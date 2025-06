Palpite RB Salzburg x Al-Hilal – Mundial de Clubes – 22/06/2025

RB Salzburg e Al-Hilal se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste domingo (22), às 19h (horário de Brasília). O clube austríaco lidera o Grupo H após vitória sobre o Pachuca, enquanto os sauditas buscam a primeira vitória no torneio depois de segurarem o empate diante do Real. O local da partida será no Audi Field, em Washington, D.C. (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Superbet

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Use o código promocional Superbet na hora do cadastro e faça suas apostas no Mundial de Clubes.

Palpite RB Salzburg x Al-Hilal

Na estreia, o Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1 com gol decisivo na reta final e garantiu os três pontos. Já o Al-Hilal surpreendeu ao empatar por 1 a 1 contra o temido Real Madrid, após fazer um bom primeiro tempo e resistir à pressão espanhola na etapa final.

Considerando o desempenho das duas equipes em suas respectivas estreias, o Al-Hilal convenceu mais. Com um elenco mais organizado taticamente e um setor ofensivo que leva mais perigo ao gol, é provável que o clube árabe some os três pontos e entre no páreo por vaga na próxima fase.

Ir para a Superbet

Nosso palpite para o jogo: Al-Hilal vence

Mais organizado taticamente e com maior poder de criação no setor ofensivo, o palpite RB Salzburg x Al-Hilal vai para a vitória do clube árabe na segunda rodada do Mundial de Clubes.

1.82 na Superbet

Odds foram consultadas em 20/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do RB Salzburg

Atualmente, o Red Bull Salzburg sequer é a principal equipe do futebol austríaco, mas garantiu vaga no Mundial pelo critério de participação máxima de dois times por país, já que clubes como Liverpool e Barcelona ficaram de fora da competição.

Na estreia, encarou o Pachuca no Estádio TQL e foi inferior em campo. Afinal, o adversário criou mais chances, finalizou mais vezes no alvo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols.

O Salzburg soube aproveitar as poucas chances que teve e, com gols de Gloukh e Onisiwo, venceu o clube mexicano por 2 a 1.

As últimas notícias do Al-Hilal

Por outro lado, o Al-Hilal está no Mundial por ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Ásia na temporada de 2021, e segue sendo um dos principais clubes do Oriente Médio na atualidade.

Na estreia, encarou o Real Madrid e não se intimidou diante da grandeza do adversário. Antes do intervalo, foi melhor em campo, criou mais chances e buscou o empate em 1 a 1 após sair atrás no placar.

No entanto, caiu fisicamente na segunda etapa, enquanto o time espanhol manteve o ritmo. Por isso, acabou dominado taticamente, mas conseguiu segurar a igualdade no marcador.



Onde assistir RB Salzburg x Al-Hilal?

A partida entre RB Salzburg e Al-Hilal terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.