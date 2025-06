Palpite Real Madrid x Pachuca – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Real Madrid e Pachuca se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília). O time espanhol tenta vencer pela primeira vez no torneio após empate com o Al-Hilal, enquanto os mexicanos precisam pontuar depois de perderem para o Salzburg. O local da partida será no Estádio Bank of America, em Charlotte (EUA).

Mercado: vencedor da partida na KTO

Real Madrid - 1.28 Empate - 5.70 Pachuca - 10.50

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Entre na plataforma de apostas com o código promocional KTO e dê seus palpites no Mundial.

Palpite Real Madrid x Pachuca

O Real Madrid não teve uma atuação brilhante na estreia, mas foi muito superior na segunda etapa diante do Al-Hilal, depois de ter pegado o ritmo do jogo. Já o Pachuca estreou com derrota por 2 a 1 diante do Salzburg, em um jogo extremamente equilibrado, mas que sofreu com os contra-ataques do clube austríaco.

A expectativa é de uma atuação mais sólida do Real nesta 2ª rodada. Fisicamente, o time espanhol leva vantagem e deve controlar o jogo, especialmente no segundo tempo. Sendo o elenco comandado por Xabi Alonso mais qualificado e com maior poder de decisão, a tendência é que o Pachuca seja superado e acabe eliminado ainda nesta fase.

Ir para a KTO

Nosso palpite para o jogo: Real Madrid vence

Por ser fisicamente e tecnicamente mais preparado, o palpite Real Madrid x Pachuca vai para a vitória do clube espanhol na segunda rodada do Mundial de Clubes.

1.28 na KTO

Odds foram consultadas em 20/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Real Madrid

Na estreia do Mundial de Clubes, o Real Madrid teve mais dificuldade do que imaginava diante do Al-Hilal. Afinal, o clube árabe foi melhor na primeira etapa e buscou o empate mesmo saindo atrás no placar.

Todavia, os comandados de Xabi Alonso mostraram melhor preparo físico e foram superiores no segundo tempo. Criaram as principais chances da etapa final, mas ficaram apenas no empate por 1 a 1.

Ainda assim, o clube espanhol segue como principal favorito à liderança do Grupo H, tendo pela frente nas próximas rodadas as duas equipes mais “fracas” da chave.

As últimas notícias do Pachuca

O Pachuca chegou ao Mundial com expectativa elevada no Grupo H, tendo como principal objetivo terminar na vice-liderança e avançar às oitavas de final.

Porém, a estreia foi um fracasso. Contra o Red Bull Salzburg, precisava pontuar para não se complicar na chave, mas acabou derrotado por 2 a 1, mesmo tendo sido melhor em campo.

Com gols de Gloukh e Onisiwo para o clube austríaco e Gonzalez descontando para o Pachuca, a equipe saiu derrotada e dificilmente conseguirá pontuar diante do Real Madrid, sendo provável que seja eliminada já nesta 2ª rodada.



Onde assistir Real Madrid x Pachuca?

A partida entre Real Madrid e Pachuca terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.