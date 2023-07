Como apostar com PIX na Betfair?



Usar o PIX Betfair é bem fácil. E, agora que a Betfair aceita PIX, o apostador tem ainda mais facilidade na hora de completar uma transferência. Com ele, as pessoas podem fazer transferências de dinheiro de maneira instantânea.



Com o PIX Betfair, os apostadores esportivos poderão efetuar um depósito com PIX com toda a agilidade. Assim, terão como ter o dinheiro em sua conta rapidamente para colocarem apostas na plataforma. Nos guias rápidos a seguir, vamos informar como fazer um depósito.



Como fazer um depósito com PIX?



Quer saber como fazer um depósito PIX Betfair? Então, no tutorial abaixo, vamos explicar rapidamente como depositar via PIX no site:



1- Em primeiro lugar, faça login ou crie sua conta na Betfair e clique em depósito.

2- Na página “Meios de Pagamento Local”, selecione a opção PIX.

3- Seguindo no processo para fazer um Betfair PIX, preencha o seu CPF e o valor que deseja depositar. Então, pressione “Depósito”.

4- Na página que irá abrir com o QR Code, utilize a câmera do seu celular para efetuar o depósito. Ou, se já estiver navegando pelo seu smartphone, clique em “Copiar Código QR” e cole no aplicativo do seu banco.

5- Depois que concluir o depósito Betfair PIX, clique em “Voltar” na guia de pagamento. Ou então feche a janela.

6- Normalmente, o depósito via PIX na Betfair cai na hora. Entretanto, em alguns casos raros. Pode demorar até cinco (5) dias úteis para ser creditado na conta. Mas isso é uma exceção à regra.



Com os créditos em sua conta, após fazer o PIX Betfair, você já pode apostar.



Lembre-se que, ao fazer o seu primeiro depósito na Betfair, é possível aproveitar o bônus de boas-vindas para novos clientes. E, com o código promocional Betfair, fica tudo ainda mais simples. Em caso de dúvidas, contate o suporte da operadora.



Apostar com PIX na Betfair >>