valor retirado com o cash out.

Como apostar na Meridianbet?

O primeiro passo para começar a apostar na operadora é abrir a sua conta e isso é bem rápido. Inclusive, não é preciso de um código promocional da Meridianbet para começar a jogar. Confira abaixo o passo a passo para se cadastrar e fazer sua primeira aposta:

1 - Acesse o site oficial da Meridianbet e clique em Registrar para começar;

2 - Em seguida, complete o formulário de cadastro, leia os termos de uso e finalize o registro;

3 - Depois disso, valide a sua identidade e faça um primeiro depósito;

4 - Entre na página de esportes, explore o catálogo de esportes e competições;

5 - Clique em um dos jogos disponíveis, analise as odds e mercados e faça seu palpite.

Após a confirmação da sua aposta, você pode acompanhar os palpites no menu da lateral direita. Na seção Meus Bilhetes você consegue ver as opções ativas e também já concluídas.

Durante o seu cadastro é preciso realizar a sua validação de identidade. Esse processo é obrigatório de acordo com as regulamentações da lei brasileira. Embora pareça complicado, é muito simples, basta enviar uma foto do seu RG, CNH ou passaporte. Complementando, é necessário fazer uma verificação biométrica facial.

App da Meridianbet: tem para iOS e Android?

Atualmente, os apostadores preferem jogar pelo celular do que pelo computador. É exatamente por esse motivo que a Meridianbet oferece um apk nativo para Android. Já para iOS, embora não exista um aplicativo oficial, há uma versão mobile de navegador.

O app da Meridianbet reúne todas as funcionalidades da plataforma em um ambiente mobile otimizado. Ou seja, é possível fazer tudo pelo celular, desde abrir sua conta, até fazer apostas na plataforma. Até mesmo o catálogo de esportes, bônus da Meridianbet e jogos de cassino são semelhantes. Isso se aplica também para a versão mobile de navegador em aparelhos iOS.

A interface do aplicativo e da versão de navegador são muito parecidas e o design segue o padrão de qualidade esperado. Os botões ficam posicionados estrategicamente, facilitando a navegação em telas menores.

Como apostar no Meridianbet para Android (apk)?

O download do app da Meridianbet para Android é simples, mas não é como baixar um aplicativo normal. O apk não está presente na loja de aplicativos do Google, na verdade o download deve ser feito pelo próprio site da operadora. Veja abaixo como fazer isso:

1 - Acesse o menu de segurança do seu aparelho e autorize o download de fontes externas;

2 - Abra o navegador do seu smartphone, acesse o site da Meridianbet e clique no botão de download do app;

3 - Autorize a instalação do app e aguarde alguns segundos;

4 - Depois disso, abra o aplicativo e faça o login na Meridianbet;

5 - Explore o site e faça suas apostas mobile.

Como já explicado anteriormente, o design do aplicativo é intuitivo e rapidamente novos clientes se acostumam.

Como apostar no app da Meridianbet para iOS?

Embora não exista um app oficial da operadora, os clientes com iOS podem gerar um atalho para o site mobile. A partir disso, os jogadores conseguem apostar como se fosse o aplicativo Android com uma usabilidade muito semelhante. Confira abaixo como criar esse ícone:

Abra o Safari no seu celular e acesse o site oficial da Meridianbet; Depois disso, clique no botão de compartilhamento do Safari; Selecione a opção de adicionar à tela de início; Nomeie o atalho como você preferir; Toque em adicionar para confirmar a criação do atalho.

Ao concluir esse processo, basta dar um toque no atalho para ser redirecionado ao site mobile pelo Safari. No fim, essa alternativa transforma a experiência em algo muito próximo ao de um aplicativo oficial.

Bônus da Meridianbet Brasil

Muitas pessoas se interessam pelas promoções nas casas de apostas, então mostraremos exemplos de bônus da Meridianbet. Já citamos as Odds Aumentadas que todos podem ativar, mas há ainda mais opções para explorar. Veja abaixo:

Cashback de até 10% nas apostas esportivas;

Pagamento antecipado para apostas esportivas;

Criador de apostas;

Entre outros.

Cada um desses bônus da Meridianbet tem suas próprias regras e condições de uso. Portanto, antes de ativar qualquer um deles, leia os termos descritos no site. Lembrando que não é necessário usar nenhum código promocional da Meridianbet para ativar essas ofertas.

A operadora é licenciada e por conta disso deve seguir diversos regulamentos detalhados na lei brasileira. Uma dessas regras é a proibição de bônus de boas-vindas e por isso não há ofertas de cadastro para novos clientes na Meridianbet.



A Meridianbet dispõe de um site totalmente otimizado para que você possa apostar facilmente pelo seu celular ou tablet

A Meridianbet é confiável?

Antes de abrir sua conta na operadora, é natural se perguntar se o site é confiável e seguro. Analisando a história da empresa, conseguimos afirmar que é uma operadora com boa reputação e muitos anos no mercado.

A Meridianbet foi fundada em 2001 e opera em 20 países ao redor do mundo. Desse modo, trata-se de uma plataforma com mais de 20 anos de presença no mercado de apostas online. Aqui no Brasil, a casa se adequou à lei das bets e recebeu a autorização do Ministério da Fazenda.

Com isso, é certeza que o site segue todos os regulamentos que reforçam a segurança e credibilidade dos serviços prestados. Por exemplo, a plataforma promove o jogo responsável com limitadores de depósito e também a opção de auto exclusão da conta.

Os pagamentos são realizados corretamente através do Pix, um método seguro e utilizado por milhares de brasileiros todos os dias. Geralmente, os depósitos e saques são processados rapidamente em poucos minutos.

Caso tenha problemas com funcionalidades da plataforma, dúvidas sobre sua solicitação de saque ou qualquer questionamento, pode contatar o suporte. A Meridianbet Brasil oferece atendimento 24 horas por dia, todos os dias diretamente pelo seu site ou app. Inclusive, o atendimento pelo chat é totalmente humanizado.

É legal apostar na Meridianbet no Brasil?

Atualmente, apenas as casas de apostas autorizadas pelo Ministério da Fazenda são consideradas legalizadas. Para ter certeza que o site é legal e confiável existe o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP).

Neste site estão listadas todas as empresas que receberam autorização do Governo para operar apostas online. Além disso, é um sistema público que qualquer pessoa pode acessar e consultar a lista de empresas.

A Meridianbet é operada pela empresa MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA e ao consultar o SIGAP encontramos sua autorização. A plataforma está operando no Brasil sob a solicitação número 0086/2024. Como citamos anteriormente, todos esses dados estão disponíveis no SIGAP.

Resumindo, podemos afirmar que a operadora é legalizada e segue todos os critérios determinados pela lei brasileira. Isso é importante para reforçar o compromisso do site em prestar um serviço com credibilidade e segurança.

Vale a pena apostar na Meridianbet?

A resposta para essa pergunta é subjetiva e depende muito do que cada apostador está procurando. Nossa avaliação encontrou pontos positivos sobre a plataforma, mas também há algumas questões que poderiam ser melhores.

A primeira grande vantagem é o fato de ser uma casa de apostas confiável e legalizada. Isso por si só já passa segurança ao jogador que pode ao menos testar e conhecer os serviços da operadora. Contudo, há ainda mais pontos positivos que encontramos durante nossa análise.

O catálogo de esportes é extenso, incluindo tanto as principais competições do mundo, como ligas alternativas. Já no cassino, essa variedade também se repete e há slots, crash games e até mesmo jogos ao vivo.

Negativamente podemos citar a falta de um app para iOS, já que apenas o apk da Meridianbet para Android é oferecido. Outra desvantagem é a falta de variedade nos métodos de pagamentos, já que somente o Pix é aceito.

Na nossa avaliação, sentimos que as vantagens se sobressaíram às desvantagens e a experiência foi majoritariamente positiva. Contudo, isso pode variar muito dependendo do que o apostador está procurando em uma plataforma.

Nossa recomendação é que você acesse o site, faça sua própria análise e depois decida se vai ou não se cadastrar. A operadora tem uma interface organizada e rapidamente os usuários conseguem analisar os produtos oferecidos.

Perguntas frequentes sobre a Meridianbet

Selecionamos algumas perguntas frequentes sobre a casa de apostas Meridianbet. Desse modo, conseguimos responder as principais dúvidas relacionadas à operadora.

O que é a Meridianbet?

A Meridianbet é uma casas de apostas legalizada e licenciada que atua no Brasil e em outros 20 países ao redor do mundo. A marca é conhecida internacionalmente e tem uma ótima reputação oferecendo diversas opções de apostas.

Como funciona a Meridianbet?

A operadora exige um cadastro e depósito para poder começar a apostar no seu catálogo. O site conta com vários esportes e centenas de jogos de cassino. Desse modo, consegue abranger os gostos de diferentes apostadores.

O que significa o handicap asiático na Meridianbet?

É um tipo de aposta que atribui uma vantagem ou desvantagem virtual a uma equipe, eliminando o empate como resultado possível. Isso equilibra as chances entre os times e oferece odds que podem ser mais interessantes.

O que é cash out na Meridianbet?

O cash out é uma ferramenta usada para sua aposta antes do fim do evento, recebendo o valor oferecido pela operadora. É uma maneira do jogador ter mais controle sobre o seu palpite e é muito utilizado nas apostas ao vivo.