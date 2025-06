Palpite Manchester City x Al Ain – Mundial de Clubes – 22/06/2025

Manchester City e Al Ain se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste domingo (22), às 22h (horário de Brasília). Após estrear com vitória convincente diante do Wydad, clube inglês tenta confirmar o favoritismo e garantir vaga antecipada no mata-mata. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Palpite Manchester City x Al Ain

O Manchester City iniciou sua campanha no Mundial sem surpresas, controlando a partida e vencendo o Wydad Casablanca na estreia por 2 a 0. Já o Al Ain teve uma performance desastrosa, sendo goleado pela Juventus na rodada de abertura e correndo sério risco de eliminação precoce já nesta partida.

Pela diferença de nível técnico e tático, o cenário mais provável é de domínio completo do time inglês durante os 90 minutos. Com jogadores bem mais experientes e qualificados, o City deve vencer novamente com tranquilidade e garantir vaga nas oitavas de final.

Nosso palpite para o jogo: Manchester City vence

Superior tecnicamente e mais estruturado taticamente, o palpite Manchester City x Al Ain vai para a vitória do clube inglês na segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Manchester City

Desde a chegada de Pep Guardiola, o Manchester City viveu seu pior momento recentemente. Afinal, nos torneios disputados na temporada 2024-25 não conquistou um título sequer, sendo a primeira vez que isso acontece sob o comando do treinador espanhol.

Na estreia do Mundial de Clubes, o City apareceu como grande favorito diante do Wydad Casablanca, clube marroquino que chegou ao torneio sem grandes pretensões.

Ainda antes do intervalo, ficou evidente a superioridade técnica do clube inglês, que abriu dois gols de vantagem com Phil Foden e Jeremy Doku. No segundo tempo, tirou o pé do acelerador e apenas administrou o resultado por 2 a 0.

As últimas notícias do Al Ain

Por outro lado, o Al Ain é uma das principais equipes do futebol dos Emirados Árabes Unidos atualmente, e garantiu vaga no Mundial por ter conquistado a Liga dos Campeões da Ásia 2023-24.

Na estreia, teve a difícil missão de encarar a Juventus, no Estádio Audi Field. Porém, foi massacrado ainda na primeira etapa, quando sofreu quatro gols e não conseguiu balançar as redes do clube italiano.

Depois do intervalo, adotou uma postura mais cautelosa para não expor tanto sua linha defensiva, sofreu apenas mais um gol e acabou goleado por 5 a 0.



Onde assistir Manchester City x Al Ain?

A partida entre Manchester City e Al Ain terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.